Il parlamentare che interviene di più in aula. E lo fa sempre a fine seduta

Persino qualche giorno fa, che a Montecitorio era prevista una seduta con un unico punto all'ordine del giorno - "Comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri" - e il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che le comunicazioni non ci sarebbero state alla luce delle dimissioni della sera prima del premier Conte, metà dell'intera seduta, durata dieci minuti, dalle 11,30 alle 11,40, è stata assorbita dagli "interventi di fine seduta".

Per chi non è abituato alla lettura degli atti parlamentari, gli interventi di fine seduta sono una sorta di Zibaldone dove ciascuno dice un po' quel che vuole, dal coccodrillo per un morto illustre del proprio collegio elettorale, alla perorazione degli interventi di una categoria che sta particolarmente a cuore, alla sollecitazione della risposta a un'interrogazione.

E poi, c'è Carlo Fatuzzo. Che è il segretario del Partito Pensionati. Che, questa volta, è stato eletto nelle liste di Forza Italia, con cui aveva fatto un patto elettorale. Che è stato per due mandati eurodeputato, venendo eletto con poco meno o poco più dell'un per cento dei voti, grazie anche alla genialità di un simbolo basico, completamente bianco con la scritta Pensionati in blu all'interno del cerchio.

Carlo Fatuzzo

E la legge elettorale di allora - che prevedeva il diritto di tribuna per quella che dovrebbe essere l'elezione più proporzionale esistente in natura, visto che non è tesa a formare un esecutivo, quantomeno non in prima battuta - con quei voti permise l'ingresso a Strasburgo e Bruxelles del Partito Pensionati. O, secondo i malevoli, della famiglia Fatuzzo.

Infatti, l'attuale deputato ed ex eurodeputato Carlo, dopo aver fatto tutto il cursus honorum negli enti locali di Bergamo, non è l'unico della famiglia a far politica. E, ad esempio, fin da quando era poco più che ventenne, quindi non propriamente in età da pensione, sua figlia Elisabetta è stata consigliere regionale prima in Liguria e poi in Lombardia, caso rarissimo o forse unico di persona che riesce a sedere in due parlamentini regionali diversi, ovviamente non contemporaneamente.

Ora, quindi, papà Carlo è diventato deputato, ma soprattutto è diventato un personaggio di Montecitorio, visto che è il parlamentare che interviene di più in aula. Ma, soprattutto, interviene tutti i giorni - tutti - a fine seduta. Ha anche un suo seguito, colleghi ed amici che non aspettano altro che la chiusura del suo discorso: "Pensionati all'attacco!" e si fermano in aula solo per osannarlo, una sorta di fans club. Ad esempio, c'è Roberto Bagnasco, simpatico azzurro eletto nel Tigullio, che ama Fatuzzo sopra ogni rito parlamentare. E, come lui, moltissimi.

Quindi, ieri, quelli che sono scesi a Roma, l'hanno fatto anche per sentire lui. E Bagnasco e gli altri hanno iniziato a provare un brivido quando Fico ha pronunciato la fatidica formula, guardando il segretario dei Pensionati come si fa con un affezionato cliente e dicendo fuori microfono al segretario: "C'è Fatuzzo, ora", proprio come un appuntamento classico. Quindi, Fico: "Ha chiesto di parlare il deputato Fatuzzo. Ne ha facoltà".

E quindi, Fatuzzo, che ieri si è superato, informando anche l'aula della Camera dei deputati del fatto che in questi giorni sta sul divano sdraiato e che la sua tivù non è l'ultimo modello della tecnologia: "Presidente, in questi giorni di ferie, tra virgolette, spaparanzatomi nel soggiorno, accendendo la televisione ho potuto finalmente assistere ad alcune trasmissioni talk show politici. Con mia grande sorpresa, e anche soddisfazione e approvazione, ho constatato che ci sono sempre più talk show che non lasciano urlare i politici intervenuti uno contro l'altro, uno sopra l'altro. È un miglioramento per cui devo esprimere il mio applauso ad alcune di queste trasmissioni che ho potuto vedere, non tutte, perché la mia televisione non prende tutti i canali che ci sono nell'etere. In particolare, Rai Tre, dalle 8 alle 10, Agorà Estate, condotta da Monica Giandotti, e per Mediaset, Rete 4, Stasera Italia Estate, dalle 20,30 alle 21,30…". Al secondo appuntamento del palinsesto del segretario dei Pensionati, Fico - in realtà molto divertito - l'ha stoppato: "Fatuzzo, proprio la lista dobbiamo fare? Più un concetto generale, sennò sembra…".

Ma Fatuzzo, imperterrito, ha continuato, visto che si era scritto tutto il discorso, i nomi e gli orari su un fogliettino e gli dispiaceva non gratificare anche la mora conduttrice di Rete4: " …condotto da Veronica Gentili. Ho finito, Presidente. Complimenti a tutti. Questi talk show corrispondono a un miglioramento nella comunicazione con i cittadini. Mi pare giusto dire anche qualcosa di buono su quello che succede nel nostro Paese, non solo per lamentarci di tante cose. Viva i Pensionati. Pensionati, all'attacco".

All'ennesimo "Pensionati all'attacco!" i pochi presenti in aula sono scoppiati in un'ovazione, Fico ha chiuso la seduta convocando la Camera a domicilio e Fatuzzo ha raccolto il suo sacchettino che si era portato dietro, ovviamente con il simbolo dei Pensionati al centro, sportina personalizzata. Ora, sarebbe il minimo che la bellissima Giandotti e la peperina Gentili invitassero Fatuzzo. Anche perchè, non facendo parte del gruppo Misto, ma di quello di Forza Italia, al povero segretario non è toccato nemmeno l'onore di una convocazione al Quirinale, con la possibilità di comizietto all'uscita dallo studio Alla Vetrata.

Certamente sarebbe stato più sintetico di Alessandro Fusacchia di +Europa o dell'ex grillino Catello Vitiello di "Dieci volte meglio" e più comprensibile dei tre parlamentari altoatesini saliti sul Colle, il cui accento tedesco era particolarmente marcato. Lui, a Mattarella avrebbe detto semplicemente una cosa. Ovviamente: "Pensionati all'attacco!".