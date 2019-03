[Il caso] Di Maio “perde” la Tav, Salvini “vince” la legittima difesa. E sono prove tecniche di crisi di governo

Dicono i fedelissimi, cui ovviamente nulla sfugge del corpo del Capo, che “si vede dalla gamba” quando il Capitano è nervoso, “la muove in continuazione, un tic, un modo per concentrarsi”. Stando dunque ai fedelissimi, Salvini è in queste ore molto nervoso. Lo era lunedì quando ha cambiato agenda e si è precipitato alla Camera per presentare un disegno di legge per tenere in carcere chiunque spaccia, anche 2 grammi di hascisc. Lo era ieri, in quell’ora che è stato in aula alla Camera per seguire le votazioni sulla legge obiettivo di Salvini: la difesa è sempre legittima quando c’è qualcosa o qualcuno che provoca “grave turbamento” all’interno della proprietà privata. Sarà il magistrato, semmai, a dimostrare il contrario e non più il proprietario dell’abitazione, o del negozio, che si è difeso. Sarà necessario un terzo passaggio al Senato “ma entro fine marzo la legittima difesa sarà legge, dalle parole ai fatti” ha assicurato il segretario della Lega.

Il nervosismo nella gamba

Ed è stato nervoso soprattutto ieri, in mattinata, durante l’ennesimo vertice a palazzo Chigi sulla Tav con il premier Conte, il vicepremier Di Maio e il ministro Toninelli, quando ha detto: “Ora basta, bisogna decidere e andare avanti, Giuseppe (Conte, ndr), prendi tu in mano la situazione ma andiamo avanti che altrimenti andiamo tutti a casa”. A quel punto Toninelli avrebbe messo sul tavolo le dimissioni e solo la mediazione di Conte le avrebbe congelate. Il premier, un po’ scosso, è uscito in piazza Colonna, dove si affaccia palazzo Chigi, e a favore di telecamere ha annunciato che “entro venerdì sarà presa una decisione. Siamo all’ultima fase, quella più squisitamente politica e adesso, oltre al percorso di razionalità tecnica, seguiremo anche un percorso di razionalità politica. Non accetto che sul tavolo pesino posizioni pregiudiziali di M5s e Lega”. Da qui a venerdì a palazzo Chigi è riunito un tavolo permanente, una trattativa a oltranza che insieme ai tecnici farà nuovamente la valutazione costi-benefici. Non solo in termini di chilometri e galleria ma anche di opportunità politica.

Di Maio nell’angolo?

Ed è questa la grande novità. L’accelerazione che Salvini ha imposto consapevole di “spingere nell’angolo l’amico Luigi (Di Maio, ndr)” e di mettere a rischio la tenuta stessa della maggioranza. Un’accelerazione di cui possiamo già adesso immaginare l’esito: il governo darà il via libera ai bandi per le gare per i cantieri dell’alta velocità Torino-Lione che entro l’11 marzo il consorzio italo-francese Telt dovrà indire per non perdere qualcosa come 300 milioni di finanziamenti europei. Di Maio potrà continuare a dire che “i bandi sono revocabili entro sei mesi senza penali” e cercare di prendere ancora tempo fino alle Europee. Ma è chiaro che da questo passaggio non sarà più possibile tornare indietro e che quindi la Tav, versione mini o maxi, ma si farà. Un vero e proprio tsunami per l’elettorato 5 Stelle e per buona parte dei parlamentari che considerano “identitaria” e “mandatoria” la battaglia contro l’alta velocità. Almeno tanto quanto le Autonomie per la Lega. Solo che le Autonomie si faranno. E l’alta velocità pure.

l rischio effetto boomerang

Dunque Salvini decide di portare a casa le partite più importanti ora sul tavolo. Ed è proprio questo che gli fa ballare la gamba in segno di grande nervosismo: sa di non essere più in grado di dare garanzie sulla tenuta della maggioranza; Di Maio gli ha detto chiaramente di non poter dare neppure lui garanzie sulla tenuta del Movimento.Anche perché nelle ultime ore si sta facendo strada il timore, meglio dire il terrore, di aver sbagliato il timing nella concessione del reddito di cittadinanza. Da oggi comincia l’iter per la presentazione delle domande nei 13 mila uffici postali e nelle migliaia di Caf (centri assistenza fiscale) ma è ancora tutto molto in alto mare, l’erogazione del sussidio è già slittata di un mese (da maggio e non più da aprile secondo le ultime simulazioni) e prende corpo il rischio che aprile e maggio - anziché essere il momento di massimo consenso per i 5 Stelle grazie alla realizzazione, finalmente, della misura bandiera che darà aiuto a poveri ed indigenti - facciano invece da sfondo ad un clamoroso effetto boomerang.

Tre possibili rischi

Per almeno tre motivi, tutti denunciati tra lunedì e martedì nelle audizioni in Commissione Lavoro alla Camera dei vari soggetti interessati al decreto, dall’Inps a Poste, dalle Regioni alle associazioni di categoria passando per i sindacati. Il primo: il decretone, e dunque le regole per la concessione del sussidio, saranno definitive solo a fine marzo (la conversione deve avvenire entro il 28) e da qui ad allora le domande seguiranno criteri che non sono quelli definitivi. Cosa succederà di quelle domande? Dovranno essere istruite di nuovo? Il secondo: se le domande saranno milioni, quelle realmente elargite saranno molte meno, secondo alcune stime due milioni e 700 mila invece dei 5 milioni promessi. E si sa che la delusione per un’illusione negata può essere peggiore della rabbia. La terza causa di un possibile effetto boomerang è che la parte “produttiva” del reddito, ovverosia quella che dovrebbe aiutare i disoccupati a trovare posti di lavoro, non riesca per diversi mesi a produrre gli effetti sperati: il capitolo navigator, i 10mila coach e tutor che dovranno far funzionare i centri per l’impiego, è ancora in alto mare.

Effetto Zingaretti

L’accelerazione di Salvini è maturata lunedì, il terzo giorno di una serie - per lui - “negativa” di notizie. Sabato la marcia solenne dei 250 mila a Milano contro il razzismo. Domenica il successo di pubblico delle primarie del Pd che hanno resuscitato una vera opposizione con un leader e dato corpo ad un pezzo di paese che ha voluto testimoniare il proprio essere “contro” questo governo. Lunedì poi la mossa del cavallo di Zingaretti: la decisione di andare a Torino, incontrare il governatore uscente e nuovamente ricandidato Chiamparino e mettere il cappello sul dossier Tav. “Non fare la Tav vuol dire affossare il nord” ha detto il neo segretario, una frase che è stata una coltellata per Salvini e i suoi elettori del nord Italia. E’ successo che in poche ore è cambiato lo schema di gioco della politica italiana. E una “faccenda” che per otto mesi si è risolta nello scontro più o meno carsico Lega-5 Stelle, da lunedì è tornata ad essere una partita a tre. Con il Pd in fase di recupero (19,8%), i 5 Stelle ormai in discesa libera, dopo il voto in Abruzzo, e assestati intorno al 22% e la Lega “sicura” tra il 34 e il 36%. A questo punto Salvini, fino a quel momento sempre molto generoso con Di Maio “utile” per continuare nell’operazione di prosciugamento di Forza Italia e anche dei 5 Stelle, si è trovato lui, inaspettatamente, nell’angolo. Stretto da una parte da un imprevisto Zingaretti che anziché attorcigliarsi nelle perverse dinamiche interne del Pd ha iniziato una battaglia in campo aperto sui dossier che contano, la Tav, e ieri il lavoro e l’industria (visita ad una fabbrica di eccellenza nel settore Green ma in crisi) permettendosi di dare lezioni nel nord padano. Dall’altra parte, imbrigliato da Di Maio ostaggio delle tante anime del Movimento. Salvini ha dovuto rompere subito questo accerchiamento. Da qui l’accelerazione su Tav e l’incasso sulla legittima difesa.

Rischio scissione

Ieri mattina a palazzo Chigi quando Salvini, di fronte all’ennesimo muro contro muro, ha detto “mi spiace ma ora basta, la Tav si deve fare”, Toninelli ha messo sul tavolo le dimissioni ed è sparito. Di Maio ha spiegato che “così non ce la faccio”. Conte si è fatto carico della mediazione. Ma stavolta c’è un cronoprogramma ineludibile. Toccherà al professore cercare le parole giuste per far digerire il via libera agli appalti della Tav. “I 5 Stelle sono in grande difficoltà, sono divisi e, al di là del buon rapporto con Di Maio, è evidente che altri stanno cercando ogni occasione per rompere” diceva ieri una fonte leghista che siede al governo. “Oltre il Tav - aggiungeva un’altra fonte di governo - Di Maio è in pressing anche per il reddito, siamo nel caos e siamo molto preoccupati”. I malumori nel Movimento sono tanti. E se uno come Stefano Buffagni, sottosegretario, è arrivato a dire “se passa il Sì possiamo andarcene a casa”, va registrato il silenzio prolungato di Di Maio.

Come un panzer

Sempre per l’effetto Zingaretti, Salvini ha deciso di cavalcare a più non posso il tema sicurezza, ancora garanzia di consenso. Ignorando del tutto i mal di pancia stellati. Si è aperto un nuovo fronte sulla droga (5 Stelle favorevoli alla liberalizzazione delle droghe leggere; Salvini invece vuole tenere in carcere tutti i pusher). Nelle votazioni sulla legittima difesa (oggi il via libera della Camera in attesa dell’approvazione finale al Senato prevista entro marzo) sono mancati ben 35 voti grillini, deputati assenti senza un motivo. Nel pomeriggio è stato fatto circolare tra i banchi dei 5 Stelle un dossier interno a firma della deputata Rina De Lorenzo che bolla come “anticostituzionale” la legge sulla legittima difesa. “L'abolizione della proporzione tra offesa e difesa - si legge nel testo - fa sì che la difesa sia sempre legittima anche in caso di reazione difensiva sproporzionata. Tale presunzione assoluta è costituzionalmente illegittima in quanto finirebbe con l'essere postulata come esistente sempre e quindi anche nei casi in cui una proporzione non esiste”. Argomenti di peso che marcano una differenza netta nel gruppo parlamentare. Da qui ad una scissione il passo è lungo. Forse improponibile. Fatto sta che ieri il Pd faceva opposizione alla legittima difesa, dai banchi delle destre erano tutti d’accordo e dai 5 Stelle nessun intervento. Salvini non teme per i numeri alla Camera dove è già garantito il soccorso azzurro di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Al Senato, si sa, è un’altra storia. Ma ieri per un pomeriggio in aula si è rivisto il vecchio bipolarismo.