[L'analisi] Consiglio Ue: l’unica buona notizia è il ritrovato dialogo con Macron. Su immigrazione e regole economiche

“Soddisfatta” alla vigilia. “Molto soddisfatta” ieri, a Consiglio europeo terminato. Poiché leggendo il documento conclusivo del vertice di Bruxelles non sono così evidenti i motivi di soddisfazione, è necessario incrociare le dichiarazioni della premier Meloni con le undici pagine delle conclusioni finali suddivise in tre capitoli: Ucraina; competitività e mercato unico; energia. C’è un quarto capitolo di Varie ed eventuali. Ci sono poi una serie di fatti accaduti a margine del grande tavolo di lavoro all’ultimo piano dell’Europa Building e negli hotel dove alloggiano le delegazioni. Il più importante per Giorgia Meloni è stato senza dubbio il bilaterale di un’ora e quaranta con Emmanuel Macron nella sala riunioni dell’hotel Amigo, a pochi passi dalla Grand Place. Un faccia a faccia chiarificatore, pare, e senza neppure la presenza delle delegazioni. Il gelo con Parigi era calato a novembre quando la nave ong Ocean Viking fu dirottata, carica di naufraghi, a Marsiglia. Faceva parte dell’accordo Italia-Francia curato dal governo Draghi. Le modalità però dovevano restare più o meno riservate. Meloni, premier da pochi giorni ne fece oggetto di dichiarazioni ufficiali. Ne venne fuori un pasticcio enorme. Da allora il grande freddo è continuato - con altri picchi di crisi - fino allo scongelamento di ieri. Il bilaterale sarebbe stato chiesto da Macron. Non c’è dubbio che sia Roma che Parigi hanno bisogno l’uno dell’altra in questo periodo: flussi migratori, nuovo patto di stabilità, nuove regole di bilancio, la guerra in Ucraina sempre più difficile da spiegare. E poi ciascuno che ha le sue rogne: Macron in mezzo ad una quasi guerra civile; la premier alle prese con due alleati che ogni giorno fanno a gara per marcare la differenza.

Europeista ed istituzionale

La “soddisfazione” di Meloni – che le opposizioni leggeranno come un fallimento e la maggioranza come un suo successo personale (la stessa premier fosse oggi all’opposizione ripeterebbe la parola “fallimento”) – va quindi letta con un altro paio di occhiali, di quelli che aiutano a leggere più lontano. E che raccontano della definitiva istituzionalizzazione della premier. Soprattutto in Europa. Soprattutto a Bruxelles dove sembra aver dismesso la cifra da leader politica di opposizione che a febbraio le aveva fatto mettere il broncio contro Macron che l’aveva esclusa da un bilaterale Francia-Germania. E proprio il bilaterale ieri con il presidente francese sembra essere un altro pezzetto del nuovo profilo della premier, più disponibile ai grigi, agli scambi che si fanno ma non si dicono, consapevole che l’asse con Varsavia e Budapest, i suoi amici, non potrà mai tirarci fuori dai guai. E quindi pazienza se Macron ogni tanto fa di testa sua: sui dossier economici, patto di stabilità e flessibilità dei conti, è l’unico che ci può dare una mano. Come si cambia. Quando si capisce che non ci sono altre vie d’uscita. Vediamo quanto dura. Anche perchè poi Meloni resta la leader di un partito che presenta il disegno di legge contro la gravidanza surrogata definendola “un reato peggiore della pedofilia”. Questi per dire l’ultima. Ed è la stessa premier che ieri ha definito genericamente italiani i 335 resistenti e antifascisti ed ebrei trucidati alle Fosse Ardeatine.

Immigrazione

Tante parole, che sembrano a dir la verità sincere, molti impegni fare di più e soprattutto a livello Europeo, sull’immigrazione però il documento finale ha dedicato 4 righe e mezzo alla voce “altre ed eventuali”. C’è un Piano di Urusula von der Leyen (aumentare i canali legali d’ingresso; forza comune in mare contro gli scafisti e per evitare tragedie, rimpatri collettivi) che ha aveva già preso forma due anni fa ma poi è sempre rimasto stritolato dai veti incrociati del Consiglio. Adesso il Consiglio lo fa suo (nel Consiglio di febbraio) e promette un aggiornamento per giugno. “Verificheremo la realizzazione del Piano - ha sottolineato Meloni - sottolineando la volontà, da parte della Commissione ma anche del Consiglio a fare di più e presto. Una previsione: finchè la presidente di turno è della Svezia, possiamo aspettarci quasi nulla. Da giugno, quando toccherà alla Spagna che condivide con noi gli stessi problemi, potremo forse essere più ottimisti.

Però c’è un problema grosso legato all’oggi e al presente: si chiama 900mila pronti a partire dalla Tunisia e altri 500 mila dalla Libia. Potrebbero patire e mettersi in mare con la bella stagione. “E per l’Italia - ha detto chiaro la premier durante la cena - sarebbe un peso insopportabile”.

Da qui, anche, l’urgenza del bilaterale con Macron. Proprio sulla gestione delle migrazioni i due leader hanno siglato un'alleanza. In particolare per fronteggiare la crisi tunisina che spaventa la Francia almeno quanto l'Italia. In concreto ci sarà una missione diplomatica presto a Tunisi sotto le insegne dell’Europa e che vedrà in prima fila Italia e Francia.IL problema è sbloccare i soldi - circa due miliardi - che il Fondo monetario non vuole erogare finchè il presidente Kais Saied non ripristinerà quei minimi criteri di democrazia che lui stesso ha abolito. Non si possono dare soldi ad un Dittatore. In questa attesa, la Tunisia fallisce. E la gente parte. Lunedì sarà a Tunisi anche il Commissario Gentiloni. Macron ha confermato i timori già espressi da Meloni: “Nel breve termine dobbiamo riuscire anche a fermare i flussi migratori dalla Tunisia che accrescono la pressione sull'Italia e il resto dell’Europa”.

Nuove regole di bilancio

L'allineamento tra i due paesi è stato segnalato anche nelle questioni cruciali dei prossimi mesi: dalla riforma del Patto di stabilità, alla difesa della neutralità tecnologica, che all'Italia fa comodo per i biocarburanti e alla Francia per il nucleare. In un punto stampa al termine del vertice (non c’è stata conferenza stampa) Meloni ha parlato di incontro “molto lungo, molto ampio, anche di scenario sulla situazione sicuramente complessa sul piano geopolitico che tutti quanti viviamo. Mi pare che ci sia voglia di collaborare - ha sottolineato la premier - su materie che sono comunque d'importanza strategica, sicuramente per l'Italia e per la Francia”. Sensazioni confermate in conferenza stampa anche da Macron: “E’ stata una discussione molto buona che ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire su quali siamo pronti a lavorare assieme a livello bilaterale o europeo”. Ad esempio la cosiddetta “neutralità tecnologica”. Meloni la difende per ottenere la deroga ai biocarburanti dallo stop nel 2035 ai motori termici e Macron la evoca per poter portare avanti la propria agenda sul nucleare. “La partita sui biocarburanti non è affatto persa - ha risposto piccata la premier nel punto stampa - Intanto è vinta la partita sulla neutralità tecnologica che è la condizione per riconoscere i biocarburanti. Mi pare anche sul tema della neutralità tecnologica, cioè di stabilire il principio che fermi restando i target ogni paese decide come ottenerli”. Meloni ha detto di condividere anche la posizione francese sul nucleare.

“Ampio allineamento” anche sulla riforma del Patto di stabilità. . “Le regole servono per sostenere una strategia. Se noi ci diamo una strategia e nella strategia ci sono la doppia transizione, gli equilibri geopolitici, il sostegno all’Ucraina, poi è chiaro che bisogna immaginare regole che sostengano quelle strategie. Altrimenti rischiamo un'Unione monca”.

Problemi sul Pnrr

Il governo le nega. Fonti europee sono molto meno ottimiste. Il presidente Mattarella lancia l’allarme: “E’ il momento di mettersi alla stanga” ha detto ieri citando De Gasperi. L’Italia ha un problema con il Pnrr. anzi, più problemi: problemi con l’erogazione della terza rata (secondo semestre 2022); ritardi con gli impegni di questo semestre; il rischio di non staccare la quarta rata; non si potrebbero fare le modifiche che chiede l’Italia. Meloni è stata ottimista sull'erogazione della terza rata dei fondi del Pnrr: “Non vedo assolutamente rischi. C'e' un lavoro molto serio, molto collaborativo. Noi abbiamo ereditato una situazione che sicuramente richiede di lavorare molto velocemente, è quello che stiamo facendo assieme alla Commissione. Ho parlato ora con Ursula von per Leyen e mi sembra che la Commissione apprezzi il lavoro serio che sta facendo l'Italia. Tutte le decisioni che si prendono sono decisioni che stiamo condividendo. Non vedo rischi”. Assai meno roseo è stato l’incontro tra il ministro Fitto, che ha assunto la delega del Pnrr, e il commissario Gentiloni.

Fiato sul collo anche sul Mes

Bruxelles torna in pressing su Roma per la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) proprio adesso con la crisi delle banche che leva il sonno ad operatori e governanti. Un altro dossier scomodo per Giorgia Meloni.

Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ha chiesto ancora una volta di “andare avanti”. La premier ha replicato invitando a non discuterne “a monte ma a valle” e chiedendo un ragionamento “in un quadro complessivo”. E in relazione alla crisi delle banche in atto, Meloni ha speiagt come “la rete di sicurezza prevista dal Mes (il backstop, ndr) sia una sorta di Cassazione. L'Unione bancaria sono il primo e il secondo grado e hanno strumenti certamente più efficaci”. Quindi, è il messaggio, prima chiudiamo sull’Unione bancaria e poi si farà il Mes. L’Unione bancaria - un’altra riforma attesa da anni - è tornata in effetti in primo piano in questa riunione del Consiglio. Completata la vigilanza unica delle banche, in attesa del nuovo Mes per il meccanismo di risoluzione unico, si lavorerà ora sulle garanzie dei depositi. A partire da un obiettivo più facile come quello della gestione delle crisi e l'assicurazione nazionale dei depositi (Cmdi), che pure resta da mesi in attesa di una proposta della Commissione europea. Resta invece un miraggio trovare una soluzione sul sistema europeo di assicurazione dei depositi (Edis), tabù per i tedeschi. A meno che la crisi di Deutsche Bank non cambi all’improvviso la prospettiva. L'Italia è l'ultimo degli aderenti a non aver ratificato la riforma voluta per dare al “fondo salva Stati” anche il ruolo di “fondo salva banche”.

"Abbiamo bisogno - ha spiegato Donohoe - di garantire che il Fondo di risoluzione unico abbia il sostegno necessario per assicurare che se ci saranno difficoltà bancarie non chiediamo ai contribuenti nazionali di pagare”. In Parlamento sarà questo il tema della prossima settimana.

Mercoledì partirà l'iter in commissione Esteri della Camera delle proposte di legge di ratifica del Mes presentate da Pd e dal Terzo Polo. La ratifica della riforma del Mes è nel calendario d'aula di aprile.