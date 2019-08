Marina Di Pietrasanta - Leader è sempre stato. Adesso ha anche messo giù un “programma politico” molto chiaro – ad esempio “abbasso i poteri forti, statalizziamo tutti i servizi, le autostrade devono essere del popolo” – e anche politicamente molto corretto nel modo di porsi, di parlare, calmo, sorridente, le cose più pesanti dette con il sorriso e le parole più leggere. E’ solo un problema di quando. Con quanti e per quanti. Ma è evidente che Alessandro Di Battista torna alla politica attiva alla guida di quel che resta del Movimento 5 Stelle.

Matteo Salvini lo ha capito perfettamente tanto che si rivolge più a Dibba che a Di Maio, ormai consapevole che il collega vicepremier ha preso una deriva che sarà complicato invertire e che, a prescindere da quando si andrà a votare non sarà più Giggino il suo competitor. Se “Di Maio è una brava persona” e “corretta”, Di Battista è da qualche giorno il “vacanziere più pagato d’Italia”, nonché un “chiacchierone a pagamento”.

Corsa a tre per la leadership del Movimento

Così la serata al Caffè della Versiliana, camicia bianca con maniche arrotolate, intervistato da Pietrangelo Buttafuoco seguendo il canovaccio dell’ultimo libro “Politicamente scorretto”, diventa il test perfetto per capire chi avrà la meglio nella corsa a tre per la leadership del Movimento “di governo”. Tra Di Battista. Di Maio che dice “basta litigare, pensiamo a governare” perché ha visto che fare la brutta copia del Dibba e attaccare a testa bassa la Lega e Salvini lo fa scendere ancora nei sondaggi (intorno al 15%). Oppure Giuseppe Conte, che da qualche settimana s’è messo a fare il premier, assumemdo, anche nei modi, una certa leadership che lo fa restare il più amato della scena politica italiana.

Una serata “borghese”

E’ la quinta volta che Di Battista è ospite della Versiliana, il teatro con spazio caffè ricavato intorno alla villa e nella pineta dove D’Annunzio ha scritto tra le sue poesie più belle (La pioggia nel pineto) quando soggiornava nella parte nord della costa toscana. Le prime quattro volte in occasione della festa che “Il Fatto quotidiano” organizza ogni anno a fine agosto, un raduno di appassionati e tifosi che hanno confuso il giornale con il Movimento e viceversa. Spazio teatro pieno nei posti in piedi (700) e in piedi, scene di vero delirio. L’anno scorso Dibba aveva riempito, un po’ meno ovviamente, anche collegato via Skype dal centro America. Ieri sera è stato il primo esperimento al di fuori dello spazio “amico” della festa del Fatto. Nel primo week end di agosto e da tutto esaurito, in orario serale e non pomeridiano. Dunque la prima annotazione va data su pubblico, numeri e accoglienza: posti liberi tra le 400 sedute del Caffè, nessuno in piedi, pubblico attento ma abbastanza avaro di applausi (tranne qualche occasione). Nulla a che vedere, quindi, con i bagni di folla dei precedenti incontri in cui il Dibba scamisato si offriva anima e corpo ai suoi fans. Piuttosto un leader politicamente molto corretto, che ha deciso di “imborghesirsi” un po’ per vedere di riuscire a parlare e andare anche oltre i Dibba boys and girls. Da questo punto di vista si può dire che l’esperimento sia riuscito.

Quasi un faccia a faccia a distanza

Certo, difficile competere nell’attenzione mediatica con un Salvini che quasi nelle stesse ore era padrone della consolle al lido Papeete beach a Milano marittima e nei panni del deejay inaugurava la Festa della Lega: tra la riviera romagnola e la pineta di D’Annunzio, nei numeri è chiaro che vince il Papeete. Ma possiamo immaginare che Salvini non ha perso una parola di quelle dette dal Dibba. Quando ha spiegato che non solo torna in politica ma “è già tornato” e che la pausa di riflessione post europee è stata proficua ed è terminata. Soprattutto quando si è rivolto al leader leghista. “Non sono pagato in rubli, sono contro la sanzioni alla Russia, sono alleato ma non suddito, c’è una bella differenza. Invece Salvini mi attacca sul personale, Io sollevo questioni politiche da pubblico cittadino, non pagato da denaro pubblico come fa lui, ma pago le tasse e contribuisco a pagare lo stipendio a Salvini. Per cui mi risponda su questioni politiche”. Ad esempio “mi risponda quando lo attacco sulla sua viltà rispetto ai Benetton, alla nazionalizzazione delle autostrade, ai suoi tradimenti rispetto al Tav - ha aggiunto -. Mi sento tradito quando fa il lacchè con gli americani. Questo a me indigna e sono questioni politiche e non personali”. Applausi tiepidi e assai limitati. Quello della Versiliana è per lo più un pubblico di centrodestra. E quando il 18 agosto arriverà Salvini, si potrà misurare bene l’eventuale distanza di popolarità tra i due leader.

L’attacco frontale a Salvini

E’ Salvini il filo rosso che lega i circa 70 minuti del dibattito. “Dimostrarsi forte con i deboli è sempre facile” lo attacca a proposito di “zingaraccia” e le offese al videomaker di Repubblica che ha ripreso la gita in moto d’acqua (della polizia) del figlio. In realtà Salvini è bravo soprattutto a fare una cosa: “Vi distrae dalle cose serie e importanti” trovando un tema “più facile”, più di pancia”. Così non risponde ai militanti “sui 49 milioni, sulla Russia, su Siri e Arata, Salvini non risponde o si mette a parlare d’altro. Credo che gli elettori della Lega dovrebbero semplicemente incazzarsi e pretendere delle spiegazioni. Così dovrebbe fare un cittadino responsabile, partecipe ma non tifoso a prescindere del proprio partito. E’ sbagliato cercare tifosi in politica”. Sulla flat tax, ad esempio, sul cui principio concorda. “E’ chiaro – dice Di Battista – che Salvini non la vuole: non dice mai dove prende i soldi per poi accusare alla fine l’Europa o i grillini di averla impedita. Troppo facile così, non dovete abboccare”.

In cerca di pretesti

La verità, secondo Dibba, è che la Lega e Salvini, pur avendo firmato un contratto, sono “ormai da mesi sempre in cerca di pretesti per farlo saltare. Mi dispiace perché invece il Paese ha bisogno di un governo. Pensavo che la Lega fosse molto più contro determinati giochi di potere e contro un determinato sistema, invece giorno dopo giorno sta mostrando un lato diverso, più camuffato rispetto al Pd, del potere sistemico”. Nessuna profezia su quanto andrà avanti questa strana maggioranza, di sicuro però “non ci potrà mai essere un’alleanza con il Pd che ha tradito tutti i valori della sinistra”. Di Battista sa benissimo che se la Lega è al 38%, il Pd è al 23%, è quello di Zingaretti il secondo partito che sta riportando a casa chi ha provato a credere nel Movimento.

Il programma del suo governo

Qualora mai dovesse toccare a lui di guidare il Paese – il libro “Politicamente scorretto” è il suo manifesto politico – saprebbe bene cosa fare. “Bisogna rafforzare lo Stato, rafforzare le aziende di Stato. Contro le multinazionali serve più Stato, i profitti delle concessioni autostradali devono tornare al popolo, altro che concessioni ai privati”. Dibba è convinto che “il principale nemico sia il liberismo” e a supporto del suo ragionamento cita “tre uomini di Stato come Olivetti, Mattei e Borsellino”. Da parte del relatore nessuna richiesta di chiarimento in merito. O sottolineatura circa il fatto che, ad esempio, sia Olivetti che Mattei ebbero a cuore certamente il bene comune ma prima di tutto e soprattutto il profitto. In quanto entrambi veri imprenditori”.

Il secondo principale nemico sono “i poteri forti di cui è ancora ricco questo Paese” e di cui fornisce qualche dettaglio: “Montezemolo, De Benedetti, Caltagirone, Malagò, Fabio Fazio”. E come ci si deve comportare con i poteri forti se si vuole veramente abbatterli? Come ha fatto lui, ovviamente: “Raccontando la verità”. Ad esempio che una volta a Fiumicino lo ha avvicinato il numero 1 del Coni Giovanni Malago’ “per chiedermi con chi stessi parlando al telefono e vi assicuro che parlavo con uno più importante di Malagò ma non glielo volli dire. Poi arrivò Montezemolo e lo portò via dicendo che tanto io ero contro di loro…”. O quella volta che lo invitò Fazio in trasmissione e lo pregò, fuori dal camerino, di “andarci piano nell’intervista per evitare cause. Ovviamente come me lo disse, una volta seduto in diretta, io cominciai ad attaccare Berlusconi”. Dire “la verità” è la morale, “ti mette sempre al riparo dai poteri forti”. Un po’ troppo semplificata come ricetta, tanto che il pubblico concede pochi e timidi applausi.

Contro i conflitti di interesse

Seguendo il più liso canovaccio, nella classifica dei nemici dopo i poteri forti c’è il conflitto di interessi. E la corruzione che “oggi non è più la mazzetta ma la consulenza. Segnatevi questa cosa”. Cioè, secondo Di Battista, chi fa consulenze, magari conosce qualcuno e va in giro a bere Spritz “secondo il cliché di questa nuova Repubblica di cui la Lega è interprete assoluta”, è “un moderno corrotto”. L’esempio più eclatante è stato Barroso, l’ex numero 1 europeo, che “lasciata Bruxelles è diventato top manager di Goldman Sachs. Come potrebbe fare il presidente della Bce”. La nuova corruzione, dice, “sono gli incarichi a fine mandato a chi ha favorito o fermato leggi”. Parole durissime come quelle contro l’ex presidente Giorgio Napolitano – una vera ossessione pr Dibba – “il garante di ogni imperialismo e capitalismo, da quello sovietico a quello americano a quello finanziario”. E contro certi intellettuali di oggi. Come lo scrittore Saviano: “Troppo facile andare a trovare Assange quando era politicamente corretto. Poi, dopo, Saviano è però scomparso. Troppo facile per Salvini fare l’illuminato dando soldi a Radio Radicale che invece dovrebbe essere aiutata con i propri soldi”. Ancora una volta, il relatore evita ogni contraddittorio, in questo caso elemento di oggettiva verità: perché la Rai non fa il famoso bando, e relativa gara, per mettere sul mercato il servizio pubblico delle cronache e dirette parlamentari che sono il cuore del palinsesto di Radio Radicale?

Intanto dal Papeete…

Intanto, in questo ideale confronto a distanza coast to coast, Salvini detta ultimatum, i soliti: “Basta con i No dei 5 Stelle, servono i Sì altrimenti andiamo a casa e facciamo da soli”. Nell’elenco aggiunge un altro elemento molto destabilizzante per Di Maio: la Lega vuole dare via libera alle trivelle perché “da qui al 2030, il settore vale 13 miliardi e interessa 57 imprese e 100mila lavoratori”. I posti di lavoro sono la leva anche su Ilva, per chiedere a Di Maio che si dia da fare per trovare una mediazione con Arcelor Mittal, che invoca l'immunità penale. La manovra deve essere “coraggiosa”. Il governo “case sui temi, sui No” è il tormentone. Ea settembre sarà necessario “un rimpasto di governo”. La lista è sempre la stessa: Toninelli, Costa, Trenta.

In settimana ci sarà l’ultimo stress test per il governo: decreto sicurezza e mozione sulla Tav. Poi 38 giorni di ferie. Tranne per i leader. Salvini farà, al solito, il giro d’Italia, nella campagna elettorale permanente. Quello della Versiliana è per lo più un pubblico di centrodestra. E quando il 18 agosto arriverà Salvini, si potrà misurare bene l’eventuale distanza di popolarità tra i due leader.