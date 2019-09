[Il retroscena] Fatto il governo, rischia di disfarsi il Pd. Chi ha vinto e chi ha perso nella selezione dei 42 sottosegretari

Fatto il governo, rischia di disfarsi il Pd. Completato con bilancino e goniometro il complesso puzzle della squadra giallorossa, tornano i mal di pancia tra le correnti dem. Si apre nei fatti un caso Toscana - che i capi corrente si sono “scordati” di rappresentare nel governo - che rischia di andare avanti almeno fino al week end ottobrino (18-20) in cui Matteo Renzi celebrerà a Firenze la Leopolda numero 10, quella del decennale. In quell’occasione, infatti, potrebbero nascere quei gruppi parlamentari autonomi di cui si colgono indizi, non sempre univoci, da qualche tempo. “Speriamo che il fatto che la Toscana non sia rappresentata al governo non sia una punizione a Renzi e al renzismo” dicevano ieri, tra gli altri, Maria Elena Boschi e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Il pressing

La squadra è stata completata ieri mattina dopo il pressing di Conte “Dobbiamo chiudere” ha detto irritato nel cdm di giovedì pomeriggio quando i capi delegazione sono arrivati a palazzo Chigi a mani vuote e ben lontani dall’aver trovato la sintesi tra le richieste di correnti e componenti interne a Pd e 5 Stelle. L’accelerazione, tra la notte e venerdì mattina, ha spostato parecchie caselle che sembravano acquisite lasciando fuori big di una parte e dell’altra. Tra i 5 Stelle non trovano posto nel governo le ex ministre Elisabetta Trenta e Barbara Lezzi o nomi di peso, e di esperienza, come Nicola Morra, Michele Giarrusso, Carla Ruocco o l’ex sottosegretario al Mise Andrea Cioffi. Tutte assenze destinate a minare dall’interno l’unità del Movimento e comunque la leadership di Di Maio. Dal mazzo del Pd scompaiono nel giro di poche ore big come Lele Fiano e Maurizio Martina, Lia Quartapelle e Debora Serracchiani. Alla loro delusione, si aggiunge il malumore di parlamentari toscani in carica ed ex sicuri di essere dentro come Rosa Maria Di Giorgi, Giacomelli, Susanna Cenni, Federico Gelli. Effetti collaterali del correntismo interno. Alla nascita di ogni governo c’è sempre qualche deluso. Questo però è un passaggio molto delicato nella politica italiana, l’ipotizzato ritorno al proporzionale favorisce le scomposizioni dei vecchi poli e la ricomposizione di nuovi soggetti politici. Ogni dettaglio va quindi conservato con cura per una lettura più complessiva.

“Una vittoria per il Pd”

L’analisi della squadra di governo offre più spunti di lettura. Zingaretti ha aspettato l’ufficializzazione della lista per dichiarare quella che oggettivamente è una vittoria. Il Conte 2 ha infatti una chiara impronta Pd nonostante il peso del partito Democratico in Parlamento (ancora misurato con risultati del 4 marzo 2018) sia la metà rispetto a quello dei 5 Stelle. Nonostante questo il Pd ha 9 ministri di cui 5 con portafoglio contro i 10 del Movimento (6 con portafoglio), 18 sottosegretari di cui 4 viceministri contro i 21 e 6 del Movimento. Abbiamo già visto come i ministeri chiave, quelli di spesa come Mef, Mit, Agricoltura, Sanità siano stati affidati al Pd che poi ha creato il canale diretto con Bruxelles dove Gentiloni commissario agli Affari economici crea un asse operativo ideale. Al Movimento sono stati assegnati dicasteri più legati al sociale come Lavoro, Mise, Scuola e Università. Non pochi tra i 5 Stelle si sono lamentati per “la miopia con cui state scelte le caselle”.

Zingaretti, una vittoria a metà

I problemi sono tutti interni al Pd. Zingaretti ha vinto ma anche “perso”. Per vari motivi. Prima di tutto "il modello”: parità di genere, rappresentanza del territorio, superamento delle correnti, tutti i criteri base del segretario Dem sono stati messi da parte nel rush finale delle nomine. Le donne sono solo 14 su 42 (solo 7 su 21 tra i ministri). Le correnti hanno spadroneggiato armate dell’infallibilità del manuale Cencelli: 4 caselle a Franceschini (Sereni, Variati, Baretta, Puglisi); 3 a Zingaretti (Manzella, Misiani, Giorgis), 2 a Orlando (Martella, con l’importante delega all’Editoria, Calvisi), 3 a Base Riformista (Morani, Malpezzi, Margiotta), 2 a Renzi (Ascani e Scalfarotto), uno ciascuno a Prodi (Zampa), Delrio-Martina (Mauri), Veltroni (Morassut) e Gentiloni (Bonaccorsi). Il criterio del territorio è stato ignorato del tutto per la Toscana, quasi del tutto per la Sicilia, sacrificato per il nord, poco rappresentato sia tra i ministri che tra i sottosegretari.

C’era una volta la segreteria

Quello che più conta è che, a ben guardare, la segreteria da poco nominata ha preferito i posti di governo che non quelli di partito. Gentiloni, De Micheli, Misiani, Giorgis, Sereni, Ascani, Morassut hanno tutti scelto di fare il grande salto nella squadra di governo che non restare al partito che ha lanciato la fase della ripartenza dai territori e dalle periferie e richiede energie e presenza attiva. Al Nazareno, a tempo pieno, sono rimasti Zingaretti, Orlando e Serracchiani (suo malgrado). Gli altri dovranno essere sostituiti.

Il caso Toscana

Il week end politico ha due indirizzi: Pontida, dove Salvini cercherà di accendere l’orgoglio leghista dopo lo choc dell’uscita dal governo; in Toscana, a Cortona dove Franceschini, capodelegazione del Pd al governo, riunisce anche quest’anno la sua corrente AreaDem, il corpaccione moderato del Pd da sempre arbitro di tutti i passaggi che contano, Letta, Renzi, Zingaretti. Un anno fa qui decise l’appoggio a Zingaretti orientando l’esito del congresso. In queste ore celebra il suo “capolavoro”: è stato Franceschini, con Renzi, ad illuminare la strada della parlamentarizzazione della crisi e ad aprire ai 5 Stelle.

“Noi siamo quelli che non volevano i popcorn nel 2018…” diceva ieri dal palco Marina Sereni, tornata al governo come viceministro degli Esteri celebrando la scelta di Franceschini. Dimenticando però che nel 2018, subito dopo il voto, l’alleanza Pd- M5s avrebbe fatto perdere anima e contenuti al Pd per via della superiorità numerica del Movimento. Renzi allora fermò quel progetto. E i renziani annunciarono che “era il tempo di gustare il pop corn osservando governare chi aveva vinto le elezioni”. Al di là della soddisfazione di Sereni e Franceschini per essere tornati al governo, proprio nella toscana Cortona si fanno i conti sull’assenza di toscani al governo. Nessuno delle varie correnti, non solo i renziani, è entrato. “Spero non sia semplicemente un modo per colpire Renzi e il nostro gruppo - ha dichiarato Maria Elena Boschi - perchè non credo che sia giusto nè che lo meritino i cittadini toscani”. Il renzianissimo Francesco Bonifazi è stato più specifico e ha accusato “la vendetta contro la stagione renziana”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ricordato quanto “il territorio della regione abbia bisogno urgente di risposte su importanti infrastrutture come l’aeroporto di Firenze, la terza linea della tranvia e la stazione dell’alta velocità dove si rischiai perdere fondi e posti di lavori”. Invece nulla, la Toscana una terra abbandonata. Eppure andrà al voto per le Regionali la prossima primavera. E Salvini è convinto qui di fare il colpaccio. Possiamo scommettere che questo - la non rappresentanza al governo - sarà un ottimo motivo di campagna elettorale.

In attesa della Leopolda

Per gli “avversari” di Renzi la questione sottosegretari potrebbe diventare il casus belli per fare la scissione. E poiché nel Pd c’è chi vedrebbe volentieri fuori Renzi e dentro Bersani e D’Alema (Leu è già al governo con un ministro, Speranza, e due sottosegretari, Beppe De Cristofano e Cecilia Guerra), potrebbe essere lecito ipotizzare che l’amnesia che ha cancellato la Toscana è stata voluta. Altri fanno notare che “tra una cosa e l’altra, Matteo Renzi ha portato al governo due ministri e cinque sottosegretari, più di tutti gli altri” e che quindi non ci può essere un rapporto causa-effetto tra la formazione del governo e l’eventuale nascita dei gruppi parlamentari. Anzi, alcune nomine sarebbero fatte apposta “per trattenere queste persone nel Pd, senza seguire Renzi nei suoi gruppi”. La risposta arriverà presto. L’ex premier anticipa la Leopolda al 18-20 ottobre. E’ la numero 10. Per quel tempo, molte cose saranno finalmente più chiare.