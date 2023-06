Cori e applausi per l'ultimo saluto a Berlusconi: al funerale le istituzioni, la famiglia e la gente comune, la sua

Non era facile trovare una sintesi per un uomo che ha rappresentato tante contraddizioni quando era in vita e che da morto viene santificato quasi a reti unificate. Ma se per tanti resterà il Caimano che ha fatto vergognare gli italiani, per chi è andato al suo funerale e gli voleva bene rimarrrà un uomo esemplare. E così ha descritto Silvio Berlusconi nella sua l'omelia l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante le esequie di Stato celebrate nel Duomo. Un "uomo politico" e dunque "di parte", un "uomo d'affari", un "personaggio sempre sulla scena" con "ammiratori e detrattori" ma anche un uomo "capace di attraversare i momenti difficili", capace di "amare la vita", di "vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere", capace "di amare e desiderare di essere amato".

Marta Fascina accanto ai figli

L'uscita di scena di Berlusconi è stato come tutta la sua vita: un grande evento mediatico, a televisioni unificate, e insieme un momento estremamente personale con la famiglia e gli amici di una vita accanto. Alla destra della navata centrale la compagna Marta Fascina, pallidissima accanto a lei Marina Berlusconi, entrambe commosse fino alle lacrime a più riprese, e poi Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi, il fratello Paolo e appena dietro le loro famiglie e Maria De Filippi, in bianco, una delle poche a non aver scelto un look total black.

Foto Ansa

Le ex, politici e gli amici

L'ex moglie Veronica Lario (assente la prima consorte Carla Dall'Oglio), l'ex fidanzata Francesca Pascale e gli amici di una vita Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani, Gianni Letta e Fedele Confalonieri, il medico Alberto Zangrillo. E dietro ancora i vertici di Fininvest, Mediaset, Publitalia, personaggi come Gerry Scotti, Alba Parietti, le Iene, Barbara D'Urso, Iva Zanicchi e anche Lele Mora. Dall'altro lato della navata le istituzioni: a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con accanto l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad, il presidente dell'Iraq Abdul Latif, i due reggenti di San Marino, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, con accanto la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala.

La diplomazia internazionale e gli ex premier

Dietro ancora il premier ungherese Viktor Orban, oltre 32 membri del governo, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione Europea, gli ex premier Mario Monti e Mario Draghi, alla fine vicino alle lacrime, Matteo Renzi, una serie di governatori fra cui il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ma anche Cirio dal Piemonte, Toti dalla Liguria, e Michele Emiliano, presidente di centrosinistra della Puglia. Per il Pd è arrivata Elly Schlein, in tailleur nero come Meloni, e con lei Piero Fassino, Francesco Boccia e la capogruppo alla Camera Chiara Braga. Dietro, nella stessa fila del presidente del Ppe Manfred Weber, la capogruppo al Senato Licia Ronzulli. Nel transetto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord accompagnato dal figlio Renzo, venuto ad onorare l'alleato di una vita, il mondo dello sport con il Monza, il presidente del Milan Paolo Scaroni, dell'Inter Zhang, del Napoli De Laurentis e della Lazio Lotito, e ancora Boban della UEFA, Demetrio Albertini per la Figc, il capo del Coni Giovanni Malagò e, ovviamente Arrigo Sacchi, Allegri, Capello L'elenco potrebbe continuare con il mondo dell'economia e della finanza perché Berlusconi è stato tante cose insieme.

Nessun ricordo personale

Non c'è stato nessun intervento oltre a quello dell'arcivescovo, anche se la famiglia aveva pensato di affidare un ricordo a Marina, perché la tradizione del Duomo non lo prevede. Alla fine in chiesa sono entrate solo le persone segnate in lista, mentre tutti gli altri sono dovuti rimanere in piazza per seguire i funerali dai maxischermi. In quindicimila sono arrivati, tanti con le bandiere del Milan ad applaudire, anche alla fine dell'omelia, e a scandire slogan per Berlusconi, come quando in piazza Duomo arrivavano a festeggiare la vittoria del campionato o della Champions. La famiglia sul sagrato ha ringraziato commossa e a lui sarebbe piaciuto di sicuro.

Da tutta Italia per l'ultimo saluto

Dal Piemonte al Veneto, dalla Toscana al Lazio fino al Sud e alle Isole, i sostenitori di Silvio Berlusconi sono arrivati da tutta Italia per assistere ai funerali di Stato in piazza Duomo, dove sventolano anche bandiere di diversi paesi del mondo come l'Ecuador, lo Sri Lanka, il Cile e gli Stati Uniti. "Era doveroso essere qui oggi", sostiene una signora dell'hinterland milanese. Con lui, "se ne va una parte d'Italia", ma "per me non morirà mai", dice un’altra. C'erano anche molti ragazzi in piazza Duomo, e tanti anche i bambini - alcuni con la maglia del Milan - accompagnati dalle famiglie. "Sono venuto per essere presente e raccontarlo ai miei nipoti: potrò dire che io c'ero" spiega Dario, milanese di sedici anni. Ma c'è anche chi è arrivato da più lontano, come Mario che ha preso il treno da Brescia: "Silvio ha fatto anche cose sbagliate, ma chi non le ha fatte? - commenta - non dimentichiamo che ha dato anche tanto lavoro a molte persone".

I figli non mollano FI, Meloni pronta alla successione

Finito il funerale, Giorgia Meloni celebra Berlusconi con un video sui social: dalla discesa in campo del Cavaliere all'enorme tricolore della manifestazione con cui nel 2020 FdI iniziò la scalata al vertice, le immagini scorrono come in un cerchio che si chiude. "Ti renderemo orgoglioso", è la promessa della premier. E suona come la dichiarazione di chi è pronta a raccogliere la sfida dell'eredità politica di guidare il centrodestra, tenerlo unito e in grado di governare. Una sfida in cui c'è la variabile legata al destino di Forza Italia, dove nelle ultime ore è andato in scena un doppio chiarimento.

I debiti di Forza Italia saranno onorati

Uno è interno, per avviare una nuova fase. E uno con i figli di Berlusconi, che hanno rassicurato i vertici della "creatura politica" del padre: nessun disimpegno, il partito può contare sulla famiglia. I questi giorni in tanti hanno espresso preoccupazione per i tanti debiti di Forza Italia che in passato sono sempre stati onorati dal suo leader.

La promessa di Meloni

"Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l'obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l'Italia fiera e capace di stupire il mondo", sottolinea Meloni celebrando Berlusconi. Nel suo solco punta a "difendere l'interesse nazionale". E in suo onore si prepara a varare domani in Consiglio dei ministri la prima parte della riforma della Giustizia.