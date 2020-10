[La pandemia] Feste private, movida, sport di contatto: ecco la lista dei nuovi divieti. Conte ha pronto il nuovo Dpcm

La lista dei nuovi divieti è già pronta. Il Dpcm sarà firmato lunedì, quattro giorni prima rispetto alla scadenza del 15 ottobre. Ma i numeri “corrono”, dice il governo, e si deve intervenire subito. Prima che il contagio scappi di mano.

La liturgia è sempre la stessa, quella dei tre mesi di lock down. Il premier e l’unità di crisi della Protezione civile leggono i dati a metà pomeriggio: record di tamponi - 133.084 contro i 129.471 del giorno prima - i contagiati (che non sono malati) salgono a 5.724, circa 400 in più rispetto a venerdì, 29 i morti in tutta Italia (uno in più, 36.140 il totale da marzo). Per ora però non si registra una pressione significativa sugli ospedali. Se crescono i ricoverati con sintomi da coronavirus (+250 unità in 24 ore, per un totale di 4.336), i pazienti in terapia intensiva sono appena 3 in più in un giorno (in tutto 390). La Lombardia torna dunque a guidare la classifica del contagio. Frena un po’ la Campania. Ed è sempre il sud che preoccupa maggiormente per via di un sistema sanitario ancora troppo fragile per la pandemia. Qua e là scattano mini zone rosse.

Dove partono i focolai

Con questi dati il premier Conte ha convocato a palazzo Chigi una riunione nel pomeriggio con i ministri Speranza e Boccia e i capidelegazione della maggioranza. I focolai sono nei nuclei familiari, nelle feste, matrimoni e comunioni che - congelate in primavera - sono stati per lo più riprogrammati tra settembre e ottobre. E poi la solita movida: gruppi di giovani che stazionano fino alle prime ore del mattino davanti a pub, bar, ristoranti, nelle piazze, il bicchiere in mano, le mascherine abbassate. Non è un problema la scuola intesa come il tempo passato in classe, al momento almeno. Lo è semmai quando i ragazzi escono e restano in gruppo, senza distanze né protezioni. Possono, ma è difficilmente dimostrabile, essere un problema i trasporti pubblici dove troppo spesso le persone si accalcano e non rispettano la quota consentita dell’80% della capienza.

Tre ore di vertice

Fatta la diagnosi, nel vertice di palazzo Chigi durato più di tre ore, è stata abbozzata anche la cura. L’obiettivo resta quello di rallentare il contagio ed evitare un vero e proprio lockdown, il tessuto economico del paese non lo sopporterebbe. Sarebbe per Conte e la squadra di governo una sconfitta tale da dover lasciare l’incarico. La proporzionalità delle misure e la responsabilità dei singoli cittadini restano i criteri guida. Ma potrebbe non bastare. Le prime vittime della seconda ondata saranno feste, eventi, cerimonie, locali. Sul tavolo c’è l’ipotesi della chiusura dei ristoranti a mezzanotte, orario che li metterebbe al riparo da contraccolpi economici eccessivi. E quello del divieto di sostare (dopo le 21) davanti a bar e locali. Sistemata la movida, si è passati a blindare le feste e le cerimonie private, dai battesimi ai matrimoni: si parla di un limite di 20-30 persone. Allo studio il divieto anche per gli sport di contatto: calcetto, basket, pallavolo. Sarà un’altra botta durissima, forse insostenibile, per palestre e impianti sportivi. Nel nuovo Dpcm potrebbe trovare posto anche “la forte raccomandazione” di indossare le mascherine anche nelle case se in presenza di non conviventi. Per congressi e manifestazioni pubbliche al chiuso dovrebbe essere confermato il tetto massimo di 200 persone che diventano mille persone se l’evento è all'aperto e le condizioni lo consentono. “Dobbiamo ridurre la circolazione delle persone senza vessare eccessivamente le attività commerciali” è stata una delle principali preoccupazioni al tavolo della maggioranza. Per questo dovrebbe tornare la raccomandazione allo smart working (se e dove possibile). Per ora non si parla di scuola nè di impedire gli spostamenti tra le regioni.

Senza i governatori

Al momento i presidenti di Regione non sono stati coinvolti. Accadrà certamente tra domani e dopo perché Conte non vuole provocare tensioni su questo fronte con sedici regioni su venti guidate dalle opposizioni che continuano, per altro, a non essere chiamate ad un tavolo comune. Allo stesso tempo, l’invito del governo alle regioni è di non fare fughe in avanti - oramai le elezioni sono archiviate - e di ridurre al minimo le polemiche. Ieri sera però i governatori venivano informati da cronisti e agenzie di stampa sulle ipotesi per la nuova stretta. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del governo. Neppure di una convocazione. Difficile, insomma, non fare polemica. Gli ha dato voce Giovanni Toti, presidente della Liguria appena confermato con oltre il 56% dei voti e il successo personale della sua lista (22%), e predicatore nel centrodestra di una svolta moderata. “Il tema del contagio covid esiste, gli assembramenti sono certamente nocivi, ma non si può sempre picchiare moralisticamente sulla movida - ha spiegato Toti - e occorre anche ricordare che il nostro pil è invece in caduta libera a -10%”. E’ difficile - ha aggiunto - convincere un ragazzo che la mattina va a scuola su un bus affollato all'80 per cento, diciamo così, ma che poi la sera non può stare con tre amici fuori da un bar a chiacchierare. Cerchiamo di non prendere sempre scorciatoie”.

In attesa del verbo del CTS

Oggi ci sarà la riunione chiave con il Comitato tecnico scientifico da cui filtrano come sempre opinioni non omogenee. “Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente - ha spiegato il ministro Speranza - per evitare dopo misure più drastiche”. Insomma, rigore ora per non dover chiudere tutto di nuovo, come ha detto anche il premier alcuni giorni fa. Non è un mistero che il governo sia “diviso” su due fronti: uno più drastico (Speranza, Boccia e Franceschini) che non escludono di tornare anche presto ad un nuovo lockdown; gli altri frenano e vogliono evitare a tutti i costi la chiusura totale. Non sarebbe economicamente gestibile.

L’indice Rt

I numeri, si torna sempre lì. Si pensa, con preoccupazione, alla saturazione delle strutture sanitarie per l'afflusso di malati in reparti ordinari e di terapia intensiva anche se avevamo tutti capito che rispetto a marzo non avremmo più avuto quel tipo di problema grazie agli interventi fatti in primavera e ai soldi destinati alla Sanità. Secondo lo studio strategico per la fase autunnale-invernale, con l'indice di contagiosità Rt superiore a 1,2 - livello già raggiunto in Campania -, in 2-3 mesi gli ospedali avrebbero un sovraccarico. Considerando che non si è ancora entrati nella fase dell'influenza stagionale - il cui picco si attende tra febbraio e marzo -, gli esperti auspicano misure efficaci subito e valide per 6 mesi.

I No Mask

Il vertice a Chigi è iniziato alle 16, più o meno mentre le piazze negazioniste erano nel pieno delle loro manifestazioni. Diciamo subito che erano mezze vuote: una cinquantina di persone per i sit in di gilet arancioni (Pappalardo) e Forza Nuova alla Bocca della Verità e circa duemila in piazza San Giovanni dove s’era data appuntamento la Marcia della liberazione promossa, anche, da Enrico Montesano e Rosita Celentano. Gli organizzatori hanno detto di essere settemila. La questura ne aspettava diecimila. Il Capo della polizia, il perfetto Franco Gabrielli, venerdì su input del ministro aveva diramato una circolare a questore e prefetto per raccomandare che le manifestazioni rispettassero le regole di sicurezza, mascherina e distanza. “In caso contrario, verbali, contravvenzioni finanche a far sciogliere la manifestazione”. Ci manca solo che Roma diventa un focolaio per colpa di un gruppo di persone che in queste circostanze farebbe meglio ad occuparsi d’altro.

E’ andato tutto relativamente bene. Decine di persone sono state identificate, saranno denunciate e pagheranno la multa di 400 euro. In piazza San Giovanni c’è stata un po’ di tensione tra forze dell’ordine giornalisti e manifestanti. Ma se questo è il livello della protesta contro “la dittatura sanitaria” e “l’uso del virus per terrorizzare e soggiogare le persone”, non può dare preoccupazione. E’ un movimento destinato a non lasciare il segno, almeno in Italia. Sempre che il governo non faccia passi falsi o commetta abusi, come già successo in primavera. In tutta Europa si sta sviluppando una spiccata sensibilità in difesa dei diritti: lo shock del lockdown ha lasciato il segno un po’ ovunque e sono intervenute (in Spagna e in Germania) le corti supreme per bollare come liberticidi i lockdown.

Senza Lamorgese

Piuttosto è stato giudicato uno sgarbo, l’ennesimo, il fatto che Conte non abbia chiamato al vertice di palazzo Chigi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Quando poi c’è da mettere in pratica le decisioni del governo e sguinzagliare polizia e carabinieri nelle mission più incredibili (come ieri gli agenti ridotti a dare la caccia alle mascherine tra sorrisi, sberleffi e anche momenti di tensione), quello resta compito esclusivo del ministro. Magari, se potesse condividere prima certe decisioni, potrebbe dare consigli sulla realizzabilità di certi controlli e prescrizioni.

Settimana complicata

Per Conte, la settimana prossima sarà assai delicata. Da un lato le nuove misure anti-Covid, dall'altro il voto del Parlamento sulla risoluzione sul Ricoveri Fund e sulla Nadef. Voti per cui è necessaria la maggioranza assoluta dell’aula. Anche l’utilizzo o meno del Mes è tornato urgente: Pd e Iv chiedono a Conte di attivare subito quella linea di credito per fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Ma, per ora, Conte mantiene la linea della prudenza: è un tema ancora troppo divisivo e, mai come in questo momento, qualsiasi tensione interna alla maggioranza sarebbe dannosa. Così come Conte tace su una mezza dozzina di dossier urgenti e che non fanno passi avanti, da Autostrade alla newco di Alitalia (non è certo la nomina del cda a garantire la bontà dell’ennesima operazione di salvataggio con costi miliardari), da Ilva alle grandi opere che continuano a restare ferme. I numeri del contagio questa volta non potranno coprire tutto il resto.