L’Europa dà una mano a Giorgia e mette a tacere Salvini. Ma il governo perde la faccia in aula e a Cutro

Bruxelles dà una mano a Giorgia Meloni e mette mano a qualcuno di quei “fatti concreti e conseguenti” auspicati dal presidente Mattarella. In una lunga lettera, in risposta a quella scritta dalla premier italiana la scorsa settimana, la presidente della Commissione Europea annuncia un piano contro i trafficanti e in difesa dei profughi in cinque punti. La cosa più concreta al momento sono mezzo miliardo di euro per facilitare i corridoi umanitari.

Non si può dire che abbia fatto la stessa cosa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nella sua informativa, prima alla Camera e poi al Senato, il titolare del Viminale ha ricostruito cosa è successo quella maledetta notte tra il 25 e il 26 febbraio tra molte omissioni, zero consapevolezza e attribuendo il tutto ad un mix tra tragica fatalità (“un’ondata ha travolto l’imbarcazione a 100 metri dal riva”) e cinismo criminale (“nessuna falla nei soccorsi, è stata tutta colpa degli scafisti”). Le opposizioni hanno attaccato a testa bassa accusando il ministro di mentire e omettere risposte chiave. Al momento però non è stata formulata una mozione di sfiducia. C’è un’inchiesta in corso e bisognerà attendere che i magistrati arrivino a delle conclusioni. Il problema è che anche tra i deputati e senatori della maggioranza, nonostante le standing ovation e gli applausi, alla fine della giornata è rimasto il gusto amaro dell’inadeguatezza. “Ha ancora una vota sbagliato i toni”, “ha letto un verbale di polizia” sono state le considerazioni raccolte anche tra la maggioranza. Giorgia Meloni, invece e per forza, in serata firma una nota in cui “plaude per l’esposizione puntuale dei fatti da parte del ministro. Non ci sono state carenze nelle operazioni di soccorso, Frontex non aveva segnalato il pericolo e la tragedia è stata pertanto causata dal comportamento criminale degli scafisti”.

Il piano europeo

Nella lunga e articolata lettera Ursula von der Leyen esordisce dicendo che “l’immigrazione è un problema europeo che richiede soluzioni europee”. Ed è esattamente questo l’approccio del Nuovo Patto su Immigrazione e Asilo proposto dalla Commissione Ue due anni e mezzo fa (cade così la narrazione che è il governo di Giorgia Meloni aver portato il tema immigrazione al cento dell’agenda Ue), tuttora però bloccato in Consiglio Ue e che ora “sarebbe essenziale far avanzare”. I 27 sono divisi, fanno blocco i nazionalismi dei paesi di Visegrad, con Austria e Ungheria, i grandi amici del governo Meloni, per l’appunto. Ci sono comunque tre azioni che possono essere accelerate: “Lavorare con i paesi partner per cruciali per impedire le partenze dei migranti irregolari”: fornire ai migranti “alternative reali alla migrazione”, rimpatri volontari (aiutati da sudditi per avviare un’attività nel paese di origine) a chi non ha diritto di restare nella Ue e contrastare i trafficanti rafforzando gli accordi operativi con Niger e Marocco, lanciandone due nuovi con Tunisia ed Egitto. Infine “un approccio più coordinato tra i paesi costieri” per le attività di ricerca e soccorso. Gli obiettivi, i goal, sono chiari e sono cinque: Aiutare chi ha bisogno della protezione internazionale, afgani e iraniani sì, tunisini ed egiziani no, tanto per fare un esempio; impedire le partenze irregolari; combattere le reti criminali dei trafficanti; offrire percorsi per l’immigrazione sicura e legale; rimpatriare coloro che non hanno diritto di restare nella Ue.

Idee molto chiare. Senza dubbio. Ma sono le stese di dieci anni fa e da allora nulla è cambiato. Il problema è rendere operative e finalizzare gli obiettivi. Al momento le cosa più concreta sono i 500 milioni “per il reinsediamento dei rifugiati e per i corridoi umanitari fino al 2025”.

Il pacchetto di misure italiane

Giorgia Meloni ha messo sul suo tavolo, sottraendolo al Viminale, il dossier immigrazione. La sua strada non è quella di Piantedosi né di Salvini. L’intenzione, con la mediazione del sottosegretario Mantovano che sta conquistando posizioni nella gerarchia dei Fratelli d’Italia, è seguire l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco. Che non è solo la stretta sugli scafisti. “Occorre un rinnovato impegno nel favorire lo spirito dell’accoglienza e dell’ospitalità”ha detto il Pontefice. “Il cordoglio deve ora tradursi in scelte concrete ed operative da parte di tutti, dell’Italia e della Ue” ha ripetuto Mattarella. Dunque il governo andrà a Cutro domani per il Consiglio dei ministri. Sarà la prima volta per Giorgia Meloni e anche questo le viene rinfacciato, non aver trovato il tempo o il coraggio per mettere la faccia su questa tragedia. Che non vuol dire assumersi la colpa ma condividere la responsabilità morale di quanto accaduto. Lo hanno fatto altri premier prima di lei perchè le tragedie in mare sono state tante in questi anni, troppe. Non è cambiato nulla, è vero. Almeno però gli altri premier hanno chiesto scusa e provato a dire: “Mai più”.

Sembra escluso che il Cdm possa discutere un decreto. Il Quirinale ha già detto e scritto che la deliberazione d’urgenza non può riguardare tutto e sempre. Via libera quindi ad un disegno di legge che, con buona pace della Lega e dello stesso ministro dell’Interno, dovrebbe essere un mix di misure inclusive, accoglienti e non solo respingenti. Si parla di un impegno per riaprire il decreto flussi fino ad almeno centomila lavoratori extra Ue (adesso è a 83 mila). Previste anche “quote premio” per i paesi extra Ue virtuosi che firmano accordi di rimpatrio di immigrati illegali. Allo studio anche norme più efficaci – e più veloci – per ottenere l’asilo e la protezione umanitaria. E norme per organizzare un po’ di quella accoglienza che è stata smantellata e mai più ripristinata ai tempi del Conte 1 con Salvini ministro e Piantedosi capo di gabinetto. Nel pacchetto anche norme più dure per gli scafisti. Il problema è sempre arrestarli e dimostrare che lo sono.

Peccato che questo pacchetto di norme vada nella direzione opposta rispetto a quella che la Lega ha presentato in un disegno di legge specifico in discussione, sempre domani in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Ieri sera Salvini ha incontrato la premier a palazzo Chigi. “Troveremo come sempre una sintesi” è stato il commento del leader leghista. E’ il “nuovo” - si fa per dire - fronte caldo della larga maggioranza di governo.

Il “processo”

Ma torniamo all’informativa Piantedosi. Se fosse stato un processo alla fine dei 35 minuti di arringa sarebbe scattata la condanna, come minimo, per omesso soccorso. Con l’aggravante della non consapevolezza, dell’assenza totale di scuse e di pentimento. Essendo stata un’informativa al Parlamento, alla fine dei 35 minuti che il ministro dell’Interno ha impiegato per spiegare cosa è successo in quella maledetta notte tra il 25 e il 26 febbraio davanti alla spiaggia di Cutro, resta l’amarissima sensazione dell’occasione sprecata. Dell’inadeguatezza a governare non solo un naufragio con oltre cento morti tra cui molti bambini ma più in generale le situazioni complesse. “Perché – come dice il senatore Matteo Renzi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi citando Alda Merini – oltre a non aver saputo scegliere con cura le parole da non dire, lei signor ministro, deve capire che sedere su quella sedia significa onorare duemila anni di storia che prevedono che le vite in mare debbano essere salvate”.

In quei 35 minuti il ministro dell’Interno avrebbe dovuto fare una cosa soprattutto: chiedere scusa a nome dell’Italia e degli italiani che rappresenta e poi promettere mai più. Ha voluto invece cercare alibi indugiando nella contabilità drammatica degli oltre ventimila morti in mare in questi dieci anni con governi per lo più di centrosinistra. E’ stato, quello, il momento più basso e triste dell’intera seduta. Della serie: è successo con tutti i governi, che volete da noi. Ancora una volta, dopo nove giorni, Piantedosi non ha voluto spiegare perché nessuno quella notte è uscito in mare per andare a salvare un caicco di legno carico di persone in balia di onde altre tra i 2 e i 3 metri. Perché dal suo ministero, che ha il coordinamento delle operazioni in mare, quella notte i mezzi sono usciti per intercettare scafisti (operazione di polizia, law enforcement) e non per salvare profughi. E’ chiaro che qualcosa non ha funzionato quella notte. Ed è imbarazzante, sentire dire dal ministro, che “un’onda ha spezzato lo scafo di un’imbarcazione arrivata a 40 metri dalla riva”. Molto peggio di un arido verbale di polizia. Come dire: una tragica fatalità complici quei criminali degli scafisti compensata però da “circa 36 mila persone salvate in mare da quando si è insediato questo governo”. Tra omissioni e contraddizioni, dal titolare dell’Interno non è uscita una parola di contrizione, pietà né pentimento.

L’autogol di Piantedosi

Il ministro ha ripercorso il viaggio del caicco a partire dalle ore 3 della mattina del 22 febbraio da Cesme, in Turchia. A bordo circa 180 persone e 4 scafisti, due turchi e due pachistani. Dopo tre ore c’è già un primo incidente a cui segue il cambio di imbarcazione. E’ un viaggio schermato, così hanno raccontato i sopravvissuti, perché gli scafisti hanno bloccato (con i jammer) i cellulari a bordo per impedire di essere intercettati. Si arriva alle 18 del 25 febbraio quando, sempre secondo le testimonianze dei profughi, gli scafisti decidono di fermarsi al largo della Calabria e attendere un momento più favorevole per sbarcare ed evitare di essere intercettati dalle forze dell'ordine. I “passeggeri” si lamentano: sono costretti a stare sotto ponte e vogliono ripartire. Costringono gli scafisti a mostrare sui gps cjhe la costa italiana è vicina. Così dopo tre-quattro ore riprende la navigazione. Il resto è per lo più noto: alle 23:03 del 25 febbraio l’aereo pattugliatore di Frontex comunica all'International coordination centre di Pratica di Mare (ICC, cioè Guardia di finanza) e, per conoscenza, al Centro di coordinamento italiano dei soccorsi marittimi (Ncc, cioè al Viminale) l’avvistamento di un'imbarcazione “in buono stato di galleggiabilità” ma “con una persona visibile sopra coperta in possesso di un telefono satellitare turco, bocchettoni sottoponte aperti, nessuna evidenza di salvagenti, rilevazione di numerose persone a bordo tramite termo scanner”. La navigazione procede a 6 nodi, verso le coste calabresi e, al momento dell’avvistamento, dista 40 miglia dalla costa.

Il ministro dell’Interno legge il suo verbale. Evitando di rilevare che le comunicazioni di Frontex portavano subito ad una conclusione: l’imbarcazione è carica di migranti. Ed è, per definizione sulla base di una circolare dell’ex ministro Lamorgese, un’imbarcazione a rischio. Che va soccorsa.

Errori ed omissioni

Anche volendo seguire alla lettera l’informativa-verbale, sono evidenti errori ed omissioni di Piantedosi. Il primo, il più grave: quando Frontex segnala l’avvistamento con quelle caratteristiche dai porti di Vibo Valentia e Reggio Calabria partono mezzi della Guardia di finanza per un’operazione di polizia (law enforcement) che ha regola d’ingaggio molto rigide. Una su tutte: i mezzi non possono andare oltre le 24 miglia (14+ 10). Piantedosi omette questo dettaglio. Dice solo che “non esiste un rigore assoluto tra le diverse tipologie di missione”, che spesso un’operazione di polizia diventa di soccorso (search and rescue). Non quella notte però. “A mezzanotte l'unità delle fiamme gialle rientra temporaneamente alla base di Crotone per un rabbocco di carburante. Contemporaneamente, viene organizzato un nuovo assetto navale (escono due mezzi, la motovedetta più una nave da 35 metri) in grado di poter meglio affrontare le condizioni del mare”. Alle 3 e 30 del mattino i due mezzi navali sono però costretti a tornare senza aver trovato nessuno. Hanno potuto cercare il caicco entro le 24 miglia. Piantedosi, dopo aver omesso chi avesse dato l’ordine di un’operazione di polizia (il coordinamento delle operazioni tocca al Viminale, ndr), non dice e non spiega perché, anche se alle 3 del mattino, non sono subito partiti i mezzi della Guardia costiera per la missione di salvataggio.

La contraddizione più grave arriva poco dopo. Il ministro spiega che “alle 3.50 il radar della Guardia di finanza di Vibo acquisisce, per la prima volta, un target”. A quel punto il caicco non è più un’imbarcazione fantasma (come verrà ripetuto anche quando la nave arriva sulla maledetta secca davanti a Steccato di Cutro). Di nuovo: perché non partono subito i soccorsi? Perché, come dice Piantedosi. “la Guardia di finanza non stabilisce alcun contatto con il natante?”. Il ministro poi “mente”, comunque si contraddice, quando spiega che “alle 3.50, a circa 200 metri dalla riva, “vengono avvistati dalla barca dei lampeggianti provenienti dalla spiaggia: gli scafisti, temendo la presenza delle forze dell'ordine lungo la costa, effettuano una brusca virata”. Che sarà poi la causa della rottura del naufragio, dell’onda che spacca lo scafo. Ma quali luci possono esserci su quella spiaggia se i soccorsi arrivano quasi alle 5 del mattino, mezz’ora dopo il naufragio?

Sarà l’inchiesta della magistratura sulla dinamica dei soccorsi a dire come sono andate le cose quella notte. Se si è trattato di una “tragica fatalità” come sostiene il titolare del Viminale, occorrerà almeno imparare dagli errori per evitare nuove tragedie. O se c’è stato un concorso di cause che hanno portato all’omissione di soccorso. Di sicuro quella notte qualcosa non ha funzionato nella catena di comando.