Un muro di 243 chilometri al confine est, "un'ipotesi che si sta valutando col Viminale". E' l'idea del governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega), intervistato dal Fatto Quotidiano: "Certo che se l'Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l'ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell'Ue con tutti i mezzi. Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro, anche se le misure di vigilanza, grazie al nuovo piano del Viminale, stanno dando i loro frutti".

Striscione Regeni ipocrisia

Sarà "un muro o altro", ma "dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità dei nostri concittadini, alla nostra sicurezza" ha proseguito Fedriga che ha parlato anche dello striscione per Giulio Regeni, tolto dal balcone della Regione: "Sono contro l'ipocrisia. Quello striscione era una finzione. Il Pd non ha fatto nulla per capire le cause della morte di quel ragazzo, per raggiungere la verità. Si coprivano dietro lo striscione".

La retromarcia

"C'è stata molta licenza poetica da parte del giornalista, 243 non sono neanche i chilometri del confine tra Italia e Slovenia. Non ho detto questo. Abbiamo un confino molto esteso, una parte montana difficilmente valicabile e una parte facile da passare. Noi abbiamo fatto un appello ai Paesi europei: far rispettare Schengen, che i paesi di confine presidino i confini esterni dell'Ue" ha poi affermato il Governatore del Friuli Venezia Giulia correggendo il tiro rispetto a quanto riportato nella sua intervista al Fatto Quotidiano.