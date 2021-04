Draghi vuole vincere la sfida e rilanciare il paese. Il Piano è pronto, il tempo poco, le pretese molte

Non è vero che l’Italia è “destinata al declino”. E il governo "vuole vincere questa sfida”: far ripartire il paese che deve tornare a piacere e a piacersi. Lo può e lo deve fare. La ricetta è in queste 318 pagine che sono solo l’ultima bozza del Piano nazionale di ripartenza e resilienza. In poche righe, asciutte e senza enfasi, come nello stile dell’uomo, Mario Draghi spiega la ragione stessa del suo essere a Palazzo Chigi. Il cuore della sua mission, senza mai dimenticare l’altra che è vaccinare il Paese e portarlo fuori dalla pandemia. “Il PNRR - scrive il premier nell’introduzione che porta la sua firma - è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute. L’Italia deve combinare immaginazione e creatività con capacità progettuale e concretezza. Il governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale”.

Le meravigliose sorti progressive dell’Italia sono destinate però, almeno nel breve periodo, a scontrarsi con le questioni di bottega dei partiti di maggioranza e di opposizione chiamati a dare prova, tutti, di aver capito cosa intendeva dire il presidente Mattarella quando, chiamando Draghi, chiese ai vari leader di levarsi di dosso almeno per qualche anno la maglietta della propria squadra e di giocare tutti insieme per l’Italia. Per Draghi e il “suo” governo di tecnici - sempre più un governo a se stante rispetto alla componente politica dell’esecutivo - la settimana che inizia stamani è cruciale. Alle 10 il Consiglio dei ministri che inizierà l’esame del PNRR, per altro già esaminato in questi giorni nei bilaterali con i partiti, negli incontri con sindaci e presidenti di regione. La riunione è il primo tempo di una partita che si concluderà la prossima settimana quando un secondo consiglio dei ministri darà il via libera finale prima dell’invio del dossier a Bruxelles (30 aprile). Nel mezzo, tra oggi e la prossima settimana, Draghi terrà l’informativa al Parlamento. Lunedì pomeriggio (ore 16) alla Camera, poi la discussione generale e martedì mattina (ore 11) la replica e il voto. Alle 16 di martedì il premier andrà al Senato dove il voto è atteso in serata.

La sfida è difficile. Nel metodo e nel merito. Non a caso su questo punto iniziò la fine del Conte 2. Balla la destinazione di 221 miliardi, perchè tanto svilupperà in totale il Piano. Decide i destini del moderno piano Marshall post pandemia e il futuro dell’Europa. Il clima nella maggioranza è teso. Il Cdm, atteso per ieri pomeriggio, è slittato a stamani. “Correzioni e limature” dicono da palazzo Chigi. Avvertendo che “le bozze in circolazione sono provvisorie”. Qualcuno ha messo le mani avanti pensando di congelare il lavoro. Ma il lavoro va avanti. E coregoni anche. I passaggi critici sono almeno tre: il destino del superbonus edilizio al 110% e del cashback (bandiere dei 5 Stelle); la governance, cioè ruoli e competenze nella decisione e nella gestione del piano; oltre cento progetti che gli enti locali vogliono blindare nella cornice del Recovery plan (più sicura nel finanziamento e nelle procedure) ma che palazzo Chigi vuole stralciare perchè non compatibili con le regole del Fondo europeo. E che vuole dirottare su un canale di finanziamento laterale (trenta miliardi) gestito dal Parlamento. Tutto questo ha una sua coerenza: le opere richieste dal popolo gestite dai rappresentanti del popolo. Che però, purtroppo, per ora, hanno dato prova di non saperle gestire visto che molti di questi progetti sono fermi da anni nei cassetti anche se già finanziati. Il punto è che Draghi ha già deciso: il Superbonus edilizio si ferma al 2022 ed è fuori dal PNRR, costa troppo (10 mld), come dice la parola, non è una riforma strutturale e se l’impatto economico sarà valido, andrà comunque in legge di bilancio; i progetti stralciati finiscono nel cosiddetto “fondo parallelo” che sarà finanziato con 6 miliardi l’anno per i prossimi dieci anni. Tre decisioni che faranno fatica a passare. Ma su cui il premier e il “suo” governo intendono andare avanti. Per, appunto, “vincere questa sfida”.

318 pagine

C’è questo e molto altro nelle 318 pagine in cui Draghi spiega come cogliere l'opportunità “imperdibile”di innescare una “crescita duratura e sostenibile” con i 221 miliardi “prodotti” dai fondi del Next generation Eu (191,5 mld). Un Paese “fragile”e indebolito dalla pandemia può diventare “più moderno”, con meno povertà e diseguaglianze, un divario più ridotto tra Nord e Sud, giovani e donne non più penalizzati nel lavoro. Gli obiettivi sono ambiziosi: la spinta stimata alla crescita è del 3,6% nel 2026. Per non mancare la meta, per evitare che i fondi vengano sprecati, Draghi decide di tenere la regia politica a Palazzo Chigi, con un comitato che coinvolgerà i ministri competenti: coordinamento e attuazione del piano saranno gestite dal ministero dell'Economia, anche con task force locali. E queste sono solo alcuni dei nodi ancora sul tavolo. Altri riguardano le pensioni (a dicembre scade Quota 100 della Lega e sarà sostituita con norme specifiche per i lavori usuranti) e la rete unica. Dovranno essere risolti nella discussione parlamentare. Anche per questo il premier si prende molto tempo tra l’informativa (lunedì ore 16) e la replica (martedì ore 11).

Tre decreti chiave in supporto al PNRR

La bozza prevede che il 40% delle risorse vadano al Sud, il 38% a progetti “Verdi” e il 25% a progetti digitali. Il piano è composto da 6 missioni e 4 riforme: due sono “orizzontali” come Pubblica amministrazione e giustizia perchè riguarderanno tutto; le altre due, concorrenza e semplificazioni, sono “abilitanti” per la buona riuscita del Piano. Dopo l'invio del dossier in Europa il governo è pronto a varare tre decreti e leggi delega come quella prevista a luglio per la concorrenza che sono necessarie tanto quanto queste 318 pagine. Un decreto servirà a snellire le norme: è prevista la nascita di un apposito Ufficio semplificazioni a Palazzo Chigi, misure come una speciale “VIA statale” (Valutazione impatto ambientale, atto necessario per ogni cantiere e spesso l’ostacolo vero a cantieri mai aperti) per rendere più rapide le autorizzazioni del Pnrr. Entro la fine dell’anno sarà rivisto anche il Codice degli appalti. Ci saranno controlli semplificati della Corte dei Conti e la proroga di norme che limitano la responsabilità per danno erariale. E poi una vera legge sulla concorrenza, ogni anno, per incentivare le gare per l'assegnazione dei servizi pubblici, a partire dal trasporto locale. Il secondo decreto servirà per le assunzioni nella PA che rafforzeranno l'attuazione del Recovery.

E il terzo per definire la governance del piano: la cabina di regia a Palazzo Chigi (con rafforzamento degli uffici della presidenza del Consiglio) dovrebbe coinvolgere le amministrazioni coinvolte, gli enti locali, le parti sociali. Ma le modalità sono tutte da definire, in particolare per quel comitato ristretto del premier e i ministri cui dovrebbe spettare la supervisione politica: ne faranno parte solo i ministri (per lo più tecnici) responsabili delle missioni o quelli di volta in volta competenti? Ai partiti potrebbe non bastare: c'e' chi vorrebbe una sorta di capi delegazione. Per l'attuazione, che i cittadini potranno monitorare attraverso un “Portale Pnrr”, la parte del leone la farà il ministero dell'Economia che dovrà coordinare i soggetti locali e dialogare con Bruxelles, che pretende rendiconti puntuali. Agli enti locali tocca la supervisione nell’attuazione e la segnalazione di criticità. Le Camere saranno coinvolte con “resoconti periodici”.

Un paese più bello, più giusto e più digitale

Internet veloce per le famiglie, nelle scuole e negli ospedali. Alta velocità che taglia i tempi per raggiungere anche le città del Mezzogiorno, stazioni più moderne, migliaia di chilometri di piste ciclabili e un centro di eccellenza per le epidemie, per evitare di trovarsi impreparati davanti alla prossima emergenza. E’ più digitale, più attento all'ambiente e anche alle fasce più deboli, dove il merito conterà di più e la burocrazia sempre di meno. Il grosso del piano è definito e difficilmente cambierà. Ci sono - tra le numerose misure - 6,7 miliardi per le rinnovabili, internet veloce a 8 milioni di famiglie e 9mila scuole, 25 miliardi per la rete ferroviaria veloce, 228mila nuovi posti negli asili.

Mobilità soft, scuole connesse e più palestre

Il Trasporto pubblico locale sarà al centro della "rivoluzione verde": il rinnovo del parco autobus inquinanti con piu' di 5mila mezzi ibridi o elettrici è in cima agli interventi della missione numero 2 del piano che prevede anche oltre 20mila nuove colonnine di ricarica elettrica (7.500 nelle superstrade, 13.750 in città). Mobilità soft e infrastrutture sostenibili si intrecciano con la spinta da un lato alla creazione di migliaia di chilometri di ciclovie, 570 km di ciclabili in città e 1200 km di percorsi turistici e dall'altro di ferrovie moderne non solo sulle linee dell'Alta velocità (25 miliardi) che andranno a tagliare in media di un'ora le principali tratte del Sud (Palermo-Catania; Napoli-Bari; Salerno-Reggio Calabria) ma anche ad accorciare le distanze tra Tirreno e Adriatico (Roma-Pescara e Orte-Falconara). Ci saranno interventi in ben 48 città.

La missione “digitalizzazione” prevede che la banda larga arrivi in 9mila istituti, 12 ospedali e nelle cosiddette “aree grigie” dove vivono 8 milioni di famiglie. Sono previsti 228 mila posti in più, 1000 mense aggiuntive per ampliare il tempo pieno alla primaria e 900 palestre per garantire l'educazione fisica a scuola e contenere anche la dispersione scolastica. Ci sono 2000 progetti ad hoc per 50mila minori più a rischio nelle aree del Mezzogiorno.

Ci saranno anche nuovi bandi per giovani ricercatori contro la fuga dei cervelli, la riforma delle lauree - tutte subito abilitanti senza esame di Stato - 120mila posti in più per gli studenti universitari fuorisede e più borse di studio. Spazio poi alle politiche attive per il lavoro - finanziate con 4,4 miliardi - ma anche per la formazione dei giovani, dal rafforzamento degli Istituti tecnici fino al potenziamento del servizio civile universale. Una delle priorità trasversali del piano è superare i divari di genere e favorire l'occupazione, l'imprenditoria femminile e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.

Turismo 4.0

Per agganciare la ripresa il piano fa leva su uno dei settori strategici e più penalizzati dalla pandemia, il turismo. Dal recupero del patrimonio artistico all'hub digitale per collegare tutto l'ecosistema turistico, il PNRR stanzia fondi per i piccoli borghi ma anche per Roma capitale, sia per il recupero delle periferie sia per affrontare il Giubileo del 2025.

I pentastellati puntano i piedi sul Superbonus e sul codice degli appalti. Il Pd chiede chiarimenti sulla Rete unica e il cloud pubblico. Forza Italia tiene le antenne dritte sul Sud e sul 40% delle risorse destinate. La Lega pare soddisfatta per i fondi ai Comuni (circa 40 miliardi), i 4,5 miliardi per gli asili e le famiglie, i fondi per ammodernare i treni e per l'innovazione tecnologica. La settimana della sfida può avere inizio. Non sarà nè breve nè facile. Il premier sa bene che rischia di finire nelle sabbie mobili dei veti incrociati dei partiti che da fine luglio saranno in campagna elettorale e nel limbo del semestre bianco dove qualunque cosa accada non si potrà andare a votare. Ecco perchè Draghi ha fretta. E l’ha detto ai “suoi” ministri: è necessario blindare Piano entro l’estate.