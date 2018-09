[L’analisi] Governo Lega-M5s: i primi cento giorni di odio (tanto) e amore (poco), con molte baruffe e poche decisioni

Di quel murales non resta più nulla. Anche Tvboy che lo realizzò a maggio in pieno stallo istituzionale non riuscirebbe più ad immaginare Di Maio in punta di piedi che bacia con tenerezza Salvini. Adesso ci sono siluri, silenzi, ripicche come quella esplicita di giovedì pomeriggio quando il vicepremier e ministro dell'Interno ha dato buca al Consiglio dei ministri. Mai successo in 19 riunioni. Eppure Salvini era al Viminale, un chilometro in linea d'aria. Adesso tra i due leader ci sono gli incontri serali – come venerdì sera - sull’orlo della crisi di governo perché uno, Salvini, ha attaccato la magistratura come neppure Berlusconi ai tempi d’oro; e l’altro, Di Maio è andato a spiegargli che i magistrati non si toccano e che doveva darsi una calmata.

Si dice che i primi cento giorni di un governo siano il primo tagliando di una maggioranza e di un esecutivo. Quel periodo dove in una nuova maggioranza politica dovrebbe andare tutto bene. La XVIII legislatura è storia a sè. Il governo del cambiamento anche, il contratto di governo soprattutto. Ma al di là del consenso misurato dai sondaggisti che attribuisce un buon 60 per cento di gradimento ai due azionisti dell'esecutivo giallo-verde (anche se a percentuali invertite visto che la Lega sta al 32% e M5S al 28%), sono stati cento giorni di passione con "crisi" e “tensioni” come ripetute parole chiave.

Giustizia e magistratura

E’ il fronte più caldo, nelle ultime 24 ore ha portato il governo ad un passo dalla crisi. Basta vedere l’imbarazzo con cui gli staff dei due vicepremier ieri hanno smentito il faccia a faccia di venerdì sera quando Di Maio ha avvertito Salvini che aveva superato la misura: la diretta Facebook con l’apertura della busta gialla recapitata dalla procura di Palermo per la notifica dell’indagine per la nave Diciotti è stato un atto di dileggio della magistratura quasi eversivo. La smentita però era già stata neutralizzata da un’altra diretta Facebook con cui Di Maio in giornata ha dato lezione di bon ton istituzionale al collega vicepremier spingendolo a quel passo indietro arrivato ieri a mezza bocca: “Tranquilli, non c’è nessun golpe giudiziario” ha detto il segretario della Lega.

Il fronte giustizia ha più focolai accesi. C’è un provvedimento – il ddl anticorruzione che Bonafede, Di Maio e Conte hanno presentato con toni giacobini alla fine del cdm disertato da Salvini - che non piace alla Lega e al centrodestra: troppo “radicale”, troppo “giacobino” appunto, molta “inutile propaganda” visto che il cosiddetto Daspo per i corrotti è una norma ai limiti della costituzionalità e soprattutto facilmente aggirabile. Ci sono, per restare ai focolai accesi, una serie di prese di posizione che non piacciono ai 5 Stelle: da settimane, infatti, Salvini non perde occasione per criticare le indagini della magistratura. Condanna “l’uso politico della giustizia” nell’indagine sui rimborsi elettorali della Lega che ha portato al sequestro dei conti correnti del partito. Critica la procura di Genova per la “lentezza” con cui indaga sul crollo del ponte a Genova. Ridicolizza la procura di Agrigento e poi di Palermo che lo hanno indagato per la nave Diciotti. La tregua ottenuta ieri da Di Maio avrà presto occasioni di verifica, dalla legge sulla legittima difesa al decreto sicurezza che Salvini si appresta a portare al consiglio dei ministri. Un passaggio chiave sarà l’elezione del vicepresidente del Csm (24 settembre) su cui i 5 Stelle vantano il diritto di prelazione.

Immigrazione e sicurezza

Le diverse sensibilità rispetto all’azione dei magistrati s’intrecciano con le analoghe diverse sensibilità che i due azionisti di governo hanno rispetto a questioni chiave per il consenso come immigrazione e sicurezza. Una visione decisamente securitaria (Lega) si scontra quasi ogni giorno con una visione più legalitaria (M5s) della sicurezza e del rispetto di diritti e doveri. Su questo punto il mondo 5 Stelle è diviso al suo interno, chi si affida a Di Maio che talvolta cede verso le posizioni di Salvini; chi si appella al presidente Fico che sui migranti in arrivo dal canale di Sicilia ha sempre chiarito che “salvare vite umane è l’imperativo di un paese civile”. Allora è chiaro che Salvini, dal Viminale, è andato subito in rotta di collisione con il ministro Toninelli, responsabile delle Infrastrutture, dei porti e della Capitaneria di porto. Molti momenti di tensione tra i due uffici – in pratica ad ogni soccorso in mare - sono stati tenuti quasi nascosti con sapienza e abilità. La nave Diciotti, che Toninelli aveva fatto attraccare in porto mentre Salvini ne teneva prigionieri a bordo i naufraghi passeggeri, è stato forse il momento più alto dello scontro tra i due. C’ è una partita in corso destinata ad alzare molto la tensione tra i due alleati: Salvini vuole rimuovere l’ammiraglio Pettorino comandante della Guardia costiera, reo di aver compiuto salvataggi a mare che non erano di sua competenza; Toninelli, responsabile politico dell’ammiraglio, gli conferma ogni giorno la fiducia. La prossima nave di naufraghi sarà, in questo senso, galeotta. In questi giorni la febbre tra i due azionisti di governo si è alzata relativamente al decreto sgomberi, alle ordinanze restrittive sulle richieste di asilo (abolita nei fatti la protezione umanitaria), alla caccia ai profughi della Diciotti che hanno abbandonato le strutture di accoglienza della Cei. Nelle prossime settimane la febbre salirà sul decreto sicurezza – a doppia firma Salvini-Bonafede – e sul ddl sulla legittima difesa.

Politica estera, difesa e Europa

Basterebbe una chiacchierata con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, in seria difficoltà – ad esempio nella missione Sophia – perché “per colpa di Salvini a Bruxelles non ci ascolta più nessuno, siamo isolati”. O basterebbe ascoltare una dichiarazione del presidente Fico. Sarebbe chiara, a quel punto, la misura della distanza tra i due azionisti di governo: “Orban? E’ quando di più lontano ci sia da me. Distante come politica, principi e valori” disse Fico poche ore dopo l’incontro tra Matteo Salvini e il presidente ungherese Viktor Orban a Milano, in prefettura. Doveva essere un incontro “politico”, tra due leader. E’ diventato un bilaterale tra due capi di governo. S’è arrabbiato, e tanto, persino il premier Conte, uno a cui sembra scivoli tutto addosso. Venerdì Salvini ha incontrato anche Steve Bannon, l’ideologo del trumpismo, ennesimo tassello della costruzione di quel fronte sovranista di cui il segretario della Lega (“il nostro eroe” lo ha definito Orban) si sente il leader europeo. I 5 Stelle hanno spesso ondeggiato rispetto all’Europa. Una volta al governo hanno però assunto posizioni meno sfasciste e più costruttive. Il punto è con chi stringeranno alleanze nella campagna elettorale per le elezioni del maggio 2019. Di sicuro non con la Lega. E questo è inevitabilmente foriero di grosse tensioni visto che nei prossimi mesi, nella sessione di bilancio, l’interlocuzione con l’Europa sarà decisiva.

Grandi opere, concessioni e nazionalizzazioni

Tutti dossier fortemente divisivi. “Non faccio il tifo per la decrescita felice” ripete Salvini. “Dobbiamo rivalutare costi e benefici di tutte le grandi opere” è il mantra dei 5 Stelle. E intanto fermano tutto. Meno male che è stato chiuso il dossier Ilva, due mesi di ritardo per una verifica, quella della gara con l’Anac, assolutamente pretestuosa (come ha dimostrato anche il parere dell’avvocatura di Stato). Con Tap e Tav finirà allo stesso modo, chissà tra quanto e con quali perdite. I comitati locali, portatori di voti ai 5 Stelle, sono in rivolta. Capita a chi promette l’impossibile. Il crollo del ponte Morandi a Genova ha aperto il fronte del ritiro delle concessioni e del ritorno alle nazionalizzazioni “dopo la stagione selvaggia delle privatizzazioni a favore degli amici”. “Vi immaginate voi l’Anas che si prende in carico le autostrade d’Italia? Non scherziamo” ha tagliato corto il sottosegretario Giorgetti, il mr Wolf della Lega. Così anche la ricostruzione del ponte a Genova. “Autostrade non lo ricostruirà mai” hanno promesso su tutti i social, ma anche al funerale, Di Maio e Toninelli. Il ponte sarà ricostruito da Autostrade – come prevede la concessione – e da Fincantieri. Governare è difficile. La macchina della burocrazia può essere micidiale. Più cautela e un po’ di umiltà possono aiutare. Di sicuro possono evitare le figuracce.

Commercio, lavoro e manovra

La discussione più feroce adesso è sul ddl sulle chiusure domenicali: i 5 Stelle hanno promesso che domenica e feste comandate nessuno deve lavorare, specie la grande distribuzione. All’elettorato leghista sono venuti i brividi, per evitare fratture insanabili tentano una controproposta: almeno 8 giorni festivi di apertura. Potrebbe essere un buon compromesso. Sul ddl Dignità hanno litigato abbastanza. La Lega nel nord Italia, ad esempio in Veneto, rischia di trovarsi in piazza imprenditori e operai insieme, sconcertati dalle nuove regole che levano flessibilità in cambio di supposte maggiori garanzie per i lavoratori (che intanto però hanno perso il posto di lavoro). In cambio la Lega ha ottenuto il ritorno dei voucher per i lavoratori stagionali nel turismo e nell’agricoltura. Forse non è del tutto un caso che al Forum Ambrosetti, l’annuale supermeeting di economia, finanza e politiche globali, sia stato invitato Salvini ma non Di Maio, il premier Conte e non altri.

Sulla manovra, e dunque sui rispettivi provvedimenti bandiera (flat tax e reddito di cittadinanza), hanno tutti fatto per mesi casamicciola minacciando Bruxelles e dintorni temendo di non vedere realizzate la promesse fatte. Peggio, solo una rispetto alle altre. Nell’ultima settimana, sollecitati anche da spread in crescita, borsa in calo, outlook nebbiosi delle agenzie di rating, Salvini e Di Maio hanno abbassato i toni, “non siamo scriteriati ma responsabili”. Il compromesso è che tutti faranno tutto ma nell’arco della legislatura. Il ministro Giovanni Tria ci ha messo il timbro ieri da Vienna: “Ci sono margini per far partire le varie riforme perché tutto questo, flat tax e reddito di cittadinanza, verrà fatto nell’arco della legislatura. La discussione ora è se dare accento più all’una o all’altra, quale può avere effetti migliori sulla crescita e dunque è giusto anticipare. Ma partiranno tutte”. E tanto basta per far dire a Salvini, a cui più di tutti converrebbe votare prima e andare all’incasso del suo personale consenso, che “andremo avanti per tutta la legislatura”. E ascoltare il premier Conte spiegare che la squadra di governo è “così coesa” che lui resta “stupito assai” quando legge su siti e giornali di liti e tensioni.