Conte ci riprova. Una strada piena di mine: la guerra nei 5 Stelle, Rousseau, le diffidenze nel Pd, i nodi del programma e della squadra

Per la terza volta in quindici mesi stamani Giuseppe Conte entrerà nello studio delle Vetrata al Quirinale e riceverà dal Capo dello Stato l’incarico di fare un governo. Di provarci, almeno. Il Professore, non più "avvocato del popolo” ma “tecnico” orami referente ufficiale del Movimento 5 Stelle, avrà a disposizione circa 178 voti al Senato, una decina in più della passata maggioranza giallo verde, e due partiti, M5s e Pd. A cui, sulla carta almeno, dovrebbero aggiungersi altri pezzi della sinistra (Liberi e Uguali ma la componente di Sinistra Italiana ha ancora dubbi, molto dipenderà dalla linea sull’immigrazione), i Socialisti, le Autonomie, Civica e popolare. Molti dubbi hanno invece Emma Bonino e Benedetto della Vedova perchè + Europa “non può immaginare di fare un’alleanza politica con i 5 Stelle a meno che non emergano nelle prossime ore abiure rispetto ad alcuni temi propri del Movimento e che hanno caratterizzato questi 15 mesi di governo”. Più o meno quello che dicono Matteo Richetti e Carlo Calenda, l’ex ministro allo Sviluppo economico, che ieri ha lasciato la Direzione Dem perchè “in democrazia si possono, e talvolta si devono, fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. E i 5 Stelle hanno valori opposti ai miei”. Calenda ha scritto una lettera, il segretario Zingaretti ha risposto, “Carlo resta, abbiamo bisogno di te”. Ma sono esattamente questi i motivi per cui il Conte bis potrebbe non vedere mai la luce. E per cui ieri sera Matteo Salvini, il grande sconfitto di questa crisi d’agosto da lui innescata, può ancora dire: “Spero che il governo Pd-M5s non nasca mai”. Il premier dimissionario stamani dirà Sì al Capo dello Stato. Accetterà “con riserva”, come previsto. E mai come questa volta la riserva è giustificata. Quasi necessaria.

Fase 2 - in salita quanto la 1

Si è chiusa ieri sera alle 20 la Fase 1 della crisi di governo aperta l’8 agosto da Matteo Salvini. La crisi “più pazza di sempre” è stata definita visto che il giorno prima la maggiorana gialloverde aveva ottenuto la “fiducia” sul decreto sicurezza. La verità politica (errore di Salvini? Consigliato da chi? Qualcuno gli aveva garantito le urne?) ancora non è stata scritta. Ma ora si è chiusa la Fase 1 (mandare avanti o meno la legislatura) e si è aperta la Fase 2, cioè la nascita del nuovo esecutivo, squadra e programma. Viste quello che è successo finora, posiamo dire che nulla è scontato. Non a caso Giuseppe Conte stamani chiederà “tempi lunghi” per concludere le consultazioni con i partiti, fissare la squadra e, soprattutto, il programma di governo. Mattarella lo ripeterà anche stamani: deve essere un governo di lungo respiro, che abbia a disposizione un tempo idoneo per fare le riforme e dare al Paese le risposte che cerca. Nessun accordicchio per tirare a campare. La mission di Conte è un governo di legislatura. Ecco perchè la Fase 2 è complessa tanto quanto la 1. Ed ecco perchè ieri sera, concluso il secondo giro delle consultazioni, la comunicazione dell’incarico è stata affidata al Direttore dell’ufficio stampa nonché Consigliere per la comunicazione Giovanni Grasso: la fase è ancora talmente interlocutoria che sarebbe troppo persino impegnare il ruolo del Segretario Generale Ugo Zampetti.

Tutti i “nodi” di Conte

Il Professore che aveva detto “dopo questa esperienza mai più politica, torno alla cattedra e allo studio” ma che da subito si dimostrò “molto establishment” nonostante fosse stato scelto dal movimento antisistema per eccellenza, completa così la sua trasformazione. “Giuseppe Conte, un burattino diventato burattinaio” è stato il titolo di un profilo di Conte pubblicato ieri su Le Figaro. “Sconosciuto al suo arrivo al potere - sottolinea il giornale francese - il primo ministro ha saputo farsi rispettare per la sua capacità di difendere gli interessi dell’Italia. Con una piroette eccezionale Conte è arrivato a restare primo ministro, il primo in assoluto che passa della guida di un governo di centrodestra ad uno di centrosinistra”. Una piroette - detta in francese rende più l’idea - per cui da “burattino guidato di due vicepremier” diventa “burattinaio di una coalizione di governo”.

Il punto è che Conte sa benissimo che insieme all’incarico di formare il nuovo governo il Capo dello Stato gli consegna stamani una serie di rogne di complessa soluzione: il nodo del vicepremier visto che è in crescita il pressing di Di Maio e dei 5 Stelle per avere, oltre al premier, anche uno dei due vice; la questione Rousseau, ovverosia il via libera al nuovo governo che una parte del Movimento, quella contraria all’accordo col Pd, vorrebbe che arrivasse dal voto on line; il programma su cui Zingaretti e il Pd chiedono “discontinuità” a cominciare dalle questioni economiche e dalle gestione dei flussi migratori. E questo solo per restare alle tre questioni più urgenti. Senza aver risolto le quali, il Conte bis rischia di non vedere mai la luce. Conte si metterà al lavoro già stamani avviando una serie di incontri con i leader dei vari partiti. A Mattarella chiederà tempo. Almeno una settimana. Il discorso per la fiducia non è previsto prima di lunedì 9 settembre.

Conte-Saturno e la guerra interna nei 5 Stelle

Il fatto è che che con gelido cinismo il Professore scelto dal Movimento (individuato da Bonafede nel giro accademico fiorentino) e issato alla gloria eterna da Di Maio che nei fatti gli ha passato lo scettro del capo politico del Movimento, sta assistendo al disfacimento della forza politica che lo ha “creato” e gli ha dato “identità politica”. Un Saturno moderno e politico che divora i suoi figli appena nati e che avrebbero cercato di detronizzarlo. Nella mitologia, il piccolo Zeus fregò il padre Saturno con la complicità della madre Rea. Al momento non sono pochi nel Movimento quelli che stanno studiando per diventare Zeus. Luigi Di Maio è un nome cerchiato di rosso: una larga fetta della base lo attacca per la scelta di andare con il Pd quando avrebbe potuto, ingoiando la propria dignità, tornare con Salvini; un altro pezzo della base lo attacca perchè ha indetto troppo tardi il voto su Rousseau (dopo l’incarico a Conte); qualche big lo sostiene ma tra questi non ci dovrebbero essere Davide Casaleggio nè i supporter di Di Battista. Di Maio è nel bunker con qualche fedelissimo (Fraccaro e Bonafede) e Beppe Grillo, ancora un volta, lo bombarda: mentre il vicepremier dimissionario al Quirinale ricorda di aver rifiutato la premiership offerta dalla Lega per tornare al governo gialloverde, l'ex comico ancora garante del Movimento lo avverte dal blog: “I ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza, assolutamente al di fuori dalla politica”. Una bomba sulle poche certezze di Di Maio convinto di poter ancora strappare qualcosa in più del Ministero della Difesa nel Conte-bis. “Il ruolo politico lo svolgeranno i sottosegretari” è il consiglio di Grillo che ricorda al Movimento come “un po’ di poltronofilia c'è, ma non possiamo dimenticare chi siamo”.

La verità è che il Movimento, non da oggi, ha iniziato a fare politica, ha sdoganato le alleanze politiche e le sta usando. Come hanno sempre fatto tutti. Ma la scelta di andare, provare ad andare, col Pd non piace allo stato maggiore del Movimento. Che non corrisponde, sia chiaro, alla base dei gruppi parlamentari. In tutto ciò, Conte -ma per Di Maio è stata una scelta obbligata visto che l’alternativa sarebbe stato il voto - si è ritrovato servita sul piatto la chance di un nuovo incarico. Questa volta come leader politico dei 5 Stelle. E scippando il ruolo a Di Maio. Per non pare dei Buffagni e dei Paragone il cui cuore è dichiaratamente più a destra che non a sinistra. Insomma, un tutto contro tutti assai esplosivo che non promette nulla di buono. Ecco perchè alla fine la decisione di ieri di far votare la base su Rousseau - un evidente sgarbo istituzionale perchè non si coinvolge una struttura privata e terza nell’iter di formazione del governo regolato dalla Carta e dalle leggi dello stato - è sembrato anche un arma pronta per indebolire Di Maio e quindi Conte. “Rousseau ha l’ultima parola, come sempre” ha ricordato ieri con polemica Max Bugani (che di Rousseau è socio). Se non potrà incidere sulla formazione del governo (ieri non è stato fatto giustamente alcun cenno alla piattaforma durante le consultazioni), quell’ultima parola potrà poi essere scagliata al momento opportuno proprio contro Di Maio. O magari contro i pieni poteri che sta assumendo Giuseppe Conte.

Prima il programma: sinistra-sinistra?

Giuseppe Conte sa benissimo che per trasformare l’incarico di stamani in una nuova premiership dovrà in una settimana chiarire alcuni passaggi chiave del programma di governo. Il segretario dem Nicola Zingaretti è stato chiaro: “Non è una staffetta e non ci sarà alcun passaggio di testimone. Quella di un governo con il Movimento è una sfida nuova che non possiamo non raccogliere”. La “discontinuità” e “la svolta” pretese non riguardano solo i nomi (motivo per cui dopo aver accettato Conte premier i dem non possono accettare anche Di Maio vicepremier, sarebbe la prosecuzione del primo governo Conte) ma soprattutto il programma, univa vera garanzia di longevità del governo. La manovra, per prima, si porta dietro una quantità di domande: dove prendere i 23 miliardi per Iva? Come tagliare le tasse? Come abbassare il costo del laboro? E subito dopo l’immigrazione: i decreti Sicurezza saranno cancellati? Che succederà alla prima nave Ong che si presenta a Lampedusa con 200 migranti? Una settimana è poca. La sintesi tra tutte le posizioni sarà difficile. Con una avvertenza. “Spero sia il programma più a sinistra degli ultimi decenni” si è augurato ieri Andrea Orlando, l’ex ministro della Giustizia dem, il cui nome compare in varie caselle del toto ministri. Il punto è esattamente questo. E Conte lo sa bene: se l’alleanza giallorossa andrà troppo a sinistra, si aprirà subito al centro uno nuovo spazio politico: il centro.

La narrazione di Salvini

Salvini è già in campagna elettorale. Il suo discorso ieri al Quirinale è stato un comizio. “Questa governo, se mai nascerà, durerà sei mesi…”E sono già pronte le parole d’ordine: “Tutti contro Salvini”; “un governo che nasce dalla vendetta, dall’odio e dall’esclusione non potrà mai combinare nulla”. Nei prossimi mesi andranno al voto ben nove regioni tra Umbria, Emilia Romagna, Calabria, Toscana. La Lega sta già preparando le truppe. Ecco perchè l’eventuale Conte bis, che certo godrà di buona tolleranza da parte della Commissione che potrebbe lasciarci briglia sciolta fino al 3%, deve avere subito pronta una contro narrazione di fatti concreti o almeno idee chiare a cominciare dal lavoro e dal mondo delle imprese.

Totoministri

La squadra e i ministri sono solo l’ultimo - o il primo - dei problemi che Conte dovrà risolvere in una settimana. E’ già stato ribattezzato il “cubo di Rubik”.Grillo, con l’invito a scegliere “ministri competenti” e quindi tecnici, gli ha in parte risolto il problema: Conte potrà, se serve, nominare qualche suo collega in ruoli chiave, per avere alleati dentro la squadra di governo visto che è rimasto troppo solo, al netto del Quirinale, in questi quindici mesi. Ieri sono girate meno liste del solito. I Dem fanno circolare Conte premier e il dem Franceschini vicepremier. I dicasteri sarebbero divisi in parti uguali come numero (8) ma non come peso specifico (il Pd ne avrebbe di più). Il Pd avrebbe Interno magari con un tecnico per evitare il duello a distanza con Salvini (Gabrielli, Ferrante, Morcone); Mef (Barca, Cottarelli, Reichlin, Gualtieri); Lavoro (Nannicini) e Sviluppo economico; gli Esteri (Gentiloni, Amendola), Cultura (la renziana Anna Ascani). In pole per il governo anche Guerini, Fiano e Bellanova. I 5 Stelle avrebbero Difesa (Di Maio), Infrastrutture (Patuanelli), Salute (Grillo), Rapporti con Parlamento (Fraccaro), Giustizia (Bonafede) e Ambiente (dove resta Costa). Sarà ministri anche D’Uva, l’altro capogruppo. Poi magari si scopre che Conte è una mago e risolve il cubo di Rubik in tre minuti.