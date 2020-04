[Il retroscena] Fase 2, aria di retromarce e correzioni su SS.messe, seconde case, parrucchieri, famiglie. “Faremo protocolli e Faq'

E’ sera quando la fonte tecnica del governo cerca di mettere alle spalle una giornata “molto faticosa”, abbozza un sorriso che è un ghigno e assicura: “Vedrai che da qui al 4 maggio ci saranno alcune retromarce, a cominciare da quella sulla Santa Messa e dall’aggiornamento sulla lista dei congiunti, corredate da decine di FAQ che allargheranno le restrizioni”. Le FAQ, per chi si fosse distratto in questi due mesi pieni di inediti nel campo delle fonti legislative (gli strumenti di legge che sono tanti e dovrebbero avere una precisa gerarchia), sono quei questionari precompilati con cui si cerca di dare le istruzioni per l’uso dove non si capisce cosa fare. Ai tempi del virus succede anche questo: FAQ elevate a livello di leggi. Qualche ministro, che si rende conto dell’azzardo costituzionale, preferisce chiamarli “protocolli”. Non basta per lavare l’imbarazzo.

Il Conte’s show

Anche la Fase 2 - o 1 e mezzo perchè le libertà riconquistate sembrano molto poche - è cominciata dunque nel caos. Come la Fase 1, quelle intermedie di questi due mesi segnati da una trentina di provvedimenti di legge tra decreti e circolari (Faq escluse) e le altre successive quando arriveranno. Tutto vero: si chiede “tolleranza” e “spirito di squadra” perchè “è tutto molto difficile” ed “è la prima volta per chiunque”. Il punto è che l’ennesima conferenza stampa in prima serata, l’ennesimo “Giuseppe Conte’s show” sulla tavola degli italiani riuniti - costretti - a cena davanti alla tv, ha creato più incertezze che certezze. E dopo due mesi, tutto questo comincia ad avere un peso. Diciamo pure un fastidio.

Le retromarce

A ventiquattro ore dallo show possiamo dire incrociando le dichiarazioni di alcuni ministri tra cui Paola De Micheli (Trasporti e Infrastrutture), di un paio di sottosegretari e del partito di maggioranza relativa il Pd a cui si sommano Iv e le opposizioni che dal 4 maggio sarà molto probabilmente possibile andare in chiesa e seguire le funzioni religiose cercando con parroci e sacerdoti “una sorta di flessibilità” sugli orari e sulla verifica delle presenze dei fedeli in chiesa che dovrebbe essere in base alla grandezza della chiesa. Una correzione clamorosa rispetto al testo del decreto pubblicato ieri in Gazzetta e in vigore dal 4 al 17 maggio. Per una volta che il testo del decreto era pronto in coincidenza del suo annuncio, dovrà probabilmente essere corretto. Il tempismo non aiuta in questa emergenza.

La conferma di una retromarcia sulla Santa Messa è arrivata in serata dallo stesso Conte. Dal 27 febbraio il premier non metteva naso fuori da palazzo Chigi. Ieri pomeriggio, nel giorno in cui lo stesso premier percepisce che anche un consenso alto come i suo (60%) può essere effimero, ha deciso di lasciare il palazzo e andare su al nord, proprio là dove il virus ha seminato più morte e più dolore e ancora non ha finito.

Viaggio nei luoghi del dolore

Milano, Brescia, Bergamo, stamani forse Codogno e Lodi, un viaggio nei luoghi della strage ma anche della rabbia perchè adesso vorrebbero “ripartire e subito”. “Siamo in ginocchio, stiamo perdendo lavoro e mercato” è il grido che arriva dalle categorie produttive e dei lavoratori in queste roccaforte del consenso leghista. “Ripartire ma un po’, non possiamo tornare alla normalità” ha spiegato Conte incontrando il sindaco di Milano Sala e il governatore Fontana. Stamani Conte arriverà anche a Genova, l’unico posto dove forse potrà raccogliere pubblica soddisfazione grazie al miracolo del ponte che sarà completato entro luglio. Insomma, un viaggio quello del premier per sondare subito gli umori dopo l’ultimo pasticcio (l’ultimo DPCM Covid) che ieri ha fatto arrabbiare un po’ tutti, dalla Cei a parrucchieri ed estetiste passando per i fidanzati a cui lì per lì non è stata riconosciuto lo status di congiunto e bar e ristoranti, tutti rinviati al 18 maggio e al primo giugno. Un gigantesco pasticcio anche perché, una volta di più, il decreto è stato deliberato in “solitudine”, senza il via libera del Parlamento. A cui tra l’altro Conte aveva promesso che sarebbe andato giovedì mattina per l’informativa sulla Fase 2. “E cosa ci viene a dire se il decreto è già in Gazzetta?” si lamentavano ieri alcuni deputati di maggioranza.

“Faremo di tutto”

Comunque, arrivato in Prefettura a Milano, il premier non vedeva l’ora di dire che gli “dispiace molto” per le parole della Cei. Il comunicato di domenica sera accusava la politica di “aver limitato la libertà di culto” e non succedeva dai tempi del fascismo. Ieri sono arrivate critiche per tutto il giorno, da monsignor Paglia che ha definito “sconcertante” la proposta del governo a varie associazioni cattoliche che hanno promesso di impugnare il decreto. Conte ha parlato di rammarico “comprensibile”. Il governo, ha assicurato, “non è stato nè materialista nè insensibile”. Piuttosto, ha aggiunto “c'è una grossa rigidità da parte del Comitato tecnico scientifico convinto che la pratica religiosa sia uno dei focolai epidemiologici”. Un po’ come la scuola, lo sport e il teatro. In pratica la vita. Il premier ha scaricato la responsabilità sui tecnici. Ma non ha sempre detto che alla fine sarebbe stata la politica a scegliere?

Il protocollo

Bisogna dire che Conte ha una straordinaria capacità, racconta chi ormai ci lavora accanto ogni giorno da due mesi che non sono stati una passeggiata, di incassare e poi reagire. Molta flessibilità, determinazione e anche sicurezza di sè. Dunque il viaggio a Milano e nel nord Italia è stato soprattutto un modo per rispondere alle critiche che ieri sono arrivate da un po’ ovunque sul cammino del premier. “In ogni caso - ha aggiunto in prefettura - adesso lavoreremo ad un protocollo in collaborazione con la Cei per consentire ai fedeli di partecipare alle cerimonie religiose in piena sicurezza”.

Se, come è più che probabile, il via libra alle messe arriverà prima del 4, servirà comunque un nuovo decreto che vada a correggere quello appena uscito in Gazzetta valido dal 4 al 17 maggio. Il Pd si è affrettato ad offrire una soluzione giuridica: un emendamento al decreto 19 sulla crisi Covid che chiarisca un percorso normativo per la celebrazione delle messe. E, probabilmente, anche degli altri culti che ieri non hanno fatto mancare il loro “disappunto”.

Per tutti gli altri aspetti che necessitano di integrazioni e correzioni il governo potrebbe procedere anche con la formula della FAQ: dall’inserimento di fidanzati e ogni altro legame affettivo, nella categoria “congiunti” alla riapertura di centri estetici e parrucchieri (anche qui, basta esercitare su prenotazione e a distanza) che sembra rinviata al primo giugno e ha sollevato ieri una vera rivolta, sono tanti gli interventi che il governo vuole operare. Uno su tutti: quale soluzione per le famiglie che ancora non hanno ricevuto un soldo e per i bambini che non hanno la scuola e dovranno restare a casa da soli visto che i genitori vanno a lavorare? Anche su questo ieri Conte ha incontrato da remoto le forze di maggioranza per ascoltare suggerimenti.

Il Pd a Conte: “Hai fatto autogol”

Domenica sera è rimasto sconcertato persino il Pd che finora ne ha perdonate tante, quasi tutte, al premier. Quello della situazione inedita e difficile non può restare un alibi eterno. Ieri si sono fatti sentire entrambi i capigruppo Pd con due comunicati severi. “Non critico il Governo, dico chiaramente quello che non funziona e spero che si riveda qualcosa. I punti sono almeno quattro: le messe, bar e ristoranti, barbieri e parrucchieri, la questione dei congiunti” recitava un post su Facebook di Andrea Marcucci, capogruppo al Senato.

Ieri c’è stata anche la riunione del gruppo Pd Camera. Due ore in video conferenza segnate da una “fibrillazione sempre più difficile da gestire”. Nessuno avrebbe chiesto la testa di Conte, non pubblicamente almeno, però le critiche sono state tante. Dalla comunicazione “vaga per non dire oscura” mentre invece c’è bisogno di “provvedimenti chiari e diretti”. A “veri e propri scivoloni” come quello sulle messe e gli altri culti. Ma anche il balletto su seconde case sì o no, chi rientra nella cerchia dei congiunti, bar, ristoranti, parrucchieri: un po’ tutto il decreto è stato contestato dal principale partito di maggioranza. A queste preoccupazioni, tutte riferite ieri al segretario Zingaretti nella riunione della segreteria, si aggiunge quella per il decreto liquidità in discussione proprio alla Camera di cui è noto che non funziona quasi nulla e per il decreto Aprile in scrittura in queste ore. “Spendiamo 55 miliardi e ogni euro di questo debito che andiamo a fare deve essere destinato alla ripresa e alla crescita del paese oltre che a sostenere famiglie, imprese e partite Iva” riassumeva ieri pomeriggio una deputata reclamando il tempo di “un forte connotato politico a queste misure evitando che le decisioni, nel gioco di mediazioni fra maggioranza e opposizione, finiscano per passare sulla testa dei parlamentari”. Come è successo con il primo decreto da 25 miliardi. “I territori ci segnalano provvedimenti da prendere e noi non riusciamo ad inserirli” ha aggiunto la deputata. Che è della maggioranza. Insomma, nel Pd si fa largo l’idea che “Conte stia dormendo sonno un po’ meno tranquilli.

Il protagonismo del Cav

Inutile dire che la conferenza stampa di domenica si aggiunge all’elenco di cose che non vanno e stanno logorando l’azione politica di Conte che resta comunque sempre molto alto nei sondaggi. In questa fase è tornato centrale il ruolo di Silvio Berlusconi e Forza Italia che sta “giocando” con grande abilità tra il responsabile sostegno al premier e al governo per la battaglia in Europa (Fi dirà sì all’uso del Mes) in contrasto con l’antieuropeismo dei suoi compagni di viaggio Meloni e Salvini. Al tempo stesso però non perde occasione che rimarcare l’inadeguatezza dell’azione di governo. Un po’ come fa Italia viva che però siede in maggioranza e pur portando a casa alcuni provvedimenti (nel campo dell’agricoltura e della famiglia) chiede ai compagni di viaggio di avere “più coraggio e lucidità”.

Berlusconi non poteva non affondare sul caso messe. “Non fare andare i credenti a messa è un atto di per sè persecutorio ed è stato un grosso errore sottovalutare la libertà di culto” ha attaccato il Cav. Dietro Berlusconi è tornato a sussurrare Gianni Letta. E questo può fare una grande differenza per il dopo. “Ne riparliamo - dicono in Forza Italia - tra un paio di mesi”. Quanto il Conte bis sarà così logoro che sarà indispensabile un cambio di squadra.

Zaia-Salvini, ormai è scontro nella Lega

Per quella data si ipotizza che possa cambiare qualcosa anche nella Lega. Lo scontro Salvini-Giorgetti in quel famoso 16 aprile quando il gianniletta della Lega ha avvisato il suo capo che “la linea del no all’Europa e no al Mes è del tutto sbagliata” sbattendo poi la porta, non è rimasto un fatto senza conseguenze. I sondaggi puniscono Salvini, sempre più lontano dal 30% e più vicino al 25%, una soglia psicologica sotto la quale non può andare. Premiano invece Zaia, il governatore del Veneto che ha gestito in modo brillante l’emergenza del virus e adesso vuole dare sfogo al suo territorio facendolo ripartire subito. “Così non va” ha detto ieri dell’ultimo Dpcm di Conte. Subito dopo ha firmato l’ennesima ordinanza con cui autorizza la seconde case, persino le barche e dove c’è qualcosa anche per i parrucchieri. Il Veneto ha chiuso per primo ma è anche ripartito per primo riaccendendo ogni volta la guerra Stato/regioni. “In sicurezza, che è la nostra prima preoccupazione” ha chiosato il governatore smontando la narrazione del premier fatta di terrore e paure, quelle che alimenta il Comitato tecnico scientifico.

Salvini, lato suo, fa quello che può. Dà anche lui la carica, è stato il primo a chiedere la celebrazione delle messe. E poi, la riapertura dei vari settori in sicurezza. Ieri, ospite a Rete 4 da Nicola Porro, ha provato ad agitare l’idea di una “rivolta” di piazza. “Tutti in fila al supermercato con un cartello con su scritto libertà”. Ammiccamenti pericolosi mentre l’area delle destre estreme agita sui social idee di marce vere per la libertà. Non graditi a Giorgetti e a quella Lega del nord che vede in Zaia il suo nuovo naturale leader.

Si tratte di tante micce. Si possono spengere se il governo trova il modo di essere effettivo sui cittadini e sull’economia. Diversamente, ciascuna di quelle micce può determinare la fine dell’avventura di Giuseppe Conte.