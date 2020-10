La prima volta ne aveva parlato un anno fa, ma ieri papa Francesco ha lanciato ufficialmente il Patto Educativo Globale invitando a sottoscriverlo in modo particolare, in ogni parte del mondo, gli uomini e le donne della cultura, della scienza e dello sport, gli artisti, gli operatori dei media. L’esperienza dolorosa e difficile del Covid 19 in tutto il mondo non ha solo obbligato a rinviare da maggio a ottobre l’evento promosso a Roma per volere del papa dalla Congregazione Vaticana per l’Educazione Cattolica, ma ha cambiato anche alcune condizioni e prospettive che lo scorso anno non apparivano plausibili. E inoltre Francesco, proprio spinto dalla pandemia, ha diffuso la sua terza enciclica dedicata alla fratellanza, una dimensione senza la quale difficilmente l’umanità riuscirà a creare condizioni di una vita più serena, meno precaria e ugualmente fruibile. Se il Patto poteva interessare anzitutto il mondo della scuola cattolica, in presenza dell’enciclica Fratelli tutti e della pandemia, va inteso allargato all’intero sistema educativo chiamato dal papa a un adeguamento di sostanza.

Anche il dibattito che in Italia e in Europa si svolge intorno alla scuola con litigiosità della politica mostra con evidenza che interessano più i banchi, gli orari, i trasporti rispetto ai ragazzi, ai giovani, ai contenuti dell’educazione e dell’istruzione. Polemiche e schermaglie tra le forze sociali, economiche e politiche confermano uno smarrimento di visione. Si è preoccupati dalla mancanza di coordinamento ed efficienza operativa della scuola, cenerentola sociale da sempre, chiunque sia stato al governo.

L’iniziativa di Francesco in qualche misura offre una piattaforma diversa per uscire dall’urgenza sanitaria, economica e politica di questa fase della storia. “L’obiettivo del Papa – ha spiegato il vescovo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione dell’Educazione cattolica - mi pare proprio quello di invitare tutti ad avere un passo comune sul fronte educativo, perché oggi la realtà è un’altra. Ognuno segue direzioni diverse e assistiamo a quella che potremo definire quasi una catastrofe educativa”.

E’ di fronte a questa urgenza o catastrofe che trova significato l’appello di Francesco a sottoscrivere il Patto formulato in sette punti. I punti sono il nocciolo del che fare a fronte di una situazione pericolosa. “Quando vi ho invitato a iniziare questo cammino di preparazione, partecipazione e progettazione di un patto educativo globale, - avverte il papa - non potevamo mai immaginare la situazione in cui si sarebbe sviluppato; il Covid ha accelerato e amplificato molte delle urgenze e delle emergenze che riscontravamo e ne ha rivelate tante altre. Alle difficoltà sanitarie hanno fatto seguito quelle economiche e sociali. I sistemi educativi di tutto il mondo hanno sofferto la pandemia sia a livello scolastico che accademico. Ovunque si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso le piattaforme educative informatiche, le quali hanno mostrato non solo una marcata disparità delle opportunità educative e tecnologiche, ma anche che, a causa del confinamento e di tante altre carenze già esistenti, molti bambini e adolescenti sono rimasti indietro nel naturale processo di sviluppo pedagogico”. Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali, “si parla di “catastrofe educativa” – è un po’ forte, ma si parla di “catastrofe educativa” –, di fronte ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante (con oltre 250 milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa)”.

Davanti a questa realtà drammatica, sappiamo che le necessarie misure sanitarie saranno insufficienti se non verranno accompagnate da un nuovo modello culturale. Questa situazione ha fatto crescere la consapevolezza che si deve imprimere una svolta al modello di sviluppo. Affinché rispetti e tuteli la dignità della persona umana, esso dovrà partire dalle opportunità che l'interdipendenza planetaria offre alla comunità e ai popoli, curando la nostra casa comune e proteggendo 1a pace. La crisi che attraversiamo è una crisi complessiva” “non bastano le ricette semplicistiche né i vani ottimismi”. “Riteniamo -afferma Francesco - che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità …Ascoltiamo il grido delle nuove generazioni, che mette in luce l'esigenza e, al tempo stesso, 1a stimolante opportunità di un rinnovato cammino educativo, che non giri lo sguardo dall'altra parte favorendo pesanti ingiustizie sociali, violazioni dei diritti, profonde povertà e scarti umani”.

Un mondo diverso è possibile e “chiede che impariamo a costruirlo, e questo coinvolge tutta 1a nostra umanità, sia personale che comunitaria. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile”. Di qui l’invito a impegnarsi personalmente e insieme a

“ mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la sua dignità, per far emergere la sua propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità e, al tempo stesso, la sua capacità di essere in relazione con gli altri e con la realtà che la circonda, respingendo quegli stili di vita che favoriscono la diffusione della cultura dello scarto.

Secondo: ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori e conoscenze, per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, una vita degna per ogni persona.

Terzo: a favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione.

Quarto: a vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore.

Quinto: a educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati.

Sesto: a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, di intendere la crescita e il progresso, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di un'ecologia integrale.

Settimo: a custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue risorse, adottando stili di vita più sobri e puntando al completo utilizzo di energie rinnovabili e rispettose dell'ambiente umano e naturale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e dell'economia circolare.

Cari fratelli e sorelle, - conclude Francesco - con coraggio vorremo impegnarci, infine, a dar vita, nei nostri Paesi di provenienza, a un progetto educativo, investendo le nostre migliori energie nonché dando avvio a processi creativi e trasformativi in collaborazione con 1a società civile”.