Comunali, per ora è pareggio. Tutte le partite dei ballottaggi, città per città, in cerca di mr Wolf

C’è un gran da fare, il giorno dopo il primo turno delle amministrative, nel dire chi ha vinto e chi ha perso. Nel rivendicare “l’onda lunga di Giorgia Meloni” o “il mitizzato effetto Schlein”. “Il Pd è il primo partito in tutti i capoluoghi in cui si è votato. E’ in ottima salute e questo ci dà slancio” ha detto le segretaria del Pd in una conferenza stampa convocata ieri nel primo pomeriggio forse buttando anche un filo di troppo il cuore oltre l’ostacolo. Della serie: la miglior difesa è l’attacco. Anche Meloni, per non parlare di Salvini, hanno fatto la stessa cosa. “Il risultato del voto amministrativo è un’ulteriore spinta all’azione del governo, il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali”ha detto la premier. Salvini ha snocciolato liste di comuni vinti. E meno male che doveva essere un voto che non contava nulla, senza alcun impatto “nazionale”. E’ invece un voto importante per vari motivi: coinvolge circa 600 comuni e sei milioni di elettori, dunque un test affidabile; è l’ultima occasione di misurare il consenso vero al di fuori dei sondaggi prima delle elezioni europee che saranno tra un anno esatto e saranno proporzionali.

I numeri

Hanno votato 600 comuni ma vengono considerati utili ai fini dell’analisi del voto solo i 91 sopra i 15 mila abitanti (dove senza il 50,1 per cento dei voti si deve andare al ballottaggio) e i 13 capoluoghi. Al centrodestra ne sono andati 23, al centrosinistra 15, altri 13 a sindaci civici, mentre per 40 occorrerà il ballottaggio. Finora è stato in qualche modo confermato il quadro politico attuale. Restando ai 13 comuni capoluogo, si partiva da una situazione in cui 8 erano già a guida centro-destra e 5 cinque al centrosinistra. Ne sono stati assegnati al primo turno solo sei: quattro alla destra (Latina, Treviso, Sondrio e Imperia dove ha stravinto Claudio Scajola con la sua lista civica e i partiti di destra sono stati accolti solo a patto che rinunciassero al simbolo) e due al centrosinistra, Brescia e Teramo. In realtà in queste prime sei città definitive, nulla è cambiato tranne a Latina che era governata da un civico area centrosinistra e ora è arrivata Matilde Celentano con il 70 per cento a riprendersi quello che è sempre stato un fortino della destra. Insomma troppo presto per dire alcunché. Tocca aspettare il 29 maggio, la fine dei ballottaggi.

Le tendenze

Si può invece parlare di tendenze, subito messe in fila dagli analisti. E della partita iniziata ieri - alleanze e desistenze - per vincere i ballottaggi. Per gli analisti, il Cise della Luiss e l’Istituto Cattaneo, “l’onda Meloni” o "l’effetto Schlein” è stato molto limitato. E’ stato il giudizio sui diversi candidati sindaco a spingere gli elettori alle urne molto più delle istanze politiche nazionali. , E' il giudizio di alcuni esperti, studiosi e centri di ricerca, secondo i quali "l'effetto Meloni" o "l'effetto Schlein" è stato molto limitato.

Un primo elemento che ha colpito positivamente è stato l’arresto dell'emorragia di voti degli ultimi anni: il calo c’è stato ma è stato molto limitato. Grazie anche al fatto che c’era molta incertezza sui vincitori e questo ha reso la competizione più partecipata. Interessante anche la diversa distribuzione dell'astensione: maggiore al Nord e nei grandi Comuni, minore al Sud e nei centri più piccoli.

Effetto Meloni o effetto Schlein, dunque? “L’effetto Schlein era stato sopravvalutato alla vigilia e non c’è stato a Pisa - dice Salvatore Vassallo, direttore del Cattaneo - dove avrebbe potuto avere un certo impatto. Un effetto Meloni ci può essere stato ad Ancona. Sicuramente a Latina”. Ma qui ci si ferma anche se nel complesso “la rimobilitazione prodotta da Schlein ha aiutato il Pd. Molto meno di quanto essere al governo aiuti la presidente del consiglio in carica”. Secondo Pregliasco e Andrea Paparo, del Cise-Luiss, l'incidenza delle due leader non c’è stato: “Ne aveva bisogno più la Schlein di Meloni e in tal senso questa tornata è un’occasione persa per i Dem. Si può dire che è finita la luna di miele del centrodestra, ma l'opposizione ancora non è capace di capitalizzare. In assenza di driver nazionali, prevalgono le istanze territoriali”.

Insomma ha prevalso il giudizio degli elettori sui candidati in campo, o su come ha amministrato il sindaco uscente. Ad esempio a Brescia, ha evidenziato il Cattaneo, il distacco del centrosinistra sul centrodestra è aumentato di molto rispetto alle politiche del 2022 per il giudizio sull’operato del sindaco Emilio del Bono. “Effetto Emilio” più che effetto Schlein.

I ballottaggi, un’altra partita

Saranno quindi i 40 ballottaggi a certificare chi vince e chi perde. Sapendo che ci potrebbe anche essere un sostanziale pareggio, ovvero un quadro non troppo diverso da quello uscente.

I ballottaggi sono sempre stati un’altra partita. Che potrebbe ribaltare molti degli attuali risultati in cui il centrodestra è in vantaggio. Sono due gli elementi decisivi: la capacità di fare alleanze e di allargare il perimetro dei propri elettori; la capacità di perdere il minor numero di voti possibile. Se tra due domeniche dovesse per caso esserci il sole, sarà dura mandare di nuovo la gente a votare.

Elly Schlein lo ha detto chiaro ieri: “Adesso ce la giochiamo partita per partita, città per città”. Questo vuol dire capire bene con chi allearsi, a chi dire sì o no. Perchè anche le ammucchiate possono avere effetto respingente. I dem devono valutare ad esempio che l’alleanza con i 5 Stelle non è stata vincente. Soprattutto a Pisa: il sindaco uscente Michele Conti, un leghista illuminato, non ha vinto per 15 voti. Al di là del riconteggio che potrebbe dare sorprese, Paolo Martinelli, il candidato su cui Schlein ha messo molto la sua faccia, ha raggiunto il 40% ma si teme che oltre non possa andare. Che abbia esaurito così la propria capacità di allargare consenso. Al netto del fatto che Conti ha fatto bene il suo mestiere, Martinelli è considerato “un cattolico troppo radicale e troppo a sinistra”. L’Istituto Cattaneo ha stimato che l’8 per cento degli elettori che hanno votato Pd a settembre, hanno votato Conti. Anche a Brindisi, l’auspicato effetto Conte non c’è stato. Nelle altre città i 5 Stelle sono andati per lo più da soli e raramente hanno superato il 5%. Schlein è davanti ad un bivio: chiedere di stringere alleanze con i 5 Stelle ad Ancona, Massa, Vicenza? Oppure guardare verso il Terzo Polo che quando non è già alleato (ad esempio Brescia e Vicenza) ha comunque tesoretti di voti utili per la vittoria?. E’ il caso di Siena dove l’affluenza è addirittura cresciuta. La destra è in testa con Nicoletta Fabio, l’insegnante in pensione indicata da Meloni dopo duelli coltelli nella maggioranza di centrodestra. Tallonata però (28,7%) dalla dem Anna Ferretti. Intorno una serie di tesoretti di voti: il più gustoso è quello di Fabio Pacciani, dentista e capo delle contrade, che ha avuto il 22,6 per cento dei consensi. Lo definiscono un “cane sciolto”, terra di caccia per tutti. Può ribaltare i risultati in un senso o nell’altro. Buona la prestazione del Terzo Polo che con Massimo Castagnini porta a casa quasi l’8 per cento. I 5 Stelle sono fermi all’1,5%, percentuali minime. Inutili.

I mr Wolf

Sono tanti i mr Wolf in vista dei ballottaggi, detentori di possibili soluzioni più o meno vincenti. Ancona, ad esempio, che per Giorgia Meloni vale il podio che può fare la differenza di questa tornata di amministrative. Ha puntato tutte le sue fiches su Daniele Silvetti, l’avvocato di Forza Italia che si è aggiudicato il primo turno (45,1%) staccando di quattro punti Ida Simonella, la candidata di Pd, Sinistra e Verdi e Terzo Polo, un centrosinistra senza i 5 Stelle. Il mr Wolf della situazione è Francesco Rubini, il civico che ha avuto il 6,1% dei consensi. Guida una lista di giovani professionisti con cui nessuno ha tentato l’alleanza al primo turno e che ora invece può risultare decisivo. “Non siamo padroni dei voti dei nostri elettori - ha detto Rubini - ma non esiste alcuna possibilità di allearsi al ballottaggio con il centrodestra”. Il corteggiamento è iniziato. I 5 Stelle si sono fermati al 3,6%, il candidato Enrico Sparapani puntava al 10% e hanno perso rilevanza rispetto al ballottaggio.

Vicenza è un altro caso da manuale. Convinto di vincere a mani basse, il centrodestra (Francesco Rucco, 44, 06%) si è trovato superato dall’underdog Giacomo Possamai che è arrivato con la forza dei civici (e il simbolo del Pd e del Terzo Polo ma non dei 5 Stelle) al 46,2 %. L’Istituto Cattaneo analizza i flussi e dice che Possamai può allargare il suo bacino grazie alle liste civiche di Cicero e Zoppello. I 5 Stelle sono al lumicino dell’1,7%. “Ha saputo attirare voti dall’astensione e dai 5 Stelle” dice il Cattaneo. Il centrodestra non è chiaro invece dove possa andare a cercare voti.

Il caso Toscana

La Toscana è ancora una volta una pagina importante del racconto. Cinque anni fa i dem persero in un colpo solo roccaforti come Massa, Pisa e Siena. Schlein vorrebbe ribaltare la partita. E si gioca molto qua. Il mr Woolf di Siena lo abbiamo già analizzato, il dottor Pacciani. A Pisa, per i dem, può essere solo la lista di Francesco Auletta, un sinistro estremo anti Nato che ha tirato su quasi il 10 per cento. A Massa la situazione è davvero complessa causa frantumazione dei rispettivi i poli. Il sindaco uscente Francesco Persiani è ormai un ex di Fratelli d’Italia e guida il primo turno con il 35% grazie a Forza Italia, Lega e la sua personalissima lista civica. La Destra di Fratelli d’Italia s’è fermata al 20% con Marco Guidi. Sarebbe lui il mr Woolf naturale, quello che risolve il problema senza troppa suspence. Ma in città nessuno scommette un cent sulla possibilità di una reunion. Enzo Ricci, il candidato del Pd, Italia Viva, Verdi e sinistra, ha toccato il 30%. Cinque punti di distacco. Ecco che qui i mr Woolf possono essere più d’uno. Cesare Ragaglini, ad esempio, ex ambasciatore, area centrosinistra, porta in dote il 4,5%. I grillini il 5,4. Il fatto è che Persiani, specie dopo aver rotto con i Fratelli d’Italia, è stato un buon sindaco e s’è conquistato un po’ di Pd, di Italia viva e di Azione. Troppe incognite per ogni previsione. Una matassa difficile da sbrogliare tanto per Schlein che per Meloni.

“Allargare le alleanze”

Restano Terni e Brindisi. Nella cittadina umbra quello che doveva essere mw Woolf (il civico centrista Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, 28% ) ha superato il candidato del Pd (Jose Maria Kenny) fermo al 22%. Nella città dell’acciaio e delle fabbriche il Pd è costretto ad inseguire e mettersi a disposizione. La destra è già al 35%.

Più complicata la situazione a Brindisi dove il centrosinistra e i 5 Stelle si sono fermati al 33%. La destra è al 45%. Due liste di sinistra hanno raccolto il 22 per cento di voti. Chissà se Conte e Schlein sapranno inventarsi qualcosa.

Dati e percentuali alla mano, per Davide Baruffi, responsabile enti locali dei dem, “tutte le partite sono aperte, Pisa, Massa, Siena, Vicenza e Ancona”. Il “vantaggio” del centrodestra sta nel fatto di presentarsi unito ovunque, a prescindere dalle frizioni e i distinguo che pure esistono all'interno della coalizione. “Noi abbiamo invece questo svantaggio: abbiamo un Pd in campo, con una forza espansiva, ma non sempre riusciamo a coinvolgere le forze alternative al centrodestra”. Di qui l'imperativo categorico di allargare il campo parlando a tutti, “alla parte moderata ma anche a quelle che stanno più a sinistra”.