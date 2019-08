[Il caso] Conte al G7 di Biarritz sconfessa Salvini, si mette a disposizione e chiede un governo riformatore per l’Italia

Vista da Biarritz, dalle spiagge atlantiche della costa basca francese dove i sette grandi della terra s’incontrano sull’ordine mondiale, la crisi di governo italiana sarebbe già risolta. Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, accoglie il premier dimissionario come “uno dei migliori esempi di lealtà e responsabilità”. Gli altri leader europei, da Angela Merkel, al padrone di casa Emmanuel Macron, l’esordiente Boris Johnson, lo salutano “con stima e affetto”. Persino Donald Trump gli dedica, appena arrivato, un faccia a faccia fuori programma di una decina di minuti. Al di là delle comprensibili veline che lo staff di palazzo Chigi può veicolare in favore del proprio principale inquilino, “non c’è dubbio - spiega una fonte tecnica di Bruxelles vicina allo staff della presidente Ursula von der Leyen - che la Commissione faccia il tifo perché Giuseppe Conte resti l’interlocutore per conto dell’Italia. Con lui è stato costruito un buon rapporto in questi mesi, c’è un lavoro avviato, intese già raggiunte, anche in vista della prossima sessione di bilancio, e sarebbe uno spreco dover iniziare di nuovo con un diverso interlocutore”. Tempo perso quando tempo non ce n’è.

A Biarritz, in cerca del rilancio

Non è certo sulla base dei desiderata dei leader di paesi stranieri, sebbene europei, che si decide il profilo di un premier. Però ha una sua suggestione il fatto che il battesimo internazionale del premier Conte fu proprio il G7, in Canada l’8 giugno 2018, appena una settimana dopo il giuramento al Quirinale. E che oggi sia un nuovo G7 il jolly che potrebbe favorire la conferma del Professore a palazzo Chigi. Il vertice internazionale come inizio, fine e magari rilancio. “Non è mai facile difendere gli interessi nazionali e allo stesso tempo essere responsabile nel cercare soluzioni europee” ha detto Tusk spiegando la sua stima per Conte. E fonti diplomatiche europee, assai critiche con le politiche e i modi di Salvini, avrebbero definito il discorso di Conte al Senato, con la decisione finale di uscire dalla melina e andare a dimettersi, come “l’intervento di un vero uomo di Stato, responsabile del proprio paese”. Non c’è dubbio che quello sia stato - al pari di quando smontò la manovra del 2019, quella che aveva “abolito la povertà” - il momento più alto nei quindici mesi da premier.

Oltre al fattore R (come Renzi), c’ è anche il fattore B (come Biarritz), sono tutte mani al tavolo da poker dove si gioca la soluzione della crisi di governo italiana. E il fattore C, come Conte, che ieri ha definitivamente tagliato via ogni ipotesi di reunion con la Lega e rilanciato i programmi prima degli uomini.

84 ore

Mancano 84 ore alla scadenza del “tempo” concesso dal Presidente della Repubblica “per sviluppare il confronto richiesto da alcuni partiti per ulteriori verifiche”. Possono essere tante. Ma anche pochissime se del kit richiesto - numeri, programma e indicazione del premier - mancano ancora i due pezzi più importanti, premier e programma appunto. Martedì pomeriggio inizia al Quirinale il secondo giro di consultazioni. E il gong scatterà intorno alle 17 di mercoledì. Ma le verifiche in corso assimigliano più ad una mano di poker, con bluff e rilanci, occhiate e ammiccamenti, che ad un confronto serio. Cioè sui temi e sul programma anziché sui nomi e su come saranno riempite la caselle. Il patto Pd e 5 Stelle si è bloccato, al momento, di fronte ad uno scoglio di nome Giuseppe Conte che il Movimento e Di Maio vorrebbero confermare a palazzo Chigi. Mentre il segretario dem chiede una vera “discontinuità” di nomi (della vecchia squadra via libera solo a Di Maio ma in un ruolo assai ridimensionato) e programmi ed è disposto a rilanciare con un nome che spiazza il Movimento: Roberto Fico.

Ancora acceso il doppio forno

Sullo stesso tavolo da poker intanto i 5 Stelle continuano a dare carte in favore della Lega e di Salvini, un doppio formo che continuano ad alimentare con contatti ufficiosi, messaggi e whatsapp anche tra i due vicepremier dimissionari. Salvini non siede al tavolo - è comunque rimasto a Roma per il week end e continua a fare il ministro dell’Interno - ma c’è chi cala “le carte” per suo conto facendo vedere il jolly di Di Maio a palazzo Chigi. E se Grillo e i gruppi parlamentari sono in campo “all’80%” a favore della trattativa con il Pd con maestro di cerimonie quel Vincenzo Spadafora che di Di Maio è stato il mentore politico, è sempre più folto il fronte di chi fa il tifo per tornare alla casella di partenza: un governo giallo-verde 2.0, con un nuovo programma e Di Maio premier. Oltre a Di Battista e Paragone, anche il socio di Rousseau Max Bugani e il sottosegretario Buffagni con la pasionaria Paola Taverna. Con loro, a giudicare dai commenti postati sul blog delle Stelle sotto il post con i dieci punti che sono l’offerta programmatica al Pd presentata da Di Maio, anche la base grillina. Sempre più probabile il ricorso alla piattaforma Rousseau per decidere il dà farsi. E il verdetto sarebbe, a quel punto, inappellabile.

A disposizione

In un tavolo così affollato e complesso, piombano a metà di ieri pomeriggio le parole di Conte pronunciate dal G7 di Biarritz dove, ha spiegato, “dobbiamo costruire ora il mondo che vogliamo per i prossimi anni”. Parole che rompono un silenzio che andava avanti dalla sera del 20 agosto quando lasciò il Senato per andare al Quirinale e che indicano l’alleanza con il Pd. Parole che sanno di programma politico, come quelle pronunciate al Senato: economia circolare, la crescita legata ad investimenti per l’ambiente, infrastrutture, un grande progetto di semplificazione e sburocratizzazione. Parole che sanno di futuro anche se questo potrebbe essere il suo ultimo vertice internazionale. “Per quanto mi riguarda - ha aggiunto Conte - la stagione con la Lega è chiusa, non la rinnego ma ho spiegato credo con dovizia di particolari perchè per quello che mi riguarda non si potrà più riaprire”. Sullo stallo nella crisi di governo e sul rilancio con il suo nome, ha tagliato corto, scansando ogni riferimento ai nomi perchè “l'Italia ha bisogno di un grande progetto riformatore per cui non dovrebbe essere una questione di persone quanto piuttosto di programmi”.

In cerca della quadra

Se Zingaretti venerdì sera, prima del faccia a faccia con Di Maio, ha voluto contattare Matteo Renzi per avere anche il suo via libera (arrivato) nel dire No a un Conte bis, è probabile che le parole del premier dimissionario rimbalzate da Biarritz fino al Ciocco, in Garfagnana, abbiano avuto il sapore del miele per Renzi alle prese con la tre giorni della scuola di formazione politica. “Lasciate lavorare chi deve lavorare” ha commentato in un primo messaggio dai toni distensivi. E poi, un paio d’ore dopo: “Salvini è quasi ko. Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all'Italia, non all'interesse dei singoli”. Ieri sera comunque le questioni erano tutte aperte. I Cinque Stelle non hanno voluto, o saputo, dare una risposta chiara sul doppio forno. “Spero non esista questa ipotesi” ha detto Zingaretti. Che però non vuole Conte e ha rilanciato con Roberto Fico. In questo modo i 5 Stelle dovrebbero rinunciare alla Presidenza della Camera che potrebbe andrebbe al dem Franceschini. D’altra parte Di Maio chatta con Salvini, insiste su Conte il quale però non ne vuole più sapere della Lega. Non ha perso tempo Salvini. E tra un post e l’altro al grido “non mollare mai”, ne ha piazzato uno micidiale contro Conte: “Non posso credere che da una settimana all’altra passi dai 5 Stelle al Pd uno he ha firmato con noi tutti i provvedimenti”, decreti sicurezza compresi. Un concetto ribadito anche da Gianni Cuperlo in tv a “In Onda” a La7 si è definito “disarmato per un premier che considera chiusa un’esperienza politica ma non la rinnega”.

I tavoli della trattativa

Dal Nazareno hanno fatto girare una foto che mostra i sei tavoli che oggi (ore 15) ospiteranno la discussione sui temi per il programma Lega-Pd. Il capogruppo Andrea Marcucci è positivo e parla di “buona strada intrapresa”. In effetti, sarebbe importante puntare prima sui programmi anziché sulle persone e le relative caselle. Così, giusto per essere coerenti. E rendere onore al servizio della politica. Un po’ come dice Conte.