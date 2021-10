G20 Roma, delusione sul clima: leader capaci di assumere solo impegni vaghi

Roma capitale politica del mondo grazie al G20 organizzato dal premier italiano Mario Draghi. Tante le attese ma al termine della prima giornata c’è forte delusione e preoccupazione per l’incapacità dei più importanti leader del mondo di prendere impegni rilevanti sul clima. Il summit confermerà l'intenzione di limitare il global warming a 1,5 gradi ma eviterà di indicare impegni stringenti. E' quanto trapela da una bozza del comunicato finale riportata da Reuters e confermata da fonti Ue.

Sherpa al lavoro per migliorare l’accordo

"Rimaniamo impegnati nell'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5" con "azioni significative ed efficaci" dei Paesi. Non si menziona però, come nella bozza precedente, la necessità di "azioni immediate" e non c'è un riferimento all'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 salvo un generico "entro la metà del secolo". Ma fonti di palazzo Chigi precisano: "Le bozze finora trapelate sono versioni preliminari: gli sherpa sono al lavoro e continueranno per tutta la notte la loro sessione".

Draghi: stiamo costruendo un nuovo modello economico

"A circa due anni dall’inizio della pandemia" di covid-19 "possiamo finalmente guardare al futuro con più ottimismo" ha affermato Mario Draghi, aprendo la prima sessione di lavori. "Campagne vaccinali di successo e azioni coordinate da parte dei governi e delle banche centrali - ha proseguito - hanno permesso la ripresa dell’economia globale. Molti dei nostri Paesi hanno lanciato dei piani di ripresa per dare impulso alla crescita, ridurre le diseguaglianze, promuovere la sostenibilità. Insieme, stiamo costruendo un nuovo modello economico, e tutto il mondo ne beneficerà".

"Niente ripresa equa e sostenibile senza le donne"

"Le donne imprenditrici sono state tra le più colpite dalla crisi economica. Hanno dovuto affrontare un accesso più limitato ai prestiti rispetto agli uomini e si sono fatte carico di una quota maggiore di lavoro domestico, in un momento di diffusa chiusura delle scuole. L'Italia ha posto l’empowerment femminile al centro della sua Presidenza del G20. Non ci può essere una ripresa rapida, equa e sostenibile se ci dimentichiamo di metà del mondo" ha dichiarato Draghi nel suo discorso di apertura.

Biden: minimum tax rimodella economia globale

"Qui al G20, i leader che rappresentano l'80% del PIL mondiale, sia alleati che concorrenti, hanno espresso chiaramente il loro sostegno a una forte minimum tax globale. Questo è più di un semplice accordo fiscale: è la diplomazia che rimodella la nostra economia globale e fornisce risultati per le nostre persone" ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il vvertice del G20 a Roma. L’inserimento della minimum tax nell’agenda del summit è stata fortemente voluta dal presidente americano.

Draghi e Biden (Ansa)

Xi: non politicizzate il Covid, serve solidarietà

“La stigmatizzazione del Covid-19 e la politicizzazione del tracciamento della sua origine vanno contro lo spirito di solidarietà verso la pandemia” ha affermato il presidente cinese Xi Jinping, parlando in collegamento video. Il leader della seconda potenza mondiale ha chiesto di cooperare per la sconfitta del nuovo coronavirus facendo leva su un approccio scientifico. Anche per questo, Xi ha sollecitato il G20 a praticare un "vero multilateralismo" e a promuovere la costruzione di una "comunità con un futuro condiviso per l'umanità".

Johnson in ritardo per la foto di gruppo, Draghi lo chiama: "Boris, Boris"

Al summit c’è stato spazio anche per un curioso siparietto tra il nostro premier e quello britannico