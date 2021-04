Figliuolo stoppa le Regioni: “Nessuna deroghe sulle vaccinazioni”. Rivisto al ribasso l’obiettivo dei 500mila al giorno

Mentre si avvicina la verifica di metà mese per valutare eventuali riaperture prima della fine di aprile a partire da ristoranti, musei, cinema e teatri, sale la tensione nella maggioranza ma anche tra il governo e le Regioni con il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Il generala ferma infatti la fuga in avanti del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, pronto a vaccinare le categorie economiche prima dei 60 e 70enni, e ricorda le indicazioni dell'esecutivo a tutti i presidenti che continuano a voler andare per conto loro. Il piano vaccinale "deve proseguire in maniera uniforme" in tutta Italia, "senza deroghe ai principi che lo regolano".

Lite sulle isole Covid free

Resta da vedere se De Luca, dopo le dichiarazioni inziali, procederà davvero con le vaccinazioni “alternative” e, nel caso, come reagirà il governo. Da segnalare che litigano tra loro pure i governatori sull'ipotesi di isole Covid free, con il neo presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che invita tutti a lavorare per tenere il paese unito. A palazzo Chigi la data per riaprire ancora non c'è e si continua a ribadire la linea dettata dal premier Mario Draghi: le prossime settimane saranno quelle in cui si parlerà di riaperture e non di chiusure. Ed "essenziali" per ogni decisione saranno i dati e l'andamento della campagna vaccinale.

Rivisto il target di aprile

Campagna vaccinale che però non procede come sperato: il mezzo milione di vaccinazioni al giorno promesso per fine aprile si conferma irraggiungibile - anche per l'insufficienza di dosi - e così il commissario Figliuolo ridimensiona l'obiettivo a 315 mila ogni 24 ore tra il 15 - giovedì - e il 22. In quella settimana arriveranno quasi 4,2 milioni di dosi, quante mai prima d'ora (3 milioni Pfizer in due tranche da 1,5 milioni, 500 mila dosi di AstraZeneca, oltre 400 mila di Moderna, più di 180 mila della novità monodose Johnson&Johnson). La campagna ha accelerato nelle ultime settimane - nei giorni scorsi sono state superate tre volte le 300 mila dosi, domenica si è scesi di nuovo sotto le 200 mila (dato ancora provvisorio) -, ma sarà dura per il generale mantenere la promessa fatta al premier Mario Draghi di arrivare a 500 mila iniezioni al giorno in questo mese.

Differenze abissali tra le regioni

Il progresso c'è tra gli over 80, fissati come priorità assoluta: oltre 3 milioni hanno ricevuto almeno la prima dose, 500 mila in più della settimana precedente, rende noto il Commissariato all'emergenza. E' il 74% degli oltre 4,5 milioni di questa fascia d'età. Restano differenze abissali tra le regioni, dal 45% all'86%. Gli over 70 in generale, per quasi tre mesi vaccinati in percentuali bassissime nella fascia 70-79 (ora al 23%), hanno superato il 45% per la prima dose (hanno oltre 70 anni l'86% delle vittime del coronavirus). In totale finora il 15,4% degli italiani ha ricevuto almeno una dose, oltre 9,2 milioni di persone, quasi 4 milioni anche il richiamo.

Italia in linea con i paesi Ue

In Italia sono state date 21 dosi ogni 100 abitanti, come in Francia, ma in Spagna 22 e in Gran Bretagna ben 59, secondo il database del quotidiano statunitense New York Times. A questa media di vaccinazioni - 268 mila al giorno nell'ultima settimana -, secondo il sito del Sole 24 Ore si raggiungerebbe il 70% della popolazione immunizzata a dicembre, contro la iniziale previsione governativa di agosto.