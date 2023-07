La condanna di Zaki: l’incubo per lo studente, la doccia fredda per la premier, il metodo Tajani

Bisogna chiudere gli occhi e provare ad immedesimarsi: arrivi di mattina come cittadino libero benché sotto processo nel tribunale di casa, a Mansura, circa 120 km dal Ciro. Sai che entro la giornata leggeranno la sentenza. La tua sentenza, dopo tre anni di udienze, 22 mesi di detenzione preventiva, torture, maltrattamenti, accuse senza senso da cui è difficile difendersi. Arrivi e sai di avere dalla tua l’attenzione di molta stampa estera, sicuramente di quell’Italia dove il Parlamento ha dato via libera alla tua cittadinanza, delle tante ong che tutelano i diritti umani, di Amnesty international. Non sono assicurazioni ma è un buon viatico verso la conclusione positiva di questa brutta storia.

Eppure appena arrivi, i militari in divisa ti prendono in custodia, ti dividono da tua madre, dalla tua fidanzata, dal tuo avvocato e ti portano di là. “Di là” è una distanza di soli due metri separata però da cancellate di ferro: di là i liberi; di qua i prigionieri. “Lei di qua con noi” hanno detto a Patrik Zaki. E se lo sono portato. Tutti zitti, inutile e anche dannoso protestare adesso. Serve pazienza. Ce l’hai per tre ore. Quando finalmente il Tribunale pronuncia la sua decisione: condanna definitiva a tre anni di carcere di cui 22 mesi già eseguiti. A quel punto realizzi che portarti di là all’inizio dell’udienza era un indizio e non una formalità. Capisci che sei fottuto, un’altra volta mentre non riesci neppure a guardare tua madre e la tua quasi moglie che urlano di là dalla sbarre. “Lo scenario e la scena peggiore a cui si potesse assistere” ha detto il Noury, il presidente di Amnesty international.

Arrestato ancora prima della sentenza

Mentre scriviamo Patrik Zaki, 32 anni, lo studente egiziano laureato pochi mesi fa a Bologna, è buttato a terra in qualche cella di Mansura, la sua città natale in Egitto. Il peggiore degli scenari si è realizzato. Altri 14 mesi di carcere, umiliazioni e privazioni che in Egitto, in un caso così mediatico poi, non sai mai come possano finire. Un altro choc, dopo anni. L’inferno per questo ragazzo è iniziato il 7 febbraio 2020 quando torna in Egitto in vacanza da Bologna dove studiava e viene arrestato dagli uomini della temutissima Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa) appena mette piedi giù dall’aereo all’aeroporto de Il Cairo. L’accusa è “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” si basa su un articolo che il cristiano Zaki scrisse nel 2019 su attentati dell'Isis e due casi di presunte discriminazioni di copti, i cristiani d’Egitto. La pena può arrivare a cinque anni. Patrick ne ha avuti tre. Quando fu fermato all’aeroporto, fu tenuto bendato e ammanettato per 17 ore in un luogo non precisato. Gli avvocati denunciarono che fu picchiato sulla pancia e sulla schiena e torturato con scosse elettriche. Da allora 22 mesi di stillicidio giudiziario. Speranze e cadute, stop & go.

Lo stillicidio delle udienze

Durante il periodo pre-processuale, tra il febbraio 2020 e il settembre 2021, Patrick ha subito lo stillicidio di ben 18 udienze in cui furono decisi prolungamenti della sua custodia cautelare passata quasi tutta nel carcere di Tora al Cairo, dopo meno di un mese trascorso nelle celle di due commissariati e di una prigione di Mansura, la sua città natale sul delta del Nilo. Soprattutto durante il primo periodo della pandemia, nella primavera 2020 la sua vicenda giudiziaria fu connotata da nove slittamenti delle udienze per il rinnovo della custodia cautelare. E tutto per alcuni post su Facebook che Zaiki dice di non aver mai scritto, che portano la firma di solo due dei suoi tre nomi (Patrick George) e che, cosa assai più grave, l’accusa non ha mai consegnato al tribunale e meno che mai alla difesa,

Doccia fredda sul governo

Lo shock, per quanto molto diverso, è anche per palazzo Chigi e Giorgia Meloni. Questa condanna, al netto della guerra in Ucraina, è l’inciampo più grosso per la premier. L’Italia non può fare a meno dell’Egitto su molti fronti, politici, commerciali e geopolitici. Il regime di Al Sisi è tra i più affidabili, un baluardo contro il terrorismo islamico e l'ostilità su base religiosa di ampie frange della popolazione egiziana. Tra i più affidabili, anche, per costruire mattonino dopo mattoncino quel Piano Mattei dell’Italia - e dell’Europa - per l’Africa. Pe non parlare della bilancia commerciale: 35 milioni di export e, soprattutto, i 62 di import. E dei giacimenti di gas che Eni e la gemella egiziana gestiscono insieme nel Mediterraneo. Tutto questo per dire che per quanto la condanna di Zaini faccia inorridire, la real politik impone che Roma non posso rompere con Il Cairo. Non se ne parla insomma di ritirare l’ambasciatore e geli diplomatici come è successo per l’uccisione di un altro studente, questo volta italiano, Stefano Regeni. Che è quello, però, che chiedono Pd, verdi e sinistra e 5 Stelle.

Un lavoro sottotraccia

La via quindi può essere “una e una sola” come dicono fonti della Farnesina ed è quella diplomatica. In quel lavoro sottotraccia che il ministro Tajani ha messo in piedi appena arrivato alla Farnesina e che la premier Meloni porta avanti in ogni occasione utile nei suoi bilaterali con leader africani e non solo. “Abbiamo ancora fiducia in una soluzione positiva del caso, il nostro impegno in questo senso continua non è mai cessato” ha detto la premier ancora a Bruxelles per il vertice con i paesi dell’America latina. Una dichiarazione breve ma che dice molto di più di quello che dice. La condanna di Zaki è definitiva e inappellabile. Può però essere oggetto di attenzione da parte di un governatore militare e del presidente Abdel Fatah Al Sisi. Dunque, ha ammesso la premier, c’è un lavoro dietro le quinte, che segue i canali diplomatici senza passerelle nè dichiarazioni roboanti. Non c’è dubbio che la condanna sia una doccia gelata, inattesa. Ma non ferma quel lavoro. Affidato per lo più al vicepremier Antonio Tajani. Così come è chiaro ed evidente che “non si possono rompere i rapporti con un partner chiave nel Mediterraneo”. Tajani è volato nella capitale egiziana a gennaio, il primo ministro degli Esteri italiano dopo quattro anni e mezzo di assenza causata essenzialmente dallo stallo sul caso Regeni. In quella missione, oltre a discutere di migranti, Libia ed energia con l'omologo Sameh Shoukry e il presidente Abdel Fattah al Sisi, non è mancato uno scambio sullo studente friulano torturato e ucciso nel 2016 e sulla vicenda Zaki.

La possibilità della grazia

Il titolare della Farnesina ha spiegato di aver ricevuto “rassicurazioni” sulla volontà di “collaborare”. Ecco perchè sei mesi dopo quella missione di Tajani e altre interlocuzioni magari meno “alte” ma non per questo meno utili al vero obiettivo, la parola d'ordine nel governo è ancora “fiducia”. Tre parlamentari di maggioranza (Calovini di Fdi, Formentini della Lega e Battilocchio di Forza Italia) dicono ciò che nè Tajani nè Meloni possono dire: l’ Egitto “valuti un atto di clemenza”. “Sarebbe un gesto apprezzabile se l'Egitto valutasse un atto di clemenza nei confronti del ragazzo in virtù anche delle molteplici richieste arrivate dalle istituzioni italiane ed Europee negli ultimi anni” scrivono in un comunicato a cui ieri è stata data massima diffusione. Ipotesi tutt'altro che irrealistica: il deputato egiziano Mohamad Abdelaziz, che fa parte del Comitato per la grazia presidenziale, ha detto che Al Sisi ha dato “rassicurazioni” in questo senso al suo organismo.

Un buon indizio

La cronaca giudiziaria egiziana fornisce un altro spunto interessante per Zaki. A luglio del 2022, ricorda Amnesty International, il ricercatore dell'Università di Vienna Ahmed Samir Santawy è stato scarcerato per una grazia presidenziale dopo una condanna a quattro anni per diffusione di notizie false, pur con il divieto di espatrio. Una vicenda “gemella”. Ecco perchè, almeno per adesso, è bene lasciar fare la diplomazia senza strepitare o convocare Tajani in Parlamento. Lasciare che il governo egiziano valuti i pro - moltissimi - e i contro - ancora di più - di un atto di clemenza. Il che non vuol dire monitorare giorno dopo giorno gli sviluppi del caso.