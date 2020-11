Mattarella ‘chiama’ le forze politiche all’unità contro il Covid, ma l’opposizione rifiuta la ‘cabina di regia’ avanzata dal governo e le Regioni i lockdown mirati proposti da Conte

Regioni e governatori contro Governo centrale. Opposizioni contro governo e maggioranza. Pezzi di maggioranza contro le ‘timidezze’ di Conte. E tutti armati l’un contro l’altro mentre il morbo – cioè il coronavirus – infuria, morde, impazza. Alla vigilia del nuovo intervento del premier in Parlamento che annuncerà le nuove misure del governo (un nuovo dpcm di sicuro, un nuovo mezzo lockdown probabilmente, zone rosse a scacchiera regionale e provinciale sicuramente) la scena politica sembra rifiutarsi di ragionare in modo concorde e unitario. Ognuno va per se, pensando – illudendosi – di trarne i suoi vantaggi.

L’appello (inascoltato) all’unità di Mattarella

Partiamo dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella: ce l’ha messa tutta per lanciare il suo appello alla concordia nazionale, ma a guardare la giornata di ieri il suo accorato appello è stato inutile. Come fece già nelle ore più buie della prima ondata, Mattarella torna a lanciare il suo appello alla concordia nazionale perché si superi ogni egoismo e si uniscano le forze per battere il virus. Parole accorate che però non sortiscono l'effetto sperato. Se la maggioranza apprezza l'intervento del Quirinale, l'opposizione evita ogni commento, ribadendo di fatto la propria insoddisfazione nei confronti dell'esecutivo. Così, alla vigilia dell'intervento del premier Giuseppe Conte a Montecitorio, il centrodestra, seppur con toni diversi, sostanzialmente boccia ogni ipotesi di cabina di regia, o task force bipartisan e ribadisce che il luogo del confronto già c’è ed è il Parlamento. Come dire a Conte: ti aspettiamo lì, oggi, e lì te ne canteremo quattro. FI inclusa, nel senso che il partito di Berlusconi non si discosta dal refrain polemico di Lega e Fratelli d’Italia, anzi ci si allinea.

Eppure, il capo dello Stato ce l’aveva messa tutta: sceglie un luogo e un giorno dal grande valore simbolico per cercare di cucire un tessuto politico messo a dura prova dall'esplosione dei contagi. Dal cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia, dove è stata rubata una croce in memoria dei caduti per il Covid, alla vigilia del giorno dei defunti, Mattarella osserva che ricordare i morti “è un dovere che va affiancato a quello della responsabilità di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire le forze di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese”. “Mattarella ha ragione, basta con le polemiche. L'imperativo è abbassare la curva”, è il commento del segretario dem Nicola Zingaretti. Nessun commento, invece dal centrodestra, che già ieri aveva respinto la proposta di un dialogo bipartisan da parte del premier. Toni appena più morbidi da parte di Forza Italia, tanto che Antonio Tajani ipotizza “un tavolo tecnico di coordinamento europeo serio e operativo”, ma l’invito di Conte (e, di fatto, anche quello di Mattarella) viene respinto. Il segretario leghista, Matteo Salvini resta sulle barricate: “Non vogliamo poltrone, task force, il luogo per discutere e proporre c'è, è il Parlamento. Avete istituito 618 task force e al primo di novembre siamo alla ri-chiusura. Evidentemente qualcosa non ha funzionato”.

Lite furibonda tra governatori e governo sul lockdown

Poi, in sovrannumero, si dispiega la lite furibonda tra governo centrale e governatori che, dopo una giornata di incontri in videoconferenza e la riunione aggiornata a oggi, smentiscono le ricostruzioni fatte filtrare da palazzo Chigi. Ma cosa è successo? I governatori, riuniti di prima mattina in videoconferenza con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e con il titolare della Salute Roberto Speranza, chiedono a gran voce che il prossimo passo della strategia anti-Covid dell’esecutivo poggi su un intervento unitario, non polverizzato in micro interventi territoriali. Cioè esattamente la linea che vorrebbe seguire Conte, poco desideroso di far calare sul Paese un lockdown nazionale che ne farebbe scendere ancora di più la popolarità. Un posizionamento, quello delle regioni, che poggia su un ragionamento: la curva dei contagi sta salendo in modo esponenziale dappertutto, l’indice di contagio è un fatto nazionale, non più limitato ad alcune zone. La strategia deve essere unica per tutti, non a macchia di leopardo. Quindi niente lockdown mirati, ma una misura nazionale, a partire da un nuovo coprifuoco alle sei del pomeriggio.

Il gioco dello scaricabarile su chi si deve intestare la stretta

Il punto è sempre lo stesso: a chi spetta l’onere della stretta. Il grande timore dei presidenti di Regione e dei sindaci è quello di ritrovarsi inadeguati – e sotto il fuoco delle polemiche dei loro concittadini - di fronte alla gestione dell’emergenza che salirebbe di livello con la creazione di lockdown nelle grandi città e nei territori più a rischio. Vincenzo De Luca lo spiega chiaramente alla riunione: “Io le chiusure le ho fatte in molte località, ma siamo riusciti al massimo a gestire le vie principali, il resto è impossibile”. La grande criticità, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, viene individuata da De Luca e dagli altri nell’impossibilità di una capacità di controllo capillare. Insomma, il blocco di una città si può pure fare, ma poi c’è il problema di come gestire il controllo di quel blocco. I governatori del Nord, a iniziare dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, sono ancora più polemici: è proprio sbagliato pensare di risolvere tutti con le chiusure delle grandi città. La pensa così anche Giovanni Toti – poi costretto a scusarsi per il suo infelice tweet sugli anziani in pensione ‘non indispensabili’ alla Nazione…- ma è Fontana a esternare il concetto in modo deciso: “No ai lockdown territoriali, se fermiamo Milano, fermiamo la Lombardia”.

I governatori fanno leva anche su un’altra questione per spingere il Governo a caricarsi sulle spalle l’impegno di una strategia nazionale. Lo spiega sempre Fontana: “Una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati”. La discussione tra le Regioni e il Governo sulla responsabilità dell’indirizzo della nuova stretta arriva a tirare in ballo gli umori dei cittadini e la possibilità, avanzata dai governatori di centrodestra, di circoscrivere e limitare di più gli spostamenti degli anziani con più di 70 anni, ma chiedono che lo faccia Conte a livello nazionale.

Il Governo risponde alla pressione che arriva dalle Regioni con uno schema a due che snocciola Speranza: l’asticella nazionale delle restrizioni sarà alzata su alcuni punti, mentre in determinati territori saranno alzati i livelli di intervento. Boccia completa il ragionamento, spiegando che il punto di riferimento per la nuova stretta sono il documento dell’Istituto superiore di sanità e il sistema di monitoraggio condiviso con il Cts e con le Regioni: le restrizioni scattano sui singoli territori automaticamente se l’indice Rt (che misura la contagiosità) supera un certo livello, ma scattano in modo settoriale perché ogni comparto ha un suo indice. Quindi le scuole, i negozi e tutto il resto possono procedere anche in modo difforme. “Non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola, ma deve dipendere dal grado di Rt in ogni Regione”, dice Boccia. L’intenzione del Governo, quindi, è far passare le nuove restrizioni dai singoli territori, scaricandolo loro il peso e la responsabilità di attività così cruciali per i loro cittadini.

La necessità di riaggiornarsi al giorno seguente – e cioè il fatto che la riunione è finita male, se non malissimo - dice che il lavoro sul nuovo Dcpm, atteso tra lunedì sera e martedì, è ancora in alto mare. I tempi dipendono da quanto e come si troverà il punto di caduta con le Regioni.

L’attesa per l’informativa che oggi terrà Conte alle Camere

Ma la discussione va portata a un punto finale anche dentro la maggioranza che litiga anche nella riunione dei capodelegazione di partito e dei capigruppo di Pd-M5s-Iv-LeU che si è tenuta ieri sera: Speranza e Franceschini sono per chiudere tutto, Iv e parte del M5s per lasciare spazi e orari aperti e anche per lasciare l’onere delle chiusure alle Regioni. Poi bisogna attendere l’esito delle informative del premier alla Camera e al Senato. Insomma, da mettere nel conto ci sono le ipotesi ancora più diverse, ma la più accreditata prevede il blocco: gli spostamenti tra le Regioni saranno consentiti solo per motivi di lavoro o di salute. E poi ancora la chiusura dei centri commerciali nel week end e lo stop, chiesto dai sindaci, degli sportelli per le scommesse che si trovano dentro ai bar e alle tabaccherie.

La situazione, a ieri sera, è ancora quella di uno stallo…

La situazione si può sintetizzare come uno stallo. Il governo si trova di fronte, da giorni, allo stesso dilemma: chiudere il Paese più di quanto aveva preventivato, oppure forzare la mano con le Regioni e imporre i blocchi locali che le stesse Regioni rifiutano? L'esecutivo si ritrova in mezzo al guado. Anche perché l'alternativa è pesante: un blocco generalizzato del Paese, da attuare attraverso un rigido coprifuoco che scatterebbe a metà pomeriggio. E così, dopo un’intera domenica passata nell’incertezza, l'Italia non sa ancora se nelle prossime 24 ore si troverà di fronte a un blocco nazionale molto rigido, a chiusure mirate di intere aree metropolitane (con l'opposizione di chi amministra) oppure se l'incertezza produrrà altri giorni di attesa.

Il dilemma che si trova davanti Conte e il governo

Ma è proprio a causa dell’opposizione delle Regioni che il governo si ritrova di fronte al bivio: se le Regioni frenano le chiusure locali, vale la pena imporle da Roma? Conte, che puntava tutto su questa strategia differenziata per evitare il lockdown nazionale, tentenna, ma il tempo inizia a essere scarso, visto che domani il premier è atteso in Parlamento e subito dopo è annunciato un nuovo dpcm. Nel testo, ancora tutto da scrivere, ci sarà di certo il blocco della circolazione interregionale e una riduzione dell'orario dei negozi, la chiusura dei centri commerciali nel week end. E il coprifuoco dopo le 18? Potrebbe servire a poco, lascia scettici premier e ministri, rischia di diventare soltanto uno stiracchiato compromesso per accontentare le Regioni oppure diventare l’amaro frutto di uno stallo prolungato.

La prova di oggi in Parlamento non sarà indifferente

Infine, oggi, Conte è atteso alla prova del Parlamento. Il presidente del Consiglio illustrerà a Camera e Senato le misure che verranno prese con il nuovo dpcm da varare. Ma stavolta, dopo le sue comunicazioni, Montecitorio e Palazzo Madama voteranno le risoluzioni della maggioranza e dell'opposizione, con il centrodestra intenzionato a presentare un documento unitario. Malgrado i distinguo sollevati anche dagli alleati, al momento il voto non sembra impensierire l'esecutivo. Chi tiene il pallottoliere parte dal conto fatto un paio di settimane fa quando, nonostante le numerose assenze causa Covid, i gruppi parlamentari hanno garantito la maggioranza assoluta per lo scostamento di bilancio, sia alla Camera, con 324 voti favorevoli, sia al Senato, con 165. Anche e nonostante i dissapori sulle misure di contrasto alla pandemia, i malumori fra le forze di governo non arrivano a mettere a rischio la tenuta del Conte bis. Non sembra questo l'obiettivo delle critiche di Italia Viva. E anche le fibrillazioni all'interno del Movimento Cinque stelle non dovrebbero tradursi in distinguo pesanti. Ma il clima generale è cambiato. E, dunque, come nel rapporto con le opposizioni, che diranno di nuovo ‘no’ alle misure del governo, così nel rapporto con le riottose Regioni, che già si ribellano al tentativo del governo di scaricare su di loro i lockdown mirati, il governo può contare solo su se stesso. E, certo, su Sergio Mattarella.