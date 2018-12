[L’analisi] L’alleanza tra i governatori del Nord per non bloccare le grandi opere. E realizzare il ponte Morandi

Attilio Fontana è leghista, tendenza verde pastello; Giovanni Toti è un azzurro, sfumatura arancione e Sergio Chiamparino è un Pd con tonalità cangianti dal rosso antico al rosa pallido, come quelle statuine segnatempo che cambiavano colore e andavano di moda anni fa. Insomma, il loro non è un governo. Ma, almeno, è un programma di governo, radicalmente opposto all'esecutivo gialloverde.

Il cui primo punto è la realizzazione delle grandi opere e delle infrastrutture, tenendo conto di un punto: all'interno del triangolo industriale Milano-Torino-Genova c'è il primo Pil d'Europa, l'ottavo al mondo, con un'estensione territoriale minima: "La sola area urbana di Minneapolis è più grande" spiega il sindaco di Genova Marco Bucci. E questo Pil ha bisogno di infrastrutture. E di unità di intenti politica: Toti e Fontana stanno dalla stessa parte, Chiamparino da un'altra, ma va d'accordissimo col governatore ligure fin dal momento in cui uno era presidente della conferenza Stato-Regioni e l'altro il suo vice. Tanto che il governatore piemontese, che dovrà vedersela coi Cinque Stelle, scherza: "Se vi avanza qualche voto...".

E poi ci sono una serie di altri personaggi che ben si inseriscono in questa storia. Dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: "Il Morandi non è una questione genovese, il Morandi è una questione nazionale". Lo dice a Genova, all'assemblea di Confindustria, e potrebbe sembrare quasi una captatio benevolentiae nei confronti degli imprenditori liguri, ma sono le parole del presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, vicepresidente della Erg, a dimostrare che questa è un'altra storia, che con il tentativo di ingraziarsi l'uditorio non c'entra davvero nulla.

Numeri choc. Italiani, non genovesi. «Per ogni anno che passerà fino alla ricostruzione di ponte Morandi, ci sarà una perdita di valore pari a 178 milioni per le attività portuali e logistiche e di 54 milioni per le attività industriali. Ma il danno si stima anche in extra costi per il personale dipendente fino a 68 milioni, mentre l’impatto economico a carico dei cittadini sarà di 64 milioni sugli spostamenti casa-lavoro e per 27 milioni di riduzione dei consumi. L’impatto indiretto sul Pil di tutto il Nordovest equivale a 784 milioni. La somma è l’effetto derivante dalla crisi delle attività portuali e logistiche. L’effetto dell’assenza del ponte, invece, pesa per 117 milioni sulle attività turistiche".

Contro tutto questo, in attesa del Ponte e dell'inizio dei lavori, c'è una parola: resilienza. Si parla di resilienza, che fino a pochi mesi fa era semplicemente una roba da ingegneri o da fisici, qualcosa che serviva a raccontare la capacità di resistenza di un materiale agli stress o agli sforzi. E invece adesso è diventata la parola magica di cui si discute quasi a livello filosofico. A Genova, ad esempio, c'è stata una settimana intera sulla "Smart Week" e il capoluogo ligure è diventato suo malgrado la capitale italiana della resilienza, forse la capitale mondiale. Alluvioni, mareggiate, scontri di piazza, tragedie umane e naturali, il Ponte crollato. E loro, i genovesi, lì tranquilli a pulirsi i cocci dai vestiti e a ricominciare da capo. Anche negli errori, con una coazione a ripetere incredibile, ma pronti a ricominciare.

Quindi, chiaramente, il post Morandi è una definizione vivente del concetto di "resilienza". Ma quello che a molti sfugge, come ben evidenziato da Boccia e dai dati di Confindustria, è che non si tratta di una questione solamente genovese. Anzi, sostanzialmente, non è una questione genovese. Sul Morandi ogni anno passava il due per cento del Pil italiano, con percentuali in crescita. Su quel ponte c'era uno degli snodi decisivi del Porto di Genova, porta per l'Europa dal Far East, che poi sarà collegato al resto del Nord Ovest e a Rotterdam dal corridoio con Terzo Valico e trafori svizzeri di Gottardo e Ceneri.

Insomma, Genova, la Liguria e in particolare il Morandi - come non si stanca di ripetere almeno tre volte al giorno, prima e dopo i pasti Giovanni Toti - passa uno snodo decisivo per il più grande bacino industriale d'Europa, sbocco al mare di Lombardia, Piemonte e Svizzera, su su fino al bacino della Ruhr. In tutto questo si inquadrano benissimo i dati portati al convegno della Smart Week sulla resilienza, evento centrale delle giornate genovesi, da Piero Pelizzaro direttore per la resilienza urbana e adattamento ai cambiamenti climatici del Comune di Milano, uno dei pochissimi Comuni in Italia e al mondo ad avere istituito un'apposita direzione.

Pelizzaro, nonostante sia giovanissimo, è uno dei maggiori esperti al mondo in materia e a Genova ha portato un intervento dal titolo "Resilienza e Pianificazione territoriale, trasformare rischi in opportunità". Con un dato choc.

"L'area vasta di Milano è ottava al mondo dal punto di vista produttivo e chiaramente la logistica è un elemento decisivo per la nostra città". E qui, forse, vale la pena di raccontare almeno un po' Pelizzaro. Che è veneto. Che è nella squadra di Beppe Sala. Che non è un pericoloso sviluppista ad oltranza che mangia pane e tangenziali a colazione. Che, anzi, è un po' verde. Un po' tanto verde. E non lesina critiche ai leader politici, da Matteo Salvini a Donald Trump, che non riconoscono l'impatto dei cambiamenti climatici sul mondo. Eppure, il Ponte. Sciorinando dati su dati il direttore della Resilienza del Comune di Milano dimostra come il crollo del Morandi sia immensamente superiore su Milano che su Genova.

Curiosamente, lui che non è certo salviniano, esattamente in linea con le parole di Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti ed il primo a far notare l'importanza del Morandi per il Pil italiano e non solo genovese. Tre dati. La logistica vale il 14 per cento del Pil italiano. I Porti sono il 2,3 del Pil. Negli ultimi 20 anni la crescita dei trasporti è stata pari al 500% nel Mediterraneo e del 10% in Italia. Tutti questi numeri, fino al 14 agosto, passavano esattamente dal Morandi. Diretti a Milano, of course.