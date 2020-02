Imbarazza il Pd la candidatura in Campania di De Luca: “Con o contro il centrosinistra”

Se per il centrodestra le spine stanno nella candidatura dell’ex governatore Stefano Caldoro, scelto ufficialmente da Silvio Berlusconi, a cui spetta la candidatura campana, ma osteggiato dagli azzurri campani che fanno riferimento a Mara Carfagna e da Matteo Salvini, per il centrosinistra il problema è il governatore attuale Vincenzo De Luca. Che ieri ha confermato ufficialmente nel suo classico appuntamento di “Lira tv” – che quando si parla di De Luca vale quasi più di un bollettino ufficiale della Regione - che si candiderà per le prossime elezioni regionali in Campania per "far proseguire il lavoro immenso avviato in questi anni".

Le dichiarazioni di De Luca

Le parole del governatore campano sono quelle di un candidato a tutti gli effetti: "Ricorderò sempre ai cittadini la condizione nella quale abbiamo dovuto lavorare. Il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio c'è stato solo a dicembre dello scorso anno. Fino a dicembre non abbiamo potuto muovere una foglia perché non avendo i conti in ordine la Corte dei Conti ha bloccato qualsiasi assunzione, quindi quanto fatto è stato fatto con un personale di venti anni fa. Devo anche ricordare che ogni anno buttiamo a mare 600 milioni di euro di interessi che dobbiamo pagare sui debiti dei decenni precedenti; provate a immagine cosa avremmo potuto fare se avessimo avuto la disponibilità di questi 600 milioni di euro. Avremmo dato asili nido gratis a tutti i cittadini, magari sotto una certa soglia di reddito, e poi aiuti alle famiglie povere, alle donne. In questo contesto è un miracolo quello che abbiamo realizzato - tanto è stato un miracolo che ci hanno hackerato il sito della Regione Campania perché come è noto su quel sito parliamo solo dei fatti".

Insomma, parole che non lasciano il minimo dubbio sulle intenzioni del vulcanico governatore campano. E il Pd, almeno per ora, ha dovuto prenderne atto spiegando che De Luca è il suo candidato.

Convivenze problematiche

Ma. Ma c’è tutto un mondo che vuole un “campo largo” e che ha i suoi punti di riferimento nel sindaco di Napoli Luigi De Magistris, la cui convivenza con De Luca è molto problematica, non da oggi, per usare un eufemismo morbido. Un mondo che metterebbe insieme tutto il centrosinistra, gli arancioni di De Magistris e l’area pentastellata che fa riferimento al presidente della Camera Roberto Fico, che si metterebbero tutti insieme contro il candidato del centrodestra.

De Magistris candidato?

Con che nome? Nulla di ufficiale, De Magistris rimanda ogni scelta sul nome al futuro, ma è chiaro che – avendo esaurito il numero massimo di mandati come sindaco di Napoli – tutti gli indizi portano direttamente a lui, che peraltro non dice un no secco e per ora conferma solamente la presentazione di una lista alle regionali che fa riferimento a lui.

Sandro Ruotolo per le suppletive

E questa storia del “campo largo” – che replicherebbe (addirittura con il MoVimento Cinque Stelle in più) lo scherma utilizzato per la candidatura del giornalista Sandro Ruotolo per le suppletive di domenica prossima nel collegio senatoriale di Napoli 7 – San Carlo all’Arena per sostituire il professore universitario di geologia e padre degli studi sulla Terra dei Fuochi Franco Ortolani – è l’argomento massimo dei detrattori di De Luca.

De Luca con o senza il Pd

Che, dal canto suo, replica con il suo personalissimo “campo largo”, che allargherebbe la coalizione del centrosinistra al sindaco di Benevento Clemente Mastella. Che ha un ottimo feeling con il governatore, che lo appoggia per l’opera nella sua città e che ha già fatto sapere che oggi per lui la sua priorità è stare dalla parte opposta rispetto a quella dove starà Matteo Salvini. Che, per l’appunto, in Campania è quella di Vincenzo De Luca. De Luca ha già fatto sapere che lui si candiderà comunque, anche contro il centrosinistra ufficiale ed è uno che – se lo dice – poi lo fa davvero.

Il caso Salerno

Vale la pena, al proposito, di rileggersi l’andamento delle elezioni nella città del governatore, Salerno – quasi una piccola Svizzera campana – dal 1993 ad oggi, cioè tutte le elezioni con il voto diretto per il sindaco. Nel 1993 De Luca, candidato del Pds, vinse al ballottaggio contro l’avversario democristiano; nel 1997 trionfò al primo turno con il 71,32 per cento dei voti contro l’avversario del Polo delle libertà; nel 2001, quando non potè candidarsi direttamente, appoggiò il diessino Mario De Biase che vinse al primo turno contro il candidato della Casa delle libertà con il 55,1 per cento dei voti.

Le vittorie di De Luca

Nel 2006, il capolavoro di De Luca, che è quello che dovrebbe fare riflettere molto chi pensa a una candidatura alternativa che prescinda da lui oggi: il centrosinistra ufficiale, compresi un po’ di Ds, gli contrappose il rappresentante della Margherita, ex presidente della Provincia di Salerno ed eurodeputato Alfonso Andria mentre lui corse da solo con le liste “Progressisti per Salerno” e “Salerno dei giovani”. Morale della favola: vinse De Luca al ballottaggio, solo contro tutti.

Nel 2011 nuovo trionfo di De Luca al primo turno con il 74,42 per cento dei voti e – dopo l’elezione a governatore nel 2015 – nel 2016 il candidato scelto da De Luca Vincenzo Napoli è diventato sindaco al primo turno con il 70,49 per cento dei suffragi. Quindi sembrano davvero poco credibili i tentativi di convincere il governatore a non candidarsi. Lui ci scherza: “In cambio mi hanno offerto anche la presidenza dell’Onu”.

E, in realtà, anche l’unica presidenza di cui si è parlato veramente sui giornali, quella di Fincantieri, sembra assolutamente improbabile. Il tandem fra l’amministratore delegato Giuseppe Bono – oggi il numero uno fra i manager di Stato – e il presidente Giampiero Massolo funziona benissimo, fra i due c’è feeling umano e aziendale e i due caratteri, pirotecnico Bono e ambasciatore anche nell’animo Massolo, è perfetto.

Soprattutto, in questo momento, la possibile alternativa a cui si penserebbe per Massolo, la presidenza di Leonardo, è molto meno “pesante” e prestigiosa di quella di Fincantieri. Detto questo, è anche vero che – quando De Luca fu sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti nel governo di Enrico Letta – nonostante le scintille fra De Luca e il “suo” ministro Maurizio Lupi, che non gli dava le deleghe e a cui De Luca disse che somigliava a Mariangela, la figlia di Ugo Fantozzi, i rapporti con Bono furono ottimi.

Anzi, De Luca, sempre attento alle eccellenze italiane e a chi crea lavoro, più di una volta fece interventi “forti” al varo di navi Fincantieri, schierandosi dal lato dell’azienda e di Bono. Ma, per l’appunto, da qui a diventare presidente di Fincantieri c’è di mezzo il mare. Nel senso letterale della parola. Anche perché per Giampiero Massolo varrebbe il sempre buono “hic manebimus optime”. Insomma, De Luca si ricandiderà certamente a governatore. Con il centrosinistra. O da solo.