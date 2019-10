Liliana Segre riceve circa duecento messaggi di odio al giorno. Lo rivela l'Osservatorio antisemitismo di Milano. La senatrice a vita, 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz, è continuamente bersagliata- scrive il quotidiano - da attacchi politici e religiosi, insulti, maldicenze, attraverso anonimi messaggi online. A prenderla di mira e a farla diventare un target sono antisemiti protetti dall'anonimato, altri che lanciano i messaggi da blog e siti di estrema destra, attivisti politici che credono alle teorie ‘storiche’ più assurde e deliranti, ma anche personaggi insospettabili come professori universitari con tanto di cattedre. Duecento messaggi al giorno che incitano all’odio razziale, tutti sui social network e tutti per la stessa persona, la Segre, memoria storica della Shoah, è un’enormità. La notizia, lanciata ieri dal quotidiano La Repubblica, deflagra, in un quieto sabato pre-elettorale, come una bomba nella politica italiana che, per una volta unita, chiede di prendere immediati provvedimenti legislativi sull’istigazione all’odio razziale via social, oltre a esprimere corale e compatta solidarietà alla senatrice, pur se con alcune assenze vistose.

Una Commissione sui fenomeni di odio

La Segre, testimone vivente (uno dei pochi ancora sopravvissuti) dell’Olocausto, affronterà il tema lunedì in un convegno a Milano che si terrà allo Iulm e che aveva già un titolo profetico: “Dal Binario 21 ad Auschwitz. Il linguaggio dell’odio: incontro con Liliana Segre”. Per ora, all’Ansa, commenta così la notizia: “Non ho Facebook, non sono sui social, ma mi sono resa conto che i linguaggi di odio sono molto diffusi e per questo appena nominata senatrice a vita (il 19 gennaio 2018, ndr.) sono stata la prima firmataria di una Commissione parlamentare sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza”. Una ‘commissione’, di solito, in Italia, è il modo migliore per lavarsi la coscienza e non affrontare davvero i problemi, ma questa volta qualcosa bisognerà pur fare. Lo stesso premier Conte chiede – come vedremo – “norme contro il linguaggio dell’odio”.

Tra gli odiatori insospettabili ‘professori’

Gli insulti che la Segre riceve quotidianamente sono da brivido. Un esempio. “Questa (...) ebrea di m. si chiama Liliana Segre, chiedetevi che cazzo ha fatto (così è scritto, senza h, ndr) per diventare senatrice a vita stipendiata da noi ed è pro invasione? Hitler non ai (ancora senza h) fatto bene il tuo mestiere”. Ma se questa è la media degli odiatori – persone ignoranti, di basso livello scolastico e sociale – non mancano le (tristi) eccezioni che dimostrano quanto ancora sia radicato l’antisemitismo, nella nostra società. Come Marco Gervasoni, docente di Storia contemporanea all’Università del Molise: dopo l’intervento in Aula della senatrice a sostegno del governo Conte II, il giorno della fiducia, twittava malevoli post contro la Segre, post cui sono seguiti caterve di insulti: ebrea di professione, stronza, vecchia rincoglionita, sionista, pensa ai palestinesi, vecchia demente, vecchia in malafede, personaggio squallido, etc.

Una delle poche testimoni viventi dell’Olocausto

La Segre non è certo l’unico personaggio di spicco nel mirino degli hater antisemiti di professione: ci sono Gad Lerner, George Soros, Mark Zuckerberg e David Sassoli, ma il suo caso è clamoroso perché lei è la testimone vivente della storia più terribile di tutte, l’Olocausto. Liliana Segre, 89 anni, venne arrestata a 13 anni e deportata ad Auschwitz, sopravvisse e fu liberata a Malchow nel 1945 durante l’avanzata russa che portò alla liberazione di Auschwitz. Per molto tempo, una volta tornata in Italia, la Segre non ha mai voluto parlare pubblicamente della sua esperienza nei campi di sterminio, bloccata dal “terribile dolore del ricordo” come lo chiamava Primo Levi, poi ha trovato coraggio ed è diventata una delle più note e autorevoli testimonianze della tragedia della Shoah: la sua voce e il suo volto sono stati inseriti in libri, film e documentari. Infine, il 19 gennaio 2018, giorno dell’80 esimo anniversario delle leggi razziali varate nel 1938 dal regime fascista, la nomina a senatore a vita da parte di Mattarella.

I due vibranti discorsi della Segre in Senato sul governo

Non indifferenti, forse, al clima di odio che si è creato, le prese di posizioni politiche della Segre. Il 5 giugno 2018, durante la discussione per il voto di fiducia al governo Conte I, la Segre era intervenuta per la prima volta in Senato ricordando le leggi razziali: aveva suscitato il plauso di tutto il Senato, ma anche l’irritazione della Lega per aver dichiarato la sua ferma intenzione di opporsi a qualunque legge discriminatoria contro i popoli nomadi e le minoranze e di astenersi dal dare la fiducia al nuovo governo. Infine, il giorno del voto di fiducia al governo Conte II, nuovo scontro, questa volta aperto, manifesto, tra Segre e la Lega. La senatrice a vita compie 89 anni quel giorno, il 9 settembre, annuncia che voterà la fiducia “con preoccupazione e speranza”, poi pronuncia un discorso forte e chiaro: “Ho vissuto sulla mia pelle l'intolleranza e l'odio e so la facilità di passare dalle parole ai fatti. Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero; per questo un mondo in cui chi salva vite viene osteggiato mi pare proprio un mondo rovesciato”. Una citazione dal Talmud e uno schiaffo alla Lega. Il bersaglio del suo discorso è Matteo Salvini: “Mi hanno preoccupato i numerosi episodi susseguitisi durante l'ultimo anno che mi hanno fatto temere un imbarbarimento con casi di razzismo trattati con indulgenza, la diffusione dei linguaggi di odio. Anche con l'utilizzo di simboli religiosi in modo farsesco e pericoloso, un revival del 'gott mit uns'”. Dai banchi del centrodestra la interrompono, lei continua fino alla fine in un clima che, complice la crisi politica, resta elettrico, teso.

La solidarietà di tutto il mondo politico (tranne la Lega)

Ieri, però, naturalmente, è stato il giorno della solidarietà e della vicinanza alla Segre contro l’odio social, da parte della politica, ma con qualche eccezione. La Lega tace, tutti gli altri no. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, parla di “un insulto alla storia e alle istituzioni di un Paese che sul rifiuto dell'antisemitismo e sul ripudio della violenza ha eretto la sua architettura democratica e ritrovato la pace, la libertà e il progresso”, il premier Giuseppe Conte annuncia che “inviterà tutte le forze politiche in Parlamento a mettersi d'accordo per introdurre norme contro il linguaggio dell'odio via social e a tutti i livelli”. “Dobbiamo lavorare”, aggiunge, per “scacciare via l'Italia brutta dell'odio”. Tra le tantissime attestazioni di solidarietà ci sono quelle del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) che twitta preoccupato “il livello di cretinismo/razzismo/antisemitismo che cresce senza pausa. La miglior risposta è far capire che siamo tutti con #LilianaSegre”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti si dice “schifato. Non trovo termine più adatto per commentare i continui insulti che la Segre riceve. La mia solidarietà e quella di tutti i democratici. Sono insulti antisemiti o di genere che non possono passare più inosservati”. I

Tanti #siamotuttililiana

l leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ritiene che “chi la attacca, attacca se stesso”. Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone ha proposto che la senatrice sia presidente della Commissione Anti-odio: “Martedì il Senato voterà la mozione per l'istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Prima firmataria Liliana Segre. Sarebbe una bella risposta agli odiatori se a presiedere la commissione fosse proprio lei, con quel numero di matricola 75190, tatuato sull'avambraccio dai nazisti ad Auschwitz”. Anche la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, offre la sua solidarietà alla Segre, parlando di “una vergogna morale e culturale che va combattuto e condannato con tutte le armi della ragione”. Un’ondata di emozione e di sdegno che unisce tutti i partiti politici italiani tranne la Lega, il cui silenzio anche del più modesto dei suoi parlamentari fa davvero un pessimo ‘rumore’. Ma la Rete non è solo fonte di odio. Tanti gli attestati di solidarietà e di affetto che arrivano da parte dei cittadini. Tanti #siamotuttililiana e persino dei “Liliana, ti amiamo”.