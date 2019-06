Governo in panne. Torna l’aria di elezioni anticipate. Lega e M5S ai ferri corti su quasi tutto. Rimpasto? No

“Elezioni a settembre? Bisogna sempre stare pronti, sempre all’erta”, dice – con un piccolo di proverbiale perfidia, un sentimento che gli è assai congeniale - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento che più ‘neutro’ e meno ‘politico’ del mondo, ieri come ieri, non si poteva trovare, gli Italian Paralympic Awards 2019 organizzati dal Comitato italiano paralimpico.

Giorgetti ‘fiuta’ le urne, Franceschini le ritiene vicine

Ora, è vero che la Politica italiana è una bestia strana e i giornali amano coltivare un genere, il cosiddetto ‘retroscena’, che i giornali di tutto il resto del Mondo disdegnano, in quanto si auto-alimenta di voci (spesso o per lo più) anonime, di elucubrazioni e di supposizioni eteree, ma certo è che, ieri, mentre l’aula di Montecitorio votava, senza fare una piega - lato della maggioranza gialloverde – il decreto ‘Sblocca cantieri’, l’aria che si respirava era proprio questa. Aria, appunto, non di rimpasto di governo, stile ‘tutto va bene, madama la Marchesa’, ma aria frizzante di elezioni anticipate. Quando? A settembre, appunto.

A un certo punto, per dire, compare nel pieno del Transatlantico di Montecitorio, una vecchia volpe del Pd, l’ex ministro Dario Franceschini. Tutti i cronisti gli si fanno sotto e chiedono lumi. Lui spiega, ragiona, argomenta e - nonostante il deputato (renzianissimo e ferrarese come lui) Luigi Marattin lo provochi apertamente (“Il giorno che i giornalisti smetteranno di chiedere consigli a Franceschini, sarà finalmente nata la Terza Repubblica!”, al che uno gli risponde “Vabbé, mica stiamo parlando con De Mita…”) – illustra la sua tesi. “Salvini non può andare avanti, con questi 5Stelle e questo Di Maio. Il rimpasto, come vedete, non si fa. Salvini sta solo cercando il pretesto giusto. Vuole rompere e andare al voto. Ha tempo fino a metà luglio, per farlo, dopo non più, ma credo proprio ci porterà a votare”. Per di più, Franceschini sfoglia anche il calendario: “A metà settembre no, non si può votare, è troppo presto. Votare il 15 settembre vorrebbe dire che le liste elettorali vanno chiuse entro il 15 agosto e non è possibile fare la campagna elettorale sotto gli ombrelloni. Credo – conclude – che si voterà tra la fine di settembre, tipo il 29, e i primi di ottobre”. Poi, Franceschini si allontana e a un amico spiega: “Vedi cosa sta accadendo sul caso Csm? La magistratura italiana è andata in pezzi e anche il Quirinale, che per fortuna ha reagito benissimo, è toccato da schizzi di fango. Salvini ha paura dei giudici, l’occasione per colpire è ora”.

Il caso Csm e il caso Lotti guastano l’aria dentro il Pd

In effetti, mancava solo la ‘tempesta Csm’ e il ‘caso Lotti’ a mettere ansia, paura e tormenti dentro casa dem, dove la ‘voglia’ – specie nell’inner circle del segretario Zingaretti e non va dimenticato che Franceschini ne è molto ascoltato – di andare a votare, al fine di liberarsi di una classe dirigente e di gruppi parlamentari ancora ‘prigionieri’ del renzismo (vedi alla voce: reazioni stizzite e inviperite dei pasdaran del renzismo contro la nota di Zingaretti su Csm e dintorni perché ha osato sollevare dubbi sui comportamenti di Lotti) che, con nuove liste elettorali da compilare, sarebbero – oggettivamente, del resto si fa così in ogni partito e non è che Renzi, l’ultima volta, non abbia fatto lo stesso, anzi – letteralmente spazzate via, cancellate con un tratto di penna.





M5S sconfitti dalla Lega su Radio radicale. Il caso Rai.

Ma, naturalmente, non è nella ‘disponibilità’ del Pd il voto anticipato, ma solo in quelle di Salvini (e, ovvio, del Colle). Quindi è in casa della Lega che bisogna guardare meglio. I segnali, per Di Maio e i 5Stelle, sono a dir poco negativi, per non dire inquietanti. Con un voto frutto del ‘genio’ di Roberto Giachetti, coadiuvato da Filippo Sensi, entrambi deputati dem (il primo renzianissmo, il secondo, invece, ex renziano e oggi gentiloniano), Radio radicale è stata salvata (altri tre milioni, per l’anno corrente, di finanziamento), ma a caro prezzo, per Di Maio. Infatti, i pentastellati si sono ritrovati – poverini – soli soletti, nel voto in commissione Bilancio e, nonostante il parere contrario della viceministra al Mef, Castelli, (M5S),, la Lega ha votato insieme a tutte le opposizioni (Pd, FI, FdI, LeU, etc.), mandando – di fatto – il governo ‘sotto’ (tecnicamente, in realtà, votando contro).

Certo, si può dire che si è trattato di un voto “per la libertà e la democrazia”, per una “voce libera dell’informazione”. Quella, appunto, di Radio radicale. Peccato che Di Maio si sia infuriato assai, ne abbia chiesto conto a Salvini, il quale, però, non si è neppure peritato di uno straccio di risposta, tranne un “tranquillo, Gigino, vedrai che chiariremo tutto”.

Amen. Dice, “è stato un incidente, un caso singolo”. Già, sarà. Guarda caso, però, Lega e M5S non trovano la quadra neppure sulla Rai - cuore dell’informazione pubblica, oltre che centro di infinito potere, per peso, ascolti e prebende – e sul ruolo del presidente (Foa) contro l’ad (Salini). Non riuscendo a trovare un accordo sul doppio incarico che dovrebbe ricoprire Marcello Foa (presidente della Rai e presidente di Raicom), sostenuto dalla Lega ma molto osteggiato dai 5Stelle, i due partiti sono stati ‘costretti’ a far mancare il numero legale, nella commissione Vigilanza Rai, altrimenti il voto sarebbe finito con una nuova, dolorosa e insieme dolorosa, spaccatura sulla partita Rai. Il presidente della Vigilanza, il forzista Barachini, dice la verità nuda e cruda: “L’impossibilità di tenere la seduta certifica lo scontro all’interno della maggioranza”. Morale, Lega e M5S sembravano, ieri, ai ferri corti su quasi tutto. Solo il voto finale sul dl ‘sblocca cantieri’ ha rimesso insieme cocci che, per tutto il giorno, erano in frantumi.

Ci sarà davvero il rimpasto di governo? Se ne dubita.

Basterà? Dipende. Innanzitutto, ci sarà davvero il rimpasto di governo? Di Maio, stile verginella sdegnata, dalle colonne del Corsera, già di prima mattina, diceva furibondo che “io non chiedo ‘rimpasti’, robe da Prima Repubblica”, anche se – come sanno anche i sassi, a Montecitorio – non vede l’ora di immolare sulla pira accesa dall’alleato Salvini le poltrone della Grillo (Salute) e di Toninelli (Trasporti) che non solo giudica pedine sacrificabili, ma che detesta. Salvini, che a giocare al gioco delle elementari, quello del ‘ce l’ho più lungo io’, è assai più bravo, risponde perfido: “Perfetto. Io non chiedo niente”. Peccato che, come dice la legge non scritta di ogni governo di ogni ‘Repubblica’, quando un’alleanza di governo è in crisi, se lo fai, il rimpasto, vai avanti, se non lo fai vuol dire che presto cadi.

Salvini vuol spedire Giorgetti in Ue e mettere Bongiorno

Certo, Salvini l’altro ieri - nella riunione coi ministri leghisti - ha ribadito la sua intenzione ad andare avanti ma, spiegano i suoi, “Matteo è rimasto solo, ma è irremovibile, non si vuole togliere da questa esperienza, malgrado le perplessità ribaditegli dai nostri che non ne possono più, chi per gli attacchi personali ricevuti, chi per i provvedimenti bloccati”. Oggi il segretario leghista riunirà il consiglio federale a Milano per l’approvazione del bilancio 2018, l’avvio del tesseramento e l’analisi del voto. In via Bellerio, alle voci critiche dei ministri, si aggiungeranno di certo anche quelle dei segretari regionali e dei governatori. Mè ovvio che, nel partito del Capitano, è sempre lui che decide. Fonti leghiste poi confermano che Salvini abbia incontrato Silvio Berlusconi, giorni fa, come riferito dal Cavaliere ai suoi, ma smentiscono la possibilità che la vecchia coalizione di centrodestra possa avere un futuro a livello nazionale, come invece Berlusconi sostiene che Salvini gli avrebbe garantito. E Giorgetti, che parla in chiaro di voto? Il leader leghista gli avrebbe chiesto la disponibilità di fare il commissario europeo e lui gliela avrebbe data (l'Italia ha chiesto un commissario economico, all’Industria o alla Concorrenza). Nel caso Giorgetti traslocasse a Bruxelles si avvierebbe una tornata di ‘cambi’ impegnativi della squadra di governo. La richiesta che la Lega avrebbe inoltrato ai 5 stelle - dicono fonti governative pentastellate – è quella di mettere Giulia Bongiorno, oggi ministro alla Pa, al posto di Giorgetti. Ma rimane il problema alle Infrastrutture, con i due sottosegretari mancanti dopo l’uscita dei leghisti Edoardo Rixi e Armando Siri, e il ministro Danilo Toninelli che “non vuole lasciare”, dicono sempre le stesse fonti. Le Infrastrutture, in ogni modo, dovrebbero restare ai 5 Stelle. Entrambi i partiti, poi, anche se è impraticabile una sua uscita in un momento economico delicato come questo, continuato a mantenere un faro puntato su Giovanni Tria, giudicato troppo autonomo sia da Salvini che Di Maio.

Ma è la manovra la vera spina nel fianco del governo

Ecco, appunto, l’economia, la vera spina nel fianco del governo Conte e, soprattutto, in cima ai pensieri di Salvini.

Salvini trova illegittimo che possa essere la Commissione europea uscente, a suo giudizio bocciata dal voto europeo, ad avviare la procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia, ma il vice-premier leghista non ha alcuna intenzione di sfilarsi dalla “linea condivisa” negli che si sono tenuti finora, con Conte, Di Maio e Tria. “C’è una linea condivisa e rimarrà quella, anche perché abbiamo argomenti molto solidi sul 2019; mentre sul 2020 si vedrà”, conferma un big governativo leghista. “Tria ha i numeri e li mostrerà alla commissione: non c’è alcuna necessità di fare una manovra correttiva: questa è la linea del governo”. Solo che questa è l’opinione di Salvini, non di Tria né di Conte, che invece con la Ue vogliono trattare fino allo spasimo.

Certo, al momento, tutta l’attenzione del governo è concentrata sullo sforzo di evitare la procedura ed è stata rinviata a più avanti ogni discussione sulle misure da introdurre in manovra, a partire dalla flat tax che Salvini vuole, su di cui Di Maio nicchia, Conte e Tria temono.

Sia Tria che Salvini hanno smentito le indiscrezioni di stampa in merito a una loro presunta lite sul tema flat tax: “il dibattito sulla flat tax, i mini-bot, e la pace fiscale sul contante detenuto in cassette di sicurezza è rinviato a quando cominceremo veramente a parlare di manovra” dicono entrambi all’unisono. Sarà vero? Si vedrà presto.

Salvini stringe patti con Toti e dice: “preparati, si vota”

Salvini, però, per non sbagliarsi, dopo aver stretto un patto con il governatore siciliano, Nello Musumeci, che gli assicura il pieno dei voti, nei collegi uninominali, in Sicilia ne avrebbe stretto un altro con il governatore ligure Toti per creare la ‘terza gamba’ del centrodestra, tagliando fuori FI. E avrebbe detto, Salvini, a Toti: “Preparati, a settembre si vota”. Toti, ovviamente, ha smentito, Salvini fa spallucce. Che, alla fine, abbia ragione la vecchia volpe Franceschini?