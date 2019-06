[Il caso] L’ira di Mattarella sulla magistratura. Il Csm si salva e prova a andare avanti. Con una sorpresa

Il Presidente della Repubblica prova a voltare pagina sul Csmgate approfittando dell’improvviso stop (fino a quando?) alla pubblicazione di intercettazioni e dialoghi “rubati” dal trojan spia attivo nel cellulare del pm Luca Palamara nel mese di maggio. Domattina Sergio Mattarella presiederà il plenum straordinario del Csm che dovrà sostituire due dei quattro membri togati che si sono dimessi perché presenti al dopo cena in hotel in cui si decidevano, alla presenza di due deputati del Pd (Cosimo Ferri e Luca Lotti quest’ultimo rinviato a giudizio a Roma nell’affaire Consip), i vertici di importanti uffici di procura secondo “logiche di spartitorie e di illeciti interessi personali”. Chi doveva andare al posto di Pignatone a Roma, chi a Perugia in sostituzione di De Ficchy e poi, a cascata, Firenze, Torino, Reggio Calabria. Una delle pagine più buie della magistratura italiana per cui però non deve essere fatto l’errore madornale di confondere una parte per il tutto.

Il Presidente Mattarella prenderà la parola. Sarà molto probabilmente un intervento molto duro, ancora più di quello già pronunciato il 4 giugno dal vicepresidente del Csm David Ermini che parlò di “degenerazioni correntizie”, “giochi di potere” e “traffici venali”. Un intervento senza sconti di sorta rispetto a nessuno e che però, al tempo stesso, confermerà la fiducia a questo plenum. Voltare pagina, appunto. E guardare avanti. Anche perché, chi ha letto il secondo cd inviato dalla procura di Perugia, assicura che non sono coinvolti altri membri del plenum. Mentre invece molto altro ci sarebbe, in quelle intercettazioni, circa metodi e prassi più che inopportune per punire magistrati nemici e favorire gli amici rispetto ad incarichi già emersi nella prima ondata di intercettazioni. Vedremo.

Domattina ci sarà quindi l'insediamento dei due nuovi togati che prenderanno il posto di Gianluigi Morlini e Corrado Cartoni. Si tratta dei primi due non eletti, alle elezioni della scorsa estate, nel collegio dei giudici: Giuseppe Marra, in servizio all'ufficio del massimario della Cassazione (rientrato in ruolo pochi giorni fa dopo alcuni mesi passati al Dipartimento Affari di Giustizia del ministero di via Arenula) e di Ilaria Pepe, consigliere alla Corte d'appello di Napoli. Entrambi appartengono al gruppo di Autonomia&Indipendenza, la costola voluta da Pier Camillo Davigo dopo la scissione da Mi, che vede così raddoppiare la sua presenza al Csm dove già siedono, appunto, Davigo e Sebastiano Ardita, ribattezzato il “talebano” in alcune intercettazioni, uno che divide il mondo in bianco e nero. Troppo rigoroso, insomma. Subito dopo, verranno indette le elezioni suppletive (in ottobre) in cui i 9 mila magistrati dovranno scegliere due rappresentanti al plenum nella quota dei 16 togati riservata ai pubblici ministeri: i posti vacanti a seguito delle dimissioni di Luigi Spina (indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto a Perugia mentre Palamara è indagato per corruzione) e Antonio Lepre, infatti, non possono essere colmati con il subentro di non eletti perché i candidati furono solo 4, tanti quanti i posti disponibili per i pm. C’è ancora un quinto togato coinvolto nell’affaire, Paolo Criscuoli: si è autosospeso e ha chiesto tempo fino a questa settimana per decidere cosa fare. Tra domani e lunedì la decisione che potrebbe aprire la strada ad una quinta sostituzione. In questo caso, poiché Criscuoli è un giudice, subentrerebbe il terzo dei non eletti, Bruno Giangiacomo, presidente del tribunale di Vasto e della corrente di Area.

Ora, in tutta questa storia che ha ancora molti capitoli oscuri circa modalità e tempistica, emergono in modo chiaro almeno tre effetti collaterali: l’indebolimento politico dei due deputati, Luca Lotti e Cosimo Ferri, soprattutto il primo protagonista della stagione renziana a palazzo Chigi; la messa in mora della magistratura che ha aperto la stagione delle grandi manovre su riforme del Csm, separazione delle carriere e presto vedremo cos’altro; il ribaltamento del potere all’interno della magistratura. Infatti, non può sfuggire che le vecchie “toghe rosse”, uscite un po’ di scena negli ultimi anni, stanno passo dopo passo tornando al potere. E i vincitori, nelle urne, delle passate elezioni, le correnti di centro e destra Unicost e Mi, escono invece da queste vicende praticamente azzerate. Soprattutto Magistratura indipendente.

Il dato che più salta agli occhi è il rafforzamento di Autonomia e Indipendenza, la corrente di Davigo, il magistrato di Mani Pulite, fustigatore dei politici che “non hanno mai smesso di rubare” che il Movimento 5 Stelle avrebbe tanto voluto alla guida del ministero di via Arenula. Nel plenum passano da 2 a 4 i membri di A&I, due seggi sottratti a Mi che da 5 seggi – record assoluto di sempre ottenuto nelle elezioni del 2018 - rischia di precipitare a due (anche Criscuoli è di Mi). Sopravvivono due donne, Paola Braggion e Loredana Miccichè. Paga anche Unicost che a bocce ferme ha già perso due consiglieri passando da 5 a 3 togati. Se Criscuoli dovesse poi decidere di lasciare – la decisione nelle prossime ore – al suo posto subentra Giangiacomo Bruno che farebbe risalire di un seggio la quota di Area (sinistra), crollata da 7 a 4 e che ora tornerebbe a 5. Da notare, anche, che Area ha riconquistato il vertice dell’Anm dove è stato eletto Poniz al posto di Grassi (Unicost). Poiché è difficile immaginare che le elezioni suppletive possano premiare Mi e Unicost, ecco il Csmgate è servito certamente a ridisegnare i rapporti di forza dentro la magistratura. A favore della sinistra. A discapito della destra.