[Il retroscena] Conte cerca di uscire dall’angolo con una tregua. Ma Mes e Fase 2 sono due trappole perfette

Giuseppe Conte è nell’angolo. Ne può uscire solo in tre modi: rinnegando se stesso; i 5 Stelle che a palazzo Chigi lo hanno portato; o perché i 5 Stelle dovranno rinnegare se stessi. In sostanza una pubblica e pesante abiura. Il Pd, a cominciare dal capo delegazione Dario Franceschini, ha dato al premier l’aut aut sul dossier più scivoloso, quello del Meccanismo europeo di stabilità, il famigerato Mes. Una mossa obbligata perchè il partito di maggioranza relativa non sarebbe più in grado di tenere le truppe dopo mesi di compromessi. Perchè Italia viva, che della maggioranza possiede un tagliando importante, sul Sì all’Europa e Sì al nuovo Mes senza condizioni - che significa 37 miliardi subito da spendere su Sanità e progetti antivirus - non è disposta a fare mezzo passo indietro. E perché Forza Italia, per bocca dello stesso Berlusconi, su questo dossier ha dato il ben servito agli alleati Salvini e Meloni.

Ma il premier Conte è nell’angolo anche perchè la Fase 2, quella della ripartenza, rischia di trasformarlo in un novello Cadorna, il generale della disfatta di Caporetto. E il jolly Colao, scelto da Conte ma sono in molti a dire “subìto” dal premier, potrebbe diventare l’emblema della sua Caporetto.

Montecitorio al gran completo

Erano settimane che non si vedeva il Transatlantico della Camera così affollato. E il cortile annesso pieno al limite della distanza di sicurezza. Eppure siamo ancora in lockdown. Eppure le Camere lavorano a ranghi ridotti (convocato un terzo degli aventi diritto). Tutti con guanti e mascherine - molto fashion quella di Andrea Ruggeri (Fi), predilige il tricolore Fratelli d’Italia, da Pirati nei Caraibi quelle dei 5 Stelle, rigorosamente chirurgiche le altre - i deputati hanno risposto tutti alla convocazione e sono arrivati dai rispettivi collegi del nord, del sud e del centro Italia per votare compatti il decreto Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e le Atp Finals, il Master finale di tennis ospitato a Torino dal 2021 al 2025. E’ stato un affollamento venato di “ribellione”, comprensibile dopo quaranta giorni di lockdown generale, con il governo che ha deciso e il Parlamento che è rimasto a guardare, forse anche oltre il lecito, e che ora sembra aver ritrovato la voce per dire: “Bene la sicurezza, ok l’emergenza sanitaria, ma il paese dove sta andando? Come e quando riparte?”. Domande scomode per il governo.

Evitare lo schema Tav

Dunque serve l’exit strategy. Che ancora non c’è, se ne parla appena. Un passaggio stretto, difficile, dove Salvini ha subito fiutato l’odore del sangue e non a caso ieri mattina è stato dalle 11 e 15 fino quasi le 15 in un angolo del cortile di Montecitorio trasformandolo in una sorta di gabinetto di guerra in cui sono stati consultati uno dopo l’altro tutti i maggiorenti presenti, da Giorgetti a Molinari passando per Galli e Rixi.Il casus belli è stato servito sul vassoio al termine della capigruppo: il 21 aprile Conte sarà in aula per “un’informativa” alle Camere sul Consiglio Ue del 23 aprile, quello decisivo sul piano di aiuti anti Covid. Un’informativa e non le consuete comunicazioni. La differenza è sostanziale: l’informativa non prevede il voto come invece le comunicazioni. La maggioranza ha scelto di dare un ultimo aiuto a Conte non costringendolo al voto che avrebbe spaccato la maggioranza. Si è scelto di evitare una Tav-Parte seconda, come il 7 agosto scorso al Senato quando i 5 Stelle rimasero soli a difendere il loro No all’alta velocità. Quel giorno la maggioranza ottenne un risicato pareggio. E fu la vigilia della crisi di governo. Mani esperte hanno evitato la replica. Ma Lega e Fratelli d’Italia sono partiti all’attacco: “Così si vuol mettere il bavaglio al Parlamento, era stata promessa trasparenza e condivisione. Dove sono finite?”.

Cominciare dalla fine

Conviene raccontarla dalla fine questa giornata perchè la trama è troppo intrecciata. E occorre tenere presente almeno due corni della storia: il Mes e la palude della Fase 2 alle prese con tre diverse task-force-comitati il governo, le opposizioni e i venti governatori che giocano a fare i leader. Tavoli su tavoli e tutti molto affollati. Di solito non un buon auspicio per decisioni brillanti.

Sul Mes i giochi sono abbastanza in chiaro. L’Eurogruppo ha messo in fila le misure finanziarie anti-Covid, il bazooka da 1.1100 miliardi della Bce, i 240 miliardi della Bei, i 100 miliardi per la cassa integrazione europea (Sure) , i fondi del Mes che per l’Italia si traduce in 37 miliardi da utilizzare “senza condizioni” per spese sanitarie, dirette e indirette. E’ sul tavolo anche un’altra misura, il Recovery fund (Fondo per la ripartenza, una forma di finanziamento molto simile ai covid-bond richiesti dal governo italiano di cui però si potrà conoscere entità e utilizzabilità solo tra qualche mese. I soldi che possiamo utilizzare subito sono Bce, Bei, Sure e Mes. Su questo menu la maggioranza è andata in frantumi negli ultimi tre giorni, da quando il Pd, incalzato da Italia Viva e +Europa, si è smarcato dal nient di Conte (“no al Mes, sì ai bond”) e dei 5 Stelle attesi al guado, su questo punto, da Lega e Fratelli d’Italia. E’andata in frantumi però anche la maggioranza: ieri Berlusconi ha chiuso il dibattito in Forza Italia e ha detto sì al Mes. Ieri mattina i 5 Stelle hanno provato a fare la voce grossa, prima con un’intervista al capo politico Vito Crimi e poi con il rilancio dei capi gruppo di Camera e Senato, Crippa e Petrilli, “se vogliono il Mese se lo fanno con il governo Draghi”. Alle sette di sera il premier Conte, chiuso a palazzo Chigi, ha scritto un lungo post su Facebook. Uno stop, per non dire una retromarcia.

Il lungo post

Il Presidente del Consiglio ha imparato ad essere, o forse lo è di natura, concavo e convesso a seconda delle necessità.

Rispetto di Niet tassativi sul Mes ieri sera ha replicato e spiegato e sfumato: nulla è deciso, tutto può ancora succedere. “Vorrei chiarire - si legge nel lungo “spiegone” dove Conte sottolinea di parlare da “premier e da avvocato” - che discutere adesso se vi saranno o meno altre condizioni oltre a quelle delle spese sanitarie e valutare adesso se all’Italia converrà o meno attivare questa nuova linea di credito significa logorarsi in un dibattito meramente astratto e schematico”. Tutto questo va giudicato alla fine, con tutte le carte sul tavolo, “solo allora potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola”.

La call a tre

Cinque minuti dopo la pubblicazione del post è arrivato il plauso di Franceschini, “condivido le parole di Conte” e quello di Bonafede, capodelegazione del Movimento: “Piena fiducia in Conte”. Il post del premier è stato il risultato di ore di trattative con frenate e ripartenze. Di una conference call a tre - Conte, Franceschini, Bonafede - e di un altro post di Di Maio “sull’importanza del gioco di squadra”. Alla fine ieri sera è arrivata la tregua. Una tregua che ha la consistenza delle braci sotto la cenere. Più volte, secondo indiscrezioni, il ministro della Cultura avrebbe rinfacciato al premier il suo “no pregiudiziale al Mes”. La tensione è arrivata al culmine ieri nel primo pomeriggio. In Transatlantico se ne sentiva l’eco nei capannelli del Pd dove, tra una mascherina e la bocca coperta da un guanto, è comparsa la parola “voto” e a più d’uno è scappato detto: “E basta essere ostaggio dei 5 Stelle…”. Il via libera al Mes arrivato martedì prima da Prodi e poi da Zingaretti, con Renzi che incalzava da giorni, è stato vissuto nelle file Pd come una liberazione.

La “trappola” della Fase 2

Si diceva che sono due i corni della storia che ha messo Conte in una angolo. Il primo è il Mes al momento sotto tregua. Il secondo è la Fase 2, quella della ripartenza. Se il Mes è ancora un argomento tecnico che poco intacca la popolarità del premier, sulla Ripartenza il premier rischia di bruciarsi le ali. Ormai tutti capiscono e sanno che gli altri paesi europei stanno riaprendo e la maggior parte, tranne Italia e Spagna, non ha mai veramente chiuso. Le categorie economiche spingono per riavviare i motori dell’industria e della manifattura. I deputati ieri - molto efficace l’intervento in aula di Maurizio Lupi - durante il question time hanno detto al governo (presenti i ministri D’Incà, Catalfo e Bellanova) di fare presto e con chiarezza e in sicurezza. Ma Conte si è circondato di comitati e task force: c’è quello medico-scientifico che va dai 20 ai 40 componenti a seconda delle giornate; quello digital per le app per tracciare i cittadini positivi che lavora con il ministro Pisano, altre 75 persone; la taskforce, quella specifica per la Ripartenza, 17 persone, affidato al manager Vittorio Colao. Senza contare i governatori che vogliono sempre avere l’ultima parola. E i ministri che si sentono commissariati.

Ora in tutto questo affollamento, chi decide? “La politica” rispondono in coro. Ma la politica rinvia sempre ai tecnici. Che spesso non hanno risposte univoche. E via di questo passo. “Sapete da quanto tempo chiedo di avere una parola certa sull’affidabilità di tamponi veloci e test sierologici? Finchè non ho questa informazione non possiamo autorizzare una campagna a tappeto nel paese” osservava ieri il ministro Francesco Boccia. Si è messa di punta anche una cauta come l’ex ministra e responsabile Innovazione del Pd Marianna Madia. “Serve un’accelerazione - ha detto - e maggior chiarezza da parte del governo su come intende gestire la transizione alla Fase 2”.

La missione di Colao

In questo contesto il ruolo di Vittorio Colao potrebbe diventare un boomerang per Conte: se fa male è colpa del premier; se fa bene, cosa più che probabile, andrà a fare ombra a Conte che, sussurrano già ora i maligni, “si è dovuto affidare ad un esterno per sedare le risse nella maggioranza e con i governatori”.

Allora vanno lette in controluce alcune dichiarazioni di queste ore. Il Pd spende parole illuminate sull’ex manager Vodafone. E chiede “maggiori poteri” per la taskforce che adesso non ha visto che deve riferire prima al Comitato scientifico e poi al governo. “La Commissione Colao deve avere un ruolo centrale e fattivo” ha sottolineato ieri il segretario dem Nicola Zingaretti. Matteo Renzi fa di più: “Una figura come Colao, incaricata di guidare il percorso della ripartenza, ci lascia tutti con un senso di speranza e positività”. Non pochi ieri, anche in Forza Italia, immaginavano Colao ministro. Di più, “il successore di Conte in un governo di unità nazionale”. Per quel ruolo, semmai, c’è Mario Draghi. Conte, che ha scelto ma anche subìto il manager, ha capito di essere scivolato in un angolo. Intanto le riunioni della task force avvengono in videoconferenza visto che Colao è a Londra. E i ministri inviano come osservatori i rispettivi capi di gabinetto per stoppare subito eventuali invasioni di campo. Ma così è una palude. E l’Italia, invece, ha fretta.