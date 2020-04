Il Parlamento lumaca. Ostruzionismo delle opposizioni e mancanza di numero legale ingolfano i lavori

Il primo decreto legge varato ai tempi del coronavirus e che, entro domani, verrà finalmente convertito in legge, il dl ‘Cura Italia’ (35 miliardi di interventi assai urgenti) sta avendo una gestazione e avrà un parto che più faticoso, travagliato e preoccupante non si poteva immaginare. Dopo il voto, già assai stentato e abborracciato del Senato, e alla faccia del ‘dialogo’ tra maggioranza e opposizione, la seconda, e definitiva, ‘lettura’ della Camera sta diventando una vera via crucis che la dice lunga su quanto il sistema parlamentare italiano sia ‘indietro’ di suo, rispetto a quanto dovrebbe ‘correre’, in un Paese democratico, figurarsi ora che c’è di mezzo il coronavirus.

Il guaio è che, ieri, alla Camera, è volata via una giornata intera (nove ore filate di discussione generale, dalle 11 del mattino alle 21 della sera, più un ora di question time) nel nulla più assoluto. Tempo sprecato per un provvedimento tanto atteso, dai cittadini, come il Cura Italia, che slitterà di almeno due giorni per l’approvazione: prevista ieri, non arriverà prima di venerdì.

Infatti, in mancanza di un accordo minimamente decente fra maggioranza e opposizione, ma anche dentro la stessa maggioranza di governo - accordo che pure era stato cercato da entrambi i fronti - e ovviamente con la scusa di ‘velocizzare’ i tempi, il governo ieri ha posto la questione di fiducia anche alla Camera dopo averlo fatto al Senato in prima lettura. Il provvedimento si avvia così al voto finale: fiducia oggi, 23 aprile (appello nominale dalle ore 20.15) e poi voto finale sul provvedimento venerdì, 24 aprile.

I due fattori scatenanti: l’ostruzionismo di FdI e la (grave) mancanza di numero legale nella maggioranza

Il pastrocchio di un allungamento a dismisura dei tempi di discussione e di approvazione di un dl così importante è figlio di due fattori e concause scatenanti in egual misura.

Il primo è stato l’ostruzionismo parlamentare (duro) di Fratelli d’Italia che ha rallentato i lavori dell’Aula in modo esasperante (“Stì fasci so’ bravi, tosti”, sbotta un deputato dem). Il secondo fattore – ben più grave – era che, banalmente, non c’erano abbastanza deputati della maggioranza giallorossa in Aula, tenuta a ‘far numero’.

Di conseguenza, mancava quel numero legale che, prima di tutto, è la maggioranza di governo che deve garantire. E se, sulla carta, i deputati di maggioranza sono oltre 350, ieri al massimo, tra M5S (pochissimi, forse postavano su Fb), dem (altrettanto pochi), LeU (pochi di loro) e Iv (idem), la maggioranza di governo faceva acqua da tutte le parti.

Ma senza numero legale (numero dato dalla metà più uno dei componenti l’Assemblea, cioè 316 deputati su 630, ma che viene calcolato ogni volta al netto delle ‘missioni’, cioè delle assenze giustificate di quel giorno di seduta: ieri il numero legale era fermo, sul pallottoliere, a 253) non era possibile mettere fine alla discussione generale sul provvedimento. Unico modo, questo, per determinare, via emendamento, l’apposizione della questione di fiducia da parte del governo per ‘tagliare’ i tempi della discussione. Insomma, un cane che si morde la coda: senza numero legale il governo non poteva mettere la fiducia, senza la fiducia la discussione generale andava avanti, con la discussione generale andava avanti l’ostruzionismo e via così in un lup infinito di un giorno che non finiva più.

D’Incà pone la fiducia a tarda sera, quasi notte. La capigruppo cambia l’ordine dei lavori di oggi e domani

Solo alle 20.15, dopo una giornata estenuante e inutile, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà (M5S), si presenta finalmente in Aula che è buio e annuncia che pone la questione di fiducia, tra le risate, gli applausi e lo scherno delle opposizioni. A ruota si riunisce la conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Fico, e stabilisce il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea.

I meloniani diventano i ‘padroni’ di Montecitorio

E così, ecco che – in una Camera sottoposta a una pioggia plumblea e sfinente, a un freddo umido e pungente, i deputati meloniani parlavano a turno, uno dietro l’altro, secondo l’antica, ed estenuante quanto coriacea, tattica inaugurata dai Radicali di Marco Pannella negli anni ’70: in tutto sono 35, erano presenti in una ventina e si sono iscritti a parlare in 11 su 25 interventi. Sembravano i ‘padroni’ di Montecitorio: in pratica, c’erano solo loro, ché anche i leghisti – che a loro volta hanno provato a fare ostruzionismo, ma molto timidamente – erano sottorganico.

La protesta delle opposizioni e la contro-replica di Fiano: “Noi rispettiamo il Parlamento”. La tensione sale

Tutte le forze di centrodestra, in ogni caso, dopo che il governo ha posto la fiducia sul decreto Cura Italia, sono intervenute in Aula per protestare contro la chiusura da parte dell'esecutivo a qualsiasi forma di dialogo e collaborazione. Hanno preso la parola Paolo Zangrillo (FI), Edoardo Ziello (Lega) e Francesco Lollobrigida (FdI). Si sono anche registrati momenti di tensione. A chiudere gli interventi il dem Emanuele Fiano, che ha garantito: “Non avverrà mai in questo Parlamento, almeno noi presenti”.

“Palla in tribuna!”. La Camera, e il Senato, se ne inventa di ogni, per votare. Ci si farà largo in tribuna

Le parole di Fiano sollevano, ancora una volta, il tema di ‘come’ il Parlamento può e deve lavorare durante un’emergenza come quella dettata dal coronavirus. Causa l’obbligo di guanti e mascherina, che oggi sarà ‘tassativo’ (in effetti, alcuni deputati non le indossano proprio…) e causa la necessità del distanziamento sociale, finora si è votato entrando in Aula a scaglioni o gruppi alternati – garantiti dai rispettivi capigruppo – o anche, soprattutto, sempre previo accordo tra i capigruppo, facendo stare in Aula solo la metà più uno degli aventi diritto (316 su 630 di tutti i gruppi, egualmente ripartiti) proprio per garantire il numero legale, essenziale per rendere valida la votazione. Ma, ormai, il giocattolo s’è rotto insieme all’unità nazionale e, con l’ostruzionismo di FdI, è chiaro che ognuno torna a giocare il suo ruolo e nessun gentlemen agreement è più possibile: a la guerre comme a la guerre varrà per tutti.

Dunque, che fare? La conferenza dei capigruppo, presieduta da Fico, sta valutando l'ipotesi di utilizzare per i deputati anche le postazioni delle tribune, normalmente riservate al pubblico e ai giornalisti e operatori, così da consentire al numero più ampio di parlamentari di partecipare ai lavori dell’Aula. Lo si è già fatto in Senato.

Nelle prossime settimane si potrebbero quindi utilizzare le tribune per i deputati: potrebbero votare attraverso dei computer portatili appositamente predisposti e in via di installazione. Una opzione che consentirebbe - tanto più in vista di voti delicati come sul Def e sullo scostamento di bilancio, in programma il 28-29 aprile, e su cui è richiesta la maggioranza assoluta, che potrebbe non permettere il voto per appello nominale - di garantire il plenum dell’Aula e insieme il rispetto delle distanze di sicurezza.

Un gruppo di deputati trasversali torna sul voto a distanza: lo adottano a Westminster, perché da noi no?

Tutto bene, si capisce, ma sembra che la Camera – e il Senato – si stia arrampicando sugli specchi: la soluzione c’è e si chiama ‘voto a distanza’. Lo adotta il Parlamento Ue, nelle ultime due sessioni, si fa – a partire da questo mese – persino nel più antico Parlamento del mondo, quello di Westminster, non si capisce perché non si possa farlo anche in Italia. Lo propugnano un gruppo di deputati ‘trasversali’ come Ceccanti (Pd), Magi (+Eu), Baldino (M5S), Brescia (M5S) e molti altri di diversi partiti.

La verità è in maggioranza sono in disaccordo su tutto. Il tira e molla diventa estenuante, il giorno diventa notte

In ogni caso, tornando al tema politico del giorno, la verità – rispetto al problema del Parlamento ‘lumaca’ - è che l’allungamento dei tempi della discussione, unita alle croniche assenze nei banchi della maggioranza, ha creato il patatrac definitivo di una giornata assai inutile, ma che ha fatto molto comodo a governo e maggioranza perché sono loro, specie Pd e M5S, a essere in disaccordo su quasi tutto.

La maggioranza di governo non è d’accordo su nulla, al proprio interno. Ecco perché tiene un intero Parlamento sospeso nel nulla, senza notizie fresche o vere, in un dibattito ‘lungo un giorno’ che inizia al mattino e alla sera vede i (pochi) deputati presenti inchiodati ai loro scranni.

Non a caso, nel palazzo di fianco, palazzo Chigi, i ministri del governo Conte si scannano su ‘e questo lo voglio io’ e ‘no, questo l’ho chiesto prima io’, e via andare così, ma non sul decreto oggi all’esame del Parlamento, il ‘Cura Italia’, ma sul decreto prossimo venturo, il ‘decreto aprile’ (“chiamatelo decreto maggio che aprile ormai è finito!” li sfottono dalle opposizioni, e non hanno tutti i torti…).

Un ‘tira e molla’ estenuante - con relativi scontri, liti e litigi, specie quelli tra Pd e M5S, con Iv a fare da terzo incomodo e guastafeste mentre la povera LeU abbozza – che si riverbera, inevitabilmente, anche sui lavori d’aula di una Montecitorio semi-deserta (meno di un centinaio i deputati presenti sul teorico plenum di 630 membri…)

La spossante navetta parlamentare e i decreti legge

Inoltre, come si sa, in Italia vige il bicameralismo perfetto: le leggi devono, cioè, essere approvate in forma identica, anche nelle virgole, tra le due Camere e, finché questo non succede, si va avanti con la ‘navetta’ parlamentare, cioè con la spola tra una Camera e l’altra (anche all’infinito…). Bisognerebbe, in teoria, ‘fare presto’: il decreto legge ‘Cura Italia’ è il primo strumento con cui, a metà marzo, il governo ha stanziato 25 miliardi per il contrasto all’emergenza coronavirus (potenziamento del Sistema sanitario, sostegno all'occupazione e ai lavoratori, supporto al credito per famiglie e Pmi, sospensione degli obblighi fiscali (roba grossa che gli italiani attendevano).

Inoltre, un decreto legge lascia l’impressione – erronea – che si tratti ‘già’ di una legge dello Stato valida e operante. Lo è, ma ove il decreto legge non sia convertito in legge nei canonici 60 giorni di tempo che intercorrono tra il suo varo (la presentazione alle Camere, dopo la firma del cdm e la validazione del Capo dello Stato), e la sua scadenza (di, appunto, 60 giorni), quel decreto legge, come si usa dire, ‘decade’, perdendo perciò tutti i suoi effetti di legge, a meno che, ovviamente, non ve ne sia la sua reiterazione, la quale, però, a sua volta, ha dei precisi termini temporali (240 giorni: 60 x 4 volte). In parole povere, in una repubblica parlamentare, il decreto legge è ‘realmente’ legge solo dopo la conversione, il ‘sì’ di entrambe le Camere, altrimenti perde i suoi effetti che diventano nulli.

La presunta unità nazionale tra maggioranza e opposizione è bella che morta prima ancora di nascere, ma anche tra Pd e M5S cresce la fronda ‘anti-Conte’

Infine, dal punto di vista politico, il percorso parlamentare del Cura Italia ha messo in piazza la rottura della fragile ‘unità nazionale’ che ha caratterizzato le prime ore dell'emergenza. Salvini e Meloni, a Conte, gliene dicono di ogni, Berlusconi offre il suo aiuto, ma a che prezzo? Conte ter via rimpasto semplice o crisi di governo? governo Di Maio o governo Gualtieri al posto di Conte?. I Cinque Stelle litigano al loro interno, spaccati come una mela, tra ‘atlantisti’ (l’ala governativa) e ‘sovranisti’ (l’ala che fa capo a Di Battista), senza contare i ‘movimentisti’ guidati dal Presidente della Camera Fico. E anche dentro il Pd si levano sempre più voci critiche, nel gruppo come tra i big: ieri, per dire, anche il tesoriere dem, ex capogruppo al Senato, Luigi Zanda, ha attaccato a muso duro, e in chiaro, il premier, mentre – dentro i gruppi parlamentari dem le stilettate e le critiche che hanno per bersaglio il premier hanno, ormai, preso il sopravvento, soprattutto nell’area di ‘Base Riformista’, ma anche dentro le aree che fa capo al ministro Franceschini e a Martina, solo gli zingarettiani (pochi, in Parlamento) e la sinistra interna che fa capo a Orlando sono fedeli al patto coi 5S.

In cortile Draghi è come le ‘Vaghe stelle dell’Orsa’, ma non si considera la variabile del fattore ‘M’ (Mattarella)

Insomma, il Conte bis non gode affatto di buona salute e, alla Camera, in particolare nei suoi ‘giardinetti’, cioè nel cortile d’onore del Transatlantico, sotto a gazebo solidi e robusti che riparano perfettamente dalla pioggia, ma dove il riscaldamento è stato spento e fa un freddo cane, scatta il tempo delle ‘Vaghe stelle dell’Orsa’, direbbe il Poeta. Si coltiva, cioè, la speranza – o, forse, l’illusione che arrivi ‘Super-Mario’ Draghi “a salvare il Paese e a salvare tutti noi dalla furia popolare che sta per sommergerci e travolgerci” sospira un deputato azzurro che conta i giorni che lo separano dall’arrivo del ‘governissimo’ e del ritorno di FI nella ‘stanza dei bottoni’. Infatti, l’alternativa a un ‘governissimo’ a guida Draghi – governo che, per una serie complicata di motivi non può né potrà arrivare prima di settembre/ottobre di quest’anno – è, appunto, un Conte ter che ‘allarghi’ la maggioranza a FI e a Berlusconi. Molti segnali lanciati dai berluscones - sempre più distinti e distanti dai ‘fascio-leghisti’, come chiamano con disprezzo i meloniani e i salviviani ancora oggi, in teoria, alleati – lasciano intendere che questa potrebbe essere la strada per uscire dall’impasse. Ma si elide troppo spesso il ‘fattore M’ inteso come Mattarella: ha fatto sapere in tutte le salse e a tutti i suo interlocutori che un terzo governo di ‘colore’ diverso, dopo quello gialloverde e quello giallorosso, non lo ha avrebbe aiutato a nascere. Ergo, o un ‘governissimo’, cioè un governo ‘di tutti’, ergo di ‘unità nazionale’, o nulla, si resta e si avanti con Conte. Il quale, non a caso, proprio ieri sera è salito al Colle per spiegare al Capo dello Stato la posizione dell’Italia sul prossimo e delicato Consiglio Ue.

Un Consiglio dal quale molto si attende l’Italia ma di cui anche il premier ha un disperato bisogno sia un successo. Infatti, il 29 aprile, sulle sue comunicazioni sui ‘risultati’ del Consiglio Ue, è previsto un voto delle due Camere, voto da cui non potrà scappare e in cui rischia molto, a partire dalla possibilità che i voti azzurri diventino sostitutivi e non integrativi della maggioranza di governo, il che vorrebbe dire, però, che è ‘cambiata’ la maggioranza: fuori un pezzo di 5Stelle dissenzienti e dentro gli azzurri. Solo che un fatto politico del genere vorrebbe dire che Conte salga al Quirinale e si apra una crisi di governo. E la crisi di governo ‘in mascherina’ (e guanti) la vogliamo proprio vedere perché ce ne sarebbe assai, da divertirsi.