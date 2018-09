[Il retroscena] Forza Italia in preda al panico. In Europa le poltrone non ci sono più. E gli europarlamentari corrono da Salvini

Alessandra Mussolini da Forza Italia se n’è già andata. Ha lanciato qualche segnale alla Lega ma Matteo Salvini non ha risposto e così è rimasta in mezzo al guado: nè dentro nè fuori. Sul “bagnasciuga”, avrebbe detto suo nonno. Male che vada, potrà sempre prendere il generoso vitalizio che spetta agli ex deputati. Salvatore Cicu, già sottosegretario alla Difesa e ras degli azzurri in Sardegna, e ora europarlamentare uscente anche lui, puntava invece, alla fine del mandato, a ripiegare sull’isola per diventarne il governatore, ma quel posto lo ha prenotato la Lega. Si accontenterà del più modesto ruolo di “vicepresidente”? E gli altri dieci e passa, tra otto mesi più o meno, cosa faranno? Il fatto è che la candidatura annunciata ieri da Silvio Berlusconi alle prossime elezioni europee è sì una buona notizia per il partito che ha fondato nel 1994, ma non altrettanto per gli eletti a Strasburgo ora in carica.

La pattuglia dei forzisti

Rispetto agli eletti nel 2014, la pattuglia dei forzisti, il prossimo mese di maggio, rischia infatti di uscire dimezzata. Quella volta, quando Matteo Renzi portò il suo Pd al 40% e fece il pieno sfondando anche nell’area moderata, agli azzurri, in fondo, non era andata poi così male. Col loro presidente fuori gioco, senza nemmeno averci messo troppo impegno, elessero nella circoscrizione Nord Ovest, Giovanni Toti (che fece il pieno di preferenze, 148 mila), Lara Comi e Alberto Cirio; nella circoscrizione Nord Est, Elisabetta Gardini e Remo Sernagiotto; nella circoscrizione Centro, Antonio Tajani (con 109 mila preferenze) e Alessandra Mussolini; nella circoscrizione Sud, ben 4 eurodeputati: Raffaele Fitto (che fece segnare il record assoluto di voti, 284 mila), Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello e Barbara Matera; infine il neo sindaco di Catania Salvo Pogliese e Salvatore Cicu nelle Isole.

Puntano tutti alla riconferma

Tranne Toti, che si era dimesso subito dopo essere diventato governatore della Liguria, puntano tutti alla riconferma. Lara Comi e Barbara Matera avevano provato a spostarsi a Roma già alle Politiche, ma, alla fine, era prevalso un diverso orientamento, e ora se la rischiano. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, gli azzurri nella prossima primavera riusciranno infatti ad eleggere al massimo un eurodeputato e forse due nel Sud, dove, però, un posto è prenotato proprio dal fondatore. E così ad esempio Patriciello pare sia già corso alla corte di Salvini. Ma lui smentisce: “Resto in Forza Italia il mio posto in Europa è blindato”. Ha detto ai suoi.

“Dobbiamo salvare l’Italia"

“Dobbiamo salvare l’Italia, bisogna fare sul serio: ecco perché sarò in campo anche alle elezioni”, ha detto a Fiuggi il Cavaliere alla convention “L’Italia e l’Europa che vogliamo”. Era la prima uscita pubblica dopo mesi e, a parte un calo di pressione alla fine dell’intervento - svolto a braccio e durato un’ora -, Berlusconi se l’è cavata bene, dando l’impressione di essere riuscito a ricaricare le pile di un partito che negli ultimi mesi era parso demotivato e che non si è mai ripreso dallo shock del sorpasso leghista. Più tardi, nel pomeriggio, salutando i giornalisti, al momento di lasciare la cittadina termale, è stato ancora più chiaro: “Mi stanno chiedendo tutti di candidarmi alle Europee e penso che lo farò”.

Il “ritorno in campo”

La circoscrizione individuata per il suo “ritorno in campo” è quella del Mezzogiorno, dove i forzisti sono ancora più forti della Lega e dove storicamente il Cavaliere ha preso il maggior numero di preferenze. In quella del Centro, del resto, dovrà correre Tajani, e su quello non si discute. L’ex giornalista non è soltanto l’organizzatore della kermesse di ieri, ma, soprattutto, il presidente uscente dell’Europarlamento. Un posto conquistato sul campo, dopo tre legislature in cui si è meritato una stima ampia tra i colleghi di diversi settori politici che gli ha permesso di essere eletto con molti voti in più rispetto a quanti ne avrebbe dovuto avere sulla carta, nonostante le difficoltà del partito del quale era stato uno dei fondatori. Una circostanza che non è certo sfuggita a Berlusconi, che ha colto la palla al balzo nominando il numero uno dell’Europarlamento vicepresidente di Forza Italia: un riconoscimento per questo risultato, certo, ma anche l’opportunità di poter contare, per un ruolo delicato, su una figura “terza”, “alta”, della quale si fida.

I dossier più delicati

Tajani è l’uomo che da qualche tempo maneggia i dossier più delicati che interessano al padrone di casa di Arcore e sembra tuttora in grande ascesa. Naturalmente, ha partecipato anche all’ultimo vertice di coalizione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ci sono pochi dubbi, quindi, che sarà proprio lui il candidato di punta nella circoscrizione che include Roma. Dietro Tajani, alle ultime elezioni c’era la Mussolini. Sicura della ricandidatura è Elisabetta Gardini. Già portavoce del partito, l’ex conduttrice televisiva “regna” incontrastata nel Nord Est, mentre Lara Comi, ieri a Fiuggi ad ascoltare il presidente, va forte nel Nord Ovest a partire dalla “sua” Varese. Tutti candidati e candidate che dovrebbero “fare il vuoto” alle loro spalle. Nella circoscrizione meridionale, dietro al Cavaliere, a giocarsi la rielezione saranno Martusciello e Patriciello, considerati entrambi “mister preferenze”, sempre se alla fine non tornerà in campo con la maglietta di Fi l’ex ministro - poi scissionista - Raffaele Fitto.

Liste uniche di centrodestra

Per tutti gli altri saranno guai, a meno che Salvini non accetti la proposta che gli ha buttato lì Berlusconi di presentarsi alle elezioni europee con liste uniche di centrodestra. “La coalizione di centrodestra è l’opzione definitiva di questi tre partiti nel futuro. Poi il signor Salvini ha delle uscite che non sono gradevoli, accettabili da parte nostra”, è il punto di vista espresso dal Cavaliere. Il Carroccio è destinato a triplicare i suoi di eletti, esattamente come è capitato alla Camera e al Senato pochi mesi fa: lo sanno bene gli uni e gli altri. Ecco perché il segretario della Lega continua a ripetere di “avere la fila” fuori dalla sua sede, ma di voler tenere fede all’impegno di invadere il campo degli altri partiti di centrodestra incoraggiando le defezioni degli eletti. Negli ultimi giorni alcuni azzurri hanno tentato di rintuzzare le uscite del leader leghista con toni altrettanto acidi, ma l’ex premier ha invitato tutti a non alzare troppo il livello dello scontro.

Accenti polemici dell’ex alleato

Riferendosi agli accenti polemici dell’ex alleato, ha cercato anzi di essere conciliante: “Forse la scusa è che deve tentare di non far scoppiare un diverbio assoluto coi 5 stelle; quel diverbio che noi auspichiamo e aspettiamo presto”. Il Cavaliere - che compirà 82 anni tra una settimana - ha schierato il suo partito contro i Cinquestelle, offrendo i suoi eletti per una possibile alternativa - per il momento numericamente insufficiente - di governo. Tutto, pur di scacciare quello che per Silvio Berlusconi sembra essere un vero incubo: I “grillini rappresentano un pericolo più grande del comunismo per ignoranza, incompetenza, invidia e odio sociale”, ha scandito dal palco di Fiuggi. Quanto alle vicende che vedono come protagonista Rocco Casalino - oggi portavoce del presidente del Consiglio ma “figlio” del Grande Fratello targato Mediaset -, sempre andando a braccio, Berlusconi ha espresso una posizione tranchant: “Francamente in una democrazia, con le regole di una democrazia, il signor Casalino dovrebbe stare già fuori con la valigia in mano”.