[Il retroscena] Conte e il suo governo per l’Italia: “Nessuna patrimoniale, dobbiamo invece parlare subito con il Nord”

“Macché patrimoniali, piuttosto è importante trovare subito un canale e argomenti di dialogo con il nord…”. E’ una delle intenzioni-preoccupazioni-rassicurazioni che il premier incaricato Giuseppe Conte ha condiviso con i rappresentanti dei partiti che ieri pomeriggio hanno iniziato a sfilare nella Sala dei Busti alla Camera dove sono iniziate le consultazioni per formare il nuovo governo. “Ascolta molto, la sensazione è che voglia allargare e condividere il più possibile” spiegano segretari e capigruppo, Autonomie, minoranza linguistiche, +Europa, Civica e Popolare, Leu. Ha iniziato con mezz’ora di ritardo, alle 16 invece che alle 15 e 20, ed è andato avanti fino alle 20 e 50.

Il verbale di Conte

La grande scrivania, sempre in giacca e cravatta, tavolino con caffè e acqua a disposizione, accanto a lui il segretario generale e poi due collaboratori per redigere il verbale. Sul tavolo di lavoro sono stati intravisti alcuni fogli con sopra una dozzina di punti programmatici, gli stessi che aveva elencato la mattina al Quirinale dopo aver accettato l’incarico (“con riserva” secondo la formula di rito) di formare un nuovo governo. Accanto ad ognuno Conte ha preso appunti sulla base delle sollecitazioni arrivate dagli interlocutori, ambiente, sociale, economia circolare, lavoro, sanità, investimenti, infrastrutture. Al nord, alla parte più produttiva del paese, che ha votato in massa per il centrodestra e ora, nello spazio delle ferie d’agosto, si ritrova al governo una maggioranza politica di centrosinistra, Conte sa di dover dare in fretta segnali chiari per dimostrare che il suo “non sarà un governo contro” ma un governo “per modernizzare il Paese, renderlo più competitivo, più giusto, più solidale e inclusivo” come ha spiegato in quello che doveva essere il discorso dell’accettazione ma si è trasformato nel discorso manifesto di un premier che sta provando a fare il leader. Del Movimento 5 Stelle.

“Un governo per l’Italia”

Il premier incaricato sa benissimo di dover preparare da subito una contro narrazione rispetto a quella che il centrodestra, ma soprattutto Salvini e Meloni, hanno confezionato per i prossimi mesi (“hanno fatto un inciucio e non ci fanno votare solo per escludere dai giochi il cattivo Salvini”) e che stanno già usando per convocare le piazze al grido “subito al voto”.

La “preoccupazione” per il Nord è una delle tante che il premier incaricato fissa tra suoi appunti. La propaganda sovranista, ma anche quella di Berlusconi, sta armando la “minaccia” di un governo di “sinistra-sinistra” che “farà la patrimoniale, aumenterà le tasse e farà riaprire i flussi migratori dalla Libia”. Niente di tutto ciò, ovviamente. Nello studio della Vetrata, a colloquio con il presidente Mattarella, Conte è rimasto un’ora esatta, il tempo necessario per vedere insieme, i passaggi stretti e rischiosi di questa nuova sfida e ipotizzare soluzioni . E’la terza volta in quindici mesi che il Capo dello Stato affida l’incarico al professore venuto da Firenze in quota 5 Stelle. Non è mai stato semplice. Questa è la volta in cui tutti rischiano di più. Un fallimento, specie in tempi brevi, sarebbe pericoloso e soprattutto aprirebbe le porte ad una vittoria schiacciante delle destre. E non è mai un bene quando in una democrazia qualcuno stravince armando odio e paura.

Le “poltrone” che rischiano i bloccare il Parlamento Prima di avviare i colloqui con i partiti, il premier incaricato si è fermato a lungo con i presidenti di Senato e Camera. Più di un’ora con Elisabetta Casellati a palazzo Madama, quasi due ore con Roberto Fico alla Camera. Faccia a faccia utili soprattutto a disinnescare una delle tante mine che l’eventuale governo Conte 2 troverà lungo il suo cammino. L’eventuale cambio di maggioranza, infatti, non sarà tale in almeno 11 commissioni parlamentari che resteranno fino a novembre 2020 guidate da parlamentari della Lega. I regolamenti interni infatti prevedono che, nell’arco della stessa legislatura, i Presidenti di Commissione non possano essere cambiati prima di due anni e mezzo. Essendo stati nominati più o meno intorno a fine giugno 2018, i conti sono presto fatti. Tra le Commissioni c’è la Bilancio, Ambiente e Lavori pubblici, Trasporti, Attività produttive e Lavoro (Camera) e Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze e Tesoro, Istruzione e Cultura (Senato). Tanto per cominciare, visto che tra poche settimane inizia la sessione Bilancio, si può immaginare cosa sarà gestire questa prima manovra, difficile di per sè, con Claudio Borghi e Alessandro Bagnai alla guida delle rispettive commissioni di Camera e Senato. Proprio loro, anti euro per eccellenza, si può immaginare che renderanno la vita molto dura alla legge di Bilancio del Conte 2 che non avrà, ad esempio, quella flat tax tanto vagheggiata da Matteo Salvini. Sarebbe tutto più semplice se fosse applicato il fair play e i Presidenti delle minoranze lasciassero il posto. Comunque, solo applicando il regolamento, tra voti a sorpresa, emendamenti e ammissibilità, la Lega può fare impazzire la nuova maggioranza del Conte 2. Molto dipenderà, quindi, dalla gestione dei due presidenti.

I numeri della sicurezza

Il problema delle presidenze delle Commissioni da serio diventa grave se si immagina che l’inevitabile e sistematico boicottaggio avverrà sul terreno sempre scivoloso dei numeri. Zingaretti e Di Maio hanno consegnato al Presidente una maggioranza al Senato (la camera più difficile per i numeri) che si aggira intorno ai 175 voti, sette in più della ex maggioranza gialloverde, quattordici voti in più rispetto al Magic Number 161 che è la maggioranza assoluta al Senato. Il primo giro di consultazioni ieri alla Camera ha chiarito ulteriormente la situazione. Che potremmo sintetizzare usando le parole di Bruno Tabacci (+Europa) il quale, a colloquio con Conte, ha auspicato “l'allargamento della base parlamentare che sarebbe saggio non limitare al bicolore M5S-Pd, ma aprire a tutte le culture democratiche ed europeiste, per dar vita ad una coalizione ampia”. Così dicendo Tabacci ha intanto “spaccato” +Europa (Emma Bonino è contraria a dare la fiducia al Conte 2) che mette sul piatto un voto al Senato e 5 alla Camera. Soprattutto ha voluto dire a Conte una cosa molto chiara: se tu allarghi oltre Pd e 5 Stelle, e cioè coinvolgi nella squadra di governo anche le altre realtà democratiche presenti in Parlamento, avrai vita molto più semplice. Dove coinvolgere significa dare posti di governo. A oggi, Pd e M5s non hanno la maggioranza al Senato: sono 107 i senatori 5 Stelle (al netto di quei 3-4 senatori, come Paragone che dovrebbero votare contro, e che dovrebbero però essere compensati dai 5 Stelle cacciati perchè contrari ai provvedimenti di firma leghista) e 51 quelli del Pd (di cui una quarantina di fede renziana). Il totale fa 158 e mancano tre voti alla maggioranza. Che viene raggiunta e superata se, appunto, si va oltre Pd e 5 Stelle. Il gruppo Misto al Senato (dieci voti tra Leu e 5 Stelle cacciati) ha dato la sostanziale disponibilità al voto in nome di “una netta discontinuità nelle politiche sull’immigrazione e sul lavoro”. E si arriva a 168. A questi vanno aggiunti altri 7-8 voti in arrivo da Autonomie e Minoranze linguistiche. Nelle votazioni più importanti possono essere contati anche i sei senatori a vita che però tra impegni internazionali ed età è meglio non tenere in considerazione.

La squadra di ministri-tecnici

Considerati i numeri, la rabbia e i boicottaggi di Lega e Fratelli d’Italia, “allargare la base della maggioranza” diventa la mission fondamentale di Giuseppe Conte. “Ascolta e sempre voler essere molto inclusivo” hanno riferito più o meno tutti i partiti che sono sfilati nello Sala dei Busti. Se sulla scrivania di lavoro Conte tiene i fogli dove sono scritti i punti principali del programma della “nuova stagione riformatrice” in nome di un “nuovo umanesimo”, non ci sarebbe al momento traccia della squadra di governo di cui non si sarebbe parlato nei vari colloqui. Piuttosto Conte starebbe pensando a far tesoro del suggerimento di Beppe Grillo. Mercoledì sera in un post ha spiegato perchè è meglio “dare l’incarico a ministri competenti, quindi tecnici” e affidare poi la linea politica ai sottosegretari. Nella testa di Conte potrebbe quindi trovare spazio l’idea di affidare metà dei ministeri a tecnici. Se saranno 18 i dicasteri, otto per ciascuno a Pd e M5s, quattro saranno destinati a tecnici e quattro a politici. Questo anche per evitare una spartizione tra correnti interne, specie nel Pd, che un domani potrebbe bloccare ulteriormente l’azione di governo. Il Conte 2 non può permettersi di fallire.

Senza vicepremier

Nell’ottica di smussare ogni possibile criticità ma di dover tenne conto delle legittime aspirazioni di chi vorrà appoggiare il suo governo, Conte potrebbe decidere di non avere vicepremier e di occupare solo la casella del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Taglierebbe così la testa al toro: sciolto il nodo Di Maio, e superato anche quello di quale corrente nel Pd (Orlando o Franceschini) dovrà occupare la casella di palazzo Chigi. Il Pd reclama un posto a palazzo Chigi per bilanciare il premier 5 Stelle. La soluzione potrebbe essere il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con ampi poteri, ruolo chiave nella macchina del governo.

Di Maio “blindato”

L’ingresso dei tecnici nella squadra di governo potrebbe insomma anche essere un escamotage per evitare di finire nell’intreccio micidiale delle correnti del Pd. Ieri è stato chiaro anche che le ambizioni di Di Maio ad essere vicepremier oltre che ministro non potranno essere l’ostacolo alla nascita del Conte 2. Il capo politico del Movimento sta combattendo la sua legittima battaglia per la sopravvivenza politica e il suo ruolo resta chiave se rimane a palazzo Chigi. Le dichiarazioni del senatore 5 Stelle Nicola Morra (“non può essere questo il problema, Di Maio è il nostro capo politico”) sommate a quelle dei due capigruppo D’Uva e Patuanelli (“il Movimento si è compattato intorno a Luigi”) vanno lette come l’ok a Conte ad avere mani libere nella formazione della squadra di governo dove non è escluso, sempre grazie alle parole di Grillo, che possa inserire qualche profilo a lui più vicino.

I tempi e il programma

Conte ha chiesto e ottenuto dal Quirinale tempi flessibili. Sa che solo un programma forte, anche se diluito negli anni, potrà essere la garanzia per non fallire. “Punto sul sociale e sull’ambiente anche pregare sviluppo” ha detto nei colloqui. Paola De Micheli, sempre più in ascesa nella squadra di Zingaretti, ha rimarcato anche ieri “le numerose distanze che ancora ci sono su temi come la giustizia, il fisco”. Distanza che Conte proverà a ridurre entro la metà della prossima settimana. Il presidente incaricato dovrebbe risalire al Colle tra mercoledì e giovedì. A quel punto con la squadra dei ministri. Il voto di fiducia potrebbe essere previsto già sabato.