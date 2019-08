M5s-Pd, è scontro sul nome di Conte. Il Pd: “Senza ultimatum e veti daremo un governo al Paese”. Grillini divisi su voto nella piattaforma Rousseau

"Ieri - afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci - con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese". Il Pd, di fatto, non gradisce i molteplici paletti imposti dai Pentastellati, in particolare l'imposizione di Conte premier. "La trattativa la gestisce Zingaretti - ha ribadito Maria Elena Boschi -, sulla base della linea stabilita in direzione, ed è lui ad aver detto no all'ipotesi di un governo Conte bis". Ma sul nome del premier ancora non è stata detta l’ultima parola. Le trattative sono serrate. Il primo faccia a faccia tra i leader, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Con il segretario Dem che non intende rompere ma gli replica seccamente che serve "un governo di Svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità" con l'esecutivo giallo-verde.

Trattativa sul nome di Conte

Che non sia rottura però lo si capisce dalla nota della segreteria di Zingaretti che conferma come Di Maio abbia posto una condizione sul nome di Conte ma definisce il colloquio "cordiale" rimandando ad un altro incontro "nelle prossime ore". Secondo alcune fonti il leader M5s avrebbe chiesto una risposta veloce sul nome di Conte, al massimo 24 ore. Secondo altre ci sarebbero spazi di mediazione ancora da approfondire. Serata ad altissima tensione, quindi. Che vedrà impegnati i Dem in una complessa discussione che alla velocità della luce è passata dal programma ai nomi.

La lode di Grillo

Naturalmente motore di questa accelerazione è stato Beppe Grillo che si è manifestato ruvidamente proprio all'avvio di questa complicata trattativa. "Giuseppe Conte non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ricca di emozioni normali, senza disturbi della personalità. La politica è mediazione o mediocrizzazione?", ha scritto Grillo sul suo blog. Un endorsement pesante che non poteva essere ignorato dal Movimento. Ma la trattativa è appena avviata e forse il nodo Conte potrebbe essere superato nelle prossime ore in un altro passaggio di questa stranissima crisi.

Trattativa con il Pd non è esclusiva, ancora contatti con la Lega

I segnali di apertura di dirigenti Cinquestelle verso la Lega "ci sono ancora" quindi per Gian Marco Centinaio, l'alleanza si potrebbe ricomporre. Il ministro per l'Agricoltura e leghista di primo piano, lo dice in un'intervista a La Stampa. "La rottura che c'è stata nei giorni scorsi era data dalla difficoltà per i nostri ministri di portare avanti le nostre proposte - spiega -. Bisogna tornare a parlarsi con lo stesso stato d' animo di prima delle europee, perché sono state quelle elezioni a provocare una frattura. Noi abbiamo accusato una campagna aggressiva del Movimento contro la Lega, loro un risultato non soddisfacente". Anche se Centinaio assicura che "non c'è mai stata una volta in cui Matteo (Salvini, ndr) ha detto di voler andare al voto per portare a casa un risultato numerico superiore dopo le europee. Anzi: Salvini ha sempre detto che le europee sono una cosa e le politiche un'altra, e di voler assolutamente provare a governare".

Il progetto di un governo giallorosso, secondo l'esponente della Lega metterebbe a rischio provvedimenti come Quota 100 e "tutto il fronte dei decreti sicurezza, la partita sulla flat tax ma anche, per dire, il decreto Bussetti sull'assunzione dei precari nella scuola". Per l'ex Ministro, con il M5s ora si potrebbe superare l'empasse su alcuni temi, ad esempio sull'autonomia: "per molto tempo il M5s ha trovato scuse per non portare il tema in Aula. Ora la inseriscono nei dieci punti. La riforma della giustizia, idem. Allora dico: facciamolo". Comunque, come ha ricordato anche Giorgetti "non abbiamo paura ad andare all'opposizione" e "devo dire che le dichiarazioni della Boschi sono indicative di quello che accade nel Pd: nel M5s sono incapaci ma piuttosto che vedere Salvini vincere alle elezioni, meglio fare un Governo con loro".

M5s diviso sul voto sulla piattaforma Rousseau

Grillini divisi sulla messa al voto sulla piattaforma Rousseau dell'accordo tra Pd e M5S. Per alcuni big del Movimento, come Carla Ruocco e Roberta Lombardi, non sarà facile, coi tempi strettissimi imposti dal Quirinale, chiedere un parere agli iscritti. "Di fronte a una crisi di governo che corrisponde a un momento decisivo per il futuro del Paese è un nostro preciso dovere rispettare le procedure costituzionali" dice la deputata pentastellata Carla Ruocco in un'intervista al Corriere della sera. Ruocco, favorevole a un accordo coi dem chiude al tempo stesso all'ipotesi di un governo con la Lega perché, spiega, "non ci sono più margini, Salvini è inaffidabile".

Frena sul voto su Rousseau anche Roberta Lombardi, ex capogruppo alla Camera del Movimento, oggi consigliera nella Regione Lazio. Lombardi, pur favorevole a un accordo con il Pd (anche se, dice, "i nomi di primo piano di entrambe le forze non dovrebbero sedere nel governo"), spiega che "bisognerà valutare" per il voto sulla piattaforma. "Sarebbe nelle nostre corde - sottolinea in un'intervista al Fatto Quotidiano -. Però comunicare in pochi giorni il senso e i punti di un'intesa così complessa, perché giustamente il Quirinale ha fretta di mettere in sicurezza il Paese, non mi pare facile".

"La nostra gente - aggiunge - ha mostrato sempre di avere senso pratico. L'accordo con il Pd stavamo per farlo anche nel 2018, poi Renzi lo fece saltare. Ma anche la Lega era quella dei 49 milioni di euro di rimborsi pubblici spariti e che amministra Comuni e Regioni con Berlusconi. Però gli iscritti ci dissero di andare avanti per realizzare il programma". C'è poi chi, come il senatore Gianluigi Paragone non vede ostacoli al voto sulla piattaforma per dare semaforo verde all'alleanza giallorossa: "Lo abbiamo fatto con la Lega - dice al Corriere della Sera -. Giusto farlo anche ora".