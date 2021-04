Draghi come Forrest Gump, “un po’ stanchino”, stretto nella morsa tra Salvini e le regioni

E le Regioni. E Salvini. E i governatori. E i comuni. E Iv. E Forza Italia. E la Lega, che cannoneggia da dentro. E FdI, che spara a palle incatenate da fuori. E i ristoratori. E i loro dipendenti. E tutte le attività commerciali, variamente intese, che gridano nelle piazze solo e soltanto ‘Io apro!’. E i 5Stelle, incapaci di uscire dal marasma in cui sono finiti. E il caso Grillo, padre e figlio. E il caso Macina (Anna). E il Pd che, con il suo segretario, Enrico Letta, gli dice: “Però a Salvini ci devi pensare tu, eh? Lo devi rabbonire tu, ok?” (come se Togliatti avesse detto a De Gasperi “però coi fascisti ci parli tu, eh? Col Re pure, intesi? E col Vaticano”) – insomma, l’abdicazione totale dell’iniziativa politica, al netto, si capisce, di inutili lettere sullo ‘spirito del 1993’, che poi sarebbe lo ‘spirito di Ciampi’, tutt’altra epoca.

"Stupido è chi stupido fa"

Forse, proprio come Forrest Gump, in Forrest Gump – il quale, però, aveva corso molto, prima di dirlo, dalla costa dell’Atlantico a quella del Pacifico – anche Mario Draghi inizia a pensare di essere “un po’ stanchino”. Forse pure lui vorrebbe dire, come Tom Hanks, “stupido è chi stupido fa”. Certo è che gli assilli e i problemi quotidiani che riempiono la testa della ‘Sfinge’ – così lo chiamano, tutti, nei partiti – sono arrivati alla cima dei capelli. E iniziano a stancarlo.

“Sono peggio di Salvini”. L’ira delle Regioni si abbatte sul governo: scuola e coprifuoco i punti del contendere

Il nuovo decreto legge, quello sulle riaperture dal 26 aprile in poi (il Parlamento sta ancora discutendo ‘due decreti fa’, cioè non riesce a convertire in tempo i decreti del governo, ma questo è un altro discorso), non è solo il decreto che ha creato la prima ‘vera’ crisi nel governo Draghi, quando l’altra sera, la delegazione leghista si è astenuta. Che poi, in realtà, non è vero, la Lega, in cdm, non ha partecipato al voto, almeno così risulta dal verbale del cdm, ma Salvini e la sua macchina comunicativa sono degli assi: l’hanno trasformato in un ‘no’ sonoro davanti all’opinione pubblica. E’ stato, il nuovo decreto, anche quello che, ieri, ha fatto infuriare le Regioni. Tutte. La cui posizione, recapitata a Chigi è stata un sonoro ‘vaffa’ indirizzato al cospetto di Draghi. In politichese si traduce nella richiesta di ‘limare’ le misure del decreto legge, varato appena 24 ore prima.

L'ira dei governatori sul coprifuoco

In realtà, dopo il ‘dispetto’ di Salvini – che ha telefonato ai ministri obbligandoli a sconfessare un accordo già firmato, in cdm, il che ha ‘indispettito’, per usare un eufemismo, Draghi – è l’ora dell’ira dei governatori. Le Regioni chiedono – proprio come la Lega - di posticipare il coprifuoco alle 23 e una deroga ai servizi di ristorazione per permettere sia al chiuso che all’esterno le ore di pranzo e di cena. Insomma, il contrario della linea del governo. Il tira e molla, all’apparenza, lo vince Draghi, che ‘tiene duro’.

Il "tagliando" all'orario

Il limite di orario resta fissato alle 22 de la noche e sarà così almeno fino alla metà del mese prossimo quando - prima di lunedì 17 maggio e, probabilmente, sulla base del monitoraggio del 14 maggio - sarà fatto il primo “tagliando” al dl riaperture. “Anche perché prima di quel periodo non è previsto il passaggio del testo in Parlamento” spiega una fonte governativa come a dire: lì saranno dolori.

Solo allora, in base all’evoluzione dell’epidemia nel Paese e ai numeri delle vaccinazioni, si valuterà se introdurre cambiamenti. Probabile non si andrà avanti così fino al 31 luglio, data di scadenza del decreto, ma per ora il Governo tira dritto, ‘tiene duro’ nonostante l’ira di Regioni e Salvini.

Il nodo scuola

Ma è sul nodo scuola che si consuma lo strappo, annunciato dallo stesso presidente della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga (le regioni avevano il dem Bonaccini, alla loro guida, ora hanno eletto il leghista Fedriga, e c’è bella differenza, in peius: Bonaccini è un bonaccione emiliano, media, Fedriga è friulano, cocciuto come pochi): “l'aver cambiato in Cdm un accordo siglato da noi con i Comuni e le Province sulla presenza di studenti a scuola è un precedente molto grave” che ha “incrinato la reale collaborazione tra Stato e Regioni”. Un pan per focaccia al Draghi che ha rinfacciato a Giorgetti di essersi rimangiato, in poche ore, su diktat di Salvini, l’accordo sulle riaperture. La percentuale sulla presenza in classe dei ragazzi delle superiori in zona gialla e arancione è salita al 70%, rispetto al 60% inizialmente concordato con i governatori – rinfaccia Fedriga a Draghi che, a nome di tutti, esprime “amarezza” e la richiesta di “un incontro urgente prima della pubblicazione del provvedimento” criticando il metodo e il merito di un decreto che Fedriga chiede che venga “rivisto”. Ora, l’idea che Draghi si possa rimangiare una decisione presa è alquanto balzana e, infatti, da Chigi filtrano segnali in direzione opposta: ‘tenem dur’, appunto. L’auspicio delle Regioni è di poter ottenere, in ogni caso, un ‘tagliando’ del decreto – il cui testo ancora non c’è – a metà maggio, se i numeri dei contagi lo permetteranno.

Fino a metà maggo non si cambia

Draghi ha chiesto di fare uno sforzo ulteriore, ponendo un obiettivo minimo più alto (didattica in presenza dal 70% nelle zone gialle e arancioni, tra il 50 e il 75% nelle zone rosse, ndr) per cercare di far tutti meglio, ogni giorno”, come ha spiegato, paterna e materna, la ministra Gelmini. L’indicazione, che però potrà essere disattesa qualora non ci siano le condizioni per rispettarla, non cambierà: resterà il 70%. Così come resterà fissato alle 22 il coprifuoco. Almeno fino alla metà di maggio, quando “in base alla valutazione dell’andamento dell’epidemia su dati aggiornati si potrà pensare di riconsiderare le disposizioni per zone di rischio e rispettivi colori”, fa notare una fonte di governo.

Governatori irritati

Certo è che molti i presidenti regionali, da Fedriga a Luca Zaia del Veneto, da Giovanni Toti della Liguria a Michele Emiliano della Puglia, già in Conferenza Stato-Regioni si decidesse di scrivere al presidente del Consiglio, che i ben informati descrivono come “piuttosto irritato”, avevano chiesto all’esecutivo di cambiare il testo. Probabile che nei prossimi giorni le richieste arrivate dalle Regioni saranno al centro di un incontro tra i presidenti e la ministra Gelmini.

Il paso doble di Salvini crea tensioni dentro il governo come dentro la Lega. Giorgetti, perplesso, ‘non capisce’

Poi, come sanno anche i sassi, c’è lo scontro con Salvini. Il segretario della Lega resta sulle barricate e pur rinnovando “lealtà” a Draghi (“Non voglio certo far cadere il governo”, dice e ripete), ma lo incalza, lo pungola, lo indispettisce: “il governo ha disatteso l'accordo raggiunto con gli enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e studenti” lamenta Salvini come se, come premier, ci fosse un Conte qualsiasi. Uno che puoi esporre al pubblico ludibrio e vantartene pure. Il leader del Carroccio punta i piedi, ovviamente, soprattutto contro il provvedimento del coprifuoco alle 22, che - dice a mo’ di esempio – “mette a rischio la stagione estiva dell'Arena di Verona, anche con il limite di mille spettatori”. “Come lo scorso anno, l'Arena potrà avere la deroga su iniziativa della Regione Veneto” contro-replica il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che anche in cdm ha perso il suo proverbiale aplomb da ‘gatto mammone’ e si è scontrato, duramente, coi ministri leghisti.

Il problema della Lega e, in particolare, di Salvini, è sempre lo stesso: i sondaggi e la leadership del centrodestra. Berlusconi, ormai, è un fuoco fatuo all’orizzonte, una absentia (politica e sentimentale), più che una presentia, ma Giorgia Meloni c’è, lo martella tutti i giorni, lo marca stretto, lo assedia, lo sfotticchia e, soprattutto, gli ruba voti e consensi nei sondaggi e negli indici di popolarità (l’ultima è la Ghisleri: la storica sondaggista del Cav, la sola che – da sempre – non sbaglia un’elezione, continua a registrare il crollo della Lega e la rapida, fulminea, ascesa di FdI). Cose che, per Salvini, sono come il sangue per Dracula: linfa vitale. E così Il giorno dopo il 'beau geste' dell'astensione dei suoi ministri in Cdm, Salvini tiene la linea sul decreto Covid a costo di sfiorare una crisi di governo formale. Convoca la segreteria politica del partito - organo di cui fanno parte almeno una trentina di persone - e si fa confermare da tutti i dirigenti leghisti il sostegno alla sua battaglia sullo slittamento del coprifuoco alle 23 e sull'apertura dei ristoranti al chiuso in zona gialla. Come a dire a Giorgetti e ai suoi: sfiduciatemi, se avete coraggio, ma venite allo scoperto, che siete pure un po’ vigliacchi.

La questione "Grillo"

Poi, nel pomeriggio incontra per circa un'ora il suo vice, Giancarlo Giorgetti, dato tra i più scettici sull'astensione, e si dichiara soddisfatto della riunione, che ha per tema anche il Piano di ripresa e resilienza. La riunione è andata “molto bene, ci sono tanti progetti che sono stati accolti nel Recovery, altri ne aggiungeremo”, commenta con l'AGI il leader leghista. “La Lega resta assolutamente nel governo Draghi”, assicura Salvini, “siamo solo all'inizio” (e, onestamente, così appare più una minaccia…). Ma pur sbandierando “grande lealtà al governo, il segretario leghista non intende abbassare i toni, respingendo al mittente le aspre critiche di Pd e M5s. E anzi li alza nuovamente: in primo luogo, aprendo un nuovo fronte, chiedendo le dimissioni del sottosegretario M5s alla Giustizia Anna Macina, rea di averlo accusato di aver visto materiale giudiziario dell'inchiesta sul figlio di Beppe Grillo, Ciro, accusato di stupro e questo perché l'avvocato della ragazza che ha presentato denuncia contro Grillo jr è la senatrice leghista Giulia Bongiorno. Poi Salvini torna ad attaccare i 'rigoristi' al governo, Dario Franceschini e Roberto Speranza, accusandoli di “ipocrisia”, e criticando il ministro dei Beni culturali perché il coprifuoco rischia di mandare all'aria la stagione estiva dell'Arena di Verona. “La nostra fiducia è a Draghi, non è ai chiusuristi o ai 'pauristi’”, dice, tagliando sempre e solo questa mano.

Giorgetti imbarazzato

A chi gli chiede dell'imbarazzo di Giorgetti nell'annunciare l'astensione della Lega, Salvini risponde derubricando le ricostruzioni di stampa come “fantasie giornalistiche”. Entrambi gli staff, al termine dell'incontro pomeridiano, parlano di "clima sereno" e di "sintonia" tra i due leghisti. Mentre al termine della riunione, il ministro dello Sviluppo economico liquida con una battuta chi lo avvicina per chiedere la sua opinione sul tema del coprifuoco. “E' noto che io vado a letto presto” aggiungeva stile De Niro in C’era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone.

Nella Lega, in effetti, nel merito della questione riaperture, non sembrano esserci grandi divisioni. Tutto il partito sembra essere a favore dello slittamento del coprifuoco e di un allentamento delle restrizioni ai ristoranti. Così come tutti appoggiano la dura critica di Fedriga sulle scuole. Semmai, ci sono diverse sensibilità sul metodo: qualcuno trova controproducente il continuo alzare i toni di Salvini (“Così non si sale nei sondaggi, anzi il contrario”), oppure c’è chi ha fatto notare che l'astensione in Cdm poteva essere evitata, visto che l'accordo sul decreto era stato raggiunto in sede di cabina di regia e festeggiato da Salvini in via Bellerio solo pochi giorni prima. Insomma, schizofrenia acuta o incapacità di muoversi da ‘vero’ leader politico?

Salvini ha perso il magic touch?

Nei gruppi parlamentari c’è fermento, malumore, paure varie. C’è chi pensa che Salvini abbia perso il magic touch. Solo sul tema del rientro a scuola le posizioni sono unanimi. Durante la riunione dei leghisti, chi finisce nel mirino è la ministra azzurra agli Affari regionali, Gelmini. “Si comporta come una ministra del Pd”, protestano gli ex lumbard, accusandola di non essersi fatta garante in Cdm dell'accordo raggiunto tra governatori e esecutivo centrale.

I diktat del Capitano

E se a palazzo Madama prevale una certa assuefazione al diktat del Capitano perché “far scattare il coprifuoco alle 22 invece che alle 23 è francamente incomprensibile”, alla Camera si fanno ragionamenti più sottili. In nome della gradualità e della convivenza politica in una maggioranza di unità nazionale. “Abbiamo già ottenuto di riaprire il 26 aprile invece che a maggio - si spiega - e non era scontato considerati i numeri. Tra due o tre settimane, sempre che i contagi scendano, potremo mettere in discussione gli orari del coprifuoco. Una cosa per volta. A quel punto Giorgia Meloni non avrà più argomenti, Draghi glieli sta sfilando”.

Voci di dimissioni

Ma è una maionese impazzita quella che sta lavorando Matteo Salvini. Mercoledì sera, sussurrano parlamentari leghisti, “Giorgetti è stato ad un passo dalle dimissioni”. Perché la figuraccia più grossa è toccata a lui: come capodelegazione della Lega aveva preso parte alla cabina di regia dello scorso venerdì che aveva infranto il tabù di “aprile in rosso” e sdoganato il tema delle riaperture finora bloccato da un pezzo di governo e da un plotone di virologi ed epidemiologi. E’ stata, quella, una decisione politica e “un rischio ragionato” che Draghi ha avuto il coraggio di assumere dovendo però fare molta attenzione a trovare una mediazione tra le fosche previsioni degli esperti e spinte opposte: ad aprire dei partiti di centrodestra e Italia viva, a tenere ancora chiuso di quasi tutto il Pd e 5 Stelle e Leu.

"Tiriamo dritto"

La Lega, infatti, lo stesso Salvini, ha potuto usare lo scalpo delle riaperture nelle sue dichiarazioni e interviste e nelle piazze. Poi mercoledì il dietro front: la lunga trattativa al telefono Draghi-Salvini nella stanza accanto a quella del consiglio dei ministri riunito e in attesa; il “tiriamo dritto” di Draghi; l’annuncio sconfortato di Giorgetti che ha dovuto smentire sé stesso telecomandato dal suo leader al telefono. In quel “non possiamo votare, per ragioni che non sto qui a spiegare” c’è tutto il problema della Lega. Cosa sta combinando il suo leader? I fronti aperti e incerti di Salvini ormai sono tre: quello interno, dove qualcuno comincia a soffrire l’attivismo e l’ossessiva ricerca mediatica del leader (nota come “l’ansia da prestazione”); quello con l’alleata-rivale Gorgia Meloni che cresce nei sondaggi facendo battaglie aperturiste ma anche portandosi avanti nei dossier che contano, ad esempio la rete 5G. Il terzo è quello interno alla maggioranza dove un pezzo di Pd e 5 Stelle hanno preso la palla al balzo e hanno cominciato a segare l’albero dove è seduto il Carroccio immaginando un Draghi 2 senza la Lega ma con Forza Italia e ottenendo anche il risultato di spaccare cosi l’unità del centrodestra. Non è un caso che sia stato il ministro Franceschini (Pd) mercoledì durante il consiglio dei ministri, dopo che Giorgetti aveva comunicato che non avrebbero votato il decreto, a tornare sul punto chiedendo col dito alzato: “Non ho capito bene, quindi cosa fa la Lega, si astiene, vota contro…”. A quel punto il premier, che ne avrebbe fatto volentieri a meno, ha dovuto dire quello che ha detto: “E’ un precedente grave, non si può smentire quello che è stato deciso insieme. E’ un pessimo messaggio”. Parole dure.

L’azzardo di Salvini

Ora, non è chiaro dove voglia arrivare l’azzardo di Salvini. Ha convocato, da remoto, l’ufficio di presidenza del Carroccio per rassicurare le truppe su quanto stava succedendo perché le voci “Matteo vuole staccare la spina” stavano aumentando, soprattutto al Senato. Ha attaccato Draghi sulla scuola. L’effetto immediato è stato che un suo fedelissimo, il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga che guida la Conferenza Stato-Regioni ha convocato una riunione per le 15 del pomeriggio. Nel frattempo, sempre Salvini ha acceso un altro fuoco chiedendo le dimissioni della sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina (M5s) che ieri mattina in un’intervista ha buttato là un concetto che tutti hanno elaborato ma nessuno aveva ancora esplicitato: “La senatrice Giulia Bongiorno, che è anche il legale della giovane stuprata e per cui è a processo il figlio di Grillo, agisce da legale o da senatrice della Lega?”. Il sospetto di Macina nasce dal fatto che “Salvini ha detto di essere a conoscenza di dettagli dell’inchiesta noti solo a chi detiene il fascicolo”. Un altro incendio da spegnere, per Salvini, o da far divampare? La seconda, si può dire, dato che l’ordine è stato di chiedere le dimissioni ‘immediate’ della Macina che a sua volta ha subito la ‘lavata di capo’ del ministro Cartabia che le ha fatto uno shampoo di non poco conto.

A questa evidenza dei fatti il premier Draghi si è opposto chiedendo comunque a tutti di fare “uno sforzo in più”. E così si è passati dal 60% obbligatorio al 70%. Sindacati e associazioni temono: “E’ una follia, si alzeranno i contagi”.

Salvini si occupa pure di PNRR, ma lì c’è Draghi…

Ieri sera Salvini ha incontrato ministri e sottosegretari per fare il punto sul PNRR che lunedì Draghi presenterà al Parlamento dopo ore e ore di riunioni con i gruppi e i singoli ministri. Meloni denuncia che “di questo PNRR sappiamo ancora meno di quello di Conte”. In realtà i parlamentari hanno a disposizione già varie schede di approfondimento. “Tutto bene, ci sono molti progetti della Lega. Altri ne aggiungeremo” ha detto Salvini alla fine della riunione. Sapendo bene però che nulla potrà essere aggiunto al PNRR una volta presentato e che quell’atto – cruciale per l’Italia quanto per il governo – sarà nella piena, totale e assoluta disponibilità di Draghi per ottenere due effetti combinati e disposti: rimettere se stesso al centro della scena, al di là delle gelosie e ripicche tra partiti e, soprattutto, spiegare agli italiani che se risaliranno la china – sociale ed economica, stavolta, non solo epidemiologica – dello sviluppo e della crescita il merito sarà soltanto suo, del premier che oggi si sente ‘un po’ stanchino’, ma aspetta solo di veder votato il PNRR e arrivare i soldi del Recovery per dire agli italiani: ‘sono Forrest Gump, il vostro eroe’.