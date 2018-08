[Il punto] Il governo teme l'attacco dei mercati ma Di Maio fa il bullo con l'Europa. Cronaca di un suicidio annunciato

Il governo del Cambiamento teme l’attacco finanziario contro l’Italia in autunno ma nel frattempo i suoi principali esponenti non solo non fanno nulla per prevenire il disastro, ma al contrario alimentano il pericolo con comportamenti e dichiarazioni mai viste nella storia repubblicana italiana.

Archiviate le dichiarazioni del ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, sull’esistenza di un complotto dei potere forti europei per far cadere l’esecutivo, ieri ci ha pensato Di Maio a prendere di mira l’Europa. Il vicepremier ha minacciato Bruxelles usando parole molto dure. "In questi mesi - ha affermato - abbiamo avuto modo di vedere come funzionava la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura. Sulla linea dura voglio fare un'altra proposta: se domani non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo disposti a dare più 20 miliardi di euro all'Ue".

Intimidazioni che ricadono sugli italiani

Minacce che hanno lasciato di stucco tutte le persone ancore dotate di un pizzico di buon senso. Perché ha ragione Claudio Tito a scrivere su la Repubblica che “la sola ipotesi di non pagare più i contributi a Bruxelles equivale a minacciare l’uscita dall’Unione”. “Che la politica comunitaria sui migranti debba cambiare – ha proseguito Tito – è ormai evidente a tutti” ma “è una intimidazione le cui conseguenze ricadranno solo ed esclusivamente sui cittadini. I dati sulla fuga dei capitali stranieri dai nostri confini non possono che peggiorare dopo queste smisurate esternazioni”.

Italia si sta ponendo fuori dalle regole europee

Il giornalista de la Repubblica a nostro avviso ha colto perfettamente il punto. Le parole e le scelte dell’esecutivo (vedere anche il mondo in cui è stata gestita la vicenda sulla nave Diciotti) stanno contribuendo a creare una immagine dell’Italia che non rispetta più le regole internazionali e dunque si pone fuori dall’Europa. E non è un caso che Savona abbia addirittura prospettato l’ipotesi di chiedere aiuto alla Russia di Putin in caso di attacco finanziario contro il nostro Paese.

Tempo di passare alla politica vera

Alle elezioni del 4 marzo gli italiani hanno scelto il M5s e la Lega perché stanchi della vecchia politica e del modo in cui per anni Roma si è confrontata con Bruxelles. Un cambio di passo è necessario e giusto. Ma affinché questo possa davvero avvenire serve serietà. Bisogna mettere da parte minacce e linguaggio da bar e passare alla politica vera che punta non a proseguire la lunga stagione della propaganda elettorale ma a risolvere i problemi.

La ricetta di governo di Savona

Una possibile via per uscire dall’empasse l’ha indicata Paolo Savona: un piano di investimenti da 50 miliardi pubblici e privati per far ripartire l’economia. Grazie all'effetto moltiplicativo sul Pil il gettito fiscale potrebbe aumentare di almeno 37 miliardi. Risorse aggiuntive che potrebbero finanziarie l'applicazione delle misure previste nel contratto di governo.

Un braccio di ferro sensato con Bruxelles

Questa dovrebbe essere la via maestra nel braccio di ferro con l’Europa: strappare sui conti pubblici la flessibilità necessaria per finanziare il piano di investimenti produttivi indicato dal ministro ed economista sardo. Tutto il resto (la folle richiesta di aumentare la spessa corrente in deficit, la retorica sugli immigrati) dovrebbe essere messo da parte. Non produce nulla se non il timore che l’Italia punti a porsi al di fuori dalle regole europee con tutto quello che di drammatico questo comporta.