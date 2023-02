La Fase 2 del governo Meloni, tra influenze, scelte impopolari, trame europee e divisioni nella maggioranza

La Fase 2 del governo Meloni, tra “influenze”, scelte impopolari (ma giuste), trame europee, alleati riottosi e fedelissimi inadeguati. Roba che Matteo Salvini, in questa fase, rispetto a Donzelli o Delmastro, per non parlare di Berlusconi, sembra uno statista navigato e altamente affidabile. Forse lo sapeva, o se lo sentiva, che non ci sarebbe stato tempo di festeggiare i successi delle regionali. Fatto sta che Giorgia Meloni da lunedì scorso, il giorno del grande successo, è inchiodata a casa per via di una brutta influenza. Che l’ha assalita poche ore lo sfogo pacifista (secondo i suoi), filoputinista per il resto del mondo, di Silvio Berlusconi. Ci sono settimane che pesano più di mesi interi. Quella appena trascorsa è una di quelle. E se è vero che fino a maggio 2024 non ci saranno scadenze elettorali significative, è altrettanto vero che nei prossimi mesi il quadro politico è destinato a mutare i pesi specifici delle rispettive metà campo. Nel centrosinistra perchè la fine dell’eterno congresso Pd dirà finalmente che strada prenderà il principale partito di opposizione (questa almeno è una certezza) e come si organizzeranno le altre forze in campo. Nel destra-centro perchè d’ora in poi Giorgia Meloni deve mettere da parte la dimensione Atreju, la “fiamma magica” di sogni e amici, i Donzelli, i Delmastro e i Fazzolari per intendersi, e tentare l’operazione europea. E’ un’operazione difficile, ad alto rischio, per cui servono sangue freddo e nervi saldi. Che mai devono essere dati per scontati.

Le tre influenze

Al di là del fatto che girano ceppi di influenza molto contagiosi e che la vita da premier non ammette troppi riguardi tra impegni istituzionali, d’ufficio e rogne varie, a nessuna sarà sfuggito che per la terza volta in tre mesi e mezzo la presidente Meloni s’è beccata l’influenza cancellando impegni in agenda molto importanti e scavallando passaggi stretti e difficili della propria maggioranza. Questa volta, oltre ad essere la terza, la coincidenza è clamorosa: la settimana è iniziata domenica scorsa quando Berlusconi ha “attaccato” Zelensky e invitato Usa ed Europa a smettere di inviare armi mettendo in cambio sul tavolo un piano Marshall per l’Ucraina da miliardi di dollari; è proseguita con le prime crepe nel Partito Popolare a cui la prima linea del partito e il Cavaliere hanno risposto spiegando cosa realmente intendesse dire, cioè il suo ruolo di costruttore di pace; è finita ieri con Manfred Weber, il numero uno del Ppe, che ha annullato la tre giorni del Ppe che proprio con l’aiuto di Berlusconi erano in via di organizzazione a Napoli a giugno. Il motivo è il non allineamento del pensiero dell’organizzatore e padrone di casa con la linea del partito. Nel mezzo ci sono stati l’avviso di garanzia per rivelazione di segreto d’ufficio al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (cosa che ha sbugiardato il ministro della Giustizia che aveva detto in aula ‘Delmastro non ha fatto nulla’ oltre a alimentare di nuovo la richiesta di dimissioni) e la decisione secca, impopolare ma necessaria di cancellare per sempre il Superbonus e cambiare tutta la governance del Pnrr. Nonostante la contrarietà di Forza Italia (soprattutto) e Lega. Così la settimana della consacrazione della vittoria si è trasformata in un mezzo incubo. Che la premier ha dovuto “vivere” e gestire da casa azzoppata dall’influenza. Non è la prima vota si diceva. Era già successo l' 8 dicembre quando la premier saltò il vertice di Alicante. All’epoca la coincidenza fu che il governo era nel pieno delle tensioni con l’Eliseo e Macron perchè il governo italiano si vantò di aver spedito in Francia la nave di una Ong, “cosa mai successa prima”. La seconda influenza risale al 21 dicembre quando Meloni saltò il cdm (presieduto da Salvini) sul Milleproroghe e anche la puntata di Porta a Porta. All’epoca molto probabilmente pesarono le forti tensioni nella maggioranza sulla manovra. Infine questa settimana.

Il Piano europeo

Questa terza influenza in tre mesi e mezzo ha costretto usa premier a cancellare tutta l’agenda della scorsa settimana. Un’agenda intensa e di alto livello, soprattutto diplomatico. Passi per i festeggiamenti pe ala conquista della Regione Lazio (quello magari è stata anche una scelta, corretta, in understatement), per la cerimonia dell’Arma dei carabinieri, qualche altra presentazione e lo stesso Cdm. Quello che veramente pesa è aver cancellato gli impegni segnati in rosso: venerdì il faccia a faccia con la presidente del Parlamento, la maltese Roberta Metsola, in visita ufficiale a Roma e tutti i bilaterali a cui Farnesina e diplomatico di palazzo Chigi avevano lavorato intensamente in vista della conferenza sulla Sicurezza aperta a Monaco sempre venerdì. Era previsto il bilaterale con Kamala Harris e con il primo ministro inglese Richi Sunak. Oltre al fatto che Monaco, quest’anno, è una sorta di plenum Nato degli amici di Zelenski. Quindi il luogo migliore per ribadire la posizione dell’Italia al fianco senza se e senza di Kiev e Zelensky. Non solo. Tra Meloni e Metsola si è creato un asse molto robusto, col sostegno del ministro Tajani, che ha il doppio scopo di ribaltare la maggioranza politica in Europa nelle prossime elezioni del maggio 2024 grazie all’alleanza Popolari e Conservatori ( di cui Meloni è presidente) e di portare Metsola, quindi una Popolare, alla guida della Commissione al posto di Ursula von der Leyen. Un vero ribaltone. Una rivoluzione. Di cui non tutto il Ppe è convinto - di sicuro non i tedeschi che perderebbero la loro centralità - non i francesi e neppure l’Italia che vede in Forza Italia uno dei partiti storici del Ppe e di cui Tajani è tuttora il vicepresidente al fianco di Weber. Meloni, si diceva, ha cancellato tutti questi importanti appuntamenti. E a molti è sembrato molto molto strano.

Lo strappo dei Popolari, cui prodest?

Fino a ieri nel primo pomeriggio. Quando appunto è arrivata la notizia dello strappo dei Popolari e la cancellazione del meeting di Napoli. Via social, con un tweet di Manfred Weber: “In seguito alla affermazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina, abbiamo deciso di cancellare le nostre giornate di studio a Napoli dal 6 al 9 giugno. Il nostro supporto all’Ucraina non è un’optional”. La linea non può cioè essere messa in discussione. Segue un passaggio che si presta a molte letture: “Antonio Tajani e Forza Italia - prosegue il tweet di Weber - continueranno ad avere il nostro pieno supporto nel Partito popolare europeo. Così come continueremo a cooperare con il governo italiano”. Il messaggio è chiaro: il problema è Berlusconi e non Forza Italia. Il nodo da sciogliere è proprio il Cavaliere che voleva celebrare il suo pieno ritorno alla politica attiva organizzando le giornate di studio del Ppe nella città e nel luogo da lui più amato: il Palazzo Reale a Napoli dove sarebbero arrivati capi di stato e di governo, 200 ospiti con delegazioni e persino Bill Gates.

Normale chiedersi, allora, visti e considerati tutte le spiegazioni sopraggiunte da domenica scorsa a ieri, il vero motivo dello strappo. Si dice che Weber abbia provato a evitarlo ma ad un certo punto la pressione dei paesi dell’est Europa è stata tale e tanta che non è stato possibile fare diversamente. Loro comunque non sarebbe andati a Napoli e la convention sarebbe stata azzoppata. Tanto valeva allora chiudere subito la partita e sperare di tirare avanti dimenticando in fretta.

Il problema è che Berlusconi non ci sta e in ieri serata ha ribaltato le accuse: “Anziché criticarmi, aprano immediatamente un tavolo per arrivare alla pace. Questo è un dovere per un partito come il Ppe” ha scritto l’anziano leader su Facebook. “Il tema della pace va subito messo all'ordine del giorno, non è più rinviabile”. E’ la prima vera crepa sul fronte europeo. Non è più solo Orban, o Salvini o lo stesso Berlusconi che hanno e danno seguito ai rispettivi mal di pancia. Ora c’è un partito fondatore dell’Europa e al governo di Bruxelles che apre ufficialmente il dibattito sulla pace.

Attorno ad Arcore per un po’ è calato il silenzio gelido. Il primo ad esporsi è stato proprio Tajani che è rimasto sulla difensiva ripetendo il vecchio mantra: “Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Fi hanno sempre votato come il Ppe sull'Ucraina, come dimostrano gli atti del Ppe”. Subito dopo passa al contrattacco Licia Ronzulli: “Dentro Forza Italia esiste una sola linea e respingiamo ogni maldestro tentativo di dividerci” è la premessa della nota firmata dai capigruppo Ronzulli e Cattaneo. Poi l'affondo su Weber: “Ci auguriamo, innanzitutto come italiani, il chiarimento del malinteso e un ravvedimento di Weber al quale chiediamo di non intervenire più nella vita interna di un partito addirittura provando ad isolarne il leader”. Nel corpaccione di Forza Italia, e non solo, fioccano le domande: a cui conviene lo strappo di Weber? Cui prodest? Forza Italia non sapeva nulla? Tajani non sapeva nulla? E Meloni? Forse l’asse Meloni-Metsola-Tajani-Weber?

Un governo serio, filoeuropeo

La risposta andrà cercata con attenzione nelle prossime ore e settimane. Intanto la buona notizia è che il governo c’è e fa cose giuste. E che forse meloni potrebbe fidarsi un po’ più dei suoi ministri che della sua “fiamma magica”. Più di Giorgetti, Tajani e Mantovano che giovedì sera hanno fatto una seria e precisa conferenza stampa) per comunicare decisioni scomode ma giuste. E perfettamente in linea con l’Europa. Lo stop al Superbonus è stato necessario perchè avrebbe scassato i conti ancora di più di quanto è successo finora. “Duemila euro a testa per ciascun italiano, da zero a mesi a 100 e passa anni” ha detto l’altra sera Giorgetti. Centoventi miliardi che ballano, più o meno tre leggi di bilancio. Il decreto di tre soli articoli è già arrivato in Gazzetta e il blocco alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura è già operativo. Uno scossone che spaventa sindacati e imprese. E accende la polemica politica politica. I lavoratori edili della Cgil temono la perdita di 100mila posti di lavoro e annunciano di essere pronti alla piazza contro la decisione dell'esecutivo. Le associazioni imprenditoriali, grandi e piccole, temono fallimenti a catena:

chi parla di 25mila aziende a rischio, chi di 40mila. E lanciano un allarme sulla tenuta sociale della scelta fatta. Che il governo difende: “Si doveva intervenire per arginare una situazione abnorme con 110 miliardi per il Superbonus che gravavano sulle casse dello Stato” ha spiegato ieri il viceministro all'Economia Maurizio Leo, l'esperto fiscale più vicino alla premier Giorgia Meloni. Forza Italia non era d’accordo. Anche la Lega, non del tutto. Ma il governo è andato avanti. Come chiede, per l’appunto, l’Europa. Un’altra crepa nella maggioranza. Che la premier ha per ora evitato. Ma non potrà farlo a lungo.