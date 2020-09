La spallata sempre fallita di Salvini e le nuove speranze al Senato

Partiamo dal concetto di lussazione, che – anche onomatopeicamente – è una parola che mi riguarda molto. A esplicitarlo, in un’intervista, è stato il presidente rieletto in Regione Liguria Giovanni Toti, che ha detto: “A forza di spallate rimedia una lussazione dopo l’altra”, riferendosi a Matteo Salvini, in una polemica durissima innescata immediatamente dopo l’esito delle elezioni che ha visto la lista civica arancione del governatore ligure arrivare prima in Liguria con cinque punti di distacco sulla Lega, che avrebbe ritenuto appena sufficiente la situazione opposta: Lega prima e Cambiamo a cinque punti.

Piccolo riassunto, anche perché non è questo l’aspetto centrale di questa storia.

Toti: "Da Salvini e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi, non i musi lunghi di questi giorni”.

Salvini: “Se Toti ha vinto è grazie alla coalizione”.

L’ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, salviniano doc: “Toti dovrebbe essere più riconoscente, era un appestato e nessuno lo voleva ricandidare”.

Edoardo Rixi, ex viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e segretario della Lega in Liguria, fedelissimo del Capitano: "Quello di Toti è uno scivolone mediatico frutto della poca lucidità post ubriacatura elettorale. Da domani spero ritorni in sé e recuperi la memoria, ricordandosi che senza la Lega non sarebbe dove è oggi".

Ma, per l’appunto, questa è un’altra storia, un altro articolo che leggerete su Tiscali.it.

Torniamo alle spallate e alle lussazioni.

E’ verissimo che Matteo Salvini (e anche Giorgia Meloni) sognavano un risultato che desse una spallata al governo di Giuseppe Conte.

Il leader della Lega si era spinto addirittura a sognare un sette a zero, contando addirittura la Valle d’Aosta, dove pure non c’è l’elezione diretta del presidente della Regione.

Ma già con un sei a zero o, per meglio dire, un cinque a uno, con la sola Campania a De Luca (nemmeno al Pd, ma proprio a lui personalmente, a De Luca) e con la sognata vittoria di Susanna Ceccardi in Toscana, Salvini e Meloni sarebbero saliti al Colle a chiedere elezioni anticipate.

Ma, esattamente come era successo per la fallimentare esperienza in Emilia-Romagna dove, nonostante un impegno totale e pancia a terra di Salvini per Lucia Bergonzoni, aveva vinto il più solido e roccioso Bonaccini, anche la “spallata bis” è fallita.

Così come erano falliti anche i ripetuti tentativi di spallata parlamentare, a partire dal Ferragosto 2019 quando la Lega presentò la mozione di sfiducia in Senato al governo di cui pure faceva parte, il primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, ma poi l’accordo con Nicola Zingaretti per andare alle urne naufragò in aula dopo la grande mossa tattica di Matteo Renzi e quella strategica di Dario Franceschini.

E il leader leghista perse persino le conte sull’ordine del giorno da fissare.

Salvini tentò anche “la mossa del cavallo”, proponendo ai Cinque Stelle di tornare insieme, anche solo per tagliare i parlamentari e poi votare, ma anche quella volta gli andò buca.

E persino i tentativi di “spallate” parlamentari, ovviamente concentrate a Palazzo Madama dove i numeri per la maggioranza sono molto più risicati, sono sempre andati a vuoto, compresi quelli sul MES e su altri temi che sembravano potenzialmente divisivi per il gruppone pentastellato.

In più, Salvini contava sul fatto che – dopo che la presidenza del gruppo non è più in mano a Stefano Patuanelli, il più bravo dei seguaci di Luigi Di Maio - sfilare i parlamentari al MoVimento fosse più facile. Ma l’emorragia, pur iniziata è meno veloce di quanto potesse sperare.

Insomma, ogni volta la spallata la facciamo domani.

Però, paradossalmente, quasi per inerzia, qualcosa si sta muovendo a Palazzo Madama, persino al di là della volontà di Salvini.

Ad esempio, c’è il risultato delle suppletive del collegio del Nord Sardegna, quello di Sassari, che ha confermato la maledizione delle suppletive per il MoVimento Cinque Stelle, che ha perso tutte quelle che si sono svolte: qui, infatti, era eletta Maria Vittoria Bogo Deledda, senatrice pentastellata, ma le subentrerà il candidato del centrodestra Carlo Doria che si è imposto su quello giallorosso.

Esattamente come nel collegio di Cagliari-Burcei Andrea Mura che si era dimesso dalla Camera è stato sostituito da Andrea Frailis del centrosinistra e in quello di Napoli-San Carlo all’Arena il geologo pentastellato Franco Ortolani è morto e alle suppletive ha vinto il candidato del centrosinistra Sandro Ruotolo.

Insomma, un cappotto al contrario quello pentastellato.

E anche nelle altre suppletive che ci sono state la domenica e il lunedì dell’election day, si è imposto il centrodestra, che ha confermato agevolmente il collegio senatoriale di Villafranca di Verona dopo la morte di Stefano Bertacco, il primo senatore a portare a Palazzo Madama nome e simbolo di Fratelli d’Italia. Al suo posto il centrodestra unito manda Luca De Carlo, che ha trionfato nel suo collegio.

Insomma, uno alla volta, Giuseppe Conte sta perdendo molti senatori.

E il timore è che qualche scheggia impazzita nel MoVimento Cinque Stelle possa mandare sotto il governo in uno dei moltissimi voti di fiducia che si svolgono a Palazzo Madama.

Mattia Crucioli, come abbiamo raccontato su Tiscali.it, è spesso e volentieri contro la linea ufficiale del MoVimento, ma la sua contestazione è più “da sinistra” e quindi è difficile ipotizzarlo nella spallata sovranista.

Ma sono una trentina i parlamentari del MoVimento inquieti, fra chi ha votato no al referendum, annunciandolo, e chi è moroso con le quote.

Una senatrice, Marinella Pacifico, indicata come papabile per la Lega, ha addirittura dovuto smentire ufficialmente, perché avevano messo del tutto impropriamente il suo nome fra i probabili addii al MoVimento.

Insomma, finora la legislatura è blindata da un duplice ordine di considerazioni: mai nessun tacchino ha apparecchiato la tavola per essere consumato a Natale.

E qui i tacchini abbondano, soprattutto nel MoVimento Cinque Stelle: sono moltissimi i senatori (e anche i deputati, se è per questo) che sanno che non torneranno mai in Parlamento per tre motivi: limite dei due mandati, crollo elettorale pentastellato rispetto al 2018 e taglio del numero dei parlamentari, diventato definitivo dopo il referendum.

Quindi, stavolta, la partita non è quella del vitalizio che scatta solo dopo quattro anni e sei mesi di legislatura, ma proprio quello della permanenza il maggior numero di mesi possibile in Parlamento, sapendo che quello stipendio, quello status, quei benefit non torneranno mai più.

Quindi, per la spallata occorre sperare in una congiunzione astrale o in un incidente parlamentare al Senato della Repubblica.

Nel dubbio, fino al 5 ottobre, l’aula di Palazzo Madama non è convocata.

Così non si corre il rischio.