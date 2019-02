[Il caso] Il Governo ostaggio della Diciotti. Alla fine anche Salvini e Di Maio non sono più così sicuri e sentono puzza di bruciato

Alla fine è l’Italia intera che si ritrova ad essere ostaggio della Diciotti. E ieri sera persino Salvini ha cominciato a farsi venire qualche dubbio: “Speriamo che il voto on line sulla piattaforma Rousseau non finisca come a Sanremo dove la giuria ha ribaltato il voto popolare…”. In ambienti vicini alla Lega ha cominciato a farsi strada, strisciando, un cattivo pensiero: “Non è che tutta questa storia è il delitto perfetto di Luigi Di Maio come leader del Movimento, del governo e quindi del contratto?”.

Analoga preoccupazione è maturata anche in ambienti vicini a Di Maio, in modo più diretto ed esplicito: “Non è che usano Rousseau per farmi fuori?”. Il soggetto del verbo “usano” sarebbe quella parte del Movimento, più legata alle origini ed ortodossa, che da tempo suggerisce di farla finita con il governo Salvini-Di Maio che per il Movimento è solo un investimento a perdere. Come ha dimostrato la consultazione in Abruzzo. E come confermerà la prossima settimana il voto della regionali in Sardegna. E allora per evitare una debacle alle Europee, è necessario correre ai ripari. Subito, però. Ogni giorno in più è troppo tardi. In pratica, oggi il governo sarà sottoposto senza saperlo e senza volerlo, ad un vero e proprio voto di fiducia. Fuori dalle aule del Parlamento. E senza le tutele previste dalle regole della democrazia.

La tregua instabile

La tregua nella maggioranza, tenuta su con gli spilli dopo la debacle in Abruzzo del Movimento, precipita tra sabato e domenica quando intervengono due nuovi fatti. Il primo: il premier Conte, il vicepremier Di Maio e il ministro Toninelli sono indagati a Catania per sequestro di persona. E’ un atto dovuto, figlio delle memorie che i tre hanno inviato alla Giunta per le autorizzazioni del Senato per blindare il ministro Salvini e con cui si sono autoaccusati di aver condiviso e operato insieme nell’interesse del Paese e della sicurezza nazionale quando i 177 migranti soccorsi dalla nave Diciotti restarono “prigionieri” a bordo per una settimana lo scorso mese di agosto. Entro un paio di settimane il procuratore Carmelo Zuccaro trasmetterà gli atti al Tribunale dei ministri il quale avrà poi 2 mesi di tempo per fare istruttoria e decidere come procedere. Se chiedere il processo o meno. “Così come un reato ordinario può essere commesso da una o più persone, anche un reato ministeriale può essere commesso da uno o più membri del governo” disse, in generale, una settimana fa il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi. Ecco, diciamo che in pochi mesi mezzo governo potrebbe finire sotto processo per sequestro di persona.

Stupefacente scenario

Tutti erano consapevoli che inviare quelle memorie avrebbe potuto aprire un simile stupefacente scenario. Ma la chiamata di correo è stata, ugualmente, il segno concreto che il governo sfida la magistratura, fa gioco di squadra e non molla nessuno al proprio destino. Un segnale di forza, dunque,e non di debolezza.

Tutto questo finchè non è sopraggiunto il secondo nuovo fatto: la decisione del vertice dei 5 Stelle di sottoporre agli iscritti alla piattaforma digitale Rousseau proprietà della Casaleggio la decisione sul dà farsi domani in giunta. Fino a sabato sembrava certo che la decisione sarebbe stata assunta, responsabilmente, dai 7 senatori M5s “dopo attenta lettura degli atti”. “Esiste il grave pericolo - ha spiegato in questi giorni il senatore Gianrusso, il più esperto tra i 5 Stelle in giunta - che un giudice valuti penalmente l’azione del governo. Mai accaduto nella storia della Repubblica”. Ovverosia, i 5 Stelle diranno no al processo a Salvini rinnegando quel sistema perfetto di pesi e contrappesi previsti dalla nostra Costituzione e che loro stessi hanno messo tra le loro stelle fondative.

In zona Cesarini

Ed ecco, in zona Cesarini, la scelta di dare la parola agli iscritti. Con un quesito ingannevole e secondo molti mal posto: «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». Ieri è stato un crescendo di tensioni ai vertici e nella base del Movimento. Tanto che ieri sera lo stesso Salvini, da sempre “tranquillissimo” sull’esito di questa storia e sempre in crescita di consenso, ha invece tirato una zampata di sarcasmo tra l’irritato e il preoccupato. “E’ giusto – ha detto - ascoltare gli italiani come hanno deciso di fare i 5 Stelle, anche se spero che poi non finisca come a Sanremo dove la giuria ha ribaltato il voto popolare”.

L’affondo di Grillo

Il cambio di prospettiva, da situazione sotto controllo ad una sfuggita di mano, diventa evidente nel primo pomeriggio di ieri quando Beppe Grillo, molto attivo nelle ultime settimane dopo mesi di letargo, ha lanciato strali dal suo blog. “Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste!...”. Dove “Comma 22” è il romanzo in cui i soldati per evitare di andare al fronte dovevano fingersi pazzi (ma chi chiede di essere esentato non è matto). E Procuste è il brigante greco che uccideva i passanti facendoli distendere su un letto corto se erano alti e su un letto lungo se erano bassi.

Molti concordano con Grillo, sui commenti si parla di quesito “ingannevole e fuorviante”

Il Blog delle Stelle qualche ora più tardi ha replicato buttando acqua sul fuoco. “Non è un voto sull'immunità dei parlamentari”. Qui si parla di azione politica presa collegialmente dal governo nell’interesse della sicurezza nazionale. E poi, “si tratta della stessa domanda che viene sottoposta in Giunta ai commissari”. Questo è tecnicamente vero. Peccato che il quesito ai membri della Giunta arrivi dopo 53 pagine e tre faldoni di allegati in cui vengono ricostruiti nel dettaglio tutti i passaggi di quei giorni e le indagini svolte in seguito dal Tribunale dei ministri. “ma perché – si legge nei commenti sul Blog delle Stelle – far decidere agli iscritti che nulla sanno di quelle carte e di quei fatti?”. In effetti è un paradosso dopo che per tre settimane i 5 Stelle hanno rinviato ogni decisione “dopo un’attenta lettura delle carte”.

“Salvate Salvini e siete finiti”

Le senatrici “critiche” – e da un pezzo – Nugnes e Fattori hanno manifestato tutto il loro dissenso. “Dobbiamo votare NO per sostenere il SI?” ha scritto Nugnes su twitter su uno sfondo rosso. “Il voto su Rousseau – s’è fatta sotto Fattori – è del tutto illegittimo: un conto è se dobbiamo decidere su questioni interne, ben altro se si parla di sicurezza nazionale e di atti amministrativi. E poi, non devo certo essere io a ricordare gli evidenti e conclamati problemi di manipolazione e di controllo sul voto sulla piattaforma”. Gli umori nei commenti del blog sono pessimi: “Se salvate Salvini siete finiti”. Farsi un giro sul web per verificare. Anche il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ieri ha osservato: “Non dovevano arrivare a questo punto”.

Dal piano A alla crisi di Governo

Esiste un Piano A: che almeno il 70% dei votanti si esprima a favore di Salvini (no al suo processo). Se così sarà, la vicenda Diciotti si chiude con un nulla di fatto, assorbirà a sé Di Maio, Conte e Toninelli qualora fosse chiesto il processo anche per loro, il governo andrà avanti e Salvini, più forte che mai, potrà continuare a respingere navi e migranti.

Ma se questa percentuale dovesse scendere al 60% o anche meno, la situazione si farebbe davvero complicata. E i piani successivi - B e C , spostare Di Battista in favore di Salvini o convincere lo stesso Salvini ad andare a processo - condividono tutti l’estrema debolezza del governo. Di più: la sua fine. Ieri infatti tra i 5 Stelle sono circolate voci di “crisi di governo” e di “fine del patto giallo-verde e del suo contratto” se il verdetto del voto on line dovesse essere sfavorevole a Salvini. Quello che può sembrare un “ricatto” dei filogovernisti, è un atto di orgoglio dell’ala più ortodossa. Qualcuno aveva già spinto in questa direzione prima del voto in Abruzzo.

“Il governo andrà avanti” ha rassicurato, come fa ogni giorno, Salvini perché “io mantengo la parola data”. Tanto, comunque vada, vince sempre (modalità win-win). Ma in questo caso sarebbero i 5 Stelle a far saltare il banco. Almeno, da perdenti ad ogni mano (loose-loose) per la prima volta in otto mesi tornerebbero a vincerne una. Un atto di orgoglio e dignità per ridare energia al progetto 5 Stelle in vista delle Europee. E pazienza se questo dovesse significare il sacrificio di Luigi Di Maio.