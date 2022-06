Gas: Putin ricatta, l’Europa diversifica. “Non ci sono allarmi”. In Italia situazione “sotto controllo”

La verifica del ministro sarà in questa settimana, molto probabilmente mercoledì. Ma dal Comitato di emergenza, cioè il tavolo tecnico sul gas, che si riunisce ogni giorno negli ultimi due mesi per monitorare i flussi di gas ed è costantemente convocato da gennaio, arrivano notizie non allarmanti: l’Italia si è mossa bene, soprattutto per tempo, e il livello degli stoccaggi (54%) è più alto della media europea (52%). “Nessun allarme” nell’immediato, cioè per questo autunno-inverno al netto di un piano di emergenza e di austerity che tutti probabilmente dovremo rispettare (il 27% dei nostri consumi di gas è ad uso familiare). La “verifica” a metà settimana del ministro Cingolani saprà essere più specifica. “Bisogna essere rapidi ma non precipitosi” ha detto ieri Cingolani. “Si tratta di valutare se il taglio delle forniture è di carattere episodico o meno. E in base a questo saranno assunte le decisioni”. Che anno capo allo stesso ministro, dotato di pieni poteri in materia: le contromisure, ad esempio, “sono pronte”. Perchè in questo uso politico del gas, un pezzo della guerra ibrida dichiarata da Mosca all’Occidente, il governo Draghi ha avuto il pregio di cominciare a pensare fin dalla scorsa estate, quando i prezzi iniziarono ad impazzire ben prima della guerra e anticipando dinamiche ancora di là da venire, ai piani di emergenza. Che non sono risolutivi e non evitano le emergenze ma almeno consentono di affrontarle con lucidità.

Nuovi tagli, schizza il prezzo

Ormai è evidente anche ai filoputiniani l’uso politico del gas. E come il Cremlino stia usando le materie prime per ricattare e destabilizzare l’Europa. La strategia di Mosca è chiara: intrappolare il Vecchio Continente in una spirale fatta di prezzi alle stelle e approvvigionamenti sempre più a singhiozzo. Un nuovo e corposo taglio annunciato da Gazprom all'Eni e lo stop ai flussi via gasdotto alla Francia segnano un'altra giornata nera sul fronte energia per l’Europa. Il costo del metano alla borsa di Amsterdam è balzato del 43% in una settimana, passando da 82,5 a 117,74 euro, con un picco di 134 euro al megawattore registrato dopo i nuovi tagli resi noti dai russi. Il trend potrebbe peggiorare e le capitali europee stanno, non da oggi, verificando la tenuta degli stoccaggi.

Ieri mattina la prima doccia fredda è arrivata all’Italia: a fronte di una richiesta giornaliera da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom ha comunicato che ne fornirà solo il 50%. Anche oggi le forniture saranno minori come si può verificare sulla piattaforma tecnica del GME (www.mercatoelettrico.org) che riporta costantemente le informazioni tecniche relative ai flussi delle forniture del sistema energetico. Sempre ieri mattina la Francia ha reso noto di non ricevere più metano via gasdotto. In questo caso però lo stop però è figlio dei tagli di forniture imposti alla Germania e che riguardano il gasdotto Nord Stream 1. E’ l’effetto domino, anche questo calcolato: tagliando i flussi ai paesi Ue più orientali (Germania ma anche Slovacchia), i tagli arrivano in conseguenza sul resto del continente.

“Azione ritorsiva”

Nelle cancellerie europee ormai non hanno più dubbi: quella di Mosca è una “decisione politica” e “ritorsiva” in seguito ai sei pacchetti di sanzioni decisi da Bruxelles. E chi ancora coltivava dubbi, ieri ha dovuto cedere davanti alla chiarezza del ministro dell’Energia russo Alexander Novak: “La Russia è pronta a fornire all'Europa il gas di cui ha bisogno per riempire gli stoccaggi in vista dell'inverno a patto che non ci siano ostacoli politici”. Un po’ come con il grano, insomma: lo faccio partire e quindi consegnare se levate le sanzioni. Il problema è che al momento Bruxelles non ha a disposizione una “risposta” in termini di altre sanzioni. Impraticabile l’intesa sull’embargo del gas russo, ancora troppo presto. E le parole di Putin ieri alla “Davos” di San Pietroburgo, non sono affatto piaciute: “Ci sarà un nuovo ordine del mondo, gli Usa hanno finito di fare i poliziotti del mondo”. Il problema dello zar sono le democrazie, “un sistema fallito”. Insomma, esattamente il contrario che tendere la mano. Al di là delle parole e del solito sfoggio di muscoli, anche Putin sta giocando la sua ultima carta di ricatto: il gas appunto.

La Ue adesso può solo accelerare sulle piattaforme comuni d'acquisto. Al momento gli stock europei viaggiano oltre il 50% ma, con le ultime riduzioni, il target dell'80% da raggiungere entro ottobre. “Non vi e' alcuna indicazione di un rischio immediato di sicurezza degli approvvigionamenti” hanno assicurato dalla Commissione.

Gli aiuti del RepowerEu

Sempre a Bruxelles spiegano che le ritorsioni di Putin accrescono “la determinazione” a raggiungere gli obiettivi del RepowerEu, il piano europeo per l’energia. Il piano, però, deve ancora essere approvato da Consiglio Ue e Parlamento. Sulla diversificazione delle forniture Ursula von der Leyen si sta muovendo con rapidità ma l'accordo con Egitto e Israele può non bastare. E all'orizzonte resta il grande rebus sul meccanismo di solidarietà Ue: con quale prontezza scatterà nel caso in cui più di un Paese membro si ritrovasse a corto di energia?

Focus Italia

Il taglioni Gazprom non compromette l’equilibrio del sistema italiano del gas. Che dà prova di “sostanziale tenuta”. Grazie all’estate e ai minori consumi - l’invito è ad usare poco anche i condizionatori - dal sito di Snam sulle previsioni di flussi commerciali emerge che a fronte di una domanda prevista di 155 milioni di metri cubi è disponibile un'offerta di 195 milioni. Il disavanzo viene destinato in parte agli stoccaggi (23 milioni di metri cubi) e in parte alle esportazioni. A frenare sugli stoccaggi non è la disponibilità ma il costo della materia prima che induce gli operatori ad aspettare quotazioni del metano più convenienti. Nonostante il rincaro del 43% in una settimana, l'Italia superare la media degli stoccaggi in Europa (oggi al 52,39% della capacità). L’Italia è al 54,09%. Meglio fanno Portogallo e Polonia (quasi al 97%), mentre la Svezia e' ferma all’11%.

Con il taglio dalla Russia si conferma anche in queste ore il sorpasso in atto da febbraio delle importazioni di gas dall'Algeria su quelle dalla Russia. Da Tarvisio (Udine) era previsto ieri un ingresso di 34,78 milioni di metri cubi dalla Russia. Da Mazara del Vallo (Trapani) di 64,3 milioni di metri cubi dall'Algeria e da Melendugno (Lecce) di 28,4 milioni dall'Azerbaijan, che tallona ormai la Russia. Inferiori i flussi da Passo Gries (Verbania, 3,4 milioni mc) per lo stop in Germania, e da Gela (8,3 milioni mc dalla Libia). Determinante l'apporto dei rigassificatori di Panigaglia (La Spezia, 11,2 milioni mc), Cavarzere (Rovigo, 26,5 milioni mc) e Livorno (9,7 milioni mc), a cui si sommano 8,5 milioni di produzione nazionale.

Nuove tasse per il comparto-energia

A dimostrazione che l’Italia sta affrontando l’emergenza con una visione di sistema e quindi su vari fronti, ieri l’Agenzia delle entrate ha definito le nuove regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. In pratica, chi in questo momento - le società del comparto energia - sta facendo extraprofitti, sarà tassato con un aliquota fissa molto più alta. Si tratta di un contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina a carico di tutta la filiera del comparto. Il provvedimento è stato firmato ieri dal direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arera).

Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022. La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita “dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal primo ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal primo ottobre 2020 al 30 aprile 2021”. Il contributo diminuisce se calano i fatturati. Non paga chi è sotto il 10 per cento.