Draghi strappa la standing ovation e convince anche la Lega. Recovery plan da 248 miliardi in cambio di riforme

L’unica e forse ultima occasione dell’Italia per tornare a piacere e a piacersi - cioè il Piano nazionale per la ripartenza e la resilienza - ha vari nemici. Mario Draghi li mette in fila chiamandoli per nome: “Corruzione”, “stupidità”, “interessi costituiti”, “interessi di parte” “monopolisti". Ma lo stesso Piano ha anche grandi alleati: “l’onestà, l’intelligenza, il gusto per il futuro”, la “capacità di lavorare insieme quando l’emergenza chiama gli italiani alla solidarietà e alla responsabilità”. Non era facile ma c’è riuscito. Mario Draghi s’è presentato ieri alla Camera per avere il via libera del Parlamento sul “suo” Piano nazionale per la ripartenza e la resilienza, 297 pagine che disegnano Italia-domani. Arrivava da una settimana di grandi tensioni nella maggioranza tra il dossier Riaperture, il Recovery e la campagna vaccinale. Con Salvini che bombarda dall’interno la maggioranza in un frenetico gioco delle parti per cui rivendica cose che poi dimentica come le riaperture anticipate al 26 aprile e ne chiede altre. E Meloni che sfrutta ogni alito d’aria per dimostrare che è stata giusta la scelta di restare all’opposizione.

Tensioni, populismo e propaganda

Tensioni alimentate dal solito populismo e della solita propaganda. Oggi Draghi porterà a casa il Piano con una larga maggioranza parlamentare. Le opposizioni, Fratelli d’Italia, Alternativa c’è e Sinistra italiana, hanno provato ad alzare dubbi e ostacoli. Hanno denunciato i tempi - “inesistenti” per cui il Parlamento “è stato ancora una volta scavalcato” - e progetti esclusi, gran danno per i parlamentari del territorio, molto meno per il progetto di un Paese equilibrato tra nord e sud, tra nuovi poveri e vecchi ricchi. Non è stato facile. Nè scontato. Quando il Presidente ieri ha concluso la sua comunicazione, dopo 44 minuti e 22 applausi, con l’appello “allo spirito repubblicano” e la “fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l’emergenza ci chiama alla solidarietà e alla responsabilità”, l’aula si è alzata in piedi per applaudire, da destra a sinistra, compresi i banchi della Lega. E le divisioni e le tensioni che ancora ieri, per tutto il giorno, hanno visto la maggioranza divisa, sul coprifuoco alla 22 sono sembrate per quello che sono: propaganda tipica di un certo modo di intendere la politica. Fratelli d’Italia va all’attacco con un odine del giorno per togliere il coprifuoco “e vediamo così chi è coerente e lo vota” sibila Meloni. Ce l’ha con Salvini che boccia come “inutili” gli odg e rivendica “di stare al governo per togliere del tutto questa misura”. Ieri sera alle 21 e 30 i parlamentari di Fratelli d’Italia erano davanti a palazzo Chigi con una candela in mano per dire “basta coprifuoco”.

La maggioranza Ursula può attendere

Ma se Pd e 5 Stelle sperano di spingere la Lega fuori dalla maggioranza per via delle intemerate di Salvini, e dare vita al Draghi 2 sostenuto dalla maggioranza Ursula (cioè con Forza Italia), ieri la standing ovation finale alla Camera ha chiarito che questo progetto non esiste. “Noi sosteniamo il suo governo, questo Piano e lo porteremo avanti con responsabilità” hanno detto i leghisti che hanno preso la parola nel dibattito generale. Non sono parole di chi è pronto a lasciare il governo dopo un nuovo Papeete.

La cifra sale ancora e arriva a 248 miliardi

La verità è che l’Italia sta per avere a disposizione 248 miliardi da investire nella crescita e nella costruzione di un paese finalmente moderno, che sa fare sistema, valorizzare le sue ricchezze, il suo capitale umano facendo tesoro di cosa è stata la pandemia, senza lasciare indietro chi ha meno, i fragili e gli anziani. Ma sbaglia, ha detto Draghi, “chi pensa che il Piano nazionale di ripresa e resilienza sia solo numeri, progetti e scadenze: quel piano è vita, è il destino di un intero Paese”. Ed è forse l'ultima occasione per “porre rimedio ai ritardi dell’Italia". "Ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte" nella realizzazione del piano "peseranno sulle nostre vite" e sull’ “Italia di domani", avverte il premier.

Il premier infatti mette insieme tre canali di finanziamento che già nelle prossime settimane - 24 miliardi arrivano entro l’estate se saremo puntuali, da qui la fretta di consegnare a Bruxelles entro il 30 aprile - possono arrivare nella casse del Mef. Sono 191,5 miliardi di Recovery plan da spendere entro il 2026. A questi vanno aggiunti 30,6 miliardi di “Piano complementare” per gli investimenti che restano fuori dal piano ma saranno realizzati con le stesse regole. Ci sono poi altri 26 miliardi da spendere da qui al 2032 per opere “specifiche come l'alta velocità vera tra Salerno e Reggio Calabria e quella tra Milano e Venezia e altri 15,5 miliardi di Fondo europeo sviluppo e coesione.

Donne e giovani, “il partito di Draghi”

Sono le cifre di un piano articolato in sei missioni che dovrebbe dare una spinta al Pil di 3,6 punti nel 2026 (in aggiunta a quello che saprà fare al di là del Recovery) e far crescere l'occupazione di 3,2 punti (anche questi in aggiunta) nel triennio 2024-2026. Con un'attenzione particolare al Mezzogiorno, “non per una questione di campanili” ma perché “se cresce il Sud, cresce anche l’Italia": lì finirà il 50% degli investimenti. Solo uno “sforzo corale” permetterà di realizzare il piano, ha detto Draghi facendo appello allo “spirito repubblicano” del Parlamento e alla collaborazione degli enti locali cui in gran parte spetterà l’attuazione. “Il governo e la gestione del Piano, la governance come dice qualcuno - ha ironizzato il premier alzando gli occhi a destra e a sinistra dell’emiciclo - avrà il coordinamento al ministero dell’Economia e la cabina di regia a Palazzo Chigi”. Agli enti locali la supervisione dei progetti per un valore di ben 90 miliardi. Non sono sindaci e governatori a decidere i progetti che stanno dentro (e questo non è piaciuto affatto) ma saranno loro a seguire i lavori sui propri territori. Al centro del Prrr ci sono “la rivoluzione verde” con circa 70 miliardi (nella versione finale ce ne sono 2,78 in meno per le rinnovabili); 19 miliardi per la Sanità che sarà potenziata a livello territoriale e soprattutto domiciliare per cui entro il 2026 arriverà “al 10% degli over 65 che hanno bisogno di assistenza”; 50 miliardi per la digitalizzazione come chiave per dare “eque opportunità a tutti”. Sono i giovani tra i maggiori beneficiari del piano. Draghi annuncia la garanzia di stato sui mutui per la casa, per evitare di versare l'anticipo, 1 miliardo per le palestre a scuola e gli impianti sportivi, 650 milioni per il Servizio civile, 600 milioni per il sistema duale scuola-lavoro, 1 miliardo per la competenza scientifica delle donne. Misure per l'imprenditoria femminile, una clausola per l'assunzione di giovani e donne per le opere previste dal piano. E ancora: il cablaggio di 40mila scuole, un intervento su reclutamento e formazione degli insegnanti. Giovani e donne sembrano essere una felice ossessione nelle 273 pagine del piano. Un lavoro appena iniziato con il Family act della ministra Bonetti (Iv). Il Pd mette il cappello su “giovani e donne” e rivendica che il Piano è stato rafforzato su questi punti specifici.

Ma più dei progetti contano le riforme

Il premier elenca missione per missione gli obiettivi e nel libro “Italia domani” (le 273 pagine del Pnrr, acronimo un po’ ostile, disponibili sul sito del governo) si trovano tabelle, grafici, dettagli e cronoprogrammi. Soprattutto si capisce che il Piano non può prescindere dalle riforme. Da qui lo stallo di sabato con Bruxelles che chiedeva garanzie sulle riforme senza le quali poco o nulla di quanto descritto nel Piano potrà essere realizzato. La garanzie alla fine le ha dovute mettere Draghi. “Fidatevi di me, garantisco io” ha detto a Ursula von der Leyen. Si capisce bene perché il premier ieri ha affrontato il Parlamento con il dovuto rispetto istituzionale ma un di più di solennità e severità. Anche nel modi di porsi e osservare. Se falliamo questa volta, non ci sarà un secondo tempo. Le riforme al centro del piano sono quelle della pubblica amministrazione, con un primo decreto a maggio, e della giustizia, con l'obiettivo “ambizioso” di ridurre “l'inaccettabile arretrato” tagliando i tempi dei processi civili del 40% e di quelli penali del 25%. E ancora: semplificazioni e concorrenza (unita a “più protezione sociale”) con norme per spingerla in “settori tradizionali come il trasporto pubblico locale e strategici come le reti digitali e l’energia” insieme a misure per gli obblighi di gara per i regimi concessori. Parole che sono miele per chi da anni lavora sulla riforme e all’ultimo miglio qualcosa o qualcuno lo fa uscire dal tornante. “I riformisti oggi si sentono meno soli presidente Draghi” hanno detto Fregolent e Nobili, citando la prima l’Oscar per il miglior film Cloè Zhao e il secondo Federico Caffè. I deputati di Italia viva rivendicano pagina dopo pagina il nuovo Piano di ripartenza e resilienza. Draghi non ha citato la riforma fiscale, che il Pnrr impegna il governo a disegnare con una legge delega entro luglio e dove le posizioni nella maggioranza sono ancora molto distanti. Ha nominato invece l'assegno unico per i figli, primo passo di “Italia domani” e il Superbonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie su cui “non c'è alcun taglio” rispetto ai 18 miliardi già previsti dal piano di Giuseppe Conte e che arrivano fino a metà 2022. Per il 2023, che è quello che chiedono un po’ tutti, dai 5 Stelle al Pd e Forza Italia, sereno altri 10 miliardi e se ne riparla nella legge di Bilancio. Anche perché prima c’è da capire l’impatto delle norma sulla crescita. Il ministro Franco ha qualche dubbio. Ma soprattutto il Pnrr finanzia misure strutturali e non può essere l’alibi per altri bonus.

Il tono giusto & il Finanacial Times

Ogni volta Draghi dimostra di essere sempre più a proprio agio - ieri non ci sono stati litigi con il microfono - confidente e sicuro, padrone del tono di voce e delle occhiate distribuite qua e là nell’emiciclo. Senza eccessi e con intelligente ironia. Ieri ha colpito come un uomo di numeri abbia saputo fare appello in modo chiaro e scarno, senza iperboli, “al mio popolo”, agli “italiani”, all’orgoglio nazionale e allo “spirito repubblicano”. L’aula, appunto, è scattata in piedi in una standing ovation lunga un paio di minuti.

Questa è politica. Ma non basta. I partiti continuano a litigare in cerca delle rispettive identità. Dopo aver assistito “da lontano” alla stesura del Recovery Plan, potrebbero presto far sentire la propria voce. Sui primi decreti attuativi del Piano, ad esempio. A peggiorare il quadro, le tensioni sul nodo del coprifuoco dove Fdi e Lega si rincorrono a vicenda a colpi di raccolte firme e ordini del giorno. Solo che la Lega è, appunto, al governo. Le 800 mila firme contro il coprifuoco raccolte da Salvini hanno provocato la reazione del Pd. “Inaccettabile raccogliere firme contro le decisioni del governo di cui si fa parte” ha sottolineato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Il segretario Letta oggi avrà occhi solo per Salvini: cosa dirà e cosa farà in aula? Come potrà giustificare il doppio gioco? Per la seconda volta in tre giorni si fa sentire anche Giuseppe Conte, “intollerabile fingersi all’opposizione”. L’asse Pd-M5s-Leu sembra aver trovato nuova benzina per andare avanti. Ma il progetto Ursula, spingere la Lega fuori dalla maggioranza e tenere Fi, non è, per Draghi, la via d’uscita alle tensioni e alla minacciata paralisi. “L' Italia inadempiente con Mario Draghi diventa modello europeo” scrive il Financial Times. Ed ecco che le garanzie di Draghi a Bruxelles hanno a che fare con la durata del suo impegno in politica. Un impegno non a tempo.