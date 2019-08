Giallorossi anche nelle Regioni. Il Pd propone ai 5Stelle alleanze dappertutto, a partire dalle “regioni rosse”

“Ora dobbiamo accordarci anche per le Regionali e pensare a come fermare Salvini anche sui territori” è il messaggio. Dato che l’appetito vien mangiando e, soprattutto, che nel Pd ‘ci tengono’ al governo del territorio e degli enti locali (anche perché, dopo la sconfitta alle politiche del 2018, in pratica solo quello era rimasto, in mano ai dem), neppure è ancora nato, il governo giallorosso, che al Nazareno già si pensa – e si parla – di alleanze con i 5Stelle nelle regioni presto al voto. Soprattutto nelle cosiddette regioni ‘rosse’.

Il Pd ‘tenta’ i 5Stelle: “fermiamo Salvini nelle regioni”

Le trattative, come vedremo, sono già iniziate, regione per regione, e gli ‘ami’, da parte del Pd, già lanciati, verso i 5Stelle. I quali, però, fanno orecchie da mercante, per ora, e attendono che il governo giallorosso nasca, si consolidi, sviluppi la sua forza e durata, per poi, casomai, aprire eventuali ‘tavoli’, regione per regione, e discutere di alleanze. Il che vorrebbe dire, peraltro, fare cadere l’ultimo tabù del Movimento, quello che prevede di ‘andare da soli’ sempre e comunque a costo di perderle sempre, le elezioni. Tabù, in realtà, già di fatto caduto: sulla piattaforma Rousseau si è già votato, a luglio scorso, e (pochi) iscritti hanno già dato il loro ‘sì’ alla “sperimentazione di alleanze con liste civiche, in alcuni casi, su proposta del capo politico” (cioè Di Maio, ndr). Non si fa cenno ai ‘partiti’, ma una finestra di possibilità è stata aperta, sulle alleanze. Ignazio Corrao, oggi europarlamentare, ieri tra i referenti pentastellati per gli enti locali, sembra chiudere ogni spiraglio: “Non penso che alleanze di questo tipo tra noi e il Pd si possano fare, sui territori ci combattiamo da anni” spiegava, l’altro giorno, al Fatto quotidiano, ma poi sospira: “Certo, se il Pd facesse liste elettorali con persone perbene sarei contento, da cittadino…”. Una sorta di ‘desistenza’, almeno, rispetto ad alcune liste o candidati in alcuni regioni diventa quindi ipotizzabile, se non direttamente fattibile.

Zingaretti apre ufficialmente in cantiere delle ‘alleanze’

Dentro casa dem, invece, si cerca di fare di necessità virtù e si ragiona sulla base della realpolitik. Quella che insegna, da sempre, che “il nemico del mio nemico è un mio amico”. Non a caso, Zingaretti – che governa la regione Lazio con la ‘stampella’ di un paio di consiglieri eletti con la destra e che gode della sostanziale ‘astensione attiva’ dei 5Stelle, capeggiati da Roberta Lombardi, altrimenti la giunta cadrebbe perché, appunto, si regge su pochi voti di scarto - ha preso subito la palla al balzo e, durante il discorso alla Direzione dem, riunita alla Camera, dell’altro ieri, ha fatto un passaggio poco ripreso e sottolineato dai media, ma molto importante, proprio sulle prossime elezioni regionali: “Davanti a noi abbiamo elezioni difficili in regioni diverse e dobbiamo fare ogni sforzo per costruire in ciascuna di queste realtà l’offerta politica e programmatica più credibile anche, naturalmente, sul versante delle alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire, ma che comunque andranno costruite e verificate sempre sul primato di valori e programmi condivisi”. Un lungo giro di parole per dire quello che Dario Franceschini, un mese fa, ha detto, papale papale, in un’intervista al Corsera, ben prima pure di Renzi: “Bisogna fermare Salvini. Ergo, bisogna allearsi con l’M5S al prezzo di farci un governo insieme. Ergo, bisogna cercare di estendere questa nuova alleanza anche alle Regionali”.

La lunga serie di sconfitte dei dem alle Regionali

Inoltre, il Pd – ormai a guida Zingaretti – viene da una lunga serie di sconfitte alle regionali patite a cavallo tra il 2018 e il 2019. Come birilli sono cadute, una dietro l’altra, prima il Friuli Venezia-Giulia e il Molise, poi l’Abruzzo, dopo ancora la Sardegna e, infine, la Basilicata, mentre il Trentino Alto-Adige (o, meglio, le due regioni autonome di Trento e Bolzano) avevano preso un’altra strada già prima, come pure la Sicilia. In contemporanea alle Politiche del 4 marzo 2018 solo il Lazio, dove si era ricandidato l’attuale segretario, Nicola Zingaretti, aveva retto l’urto delle destre. Infatti, in ognuna delle regioni citate, si è sempre verificata, nelle urne, la vittoria del centrodestra in formazione ‘tipica’ (Lega+FI+FdI+Udc+liste locali+movimenti autonomisti), non certo la vittoria dei candidati dell’M5S, terzi ovunque, contro candidati – uscenti o nuovi che fossero – del Pd.

E così, una dopo l’altra, il centrodestra ha conquistato il Molise, il 22 aprile 2018, con Donato Toma (FI), il Friuli Venezia-Giulia, il 29 aprile 2018, con Massimiliano Fedriga (Lega), la Provincia autonoma di Trento con Maurizio Fugatti (Lega), il 21 ottobre. Mentre, nel 2019, ha vinto in Abruzzo, il 10 febbraio, con Marco Marsilio (FdI), in Sardegna, il 24 febbraio, con Christian Solinas (Pd’Az), in Basilicata, il 24 marzo, con Vito Bardi (FI) e, infine, in Piemonte, il 26 maggio, con Aberto Cirio (FI). Se si pensa, poi, che il centrodestra governa già, da anni, la Lombardia (con Fontana, Lega), il Veneto (con Zaia, Lega) e la Liguria (con Toti, FI, da poco uscito e molto vicino alla Lega) e che la Sicilia è governata, dal 2017, da Nello Musumeci, leader di un movimento locale (Sicilia bellissima), si vede come il Nord è un ‘lago’ verde-azzurro, Sud e Isole sono più in mano al centrodestra che al centrosinistra e il Centro Italia un mare ‘verde’ potrebbe, incredibilmente, diventarlo.

Insomma, nel Pd – quando si pensava ancora che il governo gialloverde sarebbe, sia pur tra vari scossoni, andato avanti – ci si preparava ad affrontare una sfida improba. Con la Lega che andava a gonfie vele nei sondaggi e nei voti reali (le elezioni europee) e nonostante il calo drastico dell’M5S, il Pd e il centrosinistra apparivano in affanno e indietro praticamente ovunque, a partire dalle ‘regioni rosse’.

Fino a ieri lo scenario, per il Nazareno, era da incubo

Uno scenario da incubo, per il Nazareno, che rischiava non solo di vedersi sfilare il ‘triangolo rosso’ (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria) ma anche quel po’ di potere locale che, ancora, gli rimaneva in mano. E c’era già chi, nel partito, affilava i coltelli: “Se Zingaretti perde le prossime regionali e, soprattutto, l’Emilia, non ha scampo: si deve dimettere”.

Parole che, ovviamente, venivano da bocche renziane, le quali non vedevano l’ora, presupponendo che il governo giallorosso non sarebbe caduto, di vendere cara la pelle, prima di andarsene dal Pd in una assai probabile scissione: provare a disarcionare il segretario imputandogli una serie di sconfitte, alle amministrative, in terre e regioni dove la sinistra storica governa, ininterrottamente, da 70 anni.

Infatti, tra fine anno e metà dell’anno prossimo, vanno al voto una serie di importanti regioni italiane: si rinnovano i consigli regionali in Emilia-Romagna, Umbria, Calabria, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Le prime tre entro fine anno (ma, molto probabilmente, in Emilia si voterà a gennaio del 2020), l’Umbria il 27 ottobre e la Calabria in una data ancora incerta ma entro il 2019.

In Umbria il tempo è poco, ma il Pd ci prova lo stesso

Come si diceva, la prima regione in ordine temporale che andrà al voto è l’Umbria, il 27 ottobre. La ex governatrice, Catiuscia Marini (area Giovani Turchi) si è dimessa, dopo averci pensato e ripensato varie volte (decisamente troppe), a causa di uno scandalo della Sanità che ha travolto il Pd locale (arrestati segretario regionale e un assessore), il quale è stato commissariato dal Nazareno nella persona di Valter Verini, veltroniano e, a sua volta, umbro. E proprio Verini – che ha iniziato un ‘giro dell’Umbria’ città per città, paese per paese, nel disperato tentativo di recupare una situazione che sembrava, ormai, compromessa - ha mandato, in questi giorni, il suo primo segnale di fumo: “Il dialogo con l’M5S, a prescindere da quello che succede a Roma, è aperto”. Poi, da fine dicitore, prova a metterla ‘in bella copia’: “in Umbria non stiamo parlando di una trattativa tra partiti, ma dell’incontro su un progetto civico e sociale (il suo, ndr.) già avviato”. Dai 5Stelle, per ora, mancano risposte ufficiali e il caso Umbria – come quello della Calabria – crea seri imbarazzi: “Come facciamo ad allearci con il Pd in Umbria e Calabria con i guai giudiziari che ha avuto in quelle regioni!” è la domanda, per ora priva di risposta, di molti. In ogni caso, il Pd il candidato non lo ha ancora ufficializzato, anche perché non ce l’ha, e in nome del fantomatico ‘civismo’ potrebbe concordarlo con i 5Stelle puntando su un nome terzo della famosa ‘società civile’ per battere il centrodestra che ha candidato una donna leghista, Donatella Tesei, bella presenza, sindaco di Montefalco.

In Calabria non si farà nulla, ma tanto è data per persa

Anche in Calabria si dovrebbe votare il 27 ottobre (ma non è detto che non si produca uno slittamento a novembre), ma qui la situazione è molto più complessa e assai delicata. Il governatore uscente, Mario Oliverio, sognava di ricandidarsi a dispetto dei santi: travolto da vari scandali e ben due inchieste, si è dovuto dimettere dalla carica, dopo mesi in cui ha puntato i piedi senza voler sentire ragioni, ed è pure finito agli arresti domiciliari. Anche in Calabria è arrivato un commissario per ‘rinnovare’ il partito: è il dem campano Stefano Graziano che, con la sua aria paciosa, si è però mostrato inflessibile: “serve un forte rinnovamento”. Anche in questo caso il Pd è – ancora oggi – senza un candidato ufficiale e il centrodestra – peraltro diviso tra chi punta su Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, azzurro e chi su Wanda Ferro, parlamentare di Fratelli d’Italia – è in pole per fare man bassa e vincere le prossime elezioni regionali. E se forse neppure l’alleanza con i 5Stelle basterebbe per vincere (al Nazareno danno la Calabria, ormai, per persa), i pentastellati calabri non credono alla ‘resipiscienza’ del Pd.

La deputata Laura Ferrara spiega che, a livello locale, “è tutto un qualcosa che rimane nel dibattito tutto interno al Pd, considerato il fatto che l’eventualità di una alleanza non è stata mai nemmeno presa in considerazione nella proposta di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle”. Morale, non se ne farà nulla e la Calabria andrà di sicuro al centrodestra.

Emilia-Romagna a buon punto, lo sponsor è Bonaccini

Molto più avanti, nelle trattative, invece, è l’Emilia-Romagna, complice il nuovo scenario politico e le difficoltà crescenti della Lega. Salvini ha candidato da mesi una delle sue pupille, la sottosegretaria uscente alla Cultura, Lucia Bergonzoni, ma mentre FdI è d’accordo, FI prima ha fatto buon viso a cattivo gioco, poi ha tirato fuori gli attributi e, ora, i berluscones avanzano la candidatura della capigruppo azzurro al Senato, la bolognese Annamaria Bernini. E così, proprio perché, come si sa, l’Emilia è il ‘cuore rosso’ della filiera del Pci-Pds-Ds-Pd e perderla sarebbe uno smacco gigantesco ed enorme, Zingaretti ha fatto muovere i suoi. Il governatore della regione Stefano Bonaccini (prima bersaniano, poi renziano, poi zingarettiano, oggi boh…), prima annuncia, in premessa, di non credere ad “accordi a tavolino né a desistenze”, poi manda un chiaro segnale di apertura e disponibilità ai pentastellati: “Tra voi e noi ci sono molte meno differenze che tra voi e la Lega” fa sapere ai suoi interlocutori regionali dei 5Stelle. Ma la prospettiva solleva subito molti 'no' e molte riserve tra gli eletti M5S. Ma in casa grillina sono tanti i ‘no’ che arrivano, per ora. Per la consigliere regionale pentastellata in Emilia Romagna Silvia Piccinini “non ci sono le condizioni per alcun tipo di accordo a livello regionale, a maggior ragione se questo dovesse essere fondato dalla paura che il Pd ha di perdere la Regione”. Sulla stessa linea Michele Dell’Orco, sottosegretario uscente del Movimento 5 Stelle, per il quale in Emilia Romagna “non c’è alcun accordo di desistenza”. Infine, una nota stonata è rappresentato dall’accordo, in vista delle elezioni che il Pd ha stipulato con il movimento di “Italia in comune”, Federico Pizzarotti. Uno che il Movimento, per una volta tutto unito, non vuole vederlo neppure dipinto perché da anni porta dati, accuse e contraccuse sul come l’M5S è nato e sui suoi sviluppi. Insomma, se c’è Pizzarotti non ci può essere l’M5S. Eppure, il dialogo corre sul filo e non è detto che, posticipando il voto di qualche mese, si riesca – anche in Emilia – a far ‘ragionare’ i 5Stelle e insegnargli la Politica.

Le altre regioni dove si vota, ma nel 2020

Dopo una giornata – l’ennesima – di scontri accuse, controaccuse, tensione accumulata e sterzate dell’ultima ora l’asse Pd-M5S sta cercando di mettere in piedi un governo. Mettere in piedi anche alleanze locali potrebbe essere una via di fuga per Zingaretti, che solo così si rafforzerebbe, e forse anche di una piccola rivincita sui soliti nemici interni che non vedono/vedevano l’ora di mangiarselo a colazione.

In Liguria si vota nel 2020, Toti appare saldo, al governo, anche se ha da poco rotto con Berlusconi e fondato un suo nuovo movimento, “Cambiamo l’Italia”!”, e dovrebbe rivincerle facilmente, le elezioni, ma non si può mai dire. Il Pd è privo di guida, diviso tra zingarettiani e renziani, e i pentastellati molto più tonici. Proprio da loro viene, stavolta, l’apertura di credito: “Se il dialogo con altre forze politiche – dice la capogruppo in Consiglio regionale, Alice Salvatore - è apertura sui temi e convergenza sugli obiettivi si può fare, se è pura alleanza elettorale non è cosa seria”. Detta da un fedelissima di Beppe Grillo, parole che pesano. Ma qui il problema, tanto per cambiare è il Pd: non ha un candidato da offrire e, soprattutto, non ha amata dalla città.

Anche in Toscana si vota nel 2020: il candidato del Pd sarà Lorenzo Giani, presidente del consiglio regionale, dopo che l’eurodeputata Simona Bonafé, renziana - popolarissima in regione (una messe di preferenze di voti alle primarie dem come pure alle due tornate elettorali che si sono susseguite) – ha rinunciato alla corsa per fare al meglio i suoi impegni e per svolgere appieno il mandato di europarlamentare dem. Il centrodestra oppone a Giani pezzi da novanta come la sindaca di Cecina Susanna Ceccardi (Lega), ma se con un candidato ‘padano’ Salvini era in grado – prima - di far saltare il banco e battere tutti sui tempi, ora può‘salta tutto’. Insomma, il governo può estendere le sue ‘sante alleanze’ anche in periferia che poi tanto periferia non è: anche perdere la Toscano, per il Pd, sarebbe un disastro infelice e gravido di conseguenze. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ci mette del suo e apre in chiaro ai 5Stelle.

Ma il capogruppo pentastellato in Regione Toscana Giacomo Giannarelli risponde subito che “il Movimento 5 Stelle non farà alleanze con nessun partito”. Insomma, per ora non se ne fa nulla, ma un domani chissà, chi può dirlo. Vale per le regionali di fine anno come per quelle future.