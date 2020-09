[Il caso] Governo e Confindustria, prove di disgelo. Passa il “ricatto” del Pd: via libera alla Nadef con il decreto Immigrazione

Non si amano. Anzi, nonostante le mascherine aiutino a celare certe espressioni, è chiaro che siamo ancora nelle fase in cui si prendono le misure dopo l’ultimo assalto. Non si fidano l’uno dell’altro. Ma è l’unica opzione che hanno davanti: provarci. Carlo Bonomi, l’abrasivo presidente di Confindustria che a maggio disse “la politica può fare più danni del Covid”, e Giuseppe Conte hanno inaugurato ieri ufficialmente la loro Fase 2: una convivenza operosa. L’occasione è stata l’assemblea annuale di Confindustria, appuntamento annuale con cui ogni governo deve fare i conti. In calendario a maggio, è stata rinviata quattro mesi. Un tempo in cui gli industriali hanno declinato la loro azione al presente per provare a ripartire e salvare il salvabile e il governo ha sottoscritto cento miliardi di debito parlando però sempre al futuro. Se il numero 1 degli industriali ha lanciato “un grande patto per l’Italia che metta insieme istituzioni, parti sociali, imprenditori”, il presidente Conte ha promesso che “con lo stesso spirito di unità, così come abbiamo affrontato la sfida della pandemia, contribuiremo tutti insieme a vincere la sfida della ripartenza”. Quella del Recovery fund “è la partita più importante e si vince solo insieme”. L’obiettivo: una “nuova società post Covid”.

I Guardiani del Recovery fund

Per come erano messe le cose tra i due - una gelida sopportazione - è andata sicuramente meglio del previsto. Certo, se uno si aspettava chissà quale rivelazione da parte del governo - ad esempio dettagli sui singoli progetti - è rimasto ancora una volta deluso. I progetti del Recovery plan italiano restano una nebulosa tratteggiata da linee guida assai ampie su cui il premier fa però un passo avanti: nominerà sei responsabili, uno per ogni settore, che dovranno monitorare la fasi di avanzamento dei singoli progetti. Non solo: il governo, il ministero del Lavoro, sta finalmente procedendo con la revisione organica della cassa integrazione che non solo non è ancora arrivata - o è arrivata solo in parte - ad oltre mezzo milione di lavoratori ma per come è concepita oggi lascia fuori, esclude, più di tre milioni di lavoratori autonomi. Siamo sempre alla declinazione al futuro di questioni annunciate da mesi e che potevano essere fatte ieri. Piano piano però qualcosa si muove. Un “cauto ottimismo” con cui Conte immagina anche la Nota di aggiornamento al bilancio che il governo si appresta a varare stasera nell’ormai tradizionale riunione serale del Consiglio dei ministri (ore 19.30). I numeri sono stati fissati ieri sera al termine di una giornata fitta di riunioni dalla mattina alla sera: quella del 2020 sarà una manovra dal valore di circa 40 miliardi, di cui 22 in deficit e se il pil nel 2020 crollerà a -9% evitando la doppia cifra, nel 2021 si prevede un rimbalzo a +6 per cento. E qui nasce il cauto ottimismo di una giornata a suo modo importante nel post lockdown.

Una tregua piena di pizzicotti

C’era molta attesa per il faccia a faccia Conte-Bonomi. Il padrone di casa, che iniziò il pressing critico sul governo ancora sotto lock down (“Chi sta organizzando il post lockdown che sarà dolorosissimo?”), ha rotto una prassi che finora ha visto dialogare, in occasione dell’assemblea, il numero 1 degli industriali e il ministro dello Sviluppo economico. Ieri il padrone di casa si è messo “in minoranza”. “Siamo così ospitali e collaborativi, caro Presidente - lo ha pizzicato Bonomi - che facciamo parlare due dei vostri e uno dei nostri, due a uno…”. E’ solo il primo dei tanti pizzicotti che Bonomi riserva al premier in circa 45 minuti di intervento per un discorso lungo 23 cartelle punteggiato da molti applausi. Non è stato abrasivo, come al solito, Bonomi. Anche stavolta però non le ha mandate a dire. Sul ruolo della politica, ad esempio:

“Nelle fasi di grave perdita di reddito e lavoro, non possono essere le ambiguità della politica economica ad aggiungere ulteriore incertezza e sfiducia nel Paese. Se l’incertezza economica connessa con la pandemia si salda con aspettative poco convincenti sul corso della politica economica, gli attori rimandano le decisioni ed il meccanismo della prosperità rischia di incepparsi”. Il legno e i velluti dell’Auditorium del Parco della musica attutiscono la durezza di alcuni concetti. In sala c’è mezzo governo, da Conte a Patuanelli, da Bellanova a Bonafede, Di Maio, il titolare dell’Economia Gualtieri e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Presenti anche il segretario dem Zingaretti e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Poco dopo arriva il secondo forte pizzicotto e riguarda i 209 miliardi del Recovery fund.

“Non va casa solo lei ma tutti noi”

“Vede signor Presidente, lei ha detto che se fallisce nella gestione del RF la possiamo andare a casa. Il problema è che se falliamo questa sfida non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti perché il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente non possiamo permettercelo”. Parole nette sulla voglia matta di statalizzare un po’ tutto, da Autostrade ad Alitalia, due dossier entrambi fermi. “Il ruolo dello Stato - ha sottolineato Bonomi - è di regolatore ma per incentivare lo sviluppo di mercati più estesi, con maggiore offerta e concorrenza, non su statalizzazioni esplicite o velate. Che non ci piacciono non per ideologia, ma perché nella storia italiana lo abbiamo visto che cosa significa avere acciaio e panettoni di Stato”. Un fallimento dietro l’altro. Come la politica dei bonus, strumenti una tantum che non possono garantire crescita. Soprattutto al Sud. “In Italia abbiamo accumulato negli anni una lista molto numerosa di incentivi vi e bonus ad hoc per il Sud. Ciascuno si è rivelato e si rivela inutile”. Basta bonus, quindi. “Al contrario, bisogna inquadrare le risorse in pochi strumenti incisivi e nuovi utili ad aggredire i fattori reali che bloccano gli investimenti nel Mezzogiorno: le infrastruttutre, fisiche e digitali, e la legalità”. E’ necessaria, poi, fare “un’operazione verità sui nostri conti pubblici. Quali sono gli strumenti che rendono sostenibile il nostro debito? Cosa faremo il giorno in cui la Bce dovesse terminare i suoi interventi straordinari sui mercati grazie ai quali oggi molti si illudono che il debito non sia più un problema?”. Anche questa, ha affermato Bonomi, “non è una posizione ideologica. Come ci ha ricordato ancora una volta Mario Draghi, nella crisi la differenza non è tra più o meno debito, ma tra quello buono e non buono. L'unico debito buono è quello utilizzato a fini produttivi”.

Tra i graffi di Bonomi al governo Conte non potevano mancare Quota 100 (“guai fare Quota 101, pagherebbero solo i più giovani) e il Reddito di cittadinanza, le due misure bandiera del Conte 1 su cui il Conte 2 ha già detto di voler chiudere la prima e correggere profondamente la seconda. Non poteva mancare, infine, il Mes: “Se il governo dovesse rinunciare a questa speciale linea di credito sulla sanità e priva di condizionalità, sarebbe un danno enorme”.

Le proposte

Oltre ai graffi, Confindustria cerca di tendere la mano. E fa proposte. Parecchie volte, dal “nuovo grande patto per l’Italia” alla necessità di “una visione alta e lungimirante”. Il “Patto per l’Italia” deve “considerare contestualmente le politiche di innovazione, la formazione e la conoscenza avanzata, la regolazione per promuovere l'efficienza dei mercati, le infrastrutture abilitanti fisiche (ovvero logistica ed energia) e istituzionali (Pa, competenze e organizzazione sinergica) e interventi strutturali per la coesione sociale”. E’ su “questo concetto ampio di produttività che si devono concentrare le azioni e le politiche dei prossimi anni, con l'obiettivo di massimizzare il ruolo motore dello sviluppo del sistema delle imprese e del lavoro e dare una nuova centralità alla manifattura”. Il Patto deve avere una “visione alta e lungimirante”. Come usare i 209 miliardi è una scelta di visione prima che di misure concrete. Occorre “scrutare in profondità i mali italiani e sapere che neanche 200 miliardi possono risolverli dandone una goccia a tutti”. Dunque servono scelte chiare, “una rotta precisa” per orientare la crescita del paese che non dovrà cedere a pressini ed eccezioni, Un compito “immane” che nessuno sottovaluta.

Conti e immigrazione, uno tira l’altro

Ascoltate le parole di Bonomi e la replica piena di promesse di Conte e Patuanelli (il cuore del nostro sviluppo futuro sembra essere l’idrogeno), i ministri economici sono tornati a palazzo Chigi con i capidelegazione di maggioranza per il secondo round sulla Nadef. Verso le undici di sera è stato trovato l’accordo che è la risposta migliore alle critiche costruttive di Confindustria. Che ha una parte tecnica, quella dei numeri del nostro quadro economico fotografato oggi (Nadef) e proiettato nel 2021 visto che i numeri della Nadef saranno quelli che entro il 15 ottobre saranno scritti nella manovra di bilancio del prossimo anno.

Sarà una manovra da 40 mld, 22 in deficit, il Pil rimbalzerà a +6%, l’indebitamento sarà al 7% con il debito che schizzerà al 158%. La parte politica dell’accordo trovato ieri sposta però a domenica l’approvazione definitiva della Nadef perché il Pd ha preteso che fosse contestuale l’approvazione del decreto Immigrazione che dovrà sostituire i decreti Salvini. Materia, questa, su cui i 5 Stelle (ma non quelli al governo) fanno fatica a trovare una sintesi. Crimi, uno dei resistenti, ha dovuto fare un passo indietro accettando il “ricatto” del Pd. Buona mossa del Nazareno che altrimenti ha già visto il film dell’approvazione “nel prossimo cdm” diventare approvazione mai.

Italia resiliente

Sui numeri Conte ha spiegato che l'Italia è “resiliente”: il Pil, nonostante la crisi registrerà un crollo ma a una sola cifra e nel 2021ci sarà un rimbalzo al +6% nel 2021 - con il debito al 158% del Pil - grazie anche alla “forte ripresa degli investimenti pubblici” spinta dal Recovery Plan. Un ritmo di crescita così sostenuto sarà garantito infatti sia dai fondi Ue sia da una “espansione fiscale molto significativa” nel 2021 con l'indebitamento che da 5,7 tendenziale sarà portato al 7%. Si aprono quindi margini di deficit per la manovra da circa 21-22 miliardi che, uniti ai primi fondi europei garantirà risorse per 40 miliardi.

L'utilizzo e la relativa contabilizzazione dei fondi europei anti-Covid è uno dei nodi che ha rallentato la stesura della Nadef. Non era bastata la riunione del mattino. Da qui le voci di “quasi certi rinvii e slittamenti” che però avrebbero inciso, come ha spiegato Luigi Marattin al tavolo per Italia Viva, su tutte le altre scadenze di finanza pubblica. Cosa grave in sè ma soprattutto avrebbe alimentato per giorni titoli di giornale su fallimenti e incapacità varie del governo. Una pessima pubblicità. Da qui il secondo round serale a palazzo Chigi. Per chiudere il cerchio e portare stasera il documento che sarà però approvato domenica con il decreto Immigrazione.

Niente Mes nella Nadef, il rinvio continua

E’ quasi certo che la Nadef non includerà nelle stime gli effetti di un eventuale utilizzo del Mes. Ma il fondo Salva Stati potrebbe essere citato nella Nadef: il fondo per le spese sanitarie già compariva nel Def di aprile.

Altra incognita quella della riforma fiscale: la maggioranza, dal Pd al M5S, si dice pronta a riaprire il tavolo. Di Maio ne vorrebbe fare la sua prossima bandiera (“la gente in giro mi chiede di abbassare le tasse”) ma i tempi sono sempre più stretti per riuscire ad anticipare qualcosa in manovra. Italia Viva preme, “un pezzo potrebbe essere anticipato sull'anno prossimo” secondo Marattin, ma non c’è solo “la revisione della struttura delle aliquote” Irpef, c'è anche “l'assegno unico per i figli”, una riforma strutturale immediatamente realizzabile, su cui il Parlamento ha votato all’unanimità, che potrebbe aiutare il lavoro femminile e rientrare tra i progetti da finanziare con i fondi Ue.