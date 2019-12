Gennaio come agosto, può cadere il governo. 'Ma con il taglio dei parlamentari in vigore sarebbe un salto nel buio'

Gennaio come agosto. Forse anche peggio. Perché, spiegano illustri costituzionalisti come Massimo Luciani e Salvatore Curreri, "si concentrano in questo mese molti, troppi nodi che non dovevano essere stretti, almeno non così e non tutti insiste". Gennaio come agosto: a luglio ogni giorno era la conta del "quando cade il Salvimaio"e poi in agosto sappiamo tutti come è andata; ogni giorno di questo dicembre fioccano ipotesi, lodi, via di fuga o di uscita, come e quando cadrà il Conte 2, chi o cosa sarà il killer. Ancora non sappiamo cosa succederà a gennaio. Magari nessuna delle previsioni che osservatori e addetti ai lavori immaginano in queste ore sobillati magari dalle confidenze di uno o dell'altro leader che spaziano dalla fine della legislatura al suo proseguimento fino al 2023, dal voto a maggio senza che cambi nulla, nè il numero dei parlamentari nè la legge elettorale, alle urne almeno nel 2022, dopo aver eletto il nuovo Capo dello Stato. Si tratta di un "gioco", in ogni caso complesso e pericoloso per la democrazia. Di cui è bene che ciascuno sia consapevole. "I giornalisti dovrebbero fare pulizia lessicale" suggerisce il professor Luciani impegnato con Curreri in una lectio ai giornalisti parlamentari "anche voi costruite mondi con le parole. Fate attenzione a quelle che usate". Ci proviamo. Sperando di trovare anche attenzione.

Il referendum

Il 12 gennaio scade il tempo entro il quale si possono presentare le firme per indire il referendum confermativo, così come prevede la Costituzione. Servono 65 senatori, al momento hanno messo la faccia su quella richiesta 55-59 senatori tra cui anche qualche grillino come Giarrusso. La voce è che le firme ci sarebbero già ma "proprio in queste ore i partiti, ad esempio il Pd, stanno decidendo cosa fare, se firmare e chi far firmare". È una scelta delicata perché parte da un presupposto sbagliato: chi vuole il referendum rinnega il taglio dei parlamentari passato invece in Parlamento con un voto quasi unanime. Sbagliato, appunto: chi vuole il referendum, vuole piuttosto che l'ultima parola su una riforma così radicale e tranchant spetti ai cittadini - elettori. Ci sono patine di demagogia un po' ovunque. Ingrediente principe del populismo anticasta.

La tempistica legata al referendum

Ci sono due scenari. ll primo: il 12 gennaio vengono consegnate le firme che portano dirette al referendum entro sei mesi, dunque maggio-giugno, in tempo per sfruttare la finestra di maggio e giugno quando ci saranno importanti appuntamenti elettorali con le regionali. A quel punto, il verdetto del referendum è decisivo. Se conferma il taglio dei parlamentari, possiamo scommettere che gli stessi parlamentari non vogliano fare la fine dei capponi a Natale e cerchino di prolungare la legislatura più che possono. Una motivazione, questa, che può fare miracoli. Se non conferma il taglio, la legislatura è affidata esclusivamente alla volontà del governo. La non conferma è possibile perché con un minimo di informazione che finora non c'è stata i cittadini potranno rendersi conto che la diminuzione di un terzo dei parlamentari "così come è stata approvata senza le altre necessarie modifiche, ha effetti molto pesanti per la democrazia e la rappresentanza".

Il secondo scenario prevede che il 12 gennaio non ci sia la consegna delle firme e che la riforma costituzionale sia immediatamente operativa qualora si dovesse tornare al voto. Significa che entro due mesi, il tempo indicato per ridisegnare i collegi, possono essere convocate le urne. È probabile, anche in questo caso, che "i capponi", i parlamentari, decidano di rinviare il più possibile la propria esclusione dal Parlamento e di blindare la legislatura.

Rompere prima del 12

Sono calcoli con molte variabili. Comprensibile che le segreterie dei partiti stiano ragionando molto su cosa sia più conveniente fare. Una parte del Pd, a giudicare dalle indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni al Senato, sarebbe più propenso ad andare a votare "il prima possibile, a maggio, per rinnovare però il Parlamento a ranghi completi". Oggi si riunirà la direzione e il tema referendum è all'ordine del giorno. Se i senatori Pd che hanno già firmato saranno invitati a ritirare la firma, il segnale è chiaro: il Nazareno ha ordinato di rompere le righe addirittura prima del 12 gennaio per evitare che entri in vigore la riforma e andare a votare magari col Rosatellum (fregatura per Italia Viva che vuole il proporzionale) ma con il Parlamento a ranghi completi. L'occasione per rompere e far saltare il tavolo è tenuta bene in caldo e basta solo metterla sul tavolo: la prescrizione. La data utile sarà tra il via libera finale alla legge di bilancio (entro il 30 dicembre) e i primi giorni dell'anno quando la prescrizione infinita entrerà in vigore come il ministro Bonafede si ostina a ripetere. La Lega, lato suo, pur di andare a votare è disponibile anche a chiudere un occhio sulla legge elettorale. Salvini rinuncerebbe al maggioritario (quesito che pende davanti alla Corte il 15 gennaio) e sarebbe persino disponibile ad un proporzionale con una piccola correzione maggioritaria. Tutto, pur di andare a votare. Cosa che deve fare entro maggio perché dopo, per il Capitano, potrebbe iniziare un lungo periodo di anonimato. Cosa per lui insopportabile.

I rischi della riforma

Fin qui la tattica politica, più o meno dignitosa. Ma dietro la scelta di sottoporre il referendum alla volontà dei cittadini, giuristi e costituzionalisti indicano la necessità far comprendere gli effetti collaterali di cosa comporta il taglio dei parlamentari sulla rappresentanza, molto ridotta, e sul funzionamento del Parlamento. Il professor Curreli ne fa un lungo elenco. "La riduzione del 36 per cento dei parlamentari ha effetti sulla legge elettorale i cui collegi devono essere modificati per garantire la rappresentanza politico- territoriale, sulla rappresentanza politica (la disciplina di gruppo sarà più rigida) e sul funzionamento delle due camere" . Perché, se la Camera può in teoria lavorare a 400 (lo fa da sempre il Senato con 315 membri), non ce la può fare il Senato che sarà ridotto a 200. Basti pensare al funzionamento delle Commissioni. O delle Giunte. Per non parlare dei quorum e dei regolamenti che regolano ciascuna camera ma con numeri quasi doppi rispetto a quello che dovrebbe essere a camere ridotte. Per non parlare del rischio per i piccoli partiti che quasi certamente non avranno la possibilità di poter operare nelle varie Commissioni. O del fatto che una manciata di senatori può decidere, nei fatti, una legge. Insomma, una grave ferita alla democrazia e alla rappresentanza. A meno che non si operi in tempo, è il suggerimento dei costituzionalisti, per cambiare i regolamenti parlamentari e riequilibrare la composizione dei vari organismi. Il problema è che per adesso alcun correttivo è stato previsto. "A meno che - commenta sarcastico Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s, ora nel Misto, tra i primi firmatari della richiesta di referendum - tutto ciò non sia fatto apposta proprio per non farci lavorare, studiare, capire le cose".

La parola al Presidente

La soluzione di questo rebus è ancora una volta nelle mani del Capo dello Stato visto che è suo potere esclusivo quello di sciogliere le camere. "Non vorrei essere nei suoi panni" osserva Luciani che ricorda come il Capo dello Stato "scioglie le camere solo se il Parlamento non è in grado di darsi un nuovo governo". In questa legislatura pazza Mattarella ha già fatto il miracolo due volte. Sarebbe miracoloso vederlo fare per la terza volta. Al di là quindi dei piani politici di maggioranza e opposizione, occorre vedere cosa è tecnicamente possibile che avvenga a gennaio quando gli stessi costituzionalisti sembrano dare per scontata una crisi di governo.

Quali scenari si aprono, ad esempio, se vengono raccolte le firme per indire il referendum sul taglio dei parlamentari? La riforma in questo caso non è ancora promulgata, si aprirebbe una parentesi di almeno sei mesi nel corso dei quali al presidente della Repubblica, e ai partiti, spetta decidere se proseguire la legislatura con l'attuale governo e fare le riforme richiamate dal taglio dei parlamentari. Oppure, in caso di crisi, se favorire la formazione di un governo che dovrà realizzare quelle riforme. Ma anche se tornare alle urne: col vecchio sistema e la vecchia legge elettorale, con 945 parlamentari da eleggere e rinviare il referendum a dopo il voto. "Il presidente della Repubblica lo può fare" ha spiegato Luciani. In quest'ultimo caso sarebbe il nuovo Parlamento ad occuparsene.

Non a caso al Senato in molti pensano di far partire il referendum confermativo ma andare comunque al voto prima di votare il quesito, magari per uno dei tanti turni di regionali previsti in primavera, "So che c'è questo disegno, ma si fa senza dirlo. E' l'uso tattico della legge costituzionale. Non è una bella cosa, ma può funzionare perchè determinerebbe quei risultati. Ma non sarebbe una bella cosa" ha aggiunto il Professore con un filo di ironia.

Più difficile invece l'ipotesi di un "governo tecnico di transizione per sciogliere i nodi in campo prima di uno scioglimento delle Camera". La cronaca parlamentare degli ultimi anni insegna assai bene come sia difficile fare le riforme. Che sono urgenti e indispensabili ma solo se il taglio dei parlamentari diventa effettivo. "L'Italia è un paese lacerato - è il suggerimento di Luciani - e può essere curata solo in Parlamento è solo con il proporzionale".

La verifica

Ora, magari, a gennaio non si verifica nulla di tutto ciò, il taglio dei parlamentari diventa effettivo, la legislatura si blinda per durare il più possibile e Conte può fare la verifica politica per "far ripartire l'azione di governo". Non è passato inosservato che ieri mattina Matteo Renzi, nel dibattito sul finanziamento della politica, mettendo in guardia sulla separazione dei poteri e rivendicando la necessità del finanziamento privato per poter fare politica, s' è ben guardato dall'attaccare la Lega dai cui banchi si sono spesso alzati applausi. Largo consenso e strette di mano dai banchi di Forza Italia. Prove di pace?