Dai cinghiali alle palestre, dalle Fondazioni al Bonus 110%, così la manovra ha convinto tutti

Arriva oggi alla Camera per la lettura finale. Ma è una “lettura” finta: il testo della legge di bilancio non sarà toccato di una virgola. Dunque un passaggio “inutile” come inutile diventa a questo punto la riapertura di Montecitorio e una spreco dover sostenere questi costi. Non è certo la prima volta, anzi negli ultimi anni è sempre stato così. L’anno scorso dovette intervenire anche il Consiglio dei ministri il 31 pomeriggio per fare una correzione che diversamente avrebbe reso nulla gran parte del testo. Questo interroga certamente la forma della nostra democrazia: il bicameralismo che è diventato una scatola vuota e costosa; i regolamenti di Camera e Senato che adesso dovranno essere certamente modificati - può farlo solo la Camera interessata - per adeguare le regole ai nuovi numeri (i parlamentari passano da 913 a 600) e provare a rendere il tutto più efficiente.

Una fiducia altissima

Il Senato ha approvato il testo la notte del 23 notte con 215 voti favorevoli e 16 contrari: se il voto doveva misurare la tenuta del governo Draghi - che aveva già fatto la conferenza stampa e “spiazzato” tutti lasciando capire che non c’è bisogno che lui resti a palazzo Chigi, anzi -, mai l’esecutivo ha navigato in acque più sicure. I motivi sono almeno due: guai disturbare il premier che va assolutamente convinto - è il pensiero dominante tra Camera e Senato - a restare dov’è e a farlo con piacere; è stata, al tempo stesso, una legge di bilancio “elettorale” in cui ciascuno partito - dopo averne ammainate un bel po’- ha alzato bandierine da sventolare sui palchi di una eventuale campagna elettorale, che resta ed è dietro l’angolo soprattutto se il premier traslocherà che di suo gradimento al Quirinale. Rassicurare Draghi e aver lavorato per una legge di bilancio elettorale sembrano due cose in contraddizione. Ma non lo sono nella legislatura più pazza di sempre dove tutto è accaduto e piena di prime volte (e speriamo anche ultime).

Da 23 a 32 miliardi e la regia del Cencelli

La legge di bilancio 2022 è, nelle intenzioni del governo e sperando che la pandemia non rallenti troppo la ripresa, una manovra espansiva, volta ad accompagnare la forte ripresa economica - con un Pil in crescita tra il 6,2 e il 6,5% nel 2021 - con misure di stimolo per gli investimenti e di riduzione del carico fiscale senza precedenti nella storia recente del Paese. E’ una manovra peri lo più a debito, le risorse sono passate da 23-24 miliardi iniziali e 32, gli ultimi due possiamo dire spuntati fuori negli ultimi cento metri dell’ultimo miglio quando è stato chiuso l’accorso sul superbonus al 110%. “Debito per debito, tanto vale farne qualche miliardo in più e accontentare tutti” è stato il ragionamento che ha prevalso alla fine.

Bisogna però chiarire di quale legge di bilancio stiamo parlando. Il governo, cioè Draghi e un pugno di ministri, hanno blindato i dossier considerati intoccabili tra cui 8 miliardi per la riforma dell'Irpef; tre miliardi e 800 contro il caro-bollette; un miliardo per il reddito di cittadinanza; quattro miliardi per la riforma degli ammortizzatori sociali: un miliardo e mezzo di decontribuzioni per i redditi fino a 35 mila euro; sul fronte delle pensioni il passaggio da Quota 100 a 101 (il ministro Franco aveva proposto subito 102 nel 2022 e 104 nel 2023, ora c’è un tavolo con i sindacati e lì saranno assunte le decisioni a regime). Su questi la discussione si è praticamente chiusa quando il testo è arrivato al Senato a metà novembre (era stata licenziata dal consiglio dei ministri il 28 ottobre). e’, questa, la parte più qualificante della manovra. Quella che interviene in modo strutturale. Che fa debito ma è debito buono Restava da assegnare la cosiddetta "dote parlamentare", circa 600 milioni di euro che i gruppi parlamentari dirottano ogni anno alle esigenze dei propri territori. Briciole rispetto al valore totale della legge di bilancio. E siccome i soldi da spartire per mance e mancette erano così pochi, la rissa è andata avanti serrata e col coltello tra i denti fino all'ora di pranzo del 21 dicembre. Si è poi conclusa secondo uno schemino fatto filtrare in Commissione Bilancio: 42 milioni ai Cinque stelle, 38 alla Lega, 25 a Forza Italia, 24 al Pd, 18 a Leu, 11,5 a Italia. Ben 27 milioni a Fratelli d'Italia che beneficia così del suo stare all'opposizione prendendo molto di più di quello che è il suo reale peso parlamentare.

Un cult movie: la legge mancia

Diciamo allora che la legge di bilancio “seria” contiene anche una “legge mancia” che è da sempre un cult movie parlamentare. La prova d’esame su cui un parlamentare si gioca la rielezione. Le mance sono sparse con rigore certosino nei mille commi che in 169 pagine formano il maxi emendamento. E quasi certosina è la distribuzione/assegnazione di bandierine sotto forma di palestre e piscine, ma anche cinghiali e frutta guscio, prodotti gastronomici più o meno tipici, assunzioni e Fondazioni di varia natura. Troviamo i 7 mila euro a regime dal 2023 per l’esenzione del pedaggio autostradale dei veicoli del corpo valdostano dei Vigili del fuoco, della Forestale e della Protezione Civile della Valle d’Aosta. Troviamo i 200 mila euro destinati alla Fondazione De Gasperi “per onorare l’80 anniversario della nascita della Democrazia cristiana” (visto che si parla così tanto di centro…). Il piccolo comune di Verduno deve certamente dire grazie: gli sono stati infatti assegnati 82 mila per assumere a tempo indeterminato due dipendenti pubblici con il compito di sbrigare le pratiche arretrate. Non si tratta, par di capire, di Pnrr. E dunque? Ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati. Il comune di Trofanello beneficerà di un milione per la ristrutturazione della palestra e di alcune aula della palestra Pedini della scuola G.Leopardi. Non è chiaro ce i soldi li prende la palestra o la scuola. Per questo tipo di interventi c’è però un capitolo specifico del Pnrr. Dunque perché scegliere la legge di bilancio? Trofanello non è sola: c’è anche il comune di Centro Valle Intelvi (un milione per la piscina) e altrettanti vanno a Bellagio “per la riqualificazione del compendio Monte San Primo”.

L’elenco “fino a un milione”

Parliamo di euro e in pratica è stata redatto in carta semplice un elenco di investimenti (per altri sono mance) fino ad un milione di euro. Per lo più di stratta di soldi a Fondazioni: 250 mila all’Istituto Filippo Cremonesi e alla Fish (Federazione italiana superamento handicap), 200 mila euro per la Fondazione Zeffirelli onlus, 350 mila alla fondazione Anna Milanese, all’associazione “I sud del mondo” e al Centro studi Salvo D’Acquisto. Altri 125 mila euro dovrebbero arrivare all’Accademia galileiana di scienze, lettere e arti di Padova per la riqualificazione della sede monumentale. 200 mila per la Biblioteca italiana ipovedenti di Treviso. Si trovano anche 250 mila per la Fondazione Antonino Scopelliti di Reggio Calabria. Con 600 mila euro dicono che riqualificano i campi sportivi dell’Istituto Pietro Mennea di Barletta (quanti soldi nel scuole che corrono paralleli al canale di finanziamento certo del Pnrr). Lo sport “convince” parecchio: 300 mila euro vanno agli Special Olympics Italia e 600 mila euro per il Giro d’Italia under 23. E ancora: 400 mila euro per le celebrazioni di Giacomo Matteotti; altrettanti per i cento anni della nascita di Pier Paolo Pasolini; un milione per il Perugino (al secolo il pittore Andrea Vannucchi) e 1,5 per preparare l’evento che nel 2024 riguarderà Giacomo Puccini. Oltre la musica e i consueti contributi alle Fondazioni sinfoniche, il Parlamento sembra essersi concentrato quest’anno sul comparto agricolo-gastronomico -faunistico. Pensate che 500 mila euro sono stati destinati per sperimentare il vaccino contraccettivo Gona-Cov che ha l’obiettivo di contrastare la proliferazione di cinghiali. Importanti finanziamenti (12, 7 milini) per la filiera delle api, della frutta a guscio e di altre filiere minori. Con pazienza, sparse qua e là nelle 169 pagine, si trova un mondo parallelo.

Tre considerazioni finali

La prima: il ritardo è dovuto al fatto che i soldi da assegnare - da "spartire" direbbero i populisti - erano veramente pochi e quindi è stato tutto più difficile. La seconda: i partiti non sanno se questa sarà l'ultima manovra della legislatura, se è una manovra "elettorale" - dove ciascuno alza bandierine da sventolare poi alla prossima campagna elettorale - oppure no. Nel dubbio, hanno fatto come se lo fosse. Da qui le richieste, le bandierine, le battaglie sul bonus edilizio del 110%, battaglia che è stata di tutti e per tutti ad alto consenso e su cui Draghi ha fatto molta resistenza per via delle numerose truffe (4 miliardi già accertati e non finanziati). Bandierine su forze dell'ordine e sicurezza (Fi e Lega), disabilità (Lega), sulla proroga di sei mesi delle cartelle fiscali (Lega, Fi e un pezzo di M5s) e di tre mesi per i tavolini all'aperto. Il Pd ha lavorato e ottenuto per la scuola. La terza lezione/considerazione da fare riguarda Fratelli d'Italia che si è mostrato essere in questo passaggio il miglior alleato di Draghi. Il partito di Giorgia Meloni infatti aveva servita sul piatto l'occasione di mandare il governo dei migliori in esercizio provvisorio. Vi immaginate la prima manovra Draghi che va in esercizio provvisorio? Che non ce la fa ad essere approvata entro la fine dell'anno? Roba di fine mondo. Come minimo dimissioni. E quindi, la possibilità dell'agognato, da parte di Fdi, voto anticipato. Sarebbe bastato un minimo di ostruzionismo e "il gioco" era fatto. Invece no. Fdi è stata al tavolo in ogni bilaterale, ha trattato, ha portato a casa ben 27 milioni (tantissimi rispetto al numero dei parlamentari e tutti destinate alle coperture per malattia).