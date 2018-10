Ormai, non fa più notizia. Praticamente, ogni giorno Giovanni Toti cannoneggia il quartier generale di Forza Italia, nel ruolo della Cassandra o, se si preferisce, del Grillo Parlante. Il problema è che sia il Grillo Parlante, sia Cassandra avevano ragione. Così come ha ragione Toti: se gli azzurri in Trentino prendono l'uno per cento non è colpa del fatto che Toti lo dice.

Se i sondaggi sono drammatici per Forza Italia non è colpa di Toti e delle sue denunce. E se ormai la classe dirigente sembra solo autoreferenziale non è colpa di Toti, che descrive addirittura Berlusconi usato dai colonnelli come uno scudo umano: "Usano il corpo di Berlusconi", rieccheggiando un libro di Marco Belpoliti, non certamente un fan azzurro.

Parole fortissime, immediatamente usate dai nemici interni di Toti (praticamente tutti i colonnelli di Forza Italia) per andare da Berlusconi a dirgli: "Vedi, praticamente dice che sei morto", come noto il discorso meno gradito da chiunque, ma in particolare dal Cav.

Ogni argomento è buono per Toti, ultimo della serie l'appoggio annunciato al candidato del Ppe per l'Unione Europea, Weber, merkeliano doc ed amico di Antonio Tajani, in questo momento il prescelto dal Cav, dopo decine di altri prescelti poi ripudiati, fra cui lo stesso Toti.

E, immediatamente, appena parla, parte il cannoneggiamento dei nemici interni: oltre a Tajani c'è Mara Carfagna in prima fila, che - forte delle sue forme assolutamente longilinee - ha anche ironizzato sull'apporto "che può dare al partito un personaggio di peso come Toti".

Ma si sono fatti sotto anche gli ex amici, per far vedere al Cav che non hanno più niente a che spartire con Toti. Durissima, ad esempio, Maria Stella Gelmini, "processata" pochi mesi fa semplicemente per aver partecipato a una cena con il governatore ligure, quasi un reato di deviazionismo gastronomico, che quindi si emenda e dà la prova d'amore agli ortodossi attaccando il presidente della Liguria, che pure era un suo carissimo amico e riferimento politico.

Addirittura, si è fatto sentire l'ex direttore di Panorama Giorgio Mulè che a Toti deve il suo seggio parlamentare blindatissimo nel collegio di Imperia, il più sicuro di tutta la Liguria, dove il governatore fece fare un passo indietro a Marco Scajola, suo fedelissimo e radicato fortemente nel territorio, colui che insieme a Giacomo Giampedrone avrebbe meritato più di tutti il Parlamento, in nome del "paracadutato meno sgradito", visto che Mulè era comunque un suo amico.

Invece, Mulè, quasi per fare pubblica ammenda di questo sostegno, un po' come avveniva nei Soviet, ha sparato su Toti, prendendosi una sacrosanta botta di paracadutato da Toti che pure era stato il fornitore ufficiale di quel paracadute. E qui, Mulè, sempre più impegnato a ripulirsi da ogni sospetto di intelligenza con il nemico, ha ricordato a Toti come pure lui fosse stato paracadutato alla guida di Forza Italia da Berlusconi.

Al che Toti ha risposto con il più forte degli argomenti: quello di aver vinto tutte le elezioni a cui ha partecipato, dalle Europee con le preferenze, alle regionali con l'elezione diretta, alle amministrative dove i suoi candidati hanno praticamente espugnato tutti i Comuni importanti della Liguria, ad eccezione di Imperia, dove ha vinto Claudio Scajola anche perchè gli elettori non hanno mai perdonato a Forza Italia la candidatura di Mulè e prima o poi certe scelte si pagano con gli interessi, vedi Svp in Alto Adige dove hanno piazzato Maria Elena Boschi.

Detto dove non è e non sarà Toti, cioè in questa Forza Italia, resta da dire dove andrà. I rapporti con la Lega non sono più quelli di una volta e nonostante da Forza Italia gli si dica sprezzantemente "Vada con Salvini" pare che dall'altra parte le porte non siano poi così spalancate per un personaggio così forte e importante.

E i suoi attacchi così forti al governo gialloverde - che pure è nato praticamente grazie a lui, alla sua intercessione con Berlusconi e al lavoro di tessitura dei due leghisti liguri Edoardo Rixi e Sonia Viale, con una serie di telefonate decisive una sera a Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità Portuale genovese, da cui scaturì la non ostilità iniziale degli azzurri all'esecutivo di Conte, dopo il workshop ligure di Ambrosetti, tanto che addirittura si ventilava la possibilità di astensione di Forza Italia - non sono stati graditi da molti settori leghisti, così come la durezza sulla gestione della vicenda Ponte Morandi, apprezzatissima dai genovesi, ma non nei Palazzi del potere romani.

Insomma, la destinazione di Toti non sarà la Lega. Anche se in molti hanno interpretato i duri attacchi a Forza Italia delle ultime settimane come una "prova d'amore" a Salvini. E anche il partito unico di cui ha sempre parlato il governatore ligure non sarà con la Lega, ma eventualmente solo con Fratelli d'Italia, ex azzurri, centristi di rito mauriziolupiano e soprattutto forze civiche, sempre più decisive.

La via è tracciata. Si accettano scommesse. Toti chiederà democrazia e primarie in Forza Italia e, ovviamente, tutto questo verrà rifiutato. Alle regionali liguri del 2020, presenterà una lista arancione, che sarà la seconda forza della coalizione, non lontanissima dalla Lega. Poi, partirà il progetto nazionale.

Ma con un particolare decisivo: Toti avrà una striscia di terra sotto i piedi, una regione di un milione e seicentomila abitanti, che vale la metà di Roma come numero di elettori, ma che il governatore è riuscito a trasformare in una "case history" da cui costruire il futuro del centrodestra. E, più minimalisticamente, anche il futuro suo. In Liguria è finito Massimo D'Alema. In Liguria è finito Matteo Renzi. In Liguria può finire il bipolarismo così come l'abbiamo conosciuto fino ad ora.