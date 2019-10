[Il retroscena] La partita di Giorgia Meloni per fare il premier

Matteo Salvini ha più voti. Ma, anche fra chi vota Lega, è in costante aumento il numero di coloro che individuano in Giorgia Meloni la propria candidata premier favorita. Fuori gioco per motivi di anagrafe Silvio Berlusconi; un po’ logorato sui media e probabilmente nuovamente interessato agli Interni, Matteo Salvini; non pervenuti al momento altri possibili leader “civici” o la discesa in campo di Urbano Cairo, la Meloni in questo momento è colei che galvanizza di più le viscere e i cuori dell’elettorato di centrodestra, anche al di là del suo partito.

Prima donna premier

E così, davvero, la leader di Fratelli d’Italia può ambire al ruolo di prima donna presidente del Consiglio della storia della Repubblica Italiana. Dopo il mandato esplorativo di Nilde Iotti, presidente della Camera. Dopo il mandato esplorativo di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Dopo che siamo andati a un passo da un governo presieduto da Marta Cartabia dopo l’ultima crisi di governo, prima che si arrivasse al Conte bis, e la giudice costituzionale era la più accreditata come premier di un governo tecnico per portare il Paese alle elezioni, con un ministro dell’Interno diverso da Salvini, secondo la volontà di Sergio Mattarella. Insomma, Giorgia sogna di essere la prima presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica Italiana.

Il precedente di Fini

Ma a questo punto deve pestare il piede sull’acceleratore del ricambio nel suo partito, Fratelli d’Italia, un po’ come fece Gianfranco Fini con lo sdoganamento del Movimento Sociale Italiano e il congresso di Fiuggi che portò alla fondazione di Alleanza Nazionale, all’ingresso nel partito e nei gruppi parlamentari di tecnici, intellettuali e indipendenti e al cambio del simbolo, con le scissioni della destra-destra. Quel tentativo ebbe più successo della fusione a freddo con Forza Italia col Pdl, nata col predellino e naufragata col “Che fai, mi cacci?” e la disastrosa esperienza di Fli-Futuro e libertà.

L’evoluzione da Alleanza Nazionale

Ma, quando nacque Alleanza Nazionale, grazie anche al grande lavoro di Pinuccio Tatarella, che era il segreto di tutto questo miscelato con la grande dialettica parlamentare di Fini, nelle liste entrarono fra gli altri un grande astrofisico come Giuseppe Basini (oggi deputato della Lega, dopo essere rimasto fermo tre legislature) fondatore dei “liberali di destra” che sembrava un ossimoro, un costituzionalista di prestigio come Paolo Armaroli, un democristiano di lungo corso come Publio Fiori, che fece anche il ministro dei Trasporti nel primo governo Berlusconi. E tanti altri che si affacciavano allora alla politica.

I destri più destri

Paradossalmente ma non troppo, tutti questi si trovarono subito benissimo con i destri più destri, un popolo di “fascisti” coloritissimo, ma di gran cuore e che non aveva mai partecipato ai banchetti partitocratici, reietti a cui solo i radicali rivolgevano la parola: un uomo straordinario come Teodoro “Er Pecora” Buontempo, Benito Paolone che diceva degli avversari “Io ci strappo il cuore”, ma non avrebbe schiacciato nemmeno una zanzara e si meritava grande affetto e rispetto da parte di tutti, Nino Sospiri e tanti altri.

La necessaria evoluzione

Ecco, per la Meloni è giunto il momento di fare un’operazione del genere e di gettare a mare, facendolo evolvere, un contenitore come Fratelli d’Italia che le sta troppo stretto ed è percepito come troppo di “destra destra”. Detto in un’immagine, quella dei tre fondatori del partito: Giorgia centrale, ma un po’ meno Ignazio La Russa e un po’ più Guido Crosetto, il primo di Forza Italia a fare il passo verso la Meloni, il gigante buono che ha dato legittimità e un’immagine nuova al partito, apprezzato trasversalmente come hanno sempre dimostrato anche tutti i dibattiti sulle sue dimissioni da parlamentare. Intendiamoci, non è che quelli di destra verrebbero esclusi se andasse in porto questo disegno, ma più semplicemente il partito si aprirebbe a nuove voci, al di là dei look fantasmagorici, dei turbanti stile Moira Orfei e dei cappellacci da cow-girl di Daniela Garnero Santanchè.

Missini e post-missini

Dalla convivenza fra queste nuove forze e i missini e post-missini classici dovrebbe nascere la nuova forza costituente e la nuova forza della Meloni: oggi, ad esempio, nei gruppi parlamentari sono riconoscibili all’Europarlamento la calma post democristiana e post berlusconiana di Raffaele Fitto e un imprenditore eletto come indipendente nelle liste FdI come Pietro Fiocchi, insieme a tre esponenti storici come Carlo Fidanza, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli.

I post azzurri

A Montecitorio, il look da post azzurro e da moderatissimo, persino nel nome, è stato portato in dote da Galeazzo Bignami, appena arrivato da Forza Italia e in più c’è una sorta di “corrente ex grillina”: Walter Rizzetto, friulano già arrivato alla seconda legislatura, unico ex pentastellato confermato in Parlamento insieme all’azzurra Vincenza Labriola e all’eurodeputato leghista Marco Zanni, il presidente del Potenza calcio Salvatore Caiata e il siciliano Davide Galantino.

Poi c’è il caso di una senatrice, ora assessore al Turismo in Lombardia nella giunta di Attilio Fontana, e di una deputata che vengono dalla lista civica di Roberto Maroni della scorsa legislatura regionale in Lombardia e ovviamente hanno altre storie e rappresentano altri mondi.

Le altre

Una, Lara Magoni, ex sciatrice ha al suo arrivo un argento ai mondiali di Sestrière, una vittoria in Coppa del Mondo a Vail in Colorato, un secondo posto e due terzi sempre in Coppa e sempre in slalom speciale, oltre alla partecipazione a svariate Olimpiadi. L’altra, Maria Teresa Baldini, anche lei eletta nella civica di Maroni, è chirurgo iperspecializzata e iperquotata, nella sua prima vita è stata giocatrice di pallacanestro ad altissimi livelli in serie A, è stata candidata sindaco in nome del potere fucsia: segni particolari bellissima, una delle parlamentari più fascinose della legislatura, ora che è entrata a Montecitorio al posto di Fidanza, certamente meno bello.

Poco amore per la vecchia Fiamma

Insomma, i nuovi innesti ci sono, ma col contagocce. La partita di Giorgia Meloni ora è di far diventare “calda” la fusione a freddo fra vecchi e nuovi e non buttar via il bambino con l’acqua sporca, coinvolgendo mondi civici e intellettuali e indipendenti che però non amano troppo la vecchia Fiamma. Uno dei deputati più vicini alla Meloni, Giovanni Donzelli, qualche tempo fa propose proprio il cambio del simbolo e, insieme al nome e alla federazione con forze diverse e civiche, potrebbe essere un jolly che Giorgia potrebbe giocarsi per la scalata a Palazzo Chigi.

Il caso Toti

Senza dimenticare la forza classica del suo partito: in Liguria, per esempio, alle Europee ha trionfato con le preferenze tutta l’area di destra, con il suo candidato – l’assessore regionale al Turismo e al Lavoro della giunta di Giovanni Toti, Gianni Berrino, che pure tutto è fuorché un pericoloso fascista – ha preso 5400 preferenze in Liguria, secondo solo alla stessa Meloni e a Matteo Salvini come numero di voti personali. Un trionfo per la sua area, che mette insieme anche sensibilità diverse, da quelle dei giovani instancabili come Gabriele Barabino, a un elegantissimo esponente della destra storica come Massimo Spinaci, fino a Antonino Sergio Gambino delegato alla Protezione Civile nella giunta di Marco Bucci.

Gli altri casi

Ma poi ci sono anche quelli che hanno altre storie, dal sindaco di Recco Carlo Gandolfo, esponente di Fratelli d’Italia con una storia liberale e azzurra, al recordman di preferenze alle regionali Matteo Rosso e al vicesindaco di Genova Stefano Balleari, ex azzurri pure loro, fino a Stefano Costa, strappato in extremis alle truppe arancioni di Toti. Insomma, sono mondi diversi, che spesso fanno una certa fatica a dialogare fra loro, anche perché parlano lingue diverse.

Ma, dalla convivenza fra uno e l’altro mondo e dalla capacità di essere attrattivi anche all’esterno, può nascere un futuro diverso, meno televisivo e più istituzionale per Giorgia Meloni. Fatto, necessariamente, di nuovi ingressi, di indipendenti e di società civile. Il modello c’è, ed è la prima Alleanza Nazionale, quella di Fiuggi e di Verona.