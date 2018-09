[Il retroscena] E il ponte Morandi diventa una partita. Braccio di ferro tra Lega e Cinque Stelle per il commissario

E poi, alla fine, il succo di queste 24 ore che dovevano segnare insieme la ripartenza e le celebrazione dei morti di Genova arriva alle 10 di sera quando Giovanni Toti, il governatore della Liguria, commissario mancato ma forse no, esce dalla Prefettura di Genova dove ha appena incontrato il premier Conte e dice, con fare zen: “Con Conte ci siamo accordati che dobbiamo accordarci. Dunque ne riparliamo martedì, a palazzo Chigi, un incontro tecnico per decidere cosa fare”. Significa che nulla è ancora deciso, nè il commissario nè le risorse. “Siamo tutti laici” aggiunge Toti, nè pregiudizi nè tifoserie. Ma per la città è ancora stallo.

“Fogli pieni di fatti”

Conte è arrivato a Genova nel pomeriggio ed è salito a piazza De Ferrari dove è stato allestito il palco della maratona del ricordo e del dolore collettivo con la toccante veglia di Tullio Solenghi. Chi immaginava i fischi è rimasto deluso: i genovesi hanno accolto con affetto il Presidente del Consiglio nonostante il nulla di fatto del decreto di 36 pagine che ha mostrato dal palco. “Vi porto questi fogli - e li ha sventolati - che non sono bianchi ma pieni di fatti concreti e misure di sostegno. Noi non litighiamo ma operiamo”. Un po’ di retorica è perdonata a tutti. Un mese - era il 14 agosto quando il ponte Morandi è crollato - è ancora troppo poco per giudicare. Ma in quelle pagine è proprio l’articolo n°1 ad essere rimasto vuoto, quello della nomina del Commissario per la ricostruzione. E tutti ben sanno che senza sapere chi decide e dispone, la ricostruzione non potrà mai iniziare.

Moneta di scambio

Ora, litigi e discussioni a parte, è chiaro che intorno al nome del Commissario Lega, 5 Stelle e il resto della maggioranza di centrodestra (Forza Italia e Fratelli d’Italia) si sta giocando una partita politica che ha a che fare con il marcamento a uomo tra i due soci di governo - il “governo della Lega” manda al manicomio Di Maio e il suo staff - ;con la volontà degli stellati di non darla troppo vinta alla Lega - Toti è molto vicino a Salvini e fare il commissario sono oneri ma anche tanti onori-; e anche quella di separare in culla quel cenno di ritrovata sintonia tra Lega e Forza Italia. Il timore è che la nomina del Commissario non sia quello che dovrebbe essere - la prima cosa da fare per far ripartire una città e un’intera regione - bensì la moneta di scambio degli equilibri politici dentro la maggioranza.

Dieci giorni

Il presidente Conte ha promesso che “in dieci giorni sarà nominato il Commissario” e che sarà “bravo, anzi bravissimo”, quindi - come minimo - uno legato al territorio, che ne conosce la macchina e gli uffici e che non deve iniziare da capo per capire chi fa cosa e come. Il profilo designato era quello di Giovanni Toti, ottima sintonia con il sindaco Bucci e alla guida della regione da due anni. La tensione tra il governatore e il ministro Toninelli prima sulla revoca della concessione ad Autostrade (procedura avviata) e poi la polemica su chi dovrà ricostruire (Aspi o Fincantieri) sono diventate però “insostenibili” quando il governatore ha dimostrato di muoversi con troppa autonomia (l’incarico a Renzo Piano) e soprattutto quando ha mostrato un eccesso di sintonia con i “colpevoli” di Autostrade e con l’ad Castellucci. I due hanno anche riso insieme a margine della conferenza stampa in cui veniva presentato il modellino del nuovo ponte immaginato da Renzo Piano e proprio Castellucci, toccandolo, lo ha mandato in frantumi. Un errore, di forma, ma un grave errore. Da quel momento, era il 7 settembre, la stella di Toti commissario per la ricostruzione ha cessato di brillare. E sono iniziate le voci di un cambio in corsa.

La resistenza di Giorgetti

Fino al Consiglio dei ministri di giovedì sera quando lo scontro Lega e 5 Stelle è andato in scena davanti a tutti: il ministro stellato Toninelli, arrivato in ritardo alla riunione, voleva subito procedere con la nomina del Commissario che però non era più Toti e il sottosegretario Giorgetti (Lega) ha invece chiesto e ottenuto di prendere ancora tempo e riflettere perchè Toti ha il profilo giusto per essere l’uomo che guiderà la ricostruzione. Sul momento l’ha spuntata Giorgetti: l’articolo 1 è rimasto vuoto e il premier Conte s’è fatto carico di parlare e mediare con Toti per trovare la soluzione. “Genova e i liguri - avverte Roberto Cassinelli, avvocato e deputato di Forza Italia - non possono accettare anche questa umiliazione: vedere che la politica litiga intorno al nome del commissario mentre la gente non ha le case e un’intera regione rischia il collasso strutturale e del pil. Non vorremmo mai, e parlo anche a nome dei miei concittadini, che qualcuno stesse pensando di giocare una partita politica sulla pelle dei genovesi”. Oltre il fatto che l’assenza dell’infrastruttura-ponte rischia di mettere in ginocchio non solo la Liguria ma anche altre regioni limitrofe. Il porto, per dirne una, garantisce 5 miliardi di incasso Iva allo Stato.

Le partite sono almeno tre

Il nome di Toti è diventato un ostacolo non solo per la diversità di opinione rispetto ad Autostrade, alla concessione e a chi deve ricostruire. I 5 Stelle non vogliono “perdere” la pedina del commissario e meno che mai “lasciarla” alla Lega di cui soffrono sempre di più la visibilità nel governo. Toti è certamente molto vicino a Salvini e a Giorgetti. Il governatore è stato a lungo la testa di ponte tra Lega e Forza Italia, il punto di unione in vista di quel partito unico del centrodestra di cui si sono però perse le tracce. Ma quello che oggi gli strateghi della Casaleggio soffrono maggiormente è il sorpasso nei sondaggi da parte della Lega che ha raddoppiato i consensi (dal 17 al 32%) e il fatto che il tante volte annunciato strappo con Forza Italia non è mai accaduto. Anzi, nell’ultimo periodo si assiste ad un riavvicinamento: Berlusconi ha scelto di votare con Salvini in difesa di Orban; la trattative per correre insieme, come centrodestra, in Trentino e Abruzzo stanno per essere chiuse “positivamente”; tutto questo potrebbe produrre, ad esempio, anche il via libera alla nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai. Da qui la controffensiva stellata: il no a Toti nonostante il pressing di Giorgetti; l’attacco ieri di Rocco Crimi, il sottosegretario alla Presidenza con delega all’editoria, che ha spiegato perché è necessario mettere un tetto alla pubblicità in tv anche per dirottarla un po’ sui media di carta e digitali a cui va tolta qualsiasi forma di finanziamento pubblico. Una iattura per Mediaset e il Biscione. Un’ipotesi che ha subito gelato i sangue ai vertici del gruppo. Di cui nessuno sapeva nulla e di cui, soprattutto, non c’è traccia nel Contratto di governo. Anche Giorgetti ieri ne ha chiesto conto a Crimi. Di Maio sa bene che l’unica alternativa possibile all’attuale maggioranza è proprio un governo di centrodestra. Che va picconato ad ogni segno di riappacificazione. Salvini, ad esempio, vedrà Berlusconi domenica al raduno di Fiuggi. E anche questo agita i 5 Stelle.

Il jolly Rixi

Toti ha assicurato che il nodo commissario non è stato affrontato ieri sera con Conte nel vertice in prefettura. E comunque l’incontro “si è svolto in un clima positivo e costruttivo, laico e consapevoli che va trovata presto una soluzione”. Il punto è che non sarà Conte alla fine a decidere chi farà il commissario. In queste ore gira molto il nome di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, fedelissimo di Salvini. Rixi è genovese, ha alle spalle molti anni in consiglio regionale, e di sicuro risponde all’identikit che tutti, a cominciare dal sindaco Bucci, stanno tracciando: bravo, competente, espressione del territorio. Il premier Conte ieri sera si è impegnato, davanti a Toti, Bucci e lo stesso Rixi, a trovare la soluzione migliore. Entro dieci giorni. Per dare finalmente peso alle 36 pagine del decreto. E se anche Salvini dovesse “mollare” Toti in cambio magari del suo uomo Rixi, anche questo potrebbe non essere indolore. Certamente significativo.