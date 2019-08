La tristezza di Toti durante le consultazioni. Tutti da Mattarella tranne il suo movimento

Giovanni Toti in questi giorni sta seguendo la crisi di governo come e più dei leader nazionali, tanto da aver annullato molti impegni locali, a partire dal Festival della Comunicazione di Santa Margherita Ligure, per privilegiare quelli nazionali come il Meeting di Rimini, dove la Liguria ha uno stand per pubblicizzare i suoi vini e le sue focacce e dove il governatore interverrà insieme ai suoi colleghi presidenti di Regione.

Però, certamente, il presidente della Liguria un po' deve avere sofferto seguendo la #maratonamentana - dove il direttore del Tg de la7 ha anche ironizzato sul suo errore nella scelta del momento per uscire da Forza Italia, mentre ben diversa sarebbe stata la sua forza se fosse uscito con la convention del 6 luglio - perchè il rito delle consultazioni al Quirinale ha portato agli italiani la voce di tutti i gruppi e i gruppetti parlamentari, anche i più sconosciuti, ma non quella di "Cambiamo!", il partito del presidente della Liguria, appena nato.

Complici i nuovi regolamenti parlamentari che al Senato impediscono la nascita di gruppi che non si siano presentati alle elezioni e che alla Camera, se non si hanno venti deputati, negano la nascita anche di una componente del gruppo misto (per cui basterebbero tre deputati) a chi non "si porta dietro" un nome e un simbolo presente sulle schede elettorali, i totiani del Palazzo ancora non esistono.

E non esisteranno certamente fino a quando le camere saranno riconvocate, se mai lo saranno prima dell'eventuale scioglimento della legislatura e dell'ancora più eventuale voto. Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati hanno annunciato rispettivamente che "La Camera è convocata a domicilio" e che "Il Senato è convocato a domicilio" e quindi manca ancora la data delle nuove sedute. Ma dalle sedute di Palazzo Madama del 13 agosto e del 20 agosto e da quella di Montecitorio del 21 agosto non è uscito nessun nuovo cambio di gruppo parlamentare e quindi non è uscito nessun parlamentare totiano e di "Cambiamo!".

Così, al momento, i nomi degli aderenti al nuovo partito sono solo presumibili dalle identità di coloro che hanno firmato l'atto costitutivo davanti al notaio a Roma e dalle interviste e dai comunicati stampa dei tre deputati azzurri che per primi sono venuti allo scoperto con più nettezza: la spezzina Manuela Gagliardi e i due bergamaschi Alessandro Sorte e Stefano Benigni, oltre ai suoi tre dioscuri in Regione Liguria Ilaria Cavo su tutti, Giacomo Raul Giampedrone stratega che ha permesso di espugnare tutta la provincia della Spezia, solitamente rossa, e Marco Scajola che ha messo in gioco anche il suo cognome e il suo stato di famiglia, non casuale.

E così a Toti non è rimasto altro, ovviamente per ora, che guardare un po' triste le consultazioni in cui, in attesa dei "suoi" gruppi parlamentari, Liberi e Uguali aveva addirittura tre vetrine: una come gruppo autonomo alla Camera con Federico Fornaro e Rossella Muroni; una con Loredana De Petris come presidente dei senatori del Gruppo Misto e una con Piero Grasso che stava insieme alla De Petris, ma in quota Leu. Misteri delle alchimie delle consultazioni.

Ma Giovanni Toti, che ha fatto e sta facendo benissimo il governatore in Liguria e il commissario per l'emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi, ha dovuto vedere anche altro: il lungo discorso di Alessandro Fusacchia con il Misto della Camera in quota +Europa; quello di Catello Vitiello, ex leghista che, sempre con il Misto della Camera, ha portato al Quirinale "Sogno Italia" e "Dieci Volte Meglio"; la dichiarazione telegrafica di Antonio Tasso, ex grillino che sta con il Movimento Associativo Italiani all'Estero, terza gamba della maggioranza gialloverde, una gambetta; il lealismo di centrodestra di Maurizio Lupi per Noi con l'Italia e l'Usei, che sono gli altri italiani all'estero.

Oppure, i redivivi Beatrice Lorenzin, in rappresentanza di Civica Popolare, Area Popolare, PSI e Area Civica, che sono nove nomi, ma quattro deputati; Riccardo Nencini, segretario dei socialisti residui in Parlamento, o Emma Bonino, che non avrebbe più mollato il leggio davanti alla porta dello studio di Mattarella, con il povero Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, intervenuto per ben tre volte per avvicinarle il microfono.

Ma, soprattutto, Toti ha dovuto ascoltarsi sudtirolesi, trentini e valdostani come se piovesse, mentre "Cambiamo!" era tristemente costretta al silenzio non avendo alcuna rappresentanza parlamentare: quindi, al Senato, la presidente del Gruppo per le Autonomia Julia Unterberger, sudtirolese della Svp, e il valdostano dell'Union Valdotaine Albert Laniece, ma anche l'ex prodiano Gianclaudio Bressa, in rappresentanza dei trentini e del Partito autonomista trentino tirolese.

Mica finita, perchè gli esponenti della Sudtiroler Volkspartei alla Camera hanno fatto addirittura di più, presentandosi al Quirinale con Manfred Schullian come capogruppo del Misto di Montecitorio e Renate Gebhard come minicapogruppo delle minoranze linguistiche alla Camera dei deputati.

E vabbè nessun ligure e nessun bergamasco, ma di fronte a cinque sudtirolesi a valdostani, ci sta che un po' di malinconia abbia preso i totiani senza gruppi parlamentari, nè componenti, almeno fino alla ripresa dei lavori.

Nel frattempo, però, "Cambiamo!" è già al terzo simbolo: il primo con un sole tutto arancione attraversato da una piccola fascia tricolore; il secondo con l'arancione nella parte sopra e quella in azzurro sotto con l'indicazione "Con Toti" nella seconda parte del cerchio; e il terzo, più articolato, con un tricolore nella parte alta e l'ormai classico "Con Toti" sotto.

Insomma, non ci sono ancora parlamentari, ma i grafici totiani se la passano benissimo. E, soprattutto, a dare nuova vita politica a "Cambiamo!", che è davvero connotato come un partito "del fare", ha contribuito il solito Danilo Toninelli, bocciando la Gronda di Genova mentre stava facendo gli scatoloni, con la classica "costi-benefici", seppure fuori tempo massimo. E qui - visto che si tratta di un'opera chiesta a gran voce da tutte le "sue" categorie produttive - Toti ha avuto gioco facilissimo a chiedere "Cambiamo!". Imperativo, appunto.