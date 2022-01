Governo frena su obbligo vaccinale. E tra i Grandi Elettori a sinistra avanza l’idea di votare Mattarella

C’è un mondo reale pieno di guai da risolvere che reclama attenzione. Non ne ha trovata molta nel discorso del Presidente: a parte gli auspici, la fiducia e gli elogi per gli italiani laboriosi e responsabili che si sono vaccinati, Mattarella ha scelto di non toccare temi di attualità per uscire di scena in punta di piedi. E non “inquinare” la scena per chi arriverà dopo di lui a fine mese. E però i problemi ci sono e sono anche importanti.

Mario Draghi sta trascorrendo il periodo natalizio con la famiglia in Umbria. Il casale di Città della Pieve è diventato però una succursale di palazzo Chigi: il premier segue tutti i dossier e li aggiorna in continuazione con i collaboratori più stretti con vere e proprie riunioni a distanza o più semplici telefonate. Al di là di quello che sarà il suo destino, Draghi non vuole certo dare l’impressione di abbandonare il terreno. “E’ chiaro che il Presidente è in campo e lo sarà fino all’ultimo minuto del suo mandato, da qualunque ruolo dovrà assolverlo” precisa una fonte tecnica di palazzo Chigi.

Il 5 gennaio

Le urgenze sono tante: dal contrasto alla pandemia alle soluzioni contro il caro-bollette, la crisi energetica e l’inflazione al galoppo. Non solo: l’esplosione dei contagi ha fatto chiudere il settore dell’intrattenimento (discoteche, cenoni e feste), dimezzato capienze di stati e palazzetti, ha messo paura alle persone per cui il settore della montagna ha subìto il 50 per cento delle disdette. Tutto questo si traduce in una parola: nuovo scostamento di bilancio. Si parla di una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 miliardi. Mezzo punto di pil. Significa anche dover rivedere i saldi di una manovra appena approvata. Insomma, è quello scenario - purtroppo messo in conto dallo stesso ministro Franco - che toglie un po’ di ottimismo alla eccellente performance italiana nel 2021. Quella per cui The Economist ci ha incoronati “il miglior Paese dell’anno”.

Così c’è già una data cerchiata sul calendario per convocare il Consiglio dei ministri: il 5 gennaio. Al primo punto all’ordine del giorno c’è l’obbligo dei vaccini.

L’ultimo Cdm (30 dicembre) si è chiuso con il rinvio della decisione più importante e scomoda: vaccino obbligatorio o estensione del Supergreen Pass a tutto il mondo del lavoro, autonomi compresi? Parliamo di 23 milioni di persone (compresi i dipendenti pubblici che già hanno l’obbligo) tra cui ci sono quei 6 milioni di italiani che non intendono vaccinarsi. Ieri sembrava prevalere l’ipotesi più soft ma ugualmente impattante di allargare l’obbligo del passaporto sanitario rafforzato (terza dose o le prime due fatte entro gli ultimi quattro mesi).

Nell'incontro con le Regioni di venerdì 31 dicembre il ministro Roberto Speranza lo ha sottolineato in modo chiaro: “Bisogna considerare molto seriamente sia l'obbligo vaccinale che l'estensione del Green pass rafforzato al mondo del lavoro”. Giorgetti, a nome della Lega, aveva chiesto e ottenuto “una pausa di riflessione”. Dubbiosi anche i 5 Stelle. E un pezzo di Forza Italia. Si affaccia l’idea, anche se non viene esplicitata in modo chiaro, che essendo arrivati quasi al 90% e poiché Omicron sembra “raffreddorizzata”, di far correre il virus e creare così una sorta di umanità di gregge. Il ministro Giorgetti ha richiesto, in entrambi i casi, una maggiore assunzione di responsabilità da parte dello Stato: anche nell’ipotesi di obbligare al vaccino tutto il mondo del lavoro, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino (falso problema visto che sono già previste da sentenze dalla Corte Costituzionale) ed elencare i "fragili" esenti dall'obbligo.

Lockdown per i non vaccinati

Iv, Pd e un pezzo di 5 Stelle sono invece sparati verso l’obbligo. In un caso o nell’altro, il provvedimento farà da apripista in Europa. Intanto, la somma delle decisioni assunte sta inesorabilmente confinando in una sorta di lockdown i non vaccinati: dal 10 gennaio il documento sarà praticamente obbligatorio ovunque, tranne nei negozi e per i servizi essenziali. Bisognerà dunque avere il super Green pass per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali all'aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Da ieri poi sono scattate le nuove regole sulle quarantene: l'equiparazione dei test rapidi a quelli molecolari; azzerata la quarantena per chi ha avuto la terza dose ed è entrato in contatto con un contagiato (solo autosorveglianza di 5 gionri, tampone e mascherina Ffpp2 sempre). Per i non vaccinati la quarantena resta di 10 giorni. Per quanto riguarda i i contagiati, l’isolamento passa da 10 a 7 giorni per chi ha fatto la terza dose; resta a 10 per i non vaccinati e con due sole dosi fatte prima degli ultimi quattro mesi. Il commissario Figliuolo sta trattando per calmierare il prezzo della Ffpp2 e anche dei test molecolari che hanno sbalzi di prezzo da un laboratorio all’altro intollerabili.

Tenere le scuole aperte

La strada scelta da Draghi è evidente: premiare i vaccinati; lasciare indietro i non vaccinati che, piaccia o no, sono stati i portatori della quarta ondata. Sette su dieci in terapia intensiva sono no vax. Da domani mezza Italia sarà gialla: altre quattro regioni entrano in “zona gialla” per un totale di dieci regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e alle province autonome di Bolzano e Trento). Il numero dei positivi ha superato il milione, ieri si sono aggiunte altre 141.262 persone, con un tasso di positività arrivato al 13%. (sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva, 37 in più rispetto al giorno prima). L’allarme riguarda anche la riapertura delle scuole spostata non a caso al 10 gennaio. L’obiettivo di Draghi e delle regioni è garantire la ripresa dell'attività in presenza. Il principio è sempre lo stesso: premiare chi è vaccinato, lasciato indietro i no vax. Con due contagi in classe, andranno in Dad solo i non vaccinati.

Sul tavolo del governo anche il Mille proroghe ma soprattutto il decreto Concorrenza e la delega fiscale. Entrambi in scadenza a gennaio, hanno contenuti molto divisivi per la maggioranza. Anche da qui la quasi certezza che le urne presidenziali, la grande seduta per l’elezione del Capo dello stato, slitti il più possibile verso la fine del mese. Comunque dal 24 gennaio.

Il tredicesimo Presidente della Repubblica

Dopo il messaggio di fine anno di Mattarella, nel torpore di Capodanno si è fatto sentire il silenzio di Silvio Berlusconi. Tra i rari indizi lasciati da Mattarella, uno è più certo di altri : il successore al Quirinale non dovrà essere divisivo e dovrà spogliarsi di ogni passato per servire al meglio l’istituzione. Dovrà puntare sempre alla governabilità ed evitare salti nel buio. Difficile che il Cavaliere possa rientrare in questi criteri. Come chiunque del resto abbia alle spalle la leadership di un partito. Sempre nel silenzio tattico del Capodanno, si fa largo a sinistra un pensiero “stupendo” (così è stato definito): votare comunque Mattarella.

Di sicuro adesso tutti coloro che dovevano parlare lo hanno fatto e la parola spetta solo ed esclusivamente ai partiti. E al Parlamento. Gli alibi sono finiti. Le chiacchiere anche. Se i Grandi Elettori non riusciranno ad eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica in modo celere (al massimo entro le prime quattro votazioni) e con una soluzione brillante e quindi condivisa, l’Italia sarà molto più debole e quindi oggetto di speculazioni sui mercati e in Europa. Insomma: sarà il Parlamento e solo il Parlamento a buttare all’aria il tesoretto di questi dieci mesi di governo Draghi.

Al momento il centrodestra resta sulle posizioni di partenza. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sarebbero contrari all'ipotesi di un bis di Sergio Mattarella. Salvini ha fatto sapere ai suoi che al momento lo schema è puntare su una personalità espressione del centrodestra.

Colpe e meriti solo del Parlamento

La prima opzione è Berlusconi, che ai forzisti ha ribadito in questi giorni di essere in campo. Il Piano B vede quattro nomi: Casellati, Casini, Pera e Amato. I centristi, Toti e gli altri, temono che Berlusconi “possa fare la fine di Prodi” e quindi occorre andare per forza su Draghi. Sul premier al momento si è posizionato il segretario dem Enrico Letta (ma non tutti i suoi parlamentari che temono la fine della legislatura cosi come i 5 Stelle). Il leader di Iv Matteo Renzi ma anche altri leader della maggioranza - a partire da Luigi Di Maio - ritengono sia necessario “preservare” la figura del premier. Cioè non giocare il suo nome nella quotidiana baruffa del Toto-Quirinale. Nell’interesse del Paese. Ma se Draghi dovesse salire al Colle, il problema è trovare chi potrà continuare il suo lavoro a palazzo Chigi con la stessa maggioranza. E nelle condizioni date è più difficile trovare un premier che un Presidente. Da qui l’importi del mantenimento dello status quo. Del ticket che ci ha portati fin qua: Mattarella e Draghi.