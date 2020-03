[il caso] Italia “chiusa” ma alle opposizioni non basta mai: vogliono la serrata anche produttiva

Macron parla alla nazione e chiede ai francesi di restare a casa (dai 70 anni in su) e chiude scuole e università a partire da lunedì. Sono 2900 i contagiati e 61 le vittime. Angela Merkel è preoccupata: il virus sta seguendo da tre giorni una curva di crescita verticale. Ha fatto prima una lunga video telefonata con Giuseppe Conte, poi - presi un po’ di appunti - ha incontrato i governatori dei Laender tedeschi e ha chiesto che vengano “cancellati tutti gli eventi pubblici”. La sensazione è che nelle prossime ore la Cancelliera prenderà altre misure. La Spagna ha superato i tremila contagi e 84 morti.

L’Europa ci imita

Il virus corre in tutta Europa e si stanno chiudendo le frontiere come mai era successo da quando è entrato in vigore Schengen.

L’Italia non è più la Cina d’Europa e comincia a diventare il laboratorio virtuoso a cui tutta Europa sta guardando per capire come si può fare a combattere questa guerra. E questo dovrebbe convincere tutti che, al di là di pasticci figli della assoluta novità, di una comunicazione ansiogena e contraddittoria quindi incomprensibile e di continui tentennamenti sulla nostra vita quotidiana che vanno specificati meglio (ad esempio: uscire di casa, fare movimento e sport all’aria aperta sono un diritto costituzionale che non può essere compresso), stiamo facendo la cosa giusta. Eppure si assiste ancora ad una poco nobile attività di sciacallaggio politico che mette sotto pressione il governo con continue richieste, rilanci e ultimatum.

Manovra a tenaglia

Anche ieri è scattata una manovra a tenaglia. Matteo Salvini ha iniziato la giornata via Facebook con la facile e macabra profezia che “entro domenica saranno superati i mille morti”. “Non voglio essere un uccello del malaugurio ma segnatevelo - ha detto il leader della Lega - entro la fine di questa settimana sarà superata in Italia quota 1000 morti. Stiamo parlando di una tragedia”. E’ già successo ieri, purtroppo. Non era difficile prevederlo: erano 827 mercoledì sera, 631 la sera prima, un trend di circa duecento decessi al giorno. Un’ecatombe che si è ripetuta anche ieri. Il fatto che non siano aumentate le vittime è, piuttosto, una piccola, molto piccola, buona notizia. Per il resto della giornata è andato avanti nel dire che non va bene, che occorre “fare di più”, “chiudere tutto perché gli operai non sono carne da macello e gli autisti dei mezzi pubblici anche”. Tram, bus, treni e taxi in servizio sono da stop immediato, secondo Salvini. Facendo così precipitare le città in luoghi fantasma già più di quello che sono. Più o meno contemporaneamente, Giorgia Meloni ha spiegato meglio cosa pensava dell’ultimo Dpcm firmato la sera prima da Conte: “Una presa in giro, il premier ci ha convocato a reti unificate ieri sera tardi per raccontarci che chiudeva tutto e invece non ha chiuso praticamente nulla”. Quindi appena sfornato, il decreto è già vecchio. Come era successo, del resto, nelle altre sei volte precedenti.

Rilancio e sfascio

La manovra a tenaglia ordita puntuale dalle opposizioni più o meno ad ogni azione del governo è una costante degli ultimi mesi. Giorgia Meloni ha una coerenza: da subito ha chiesto misure drastiche per debellare il virus, molto intervento dello Stato (per cui servirebbero altro che 30 miliardi) e non ha dubbi ancora oggi di chiedere il fermo produttivo del Paese. “Altro che provvedimento sensazionale di chiusura di tutte le attività tranne quelle essenziali e della produzione industriale… L’ultimo decreto che il presidente Conte è andato a leggere in tv con rullare di tamburi e conto alla rovescia è poco più di un’estensione di quello precedente. Per cui resta quasi tutto aperto”. Meloni non ha dubbi: “E’ invece necessario chiudere tutto per provare a ripartire il prima possiible”. E al premier rinnova un invito già fatto più volte nel corso di questa emergenza: “Piu serietà e meno smania mediatica”.

Per un motivo o per l’altro va avanti così dal 22 febbraio quando ci siamo trovati in casa un virus che speravamo di aver scansato. Lega e Fdi individuano un tema, lo denunciano una prima volta, lo rilanciano alzando sempre un po’ la posta. In genere 48 ore dopo palazzo Chigi sforna un decreto che più o meno esegue le loro richieste. Incassato il risultato, le opposizioni rilanciano subito alzando la posta. Sui soldi, ad esempio, ha costantemente aggiunto uno zero alla proposta del governo. Conte diceva 3 miliardi e lui ribatteva “macchè, 30”. Conte diceva 7, e lui ribatteva 70. Dieci miliardi sono diventati subito “cento miliardi”. Ma questo non vuol dire collaborare in un clima di unità nazionale. Questo è giocare al “tanto peggio, tanto meglio”. Scommettere sullo sfascio. Uccidere il paese, mandarlo in default che poi è più facile rianimarlo, quando le opposizioni saranno al governo. Legittimo, si dirà. E’ la politica. Ma quella attuale è veramente una situazione eccezionale, incerta perché inedita. E quello che stiamo vedendo non è quello che si chiama “spirito di collaborazione” in un clima di “unità nazionale”.

I testacoda mediatici di Salvini

Il leader della Lega è protagonista di veri e propri ribaltamenti di posizione. C’è stata la fase del “tutto aperto, ripartiamo”; seguita subito da quella “fermare tutto, serrata generale” con gli hashtag #primalavita, #primagliitaliani. Sullo sfondo sempre l’Europa che non fa quello che deve. E’ stato, nei fatti, appena sforato il 3 per cento, un antico obiettivo della Lega. Ma non basta più neppure quello. Pietro Bussolati, della segreteria nazionale del Pd, ieri ha messo in fila una originale sequenza di comportamenti. Il segretario della Lega “la mattina dà ragione a Fedriga (governtore del Friuli, ndr) che regala gli skipass per andare a sciare, mentre la sera ci ripensa e chiede di chiudere tutto. Il giorno dopo va dietro a Zaia che vuole lo spritz libero ma poi richiede di nuovo di chiudere tutto. Il Salvini della mattina viene smentito dal Salvini della sera. Una confusione voluta e indecente, di chi dimostra di non aver capito la sfida che sta affrontando il nostro Paese”.

Ora basta così

Il premier ha ben chiara questa dinamica. L’altra sera, in tivù, ha detto che quella sarebbe stata “l’ultima volta”, che “non ci sarebbe stata un’ulteriore chiusura perché non si può ordinare il blocco produttivo al Paese”. Conte ha nei fatti anticipato quello che sarebbe stato il rilancio da parte delle opposizioni. Che ieri hanno riproposto ulteriore chiusura fino al blocco delle fabbriche e quindi degli ordinativi e delle commissioni anche con l’estero. Fette di mercato che una volta perse sarebbe molto difficile riconquistare. Le opposizioni hanno avuto, ieri, una sponda perfetta nei sindacati che hanno raccolto le denunce degli iscritti circa le condizioni non sicure in cui lavorano: niente mascherine nè guanti, nessuna distanza di sicurezza in fabbrica. Gli operai vogliono, insomma, restare a casa (e ricevere poi le indennità) così come fanno gli altri. Ieri ci sono stati alcuni confronti telefonici. Ieri sera il ministro Francesco Boccia ha annunciato i nuovi protocolli per la sicurezza nelle fabbriche e nei posti di lavori ai tempi del coronavisrus. Stamani alle 11 Conte vedrà Confindustria e i sindacati per valutarlo e limarlo insieme. “Ma questa volta non ci sarà alcun inseguimento delle opposizioni” sibila un ministro. Non ci sarà, promette, “un nuovo decreto con altre chiusure”. Anche se sappiamo che nella maggioranza non sempre c’è stata unanimità. “Non si può chiudere tutto come invoca qualcuno” ha spiegato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. “Altrimenti si spegne la luce”. Detto questo, saranno valutate territorio per territorio “le imprese che non hanno bisogno di continuare a lavorare” e “chi chiuderà sarà sostenuto dallo stato”. Tra oggi e domani, infine, il primo decreto con le misure economiche. Chi prenderà e quanto e quando. Per il turismo e il commercio agonizzanti per la serrata, è la cosa più importante. Che andava fatta subito. Quindi prima.