[I soldi dell’Europa] Conte “eroe dei 209 miliardi della Ue” si autocelebra in Parlamento. Ma è troppo presto per cantare vittoria

Passerella d’onore oggi per il presidente Conte. Prima al Senato (ore 12), poi alla Camera (ore 16), il premier ha deciso di condividere con il Parlamento le continue docce fredde nei quattro giorni e nelle quattro notti del tormentato vertice europeo e i dettagli dell’accordo finale. Da ieri mattina il deal di 68 pagine è disponibile agli atti del Parlamento. Per chi volesse arrivare oggi preparato. E’ un’informativa di resoconto, un nuovo genere parlamentare. Anche i più anziani ed esperti non hanno memoria di un fatto del genere. Ieri Conte ha fatto solo una veloce conferenza stampa alle sei del mattino, vedremo stamani se ha rilasciato qualche intervista a qualche grande giornale. Diversamente sarebbe un atto di rispetto per il Parlamento. Da apprezzare dunque. E al tempo stesso un atto, va detto, di autocelebrazione su cui in maggioranza non pochi stanno storcendo la bocca. “Già era ambizioso e pieno di sè prima, figuriamoci ora che lo raccontano come un eroe.…” dicevano ieri alcuni deputati di maggioranza appena si è diffuso il cambio di programma nei lavori parlamentari.

“Trionfo e rovina, quegli impostori…”

La grandi vittorie possono essere sirene traditrici. E’ solo la lettura più facile quella che blinda il governo Conte a palazzo Chigi sino a fine legislatura. La vera sfida comincia adesso: dimostrare di essere all’altezza della rivoluzione compiuta nei quattro giorni più lunghi nella storia del Consiglio europeo, quelli in cui l’Europa dopo 73 anni è diventata “comunità di valori”, ha condiviso oneri in cerca di onori, il debito e le regole per trasformare i soldi in progetti per lo sviluppo e la crescita per rialzare la testa dopo la pandemia.

Il “giorno dopo” è quello dell’enfasi, della retorica della “vittoria”, della “giornata storica”, del “qui si fa la storia” e via di questo passo. Conte e i suoi ministri dovrebbero imparare a memoria “If”, una poesia di Kipling, o almeno un suo passo: “Se riesci a far fronte al Trionfo e alla Rovina e saprai trattare questi due impostori allo stesso modo”. Perchè, appunto, ieri si è un po’ troppo abusato della retorica, piantato bandierine e dato per acquisito che “da questo negoziato il governo esce più forte” come ha detto Conte alle sei del mattino appena terminato il vertice e siglato l’accordo. E’ vero, il Conte 2 esce rafforzato dal test europeo. Ma fino ad un certo punto. Perchè sarebbe devastante, e stavolta in modo definitivo, sprecare l’occasione che la crisi ci sta servendo sul piatto.

Le due circostanze nemiche

Questo può accadere per due motivi: incapacità di spesa secondo i criteri previsti dall’accordo; scarsa compattezza della maggioranza, una debolezza che può essere cavalcata dalle opposizioni soprattutto in previsione dell’autunno, il momento della verità tra disoccupazione e licenziamenti, rischio di un nuovo lockdown e risultato schiacciante a favore delle destre alle regionali. Sicuramente oggi Conte renderà conto ad un gioco di squadra senza il quale l’Italia avrebbe ottenuto poco o nulla. Senza il rigore di Roberto Gualtieri, che alla scuola dell’Ecofin a Bruxelles è cresciuto come politico e tecnico; senza le capacità diplomatiche del ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, sempre al fianco del premier in questi giorni; e senza le capacità diplomatiche e di relazione del commissario Gentiloni e del presidente Sassoli che da mesi costruiscono giorno dopo giorno i presupposti dell’intesa; senza tutto questo oggi saremmo quasi certamente a raccontare un’altra storia. In fondo Conte è sempre colui che a dicembre 2018 nel governo giallo verde ha portato avanti il Reddito di cittadinanza e Quota 100. E le pensioni sono state l’argomento più usato da Rutte (per L’Economist “un prete che ha bevuto troppa caffeina”) e dai “paesi frugali” per inchiodare l’Italia nella casella delle “cicale sprecone che vivono al di sopra delle proprie responsabilità”. Certo, le cose cambiano in politica. Con Gualtieri, Gentiloni & c al fianco, sono cambiate più in fretta. “Questa è un’occasione che non si ripete” ha avvisato il commissario europeo all’Economia.

Next generation Eu e gli altri fondi più piccoli

La sfida è in chiaro nelle 66 pagine del memorandum finale. Entro il 15 ottobre l’Italia dovrà presentare, come gli altri 26, i progetti che dovranno giustificare i 209 milioni tra prestiti (127, grants) e sussidi (87, loans) messi a disposizione dal Recovery fund. Sono la bellezza di 36 miliardi in più del previsto. Dovranno essere, come ben spiegato in questi giorni, progetti seri, efficaci, definiti negli obiettivi, con un cronoprogramma rigoroso. Altrimenti scatta il super freno di emergenza, il potere di sindacato della Commissione. Che non è il potere di veto individuale preteso per quattro giorni e quattro notti da Rutte ma resta comunque una verifica che può scattare in ogni momento se dovessimo mostrare incertezza, lentezza, indolenza. I tecnici sono al lavoro per leggere con attenzione Memoranum e allegati. Il Next generation Eu è la somma di tanti fondi, Il Recovery è il più potente, poi ce ne sono altri più piccoli destinati a Sanità, Digitale, Ambiente, Coesione sociale.

Salvini divide in tre la coalizione di centrodestra

Salvini è convinto che l’accordo sia “una super fregatura” perchè i tempi sono molto dilatati (il Fondo sarà erogato a partire da marzo 2021), perchè “prima dovranno essere investiti e spesi i prestiti e solo dopo i sussidi” e perchè le risorse che ci saranno assegnate sono ostaggio di “precise condizionalità”. I fedelissimi no euro, da Borghi a Bagnai passando per Rinaldi sono sicuri di trovare in poche ore la pistola fumante della “superfregatura”.

Quella della Lega è una scelta di campo netta. Attraversata da molti dubbi che affiorano qua e là tra i parlamentari per cui “non ha senso mettersi contro adesso”. Infatti la Lega resta sola. E l’unità del centrodestra finisce in frantumi. Non è la condizione ideale per affrontare uniti la campagna elettorale delle regionali visto che “i soldi dell’Europa” e come spendere quei 209 sarà il tema delle regionali. Per il leader della Lega quei soldi sono “un falso”, una “fake news”.

Per Giorgia Meloni invece quelle del Fondo sono carte da andare a vedere. Ha messo Fratelli d’Italia in stand by con la linea segnata: bene ma si poteva fare molto meglio. “Abbiamo tifato per l'Italia in ogni momento - ha detto Meloni - ora, a negoziato concluso, voglio dire che Conte è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio. E’ tornato a casa con meno sussidi e più condizionalità”. Bravo contro le pretese dei paesi nordici “ma il risultato finale non è quello atteso”.

C’è sempre un ma e c’è sempre un di più. Forza Italia, nel solco europeista della grande famiglia dei Popolari, nel bene e nel male protagonisti del summit, è soddisfatta ed è chiaro che si prepara a cogestire la gestione dei 209 miliardi destinati all’Italia. Motivo per cui l’allargamento del governo o il rimpasto restano due opzioni sul tavolo.

La maggioranza saprà restare compatta?

Unite o divise, le opposizioni possono dire addio ai loro progetti di spallate, ribaltoni ed elezioni anticipate se la maggioranza resta compatta. E’ questa l’altra sfida delle prossime settimane. Bisogna vedere se Conte, forte del risultato europeo, saprà finalmente prendere in mano la cloche e guidare fuori dalla palude il governo. Cosa succederà sul Mes? Il Pd lo vuole, i 5 Stelle no, il premier doveva aspettare di vedere “tutte le carte sul tavolo per poter decidere”. Almeno due indizi spingono verso la richiesta immediata del Fondo. Il primo: i soldi del Recovery fund arriveranno non prima di gennaio 2021 (“anticipo del 10%, 29 miliardi” ha spiegato Gualtieri) mentre al governo servono subito soldi per il piano sanitario anti Covid. Inoltre, Bruxelles ha tagliato un po’ di soldi da alcuni piccoli fondi, anche quello destinato alla sanità. Il secondo indizio è nelle pieghe del Memorandum: tra i fondi accessori, è stato colpito anche quello dedicato alla sanità. Sarebbe stato un doppione visto che c’è il Mes.

Dove balla la maggioranza, dal Mes alla legge elettorale

Del Mes se ne parlerà a settembre, Conte conosce bene l’arte del rinvio. Nell’immediato c’è la legge contro l’omofobia, in aula il 30 luglio dopo 25 anni di tentativi andati a vuoto e anche questa volta c’è maretta; il nuovo - è il terzo - sforamento di bilancio per ulteriori 20 miliardi e siamo arrivati a cento miliardi di nuovo debito. Due passaggi da monitorare per vedere dove va la maggioranza. Che infatti, ancora non ha ancora sciolto il nodo delle presidenze delle Commissioni parlamentari. Ieri, nonostante l’euforia per i 209 miliardi (neanche li avessimo già in cassa), Pd e M5s hanno trovato il modo di provocare tensione in maggioranza per via della legge elettorale. Zingaretti, Franceschini, Crimi e Di Maio hanno chiuso un accordo in Commissione su un testo base (Brescellum) che prevede un sistema proporzionale puro, sbarramento al 5%, vieta le coalizioni prima del voto e non c’è obbligo di sottoscrivere un programma. Zingaretti e Crimi spingono per approvarla adesso almeno alla Camera dove dovrebbe andare in aula la prossima settimana. Al momento è in Commissione Affari costituzionali ma tranne Pd e M5s, “per tutte le forze politiche parlare ora di collegi elettorali è una bestemmia”. Nel partito del rinvio militano anche Matteo Renzi e Italia viva (la legge sembra fatta apposta per escluderla dal Parlamento) e Liberi e Uguali (non vogliono la soglia di accesso al 5%). Pd e M5s sono autosufficienti in Commissione. Ma sarebbe una forzatura in vista dell’aula. Dunque agitare ora la legge elettorale è solo una prova di forza finalizzata a posizionamenti interni. Per irritare e provocare. Non certo costruire.

Pd e 5 Stelle a congresso… separati

E poi ci sono i “congressi” dei due partiti. Nel Pd c’è voglia di un segretario non ostaggio dell’alleanza strategica con i 5 Stelle. Di Maio sta conducendo su posizioni molto governative le truppe parlamentari ma il suo progetto è tornare a palazzo Chigi da dove Conte lo mise alla porta a settembre 2019. I risultati delle regionali obbligheranno a chiarire le contese interne ai partiti.

Più di tutto peseranno l’economia reale e l’umore delle persone, la vita vera e non le tattiche interne.

In uno slancio di ottimismo ieri il politologo Campi, ospite di Agorà - ha detto che “per Conte si apre oggi la strada del Quirinale”.

Il presidente Mattarella ieri ha fatto i complimenti al premier per “l’importante esito del Consiglio Ue che rafforza il ruolo dell’Unione e contribuisce alla creazione di condizioni proficue perchè l’Italia possa predisporre un concreto ed efficace programma di interventi”. Ecco, diciamo che la strada per il Quirinale è ancora parecchio lunga.