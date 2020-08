Il Paese in preda ai postumi del virus e le vacanze dei politici: tutti in ferie ma nessuno si diverte davvero

“Stessa spiaggia, stesso mare” è il grido di dolore di tutti. I politici (e le politiche) italiane non devono darsi troppa pena e farsi troppi crucci sulla eventuale destinazione delle loro vacanze, quest’anno. Nella prima estate da Covid19, ‘si porta’, indiscutibilmente, la vacanza italianissima. Il tormentone è quello della mascherina, come dimostra il caso Salvini, ormai messo in croce da tutti i giornali e tutti i siti di seria informazione come di gossip perché non la mette. Ma è la sola vera seccatura, per i politici italiani in ferie. Infatti, un po’ perché “bisogna dare il buon esempio”, un po’ perché “se ci beccano il foto senza mascherina so’ c.zi”, i soli uomini e donne italiani che, quest’estate, vedrete in rigorosa mascherina sono loro, i nostri politici.

Le ‘mascherine’ dei Politici e le vacanze ‘mascherate’

Poi, certo, ci sono le variazioni sul tema: i meloniani la portano ‘tricolore’, è ovvio, i leghisti verde Padania o ‘da crociati’ (come Rixi, proprio con la croce da Templari), quelle dei grillini sono tristissime, proprio come loro, i dem azzardano colori fantasiosi, di solito frutto del commercio equo e solidale, un must della sinistra (le smercia Ceccanti) e solo gli azzurri, banalmente, le portano, appunto, azzurre.



Ma insomma, il punto è che mentre molte famiglie italiane, e molti i giovani italiani, se ne fregheranno alla grandissima dell’obbligo di mascherina, distanziamento sociale, gel, etc. – come dimostrano già feste, rave, party e assembramenti a Capri come a Ponza, in Romagna come in Sicilia - i nostri poveri uomini e donne in Politica saranno ‘costretti’, a far di necessità virtù: tenersi addosso la mascherina pure in spiaggia (a costo di morire soffocati), far giocare i figli ‘distanziati’ (a costo di farli piangere), imporre alle mogli (e amanti) vacanze corte, morigerate, seriose (a costo di farsi lasciare). Tutti, si capisce, tranne uno: Matteo Salvini.

La seconda estate al Papeete di Salvini, quella più triste dei ‘pieni poteri’

Il leader della Lega è tornato a mettere i piedi nell’acqua, e sulla battigia, del luogo del delitto, il Papeete di Milano Marittima, lido e luogo ormai canonico della politica italica il cui proprietario è un suo caro amico – non a caso diventato, che strano, europarlamentare, Massimo Casanova (un nome, un destino) – dove, appena un anno fa, come nel film “Improvvisamente, l’estate scorsa” – aveva provocato la crisi di governo e chiesto “pieni poteri”.



Insomma, Salvini torna mestamente, non allegramente, nel luogo del suicidio dello scorso 8 agosto, ma fa spallucce: “Io non tradisco, stessa spiaggia, stesso mare”. Ecco, appunto. Solo che è tutto cambiato. Certo, non c’è Francesca Verdini – un vero grande amore, figlia di Denis, carattere temprato nell’acciaio del padre – come non c’era l’anno scorso. Ci sono le figlie, come allora, e non c’è mai la ex moglie, come l’estate scorsa. Ma poi finisce qua. Il leone che Salvini era fino ieri si è di molto spelacchiato.

Il premier fa dire che lui “non fa vacanza” (non è vero)

Il premier, Giuseppe Conte, il vero ‘arcinemico’ di Salvini, prima fa passare una velina ai giornali, prontamente ripresa dai più adulatori: “Il presidente del Consiglio non farà alcuna vacanza, lavorerà per gli italiani, ci sono i soldi e i piani per il Recovery Fund da decidere e da distribuire…”. Poi, manco passa un giorno, e si scopre che non è vero. Sullo stesso giornale dove era uscita la notizia il giorno prima si scrive, in modo assai agiografico, e triste, che “ha scelto la Puglia, il premier Giuseppe Conte, che dopo aver trascorso un week end sul Gargano con la compagna Olivia Paladino, torna nuovamente nella sua regione per visitare San Giovanni Rotondo, dove si trova la sua famiglia”, e in particolare il suo borgo d’origine, Volturare Appula. Cosa dovrebbe mai ‘visitare’ di una regione e di paesini che conosce palmo a palmo, Conte, non si capisce, ma tant’è. Il premier, anche qui come la ‘buonanima’ del Duce, ha la luce di palazzo Chigi sempre accesa, non riposa mai.

Ma la Puglia gli viene a fagiolo, a Conte. Perché li si vota e il premier vuole contribuire alla sua sopravvivenza politica, ergo si spenderà andando più del solito nella sua regione, magari con qualche puntatina, tra un cdm e l’altro, a Sabaudia, sulla costa laziale, posto chic oltre che ‘littorio’.

‘Giggino’ con fidanzata al seguito è già in Sardegna



Anche Luigi Di Maio parte con fidanzata al seguito: andrà in Sardegna, terra della sua compagna, Virginia Saba, giornalista tosta e donna discreta: non si vede mai per scelta (di lei), le malelingue non la sfiorano, non approfitta del ruolo ma se c’è da dire a ‘Giggino’: ‘muoviti’, lui si muove. Che poi, per coincidenza singolare della vita, Di Maio, che a sua volta dovrebbe fare una puntatina a Sabaudia (difficile che incontri Conte: si detestano, si sa) va e viene dalla Sardegna – dove è già stato più volte in questi mesi e da dove ha già postato foto di loro due che si baciano – ed è pure abbronzato, ma soprattutto è a un tiro di schioppo dalla mitica, storica, residenza estiva di Silvio Berlusconi.

La nuova vita del Cavaliere nella vecchia Porto Rotondo

Il Cavaliere, dopo aver passato l’intero lockdown nella villa della figlia Marina a Mentone, in Provenza, ritorna ad abitare la sua storica – e mitica, ma dimenticatevi le feste, i festini, i fuochi d’artificio, gli spettacoli danzanti, è un altro Cav. – villa di Porto Rotondo, in Sardegna, che sembrava dimenticata (in favore della Provenza) e che invece, grazie anche alla presenza di Marta Fascina, la giovane deputata calabro-campana di Forza Italia subentrata nel suo cuore a Francesca Pascale, si ripropone come simbolo della nuova vita e della ritrovata centralità politica del Cavaliere. Il quale, concavo e convesso, si gode la Sardegna e da qui un po’ sostiene e un po’ no il governo Conte e che, da gatto sornione, attende settembre per nuovi clamorosi sviluppi.

Il ‘rigore’ della Meloni anche nelle ferie: solo lavoro

Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia sta insidiando la leadership del centrodestra al Carroccio in tutti i sondaggi, resta sempre con quella sua aria, un po’ imbronciata e un po’ timida, che però la vedono crescere in popolarità. Per lei, che ne sa una più del Diavolo in fatto di marketing, vacanze tra Marche e Puglia, “dove da sempre va con la famiglia” cinguettano i suoi. Un modo come un altro per declinare il mantra, sotto forma di rap, “sono Giorgia, sono cristiana, sono mamma, sono italiana”. Un vero genio, lei, cui viene perdonato, ormai, di tutto, come al Salvini 2019. E anche se, in pieno agosto, dovesse mettere piede in quel posto da ‘stracafonal’ che corrisponde al ‘Twinga’ di Forte dei Marmi, regno della sua senatrice, Daniela Santanché - dove forse passerà anche, per sostenere la sua candidata, la fedelissima Susanna Ceccardi, anche Matteo Salvini – a ‘Giorgia’ nessuno addosserà le ‘colpe’ di estati su di giri.

La ‘noia’ mortale dei dem: Dolomiti e dintorni.

Invece, nel centrosinistra, come sempre domina il grigiore e la noia. Lontani anni luce le vacanze in barca di D’Alema (Ikarus I e Ikarus II le sue barche a vela che fecero epoca), le piscine ‘a forma di cozza’ di Mastella, le vacanze termali (per ritemprarsi dalle fatiche rivoluzionarie) di Bertinotti, gli attici a New York di Veltroni per incontrare i Kennedy, e persino le solari e francescane pedalate in bici di Prodi, quest’anno ‘si porta’ la montagna, in particolare Dolomiti.

Il ministro del Turismo, Dario Franceschini, si dividerà tra, appunto, le Dolomiti e qualche giorno al mare, con la Sardegna come meta preferita. Niente fughe all’estero neanche per il leader del Pd, Nicola Zingaretti, che andrà ‘solo’ qualche giorno pure lui sulle Dolomiti, un week end a Fregene (sempre se i romani gli lasceranno un fazzoletto di spiaggia) e poi via in un fantastico tour tra le Feste de l’Unità per la campagna elettorale nelle sei regioni al voto.

Nulla al confronto delle vacanze davvero ‘penitenziali’ della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che oltre a dover gestire l’emergenza Covid è alle prese anche con l’ondata di nuovi sbarchi dei migranti: fa sapere che passerà buona parte delle vacanze al Viminale, magari con qualche giorno in una spiaggia non troppo distante (sic) da Roma.

Le vacanze sbagliate/1 Dibba e i suoi Mojito a Ortona

Di sicuro la vacanza più assurda e singolare, anzi: lunare, è quella di Alessandro Di Battista, detto ‘Dibba’. Il pasdaran dei 5Stelle, che un anno è andato in Sud America, dal Chiapas alla Terra del Fuoco, sulle orme di Che Guevara, e un altro anno è andato in Iran, sulle orme di fanatici religiosi jihadisti (quando si dice la coerenza…), quest’anno, in attesa del secondo figlio (a proposito, auguri sinceri!), si è ridotto a farsi ospitare dal cognato in un hotel che questi gestisce in uno dei luoghi più tristi della terra, la quieta e sonnolenta cittadina marina di Ortona, Abruzzo.



Il Dibba, sulla spiaggia abruzzese, finge di non annoiarsi a fare dei cocktail che non sa fare (l’inviato del Corsera, Fabrizio Roncone, ha scoperto che metteva le foglioline di menta non nel Mojito, dove ci vanno, ma nel Negroni…) e, saltata una vacanza ai Caraibi e un viaggio dell’anima in India, “il forever young del grillismo da castelli di sabbia”, come lo descrive Mario Ajello sul Messaggero, “può aspirare ad entrare nel grande giro politico-agostano”.

Le vacanze sbagliate/2. Giorgio Gori a Formentera

Tocca a Giorgio Gori (Pd, ex renziano, anti-Zingaretti), sindaco di Bergamo, città simbolo per l’ondata di vittime del Covid, realizzare la prima ‘cappellata’ vacanziera da parte di un politico. Cosciente o incosciente, Gori viene immortalato sul settimanale Chi del 15 luglio scorso sulle spiagge di Formentera, in Spagna, con la moglie Cristina Parodi, nota giornalista tv, volto Mediaset, detta ‘Bambi’. Un'immagine che scatena polemiche, sui social e non solo, roventi e furenti, anche se – a sua discolpa - si riferisce a un viaggio, durato soltanto un fine settimana, nella casa alle Baleari del sindaco di Bergamo e della conduttrice tv. Una gaffe che, sinceramente, Gori si poteva risparmiare, restando almeno in terra italiana e non facendosi fare foto.

Le vacanze sbagliate/3. I renziani in barca ad Ischia

Mentre l’ex premier Matteo Renzi, e leader di Iv, dovrebbe rimanere in Toscana, tra la Versilia e la Maremma, è un’altra contestatissima foto (chissà che cosa c'è di male…) della ex ministra Maria Elena Boschi e di una allegra pattuglia di renziani (tra loro Gennaro Migliore e Luciano Nobili) che si fanno ritrarre in barca ad Ischia, su uno yacht, a scatenare l’ira funesta sempre dei soliti social, ormai più ‘penitenziali’ e ‘bacchettoni’ di un Savonarola. Anche qui, però, va detto, che la mania forsennata dei selfie non ha portato bene ai renziani, potevano stare più attenti, anche se in tal modo hanno fatto un favore all’isola, nota per essere il buen retiro estivo della cancelliera Merkel. L’isola campana svetterà come uno degli ombelichi di questa estate tra vacanze (poche) ed elezioni regionali (tante, il 20 settembre, e da preparare sotto la canicola…). Non sarà facile, ma sempre meglio dell’estate 2019, quando proprio lui, Salvini, mandò di traverso le ferie estive a tutti.