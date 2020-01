Libia, c’è l’accordo e anche il “Tavolo”: cessate il fuoco, processo politico e ricostruzione economica. Il punto è quanto regge

L’accordo c’è. Con il resto del mondo. Con i libici, forse. Al momento, e non è poco, Haftar e Serraj hanno acconsentito alla nascita del Comitato militare 5+5 (hanno già indicato i nomi) garante del cessate il fuoco. Ma quando c’è di mezzo la Libia è sempre difficile dire una parola definitiva. In quel deserto, tra 140 tribù e le oltre 300 milizie, nulla è quasi mai quello che sembra. Comunque, per dirla con le parole della cancelliera Angela Merkel, madrina e vera regista del vertice internazionale di Berlino: “Siamo consapevoli di non aver risolto il dossier Libia ma oggi tutti hanno contribuito a dare un nuovo impulso alle trattative per la pace. Ci siamo accordati su come andare avanti nell’immediato, sul cessate il fuoco e sull’opzione di una soluzione politica”. Più realistico il ministro degli Esteri russo Lavrov, uno dei mediatori più importanti della crisi, che a margine del vertice ha spiegato: “Haftar e Serraj hanno fatto oggi un piccolo passo avanti rispetto all'incontro tenuto di Mosca (una settimana fa, fallito per colpa di Haftar nonostante sia appoggiato proprio da Mosca, ndr)” e però la situazione “non è facile perchè le differenze di approccio tra i due sono troppo grandi e distanti”.

Un tavolo, per cominciare

La Cancelliera ha parlato alle 19, in una conferenza stampa congiunta con il “suo” ministro degli Esteri Maas, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il delegato Onu Ghassan Salamè. Il generale Haftar e il presidente Serraj, i due signori della Libia in guerra ormai da nove mesi, a quell’ora avevano già lasciato il palazzo del Governo che ha ospitato il summit. Qualche ora dopo, verso le 23, media libici relazionavano circa la ripresa di “nuovi scontri a sud di Tripoli”. Prima di provare a dire se ci sono vincitori o sconfitti in questa prima fase, è necessario partire dalla parte cosiddetta “in chiaro”, ovverosia la Dichiarazione finale, un documento organizzato in sei macro aree e 55 punti. Non sembrano esserci grandi variazioni rispetto alla bozza girata nei giorni scorsi. Le diplomazie hanno lavorato duramente per trovare una sintesi comune. L’obiettivo di Berlino era di riunire tutti gli attori esterni alla Libia (Unione Europea, Stati Uniti, Unione africana, Egitto, Lega araba, soprattutto Russia e Turchia, diventate negli ultimi mesi attori principali) per metterli d’accordo sulla necessità di interrompere il flusso di armi e di soldi. Per chiudere una volta per tutte la guerra civile e l’attacco che Haftar, supportato da Russia, Egitto e Arabia Saudita, conduce da nove mesi contro Tripoli e il governo di Serraj (riconosciuto dalle Nazioni Unite). Le diplomazie hanno avuto bisogno di ben cinque riunioni prima di concludere un documento comune. Per l’Italia hanno lavorato Piero Benassi, consigliere diplomatico di Conte a palazzo Chigi, Sebastiano Cardi, direttore degli Affari politici della Farnesina, e Giuseppe Buccino, ambasciatore a Tripoli.

Sei macroaree, 55 punti

Sono i punti della Risoluzione, le regole fondamentali del Tavolo per trovare una soluzione politica e costruire la pace in Libia. A dimostrazione che si vuol fare sul serio, negli ultimi cinque punti racchiusi sotto la voce “follow up” (dare seguito) si propone un “Comitato internazionale di follow-up" (Ifc) dei Paesi e organizzazioni internazionali partecipanti alla conferenza “per mantenere il coordinamento dopo Berlino”. L’Ifc dovrà tenere regolari riunioni su due livelli (plenaria e quattro gruppi di lavoro tecnici che si vedranno due volte al mese) e “sotto l'egida delle Nazioni Unite”. Non è noto il luogo di queste riunioni, In origine era stato previsto Libia o Tunisia. La Russia ha preteso che le conclusioni della Conferenza di Berlino saranno sottoposte all'esame del Consiglio di Sicurezza Onu. Le sei macroaeree, dunque. La più importante prevede il “mantenimento del regime del cessate il fuoco”, la parte più importante, la più difficile da scrivere e da rispettare. Tutti gli attori del conflitto, si legge, “devono mettere fine alle ostilità per arrivare ad una cessazione globale di tutte le ostilità, comprese quelle con l'uso dell'aviazione sul territorio libico”. Il monitoraggio del rispetto della tregua è affidato all’Onu (Conte è favorevole ad una forza di interposizione; l’inviato Salamè è contrario). Menzione speciale per Turchia e Russia che hanno ottenuto la prima tregua il 12 gennaio e organizzato il primo tavolo il 14 a Mosca. C’è anche un appello a “fermare i movimenti delle truppe delle parti in conflitto e delle forze che le appoggiano su tutto il territorio libico”. E la richiesta di un “processo di smantellamento e disarmo dei gruppi armati e delle milizie”.

Stop armi e avanti con la politica

E’ la seconda macroarea del documento finale. Prevede l’ “impegno” a rispettare l'embargo sulle armi imposto dalla soluzione Onu 1970/2011 nonchè le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza”. Si chiede a tutti gli attori di applicare e far rispettare le sanzioni Onu per chi viola l'embargo. Il terzo punto prevede il “riavvio di un processo politico sotto l'egida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)”, missione che è stata finora un clamoroso fallimento. “Processo politico” vuol dire “istituzione di un Consiglio presidenziale funzionante” e la formazione di un governo libico “singolo, unitario, inclusivo ed efficace, approvato dalla Camera dei rappresentanti” della Libia. Si parla di “elezioni parlamentari e presidenziali libere e indipendenti”. Il “nemico”, per tutti, deve essere chi “ostacola questo processo politico”. Un passaggio chiave di questo processo dovrà essere “una distribuzione equa della ricchezza e delle risorse tra le differenti aeree geografiche del Paese, anche attraverso la decentralizzazione e il sostegno delle municipalità”. Altri capitoli chiave della Dichiarazione riguardano la “riforma del settore della sicurezza” con il “ripristino del monopolio dello Stato sull'uso legittimo della forza”; le “riforme economiche strutturali” per garantire la ripresa di tutti i settori dell’economia; la specifica che la National Oil Corporation (Noc) è “la sola indipendente e legittima compagnia petrolifera” e tutte le milizie presenti in Libia sono diffidate da pianificare “ostilità contro le sue infrastrutture”, quello che sta facendo Haftar che ha deciso di usare il petrolio come arma negoziale e di ricatto. Infine il capitolo dedicato al rispetto dei diritti umani, una vera piaga in territorio libico: stop alla pratica delle detenzioni illegali, chiusura dei centri di detenzione per migranti. Non risultano, invece, espliciti riferimenti ai clan che trafficano in esseri umani e organizzano le traversate in mare”.

“La chiave e il buco della serratura”

La metafora è del ministro tedesco Heiko Mass: “Abbiamo trovato la chiave, per così dire, con la quale risolvere il problema della Libia. Ora però bisogna trovare anche il buco della serratura idoneo e trovare il modo per aprire questa porta così da risolvere i problemi”.

In questa partita ognuno dei paesi coinvolti, anche l’Italia, aveva obiettivi minimi e massimi da raggiungere. E se non ci sono sconfitti, è anche vero che non ci possono essere al momento veri vincitori. Al netto di Angela Merkel, mattatore dell’accordo. E’ stata lei che - lasciato il tavolo della conferenza e dopo vari bi/trilaterali - si è fatta carico di andare fisicamente dai signori libici (in attesa in due diverse ali del palazzo) per comunicare che il resto del mondo, a cominciare dai loro rispettivi sponsor Turchia (Serraj) e Russia (Haftar), e che dunque anche loro dovevano adeguarsi.

Putin e Erdogan, comunque vincitori

Putin era l'interlocutore a cui si guardava con più attenzione, insieme al presidente turco Recep Erdogan, mediatori e alleati imprevisti di questa crisi, schierati su fronti opposti ma entrambi interessati a rimanere attori imprescindibili in questa fetta di Mediterraneo. Dopo lo schiaffo inferto da Haftar a Mosca il 14 (non volle firmare), la Russia ha tenuto a sottolineare davanti alla comunità internazionale il suo ruolo nel dossier libico e ha rivendicato che se Haftar e Serraj erano a Berlino (pur lontani e in stanze diverse), il merito è stato solo di Mosca. Per Putin è un punto a favore aver ricondotto tutta la trattativa per la pace in Libia sotto le Nazioni Unite dove la Russia esercita un potere di veto decisivo ne Consiglio di sicurezza. Per lo zar di Mosca l’attacco alla Libia di Gheddafi nel 2011 (il presidente Dmitri Medvedev non pose il veto alla no fly zone sulla Libia), è una ferita non sanata. Venire da protagonista nel cuore dell'Europa, alla presenza del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, pur riconoscendo alla Germania il ruolo di guida nel processo di pacificazione, è stato importante per il leader del Cremlino anche nell'ottica di riallacciare legami con l'Occidente e soprattutto con gli europei. Anche in Siria, del resto, la Russia è il vero kingmaker.

Erdogan, l’altro azionista di riferimento del tavolo e sponsor di Serraj, è sembrato un po’più defilato. Ha lasciato Berlino prima di altri. Analisti vicini al dossier lasciano filtrare che alla fine chi potrebbe perdere di più da questo Tavolo potrebbe essere proprio Serraj (sostituito da un suo ministro?) e quindi Erdogan. Ma il dato che conta è che entrambi fossero a Berlino, controparti - prima assenti e inesistenti - di una partita dove sicuramente avranno il loro tornaconto.

La soddisfazione di Conte

Il premier che ha spesso tenuto accanto a sé il ministro Di Maio, è “soddisfatto” per i “passi avanti significativi”. Ha confermato anche che l’Italia sarà in prima linea se la comunità internazionale deciderò di lanciare una missione di interposizione sotto l'egida dell’Onu per monitorare il cessate il fuoco tra le parti. Conte e Di Maio si sono dati un gran da fare in queste ultime settimane. L’Italia “vince” comunque se la Libia si stabilizza e cessa il traffico di essere umani. La sensazione è che il ruolo a lungo tempo di prima fila, sia stato perso per sempre.

"Ci possiamo ritenere soddisfatti di un accordo in cui ci sono 55 punti condivisi, che includono il cessate il fuoco, l'embargo sull'arrivo di nuove armi ed un percorso politico-istituzionale ben definito, riassume il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Bene anche il via libera alla composizione del gruppo "5+5", formato da cinque rappresentanti del Governo di accordo nazionale libico e da cinque membri dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, aggiunge Conte, che saluta con favore l'impegno di tutti gli stakeholders, comunita' internazionale compresa, ad evitare ingerenze in Libia". Subito prima dell'inizio della Conferenza, lo stesso Conte vede il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, l'inviato Ghassan Salame' e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. E poi colloqui a margine con Vladimir Putin, Recep Erdogan e Abdel Fattah al Sisi, i veri attori dello scenario libico, mentre Luigi Di Maio incontra gli omologhi di Turchia ed Egitto. L'Italia si muove dunque e sullo scenario libico gioca la sua parte, a cominciare dalla disponibilita' di inviare uomini e mezzi per vigilare sullo stop alle armi e sul cessate il fuoco. Se si decidera' l''invio di una forza di interposizione a guida europea sotto l'egida dell'Onu, ribadisce Conte, "l'Italia sara' in prima fila". "Ne abbiamo parlato, ci abbiamo riflettuto anche all'interno del governo e siamo assolutamente disponibili a essere in prima fila anche nella direzione di una missione di monitoraggio della pace", dice. Il via libera alla missione, per cui servira' il via libera del Consiglio di Sicurezza, non e' dietro l'angolo. E anche in Europa ci sono sensibilita' diverse sul tema. Una Europa che il leader di Tripoli Fayez al-Sarraj accusa di essersi mossa tardi e male sulla Libia, ma che, risponde Conte, "nelle ultime fasi sta maturando la convinzione che su questi dossier deve muoversi con la massima determinazione e una voce sola". L'Italia "ha lavorato molto e intensamente" per arrivare all'accordo, conclude Conte, "ora c'e' da lavorare intensamente" per metterlo in pratica e l'auspico e' che le parti libiche facciano la loro parte. "La conferenza di Berlino ha raggiunto i risultati che si era data", conclude Luigi Di Maio: "Non sono stati risolti tutti i problemi, ma e' stato compiuto il passo in avanti che aspettavamo", con "concretezza e pragmatismo, come l'Italia chiede da tempo anche all'Ue". (AGI)Mgm 192151 GEN 20 NNNN